Wenn Julia Heinemann aus Weimar von "ihrem Plattenbau" spricht, ist damit keine Sichtbetonsiedlung gemeint, sondern ein von ihr entwickeltes Unterrichtsmaterial. Eigentlich ist "Plattenbau" nichts anderes als ein Bausatz. Allerdings einer, in dem viel Liebe zum Detail steckt: Beim Öffnen des hochwertig gestalteten Kartons offenbart sich einem erst mal nur ein in sich geschlossener Kubus aus Edelholz. Genau genommen sind es drei Pyramiden, die ihrerseits aus verschieden großen Würfeln und Rechtecken bestehen. Sie stehen für die Gesetzmäßigkeiten in der Architektur, veranschaulichen aber auch mathematische oder sprachliche Grundregeln.

Spielen mit Holzklötzen fördert Verknüpfungen im Gehirn

Moment! Spielen, Erklären und Konstruieren mit Holzklötzen? Klingt nach Zeitreise zurück in eine Vergangenheit ohne Smartphones, Computerspiele und E-Learning – ist für die Thüringerin aber essenziell für die kindliche Entwicklung: "Speziell in der sensomotorischen Phase lernen Kinder beim Spielen eine Menge, sodass wichtige Verknüpfungen im Gehirn entstehen." In Zeiten von Computerspielen wie Minecraft, bei dem man digital und nicht ganz realistisch 3-D-Konstruktionen baut, weiß mancher Schüler gar nicht mehr, dass ein Dach größer sein muss als die Lücke, auf der es liegt. Mit "Plattenbau" bringt Heinemann nicht nur Vorschulkindern Prinzipien wie dieses näher, sondern auch allen anderen, die Lust auf Konstruieren und Spielen haben. So ist der Bausatz zu einem Gesellschaftsspiel avanciert, das 2017 mit dem renommierten Red Dot Design Award prämiert wurde. "Diese Auszeichnung hatte durchaus Einfluss auf die Nachfrage", berichtet Heinemann. "Vor allem von Designliebhabern auf der ganzen Welt wie in China oder den USA, die sich ein ästhetisches Objekt oder Spielzeug anschaffen wollen."

Ein Spielzeug geprägt von Thüringen

Ob man in Übersee die Bedeutung des Namens "Plattenbau" kennt, ist fraglich. Schließlich hat Heinemann ihn bewusst gewählt: Er spielt auf die geradlinigen, vorwiegend aus Fertigelementen hergestellten Wohnkomplexe an, die heute Kultstatus genießen. Auch sonst ist das Spiel von lokalen Gestaltungstraditionen beeinflusst. So beruft sich die Entwicklerin einerseits auf die universale Lehre des Bauhauses, welche ein modulares System für mehr Flexibilität im Bau einführte. Andererseits führt sie Friedrich Fröbels "Spielgaben" fort. In diesem Konzept des Thüringer Kindergarten-Begründers spielen geometrische Grundformen wie Zylinder, Würfel und Kugel eine wichtige Rolle bei der Förderung der Motorik. Heinemann sagt: "Ich möchte mit ‚Plattenbau‘ an diesen Thüringen-Bezug anknüpfen." Und manchmal, wenn bei all den Besuchen in Schulklassen und Architekturseminaren Zeit bleibt, sitzt die gebürtige Erfurterin über Bauplänen. "Denn es gibt nichts Schöneres, als ein funktionsfähiges Haus zu entwerfen."

Drei Berufsleben für eine Leidenschaft

Mit ihrem früheren Berufsalltag als Architektin legte Heinemann das Fundament für ihr Produkt. Jobs in Architekturbüros hatten sie nach dem Studium an der Fachhochschule Erfurt nach Den Haag, Barcelona, Berlin und Regensburg geführt. 2010 kehrte sie in ihre Heimat zurück und tat etwas, was sie selbst nicht für möglich gehalten hatte: Sie, die Schule nie gemocht hatte, studierte Lehramt. Ausschlaggebend für die Neuorientierung war ihr damaliger Freund, ein Kunstlehrer. Weil er die Vermittlung von Architekturwissen verbessern wollte, taten sich beide zusammen und begannen, in der Mittagspause an Unterrichtskonzepten zu feilen. Eine für Heinemann gelungene Abwechslung zum Bürojob. Vor fünf Jahren schloss sie ihr Zweitstudium ab und ist seitdem Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Erfurt, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Bauhaus-Universität Weimar sowie – mit "Plattenbau" im Gepäck – Gastlehrerin an Schulen deutschlandweit. Man kann sagen, Julia Heinemann ist mit ihren drei Berufsleben quasi immer auf Achse – und das wortwörtlich.

