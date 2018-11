Woran denkt man als Erstes, wenn man von der Thüringer Küche spricht? "Die Thüringer Rostbratwurst ist wirklich exzellent", gibt Marcello Fabbri zu, neuer Küchenchef in der Weinbar Weimar. Nach 25 Jahren im Gourmetrestaurant Anna Amalia des Weimarer Hotels Elephant gehört der Spitzenkoch seit Mitte September zum Team um Philipp Heine und Anna Koller. Und kommt jetzt richtig ins Schwärmen. "Die Thüringer Küche ist eine bodenständige, deftige Küche, die grundsätzlich aus regionalen Produkten gemacht wird. Das erinnert mich immer wieder an meine italienische Heimat. Deswegen bin ich auch so gern hier. Die Schmorgerichte sind in Thüringen genauso lecker wie die in Italien." Was fasziniert den über die Landesgrenzen hinaus bekannten Koch sonst noch an lokalen Lebensmitteln – so sehr, dass er Thüringen als seine zweite Heimat gewählt hat?

Lokale Produkte mit italienischen Ausnahmen

"Es wird viel mit Klößen gekocht, von der Rinderroulade bis zu den Schmorgerichten mit Kaninchen. Auch Ente, Gans und Forelle kommen in den letzten Jahren immer mehr." Beim Schmoren der Zwiebeln gerät der Wahlthüringer ins Schwärmen über den jährlichen Zwiebelmarkt in Weimar. Auf Thüringens größtem Volksfest gibt es reichlich Zwiebelkuchen zu essen und dekorative Zwiebelzöpfe zum Bestaunen.

Fabbri bezieht die meisten Lebensmittel für die Weinbar aus Thüringen, etwa Ziegenkäse, Rind, Reh, Forelle oder Saiblinge : "Die Produkte aus der Umgebung sind wirklich gut." Auch sein Mehl bekommt der italienische Koch natürlich nicht von irgendwoher. "Es gibt eine Mühle, gleich hier draußen bei Weimar. Die Mehle werden aus dem Getreide der Umgebung gemahlen. Sie sind nicht behandelt und von sehr hoher Qualität. Wir verwenden das Mehl auch für unsere Focaccia." Das ist der Weinbar Weimar besonders wichtig: Die ausgewählten Produkte sollen möglichst nachhaltig und schonend hergestellt worden sein. "Aber als Italiener würde ich mir selber wehtun, wenn ich nur Produkte aus der Umgebung kaufen würde", lacht Fabbri.

Selbermachen statt fertig kaufen

Was ist sein liebstes Thüringer Gericht? Da muss Fabbri nicht lange nachdenken: Kaninchen mit Klößen und Soße. Viel Soße. Normalerweise macht der Vorzeigekoch seine Soßen selbst: erst Grundsoße herstellen aus etwa zwanzig Kilo Rinderknochen und verschiedenem Gemüse, dann davon etwas abschöpfen und aus dem sogenannten zweiten Gang der Soße zusammen mit der Entenkarkasse und den Parüren wieder einkochen, bis man ein kräftiges Entenjus bekommt. "Ich kann nicht anders. Ich würde nie irgendetwas Fertiges kaufen. Lieber arbeite ich eine Stunde länger, als etwas Fertiges zu verkaufen. Das ist eine Einstellung."

Eine Einstellung, mit der er seinerzeit im Hotel Elephant einen Michelin-Stern erkocht hat –und die er jetzt in der Weinbar Weimar weiter kultivieren möchte.

Für dieses Rezept der rosagegarten Entenbrust mit Heldrunger Zwiebeln und Pfifferlingen macht er für die Leser eine Ausnahme und empfiehlt der Einfachheit halber ein Entenjus, das es in jedem gut sortierten Supermarkt gibt. Mit etwas Rosmarin verfeinert, bekommt auch dieses herbstliche Gericht mit Thüringer Zutaten eine italienische Note. Wer nicht in Heldrungen vorbeikommt, sei beruhigt: Auch Zwiebeln anderer Städte und Regionen sorgen für einen guten Geschmack.

Von Jessica Jungbauer



Infobox Thüringen Marcello Fabbri - Entenbrust Zutaten Fabbris eigenes Lieblingsgericht: Hauptsache mit Soße! Er macht sie aus Prinzip ausschließlich selbst. © Stefanie Loos für das TMWWDG Rosagegarte Entenbrust mit Heldrunger Zwiebeln und Pfifferlingen Zutaten für 4 Personen 4x 180–200 g Entenbrust

200 g Zwiebeln

50 g Butter

1 El brauner Zucker

200 g Pfifferlinge

150 ml Entenjus Zubereitung Den Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Währenddessen die Haut der Entenbrüste mit einem Messer sanft einritzen und in einer Pfanne auf der Hautseite mit etwas Rapsöl oder einem anderen neutralen Öl anbraten, bis sie gleichmäßig knusprig sind. Anschließend die Entenbrüste drehen und im Ofen für etwa 8 Minuten backen. Herausnehmen und an einer warmen Stelle für etwa 5 Minuten stehen lassen, damit sich das Fleisch entspannen kann und vollkommen rosa wird.



Butter in einer Pfanne schmelzen, Zwiebeln schälen, in Streifen schneiden und hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Für etwa 5 Minuten schmoren lassen. Etwas braunen Zucker hinzugeben und garen lassen, bis die Zwiebeln leicht karamellisiert sind.



In einer Kasserolle die Pfifferlinge mit etwas Butter goldbraun anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.



Zum Anrichten auf dem Teller die Zwiebeln mit zwei Löffeln in Nocken formen. Entenbrust aufschneiden, auf den Teller bringen, die Pfifferlinge dazugeben und anschließend mit dem nach Wunsch abgeschmeckten und gebundenen Entenjus übergießen. „Gern viel –Thüringer benutzen viel Soße!“



Dazu passt ein fruchtiger Rotwein mit wenig Säure und viel Kirsche wie der 2017er Barbera d’Asti DOCG „Loreto“ von Marco Molino, Piemont.

Das Rezept zur Vorspeise "Saibling aus Mellingen mit Kürbis und Datteltomaten" gibt es hier.







