"Jeder schaut beim Vorbeigehen durch das kleine Fenster in der Tür – keiner kann glauben, dass er wirklich da ist!", sagt Philipp Heine, der zusammen mit Anna Koller seit bald zwei Jahren die Weinbar Weimar führt. Auch an diesem spätsommerlichen Morgen steht Marcello Fabbri schon bei ihm in der Küche. Im Hochsommer ging die Meldung durch Deutschland, dass der Spitzenkoch das Sternerestaurant Anna Amalia im Hotel Elephant verlässt. Nach 25 Jahren war es Zeit für einen Neuanfang – Thüringen ist er jedoch treu geblieben. Seit Mitte September kocht der gebürtige Italiener in der Weinbar. Und die ist seitdem so voll wie nie zuvor.

Italien trifft auf Thüringen

Fabbri wechselt jetzt in seine weiße Kochjacke, kombiniert mit einer dunkelblauen Schürze. Heute steht eine Vorspeise auf dem Programm, die seine ganz eigene Handschrift trägt – wie alles, was er kreiert. In Fabbris Kochkunst trifft italienische Heimat auf Thüringer Wahlheimat. "Nach mehr als 28 Jahren in Deutschland habe ich mir natürlich etwas von der Art und Weise angewöhnt, wie die Deutschen kochen." Und doch sei seine Küche auch international geprägt, erzählt Fabbri. "Ich habe mit Italienern, Engländern, Asiaten und Franzosen zusammengearbeitet. Das fließt alles in meine Küche mit ein." Die Kombination trifft offenbar einen Geschmacksnerv, denn mit ihr erkochte er einen Michelin-Stern für das Anna Amalia. In Rimini geboren, kam der Wahlthüringer eher zufällig nach Weimar, nämlich über das Jobangebot des Hotels Elephant. "Ich sollte als Italiener eine Verbindung zwischen dem Elephant und Italien schaffen – wie bei Goethes Italienischer Reise", erinnert sich Fabbri. Was ist es, das den Vorzeigekoch seither in Thüringen gehalten hat? "In einer Stadt wie Weimar kann man wunderbar leben. Als Koch hat man viel Stress auf der Arbeit, das ist vollkommen normal. Aber ich brauche das ganze Drumherum nicht mehr." Viele Köche, vor allem junge, zieht es in Großstädte wie Berlin oder ins Ausland. Fabbri hat selbst in Mailand und München gelernt. In Weimar findet er die Ruhe, die er braucht, um auch noch nach Jahrzehnten so gut wie jeden Tag in der Küche zu stehen. "Ich habe es gern, wenn ich einfach in den Garten fahren kann oder eben mal in den Wald zum Spazieren. All das brauche ich, um einen Ausgleich zu finden."

Geheimrezept: einfach bleiben

Neue Wirkungsstätte: Sternekoch Marcello Fabbri mit Philipp Heine und Anna Koller in der Weinbar Weimar © Stefanie Loos für das TMWWDG

In seiner neuen Wirkungsstätte hat Fabbri als Küchenchef nun alles selbst in der Hand. Trotzdem fühlt sich die Zusammenarbeit im Dreierteam der Weinbar Weimar eher an, als kochte man zu Hause mit Freunden. Die Truppe kennt sich schon länger, alle wohnen in der gleichen Straße. Fabbri folgt auch in seiner neuen Küche einem ganz eigenen Prinzip: Es ist ihm besonders wichtig, mit seinen Gerichten Kindheitserinnerungen aus den Gästen herauszukitzeln. Das gelingt ihm zum Beispiel mit der Zitronenpasta. Sie hat er früher als Kind selber gern verschlungen, und in jeder Portion, die er heute zubereitet, steckt eigene Begeisterung. Sein Erfolgsgeheimnis? "So einfach wie möglich zu bleiben. Meine Küche ist sehr geradlinig. Ich kombiniere maximal zwei bis drei Geschmacksrichtungen auf dem Teller. Ich will nicht, dass der Gast verwirrt ist und denkt ‚Was will er damit?‘ Das vermeide ich gern."



