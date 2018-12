Etwa 100 offene Weine stehen in der Weinbar Weimar zur Wahl. Was Marcello Fabbri kocht, passt selbstverständlich immer zum Sortiment. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Wenn man sich die Zukunft der modernen Thüringer Küche vorstellen mag, dann ist die Weinbar Weimar mit Spitzenkoch Marcello Fabbri als neuem Küchenchef genau der richtige Ort: Die bereits 1886 gebaute Weinstube war schon immer fester Bestandteil des Weimarer Alltagslebens und hat trotz der zeitgemäßen Renovierung ihren Charme erhalten. Ganze hundert Flaschen mit offenen Weinen aus Thüringen und ausgewählten Regionen der Welt schmücken die holzverzierten Wände, die Namen sind mit Kreide auf große schwarze Wandtafeln geschrieben. Schon Franz Liszt soll hier seinen Champagner gekauft haben, erzählt Inhaber Philipp Heine, der zusammen mit Anna Koller vor bald zwei Jahren die erste Weinbar nach Weimar gebracht hat.



Eine Weinbar für alle

"Das Thema Wein ist ein Fass ohne Boden." Aber gerade deshalb möchte Marcello Fabbri den Gästen die besten Tropfen in entspannter Atmosphäre nahebringen: an einem gemütlichen Ort, an dem der Student wie der Rechtsanwalt willkommen ist, der Uniabschluss sowie der Hochzeitstag gebührend gefeiert werden kann. Und das alles bei gehobener Küche. "Qualität verbunden mit Menschlichkeit", beschreibt es Fabbri und setzt sich in eine der lauschigen Banknischen. "Denn ein schöner Abend entsteht durch das Gespräch."

So ein Konzept hat es in Weimar bisher noch nicht gegeben. Gästen werden zwei kulinarische Varianten angeboten: ein komplettes Fünf-Gang-Menü oder kleine Köstlichkeiten, die man sich zu einem Glas Wein teilen kann. Das Produkt steht dabei immer im Mittelpunkt – saisonal und wenn möglich regional und naturnah.

Qualität überzeugt

Das Konzept geht auf. Viele Tische sind bereits im Vorhinein ausgebucht. "Die Leute in Weimar sind an Details interessiert und wollen immer alles ganz genau wissen. Das kommt uns zugute." Woher kommt das Mehl, wie wurde das Brot hergestellt? Eine Wissbegierde, die belohnt werden will – und die es so nicht immer gab. Der Wahlthüringer lacht, als er sich erinnert, wie sich die kulinarische Szene gewandelt hat, seit er 1993 als Koch ins Hotel Elephant kam. "Wenn ich damals in eine Pizzeria gegangen bin, und es standen Gnocchi mit Tomaten und Basilikum auf der Speisekarte, dann waren das fertige Gnocchi, die hätte man an die Wand schmeißen können, und sie wären zurückgeflogen." Fabbri ahmt eine Wurfbewegung nach. "Und anstatt Basilikum wurde Petersilie verwendet, weil es viel billiger war. So etwas funktioniert heute nicht mehr. Jetzt musst du wirklich ein sehr gutes Produkt auf dem Teller haben, denn die Leute sind nicht bereit, Geld für etwas auszugeben, das nicht gut ist." Seit seinen Anfängen im Hotel Elephant hat sich also vieles geändert. War es zu Beginn noch schwierig, die Weimarer von seiner Küche zu überzeugen, schätzt man nun die Internationalität, den italienischen Einfluss und vor allem die qualitativ hochwertigen Zutaten, die er verarbeitet.

Was reizt den Vorzeigekoch nach all den Jahrzehnten immer noch am Kochberuf – so sehr, dass er auch jetzt wieder Vierzehn-Stunden-Schichten in der Küche schiebt? "Wenn man es schafft, den Gästen, die da am Tisch sitzen, eine Freude zu bereiten, und die gehen dann mit einem Strahlen nach Hause, dann weiß ich, dass ich meinen Job gut gemacht habe." Bis zu zwanzig Fünf-Gang-Menüs kommen jeden Abend aus seiner Hand. Seine einzige Assistentin: seine Frau.

