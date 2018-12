Weimar ist seine Herzensstadt, sagt Michael Venus. Im Park an der Ilm geht er häufig auf einen seiner "Denkspaziergänge". © Stefanie Loos für das TMWWDG

In Jena entdeckte er seine Liebe zum Film, in Weimar wurde Leidenschaft daraus, in Hamburg eine Profession. Doch die Arbeit in der Großstadt zehrte an seinen Kräften. Erst durch die Rückkehr nach Thüringen hat Regisseur Michael Venus einen Ort gefunden, an dem er sich beruflich und privat verwirklichen kann.

"Dehydriert und blutverschmiert bricht Kat in der Auffahrt einer Tankstelle zusammen, wo sie von einem Indianer vor dem Verdursten gerettet wird. Bill, der auf dem Weg zu einem Powwow ist, bietet Kat an, sie in seinem Pickup bis Las Vegas mitzunehmen: Ein gemeinsamer Roadtrip beginnt, der für beide zu einem Lebenswendepunkt wird."

"Das möchte ich verfilmen!" Voller Begeisterung erinnert sich Michael Venus an den Beginn eines seiner aktuellen Projekte: den Film zu Karen Köhlers Erzählung Cowboy und Indianer aus ihrem Erzählband Wir haben Raketen geangelt. In ihr erkannte Michael Venus großes – nicht nur filmisches – Potenzial: "Ihre Fähigkeit, das Innenleben ihrer Figuren glaubhaft nach außen zu stülpen, geht einher mit ihrem unbestechlichen Gespür für Dialoge und Situationen." Die ideale Kombination für einen guten Filmstoff, der sich tief ins Gedächtnis gräbt.

In der Erzählung "Cowboy und Indianer" las Michael Venus sofort Stoff für einen Film – und entwickelte das Drehbuch. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Dass die besten Filme im Kopf entstehen, ist eine Erkenntnis, die Michael Venus schon aus seiner Kindheit kennt. Er wächst bei seiner Mutter in Jena auf, gemeinsam mit seinem Stiefvater und einer jüngeren Schwester. Seinen leiblichen Vater lernt er erst viel später kennen, doch er weiß schon vorher: Er ist Kameramann bei der Deutschen Film AG. Um sich ihm nah zu fühlen, betrachtet er die Welt schon früh durch ein imaginäres Objektiv, geformt aus seinen Händen. Was er dabei sieht, entwickelt sich in seinen Gedanken zu ersten Szenen und Geschichten. Bis heute sieht er darin eine Wurzel seiner Arbeit.

Eine alte Kamera und erste Entdeckungen

Kurz nach der Wende, im Teenageralter, findet Michael Venus auf dem Dachboden eines Schulfreundes eine alte VHS-Kamera, die fortan seine Begleiterin wird. Er filmt, was ihn beschäftigt und Dinge, die er verstehen will. Als er einen Polizeieinsatz in seiner Schule aufnimmt, wird die Kamera beschlagnahmt. Da wird ihm langsam bewusst, welche Macht in diesem Medium steckt. "Ich habe damals gemerkt, wie ich mir mit dem Filmen die Welt erschließen kann", erinnert sich der 41-Jährige, "das war ein sehr befreiendes Gefühl für mich. Aber fast noch schöner war die Erkenntnis, wie ich damit andere an ihr teilhaben lassen kann." Sie stammt aus der Zeit nach dem Abitur, als er während seines Zivildienstes autistische Kinder und Jugendliche betreute. Hier hilft ihm seine Kamera, Zugang zu den verschlossenen Persönlichkeiten zu finden. Er filmt Dinge und kleine Details, die seine Schützlinge im Alltag beschäftigen und lernt so, auf visuelle Weise mit ihnen zu kommunizieren.

Die Faszination für die Sprache der Bilder führt ihn schließlich nach Weimar; an der Bauhaus-Universität studiert er Visuelle Kommunikation. Hier trifft er auf viele Gleichgesinnte, mit denen er erste gemeinsame Projekte dreht – in der Rolle des Regisseurs. Mit Bert Zander realisiert er seinen Abschlussfilm Tilt über einen misanthropischen Mykologen, der – vom Leben überfordert – zum Mörder wird. "Beobachtungen dieser Art machen mir Spaß", sagt Michael Venus, "denn mir geht es auch immer darum, in meinen Filmen soziale Beziehungen und Erlebnisse abzubilden."