Als Vorspeise der dreiteiligen Rezeptserie gibt es den Saibling aus Mellingen mit Kürbis und Datteltomaten. Fabbri benutzt für dieTomatensoße ein altes Rezept von einem ehemaligen Kollegen aus Mailand. Und natürlich verwendet er nur italienisches Olivenöl: "Da verstehe ich keinen Spaß!" Das Öl untermalt ein Gericht, das den Spätsommer zurückholt: Der Kürbis weckt bereits die Vorfreude auf einen goldenen Thüringer Herbst, während die Frische der Tomaten noch an den Sommer in Italien erinnert.



Von Jessica Jungbauer

Infobox Thüringen Marcello Fabbri - Saibling Zutaten © Stefanie Loos für das TMWWDG Saibling aus Mellingen mit Kürbis und Datteltomaten Zutaten für 4 Personen Für den Saibling:

200 g Saiblingsfilets in 50 g portioniert

(eine Alternative sind andere Seefische wie Lachs, Forelle oder Kabeljau)

100 g Butter



Für den marinierten Kürbis:

200 g geschälter und in kleine Würfel geschnittener Butternusskürbis

300 ml Wasser

10 g Salz

40 g Zucker

150 g weißer Balsamico-Essig

1 Sternanis

Schale von einer halben Zitrone

1 dünne Scheibe Ingwer

½ Zimtstange

½ Tl Senfsaat



Für die getrockneten Datteltomaten:

250 g Datteltomaten

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Zucker

50 ml Olivenöl

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

2 Knoblauchzehen



Für die Tomatensoße:

300 g Datteltomaten

100 ml Olivenöl

3 Schalotten

1 Zweig Basilikum



Für die Gnocchi:

180 g geschmortes und abgehängtes Hokkaidokürbis-Püree

150 g Ricotta

90 g Parmesan

120 g Mehl

2 Eigelb Zubereitung Marinierter Kürbis

Den Kürbis in kleine Würfel schneiden und mit den restlichen Zutaten 5–8 Minuten bissfest kochen. Er schmeckt am besten, wenn man ihn ein paar Tage in einem fest geschlossenen Weckglas einlegt.



Getrocknete Datteltomaten

Die Datteltomaten schälen und mit Salz, Pfeffer, Zucker, Olivenöl, Rosmarin, Thymian und Knoblauch vermengen. Im vorgeheizten Ofen bei 90 °C Umluft circa 4–5 Stunden trocknen.



Tomatensoße

Datteltomaten waschen und halbieren, Schalotten schälen und in kleine Würfel schneiden. Das Olivenöl in einer Kasserolle erwärmen, Schalotten dazugeben und andünsten. Tomaten hinzufügen und so lange schmoren lassen, bis die Tomaten komplett geplatzt sind. Anschließend pürieren und durch ein Sieb passieren. Durch das Pürieren emulgiert das Olivenöl, und die Soße wird sämig.



Gnocchi

Das Kürbispüree mit Ricotta, Parmesan und Eigelb verrühren, Mehl dazugeben und glatt kneten. Mit einem Löffel in der Hand kleine Nocken formen und in kochendes Wasser mit Salz geben. Wenn die Gnocchi oben schwimmen, herausnehmen und sofort servieren.



Saibling

Den Ofen auf 70 °C Umluft vorheizen. Die Saiblingsfilets auf einen Teller legen und Butterflocken auf und neben den Fisch geben, eine Frischhaltefolie drüberlegen und bei Niedrigtemperatur garen. Nach etwa 20–25 Minuten soll der Saibling eine Kerntemperatur von etwa 43–45 °C haben. Wer keinen Temperaturmesser besitzt: Sobald das erste Wasser austritt, ist der Fisch fertig gegart und schön cremig und saftig.



Zum Anrichten zuerst einen Streifen Tomatensoße auf dem Teller verteilen. Anschließend den marinierten Kürbis anrichten und die Gnocchi draufsetzen. Das Fischfilet daneben und die Datteltomaten darüber verteilen. Mit einem Schuss Olivenöl verfeinern und etwas Fleur de Sel dazugeben, um den Fisch im Nachhinein zu würzen. Mit Basilikum garnieren.



Dazu passt ein mineralischer und feinfruchtiger trockener Weißwein wie der 2017er Saale-Unstrut-Wein „Auxerrois“ vom Weingut Wolfram Proppe in Jena.





