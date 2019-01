Im Sommer studiert es sich auf dem Campus der Friedrich-Schiller-Universität Jena nochmal so schön. © FSU/ Kasper

Benedikt Roder, 21

Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie, Technische Universität Ilmenau, 7. Semester

Was hat das Studium an der TU Ilmenau besonders gemacht?

Benedikt Roder: Mir gefällt an Ilmenau, dass es überschaubar und alles gut zu erreichen ist. In zehn Minuten bin ich mit dem Rad überall. Ich finde es besser, wenn ich nur mit 20 Mitstudierenden in einer Vorlesung sitze, statt mit 1000. Die Wohnungen sind günstig, ich bekomme mehr für mein Geld als in anderen Unistädten. Ich wohne seit zwei Jahren in einer Zweier-WG, die 80 Quadratmeter groß ist, Stuck an der Decke hat, und zahle 315 Euro.

Woran werden Sie sich gerne erinnern, wenn Sie in zehn Jahren an Ihr Studium denken?

Roder: An die Leute, die ich kennengelernt habe. Mit mir sind nur sieben Leute im selben Studienjahrgang, deshalb habe ich mit ihnen natürlich engen Kontakt.



Benedikt Roder studiert Technische Kybernetik und Systemtheorie an der Technischen Universität Ilmenau. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Was ist der beste Lerneffekt?

Roder: Dass ich das erste Mal ausgezogen bin und alles selbst machen musste. In meinem Jahr im Studentenwohnheim musste ich alles mit der Hand spülen und zum Wäsche waschen mit den Sachen quer über den Campus fahren. In meiner jetzigen WG habe ich Wasch- und Spülmaschine schätzen gelernt.

Wo kann man abseits der Universität am besten lernen?

Roder: In einem Café, bei mir zu Hause und bei Freunden oder Mitstudierenden.



Wo kann man sich am besten vom Lernen ablenken?

Roder: Es gibt ein großartiges Angebot an Unisport, das ich seit dem ersten Semester nutze, zum Beispiel Eislaufen, Völkerball, Fußball, Rugby oder Reiten. Außerdem ist die Natur im Thüringer Wald supercool. Meine Wohnung ist nur 500 Meter von einem Waldstück entfernt, dort gehe ich oft joggen und spazieren. Außerdem bin ich schnell beim Skifahren, zum Beispiel auf dem Silbersattel oder in Oberhof.

Was darf man in der Unistadt Ilmenau auf keinen Fall verpassen?

Roder: Eine Wanderung auf den Kickelhahnberg, den alle Kickehahn nennen. Der Mythos sagt, dass jeder Studierende einmal oben sein muss, damit das Studium gut läuft. Das machen die meisten Studenten in der ersten Woche. Man braucht ein bisschen Ausdauer, aber es lohnt sich.



Wo feiert man am besten nach den Prüfungen?

Roder: Es gibt hier vier Studentenclubs in den Wohnheimen, die von Studenten selbst betrieben werden. Sehr viel läuft auch über WG-Partys.

Wo weint man am besten nach verhauenen Prüfungen?

Roder: Diese Situation hatte ich Gott sei Dank nie. Aber wenn ich mich nach der Prüfungszeit erholen musste, bin ich mit Freunden immer ins Café Zucker und Zimt, um Eis und Waffeln zu essen, oder zu dem tollen Bäcker Schindler.



Welchen Geheimtipp in Ilmenau kennen selbst Ihre Kommilitonen nicht?

Roder: Toll finde ich die Seen direkt an der Uni, dort ist es abends oft superschön und man kann direkt am Wasser sitzen.

Bleiben oder gehen: Wie geht’s nach dem Studium weiter?

Roder: Ich schließe meinen Master in Kybernetik in Ilmenau direkt an, in den ein Auslandsaufenthalt integriert ist: Es gibt ein Angebot in meinem Studiengang, ein Jahr in Lima zu studieren und so einen Doppelabschluss zu erwerben. Dafür will ich noch Spanisch lernen.