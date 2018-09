1/4 Seit 2005 als Intendant am Meininger Staatstheater: Ansgar Haag. © Stefanie Loos für das TMWWDG 2/4 Das Staatstheater liegt im idyllischen Meiningen im Süden Thüringens. © Stefanie Loos für das TMWWDG 3/4 Generalprobe für das Stück „Blues Brothers“ unter der Regie von Dietmar Horcicka. © Stefanie Loos für das TMWWDG 4/4 Am 17. Dezember 1831 wurde das Theater als "Herzogliches Hoftheater Meiningen" eröffnet. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Herr Haag, welches Publikum kommt in Ihr Haus?



Ansgar Haag: Meiningen hat etwa 20.000 Einwohner. In den letzten Jahren hatten wir zwischen 160.000 und 170.000 Theaterbesuche pro Jahr. Die Touristen sind in der Summe also zahlreicher als das ansässige Publikum, was auch an der Einwohnerzahl Meiningens liegt. Der Besuch von Gästen aus den alten Bundesländern ist ein wichtiger Beitrag, um sich gegenseitig kennenzulernen. Wir haben sogar Besucher aus den USA. Ich habe mich einmal mit einem Mann unterhalten, der aus Pennsylvania kam. Er erzählte mir, er habe nun, mit 77 Jahren, alle Wagner-Opern gesehen – bis auf Das Liebesverbot, das wir damals als erstes Haus in Deutschland wiederaufgeführt haben. "Jetzt kann ich eigentlich sterben", sagte er. Das fand ich rührend.



Wie viel Thüringen steckt in den Inszenierungen des Staatstheaters?



Haag: Unser Spielplan stellt die regional bedeutenden Künstler ins Zentrum. Friedrich Schiller, der hier in Meiningen Kabale und Liebe und Don Carlos geschrieben hat, kam als Flüchtling nach Thüringen und ist nun Kern unserer Theatertradition. Johann Wolfgang von Goethe, der in Weimar lebte, war mitbeteiligt an der Gründung dieses Theaters 1831. Der Theaterherzog Georg II. hat ja das Haus im 19. Jahrhundert reformiert. Dafür hat er eine Reihe bedeutender Komponisten als Hofkapellmeister engagiert, aber auch eine große Anzahl damals junger, unbekannter und zum Teil in Deutschland verbotener Autoren zur Aufführung gebracht. Diese Künstler bleiben im Zentrum unseres Spielplans: Richard Wagner, Richard Strauss, Franz Liszt, Max Reger, aber auch Henrik Ibsen, der damals in vielen deutschen Städten verboten war und erst durch die kontinuierliche Pflege des Theaterherzogs europaweit berühmt wurde.

Was macht das Staatstheater historisch so besonders?



Haag: In Meiningen, sagt man, wurde das Regietheater erfunden, weil hier erstmals professionell und kontinuierlich neben dem Dichter oder Komponisten ein Regisseur und ein Bühnenbildner tätig waren. Das Meininger Staatstheater versucht die Tradition des Regietheaters wachzuhalten, indem es junge Regisseure und Regisseurinnen fördert. In dieser Spielzeit widmet sich die Festwoche internationalen Aufführungen, die neue Regiekonzepte anhand europäischer und deutscher Klassiker nach Meiningen bringen.



Wie würden Sie Ihre Herangehensweise als Intendant heute beschrieben?



Haag: Natürlich fühle ich mich als Intendant der großen Tradition dieses Hauses verpflichtet, aber der Inhalt meiner Inszenierungen muss sich konkret mit der gegenwärtigen Wirklichkeit in Deutschland auseinandersetzen.



Welche Themen sind das für Sie?



Haag: Ich denke dabei an die Rettung der tendenziell gefährdeten Demokratie, die Bekämpfung des wiederaufkommenden Nationalismus und die Frage danach, was wir gegen Klimakatastrophen tun können – damit beschäftigen wir uns seit mehreren Spielzeiten. Zentral sind aber auch christliche Werte wie die Nächstenliebe oder das Bemühen, neue Bürger aus Flüchtlingsregionen zu integrieren.



Welchen Theaterbegriff halten Sie heute für relevant?



Haag: Das Wichtigste am Theater ist, dass es nach wie vor ein Live-Ereignis ist. Schiller schreibt in Kabale und Liebe, seinem Meininger Hauptwerk: "Die Buchstaben liegen wie kalte Leichname da." Schauspieler und Sänger geben ihr Fleisch und Blut, um die Gedanken von toten oder zumindest fremden Autoren zum Leben zu erwecken. Diese österliche Auferstehung ist etwas Außerordentliches am Theater. Wir fördern ähnlich wie die Kirche den generationsübergreifenden Kulturgenuss und wollen Besucher jeden Alters und jeder Herkunft gemeinsam im festlichen Theatersaal begrüßen. Das Gemeinschaftserlebnis macht das Theater unsterblich.



Wie können sozialkritische Fragen auf der Bühne verhandelt werden?



Haag: Die Behauptung, es gebe sogenannte unpolitische Stücke, die reine Unterhaltung seien, ist im Prinzip Blödsinn. Jede Entscheidung für ein Werk, ob Operette oder Komödie, ist eine Stellungnahme zur Gesellschaft. Auch die Weigerung, sozialkritische Fragen offen zu diskutieren, ist eine politische Entscheidung, wenn auch oft eine reaktionäre. Ein "L’art pour l’art" gibt es im Theater nicht. Theaterleute können sich vor ihrer Verantwortung nicht drücken, und in Meiningen wollen wir das auch gar nicht.



Wie wollen Sie das Meininger Staatstheater für die Zukunft ausrichten?



Haag: Wir haben ein Kinder- und Jugendtheater und seit ein paar Jahren einen Theaterjugendclub und eine Bürgerbühne. Allein im letzten Jahr haben wir über 20.000 Besucher dazugewonnen. Auch das neu gegründete Jugendabonnement erfreut sich eines zunehmenden Wachstums. Wenn sich einige der jungen Menschen später ein Theaterabonnement nehmen, lohnt sich die Investition.



Von Annette Walter





Zurück zur Übersicht