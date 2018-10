1/3 Franziska und Stefan Weiland sind aus Dänemark zurückgekehrt, um in ihrer Heimatstadt Jena einen Ort zu schaffen, an dem das nordische Lebensgefühl erlebbar wird. © Stefanie Loos für das TMWWDG 2/3 Neben frischem Kaffee, Zimtschnecken und Smørrebrød finden die Gäste im Holz & Hygge persönlich ausgewählte Designermöbel, Wohnaccessoires und Leuchten aus Holz. © Stefanie Loos für das TMWWDG 3/3 Wie in Dänemark üblich, laden große Fenster zum Blick nach Drinnen und Draußen ein. Bei schönem Wetter sind die Gäste auch im Freien willkommen. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Begeistert vom dänischen Lebensgefühl, verließ Franziska nach dem Studium ihre Heimat Jena in Richtung Kopenhagen. Gemeinsam mit ihrem Freund lebte sie fast sieben Jahre dort. Heute sind beide wieder in Jena – und haben sich das Beste aus Dänemark für ihren Neustart in Thüringen mitgebracht.



Dass Franziska und Stefan Weiland aus Dänemark zurückgekommen sind, hat viele verblüfft. Es soll sich doch so gut da leben lassen, sagen die, die noch nicht dort waren, aber viel gehört haben. Und wer das Land kennt, fragt: Wieso seid ihr nicht geblieben, wenn ihr die Möglichkeit dazu hattet? Kopenhagen ist doch so toll! Die Antwort der Weilands ist einfach: "Weil wir für ein schönes Zuhause keinen anderen Ort als Jena brauchen." Ihre Heimat ist wieder dort, wo sie Familienleben mit beruflicher Selbstverwirklichung am besten verbinden können: in Thüringen.



Franziska und Stefan sind beide in Jena aufgewachsen und zur Schule gegangen, sie lernen sich kennen, als Franziska gerade ihr Abitur macht. Stefan hat sein Architekturstudium abgeschlossen und sich mit einer Agentur für Visualisierung selbstständig gemacht, Franziska bekommt einen Studienplatz für Interkulturelle Wirtschaftskommunikation in Jena. Sie werden ein Paar und stellen fest, dass sie beide die skandinavische Lebensart mögen: die Hingabe zu schönem und nachhaltigem Design auf der einen Seite, die Gelassenheit, die Lebensfreude und das herzliche Miteinander auf der anderen – in Dänemark kurz "Hygge" genannt. Franziska hat dieses Gefühl schon als Kind bei Familienurlauben inhaliert – und es lieben gelernt. Auch wer nur zu Gast im Land ist, wird schnell Teil dieser entspannten Gemütlichkeit. "Vielleicht liegt es daran", sagt Franziska, "dass die Menschen sich nicht in ihren Häusern verstecken, sondern andere an ihrem Leben teilhaben lassen. Im Sommer spielt sich fast alles draußen ab. Im Herbst und Winter kuscheln sich die Dänen in ihre Häuser, aber nicht ohne den Kontakt zur Außenwelt zu verlieren." Große Fenster und die Abwesenheit von Gardinen laden dazu ein, einen Blick in die Wohnung zu werfen und der Behaglichkeit auf die Spur zu kommen. Besonders schön wirkt das in der dunklen Jahreszeit, wenn die Städte nicht nur von den Straßenlaternen, sondern auch von den vielen warmen Lichtern beleuchtet werden, die aus den Fenstern der Häuser scheinen.

Liebe zur nordischen Lebensart

Die guten Erinnerungen an Dänemark wecken den Wunsch in Franziska, einen Teil ihres Studiums im Ausland zu verbringen. 2007 bekommt sie einen Praktikumsplatz in Kopenhagen. Sie vertieft dort ihr Dänisch, lernt zusätzlich Schwedisch und schreibt anschließend ihre Magisterarbeit in Stockholm. Die skandinavische Lebenskultur begeistert sie, sie möchte gern mehr Zeit im Norden verbringen. Auch Stefan schwärmt – vom Stil der Dänen: schlicht, zeitlos, elegant, minimalistisch. Ihn fasziniert die Art und Weise, wie aus dem Rohstoff Holz immer wieder neue Designideen entstehen. Filigrane Lampen aus hauchdünnem Furnier, Massivholzmöbel mit klaren Linien. Alles durchdacht und nachhaltig geplant, für eine lange Lebensdauer jenseits modischer Einrichtungstrends. Das dänische Prinzip heißt: weniger, aufgeräumter, glücklicher. Und: Qualität statt Quantität.

Als Franziska nach ihrem Studium ein Jobangebot aus Dänemark erhält, zögert sie nicht lange: 2010 packt sie ihre Sachen, zieht nach Kopenhagen und beginnt, im Brand Building für nordische Marken bei Unilever zu arbeiten. Stefans Selbstständigkeit ermöglicht es ihm, so oft wie möglich bei ihr zu sein. Gemeinsam erforschen sie, was die Dänen zu den angeblich glücklichsten Menschen der Welt macht – und lassen sich vom "Hygge sein" anstecken, ja regelrecht beflügeln. Im Mai 2011 meldet Stefan ein neues Gewerbe an und eröffnet seinen Webshop holzdesignpur.de – einen Onlinehandel für hochwertiges nordisches Einrichtungsdesign aus Holz. 2012 heiraten die beiden, ein Jahr später wird ihr Sohn Norvin geboren. Die Elternzeit verbringen sie in Jena, genießen den Kontakt zur Familie, die Nähe der Heimat. Als Norvin ein Jahr alt ist, kehren Franziska und Stefan nach Dänemark zurück, ihr Sohn besucht dort die Kita, wächst zweisprachig auf.