Unerreicht: die Thüringer Oma

Doch egal, wie viele Jahre er noch kochen würde: "An eine Thüringer Oma werde ich niemals rankommen", lacht Fabbri. "Sie sind auch wahre Weltmeister im Kuchenbacken. Es ist unglaublich, wie viele Sorten dabei herauskommen. Die werden dann alle in kleine Rechtecke geschnitten, sodass man zehn Stück davon essen kann und danach immer noch Lust drauf hat." Inspiration für sein Dessertrezept war ihm also der gute alte Thüringer Blechkuchen.



Für die Nachspeise aus karamellisierten Zwetschgen mit Streuseln und eigenem Sorbet verwendet Fabbri Zwetschgen aus seinem eigenen Garten. Mit ganzen 170 Quadratmetern Fläche produziert dieser mittlerweile so viel, dass er das selbst angebaute Gemüse und Obst auch für seine Kreationen in der Weinbar Weimar verwenden kann. Für alle, die dieses Rezept nachkochen, reicht es dann aber leider doch nicht; da muss der eigene Garten oder der Markt herhalten. Auf die Zwetschgen kommen die Streusel, ein Klecks Sorbet obendrauf – ein Thüringer Streuselkuchen, neu interpretiert.



Von Jessica Jungbauer

Infobox Thüringen Marcello Fabbri - Dessert Zutaten Karamellisierte Zwetschgen mit Streuseln und eigenem Sorbet – Marcello Fabbris Ode an die berühmten Streuselkuchen der Thüringer Omas. © Stefanie Loos für das TMWWDG Karamellisierte Zwetschgen aus Fabbris Garten mit Streuseln und Sorbet Zutaten für 4 Personen



500 g Zwetschgen

150 g Zucker

250 ml Rotwein zum Ablöschen



Für die Streusel:



100 g Mehl

70 g Zucker

50 g Butter



Für das Zwetschgensorbet:



500 g Zwetschgen

350 ml Wasser

100 g Zucker

40 g Glukose

8 g Gelatine

etwas Zwetschgenschnaps Zubereitung Zwetschgen halbieren und entkernen. Den Zucker in einer Kasserolle karamellisieren lassen. Die Zwetschgen dazugeben und mit Rotwein ablöschen. So lange garen lassen, bis der Zucker sich komplett aufgelöst hat. Danach zur Seite stellen und kalt werden lassen.



Streusel



Die Butter in Würfel schneiden und auf Zimmertemperatur weich werden lassen. Danach mit dem Zucker vermengen und anschließend mit dem Mehl zu Streuseln kneten. Die Streusel im vorgewärmten Ofen bei 180 °C Umluft goldgelb backen.



Sorbet



Zwetschgen entkernen. Mit Wasser und Zucker kochen, bis sie komplett zerplatzt sind, danach pürieren und durch ein Sieb passieren. Das Püree mit Glukose und Gelatine vermengen und kalt werden lassen. Mit etwas Zwetschgenschnaps abschmecken. In der Eismaschine gefrieren lassen.



Zum Anrichten die Zwetschgen in eine kleine Schüssel geben, die warmen Streusel darauf verteilen und anschließend mit einer Kugel oder Nocke Sorbet servieren.



Dazu passt ein Kirschwein mit einer leichten Säure und einem Hauch von Schokolade wie der 2015er Frederiksdal Vin af Kirsebær 14,5 % aus Dänemark, 30 Monate im Holzfass gereift und unfiltriert.



Das Dessert schmeckt zwar auch solo, doch wer es an die Vorspeise und das Hauptgericht anbaut, genießt ein komplettes Sternemenü à la Marcello Fabbri.





