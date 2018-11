Johann Sebastian Bach, den Sie so gern interpretieren, komponierte in den Jahren 1708 bis 1717 am Hof des Herzogs zahlreiche Kantaten. Fühlen Sie sich dem Musiker in Thüringen besonders nahe?



Midori Seiler: Ja, durchaus. Da ich mich fast täglich mit Bach beschäftige, ist es in Weimar für mich, als würde ich in den Kern seiner Musik vordringen, ins Herz. An der Hochschule für Musik, die im Fürstenhaus residiert, einem ehemaligen Schloss am Rande der Altstadt, unterrichte ich von einem Eckzimmer aus. Durch die meterhohen Fenster schweift der Blick auf das Stadtschloss, in dem Bach früher gearbeitet hat. Es ist nach einem Brand wieder aufgebaut worden und nicht in dem Originalzustand, den Bach gekannt hat, dennoch ist es seine ehemalige Wirkungsstätte. Auf der anderen Seite sehe ich die Herzogin Anna Amalia Bibliothek, wo sich sehr viele Handschriften Bachs befinden. Es ist für mich ein reich getränkter Ort.



Spielen Sie in Weimar anders Violine, anders Kompositionen von Bach als in anderen Städten?



Seiler: Wenn man weiß, dass viele Leute zuhören, die einen auch aus anderen Zusammenhängen kennen, ist das ein anderer Prüfstand, als wenn man in einer Stadt zu Gast ist. Das macht es einen Tick aufregender in Weimar, ist aber gleichzeitig auch sehr schön. Für mich spielt immer auch eine Rolle, wie sich das Publikum anfühlt.



Und wie fühlt es sich in Weimar an?



Seiler: Ich habe das Gefühl, das Weimarer Publikum geht mit dem Herzen ins Konzert. Wenn ich Aufführungen mit meinen Studierenden veranstalte, wären in jeder anderen Stadt vielleicht nur zwei, drei Auswärtige zu Gast. Anders in Weimar. Der Saal ist voll! Das Publikum in Weimar möchte Bach und Alte Musik aus einem eigenen, inneren Antrieb heraus hören.



Bereits zum zweiten Mal hat sich Midori Seiler für Weimar entschieden: Von 2010 bis 2013 war sie dort schon einmal Professorin für Barockvioline und -viola an der Hochschule für Musik Franz Liszt. © Maike Helbig

Wenn Sie einen Frühlingsmorgen in Thüringen musikalisch beschreiben wollten – da fällt Ihnen sicherlich auch Bach ein?



Seiler: Ja, sofort! Und zwar denke ich an eine Bach’sche Musik, die vielleicht sogar in Weimar entstanden ist. Nämlich an den Einleitungssatz der Hochzeitskantate. Der Text lautet: "Weichet nur, betrübte Schatten, Frost und Winde, geht zur Ruh!" Man hört in der Bach’schen Partitur, wie Nebel sich lichten. Die Musik spannt einen weiten Himmel in einer hohen Stimme, einer Sopranstimme. Die Tonart ist G-Dur mit einigen harmonischen Färbungen, Eintrübungen – aber immer ist da diese Weite, die ich aus Weimar kenne.

Was kommt Ihnen noch in den Sinn, wenn Sie an Weimar denken?



Seiler: Ich sehe natürlich die schwarz glänzenden Dachschindeln. Das helle, leuchtende Grün des Ginkgoblatts. Goethe soll ja Anfang des 19. Jahrhunderts hinter der Musikhochschule in seinem Garten einen chinesischen Ginkgobaum pflanzen lassen haben. Und immer wieder sehe ich den blauen, weiten Himmel.

Sie sind Tochter eines interkulturellen Pianistenpaares – Ihre Mutter ist Japanerin, Ihr Vater Deutscher. Spielt das in Weimar für Sie irgendeine Rolle?



Seiler: Nein, gar nicht. Ich frage immer mal wieder bei meinen Studierenden oder Mitdozenten nach, die deutlich ausländisch aussehen, ob es Situationen gab, in denen sie sich ausgegrenzt gefühlt haben. Doch dem ist nicht so. Ich spüre im Alltag nichts und hoffe, dass sich das auch in Zukunft nicht ändert.

Sie sind nicht nur eine berühmte Konzertgeigerin, sondern auch eine begeisterte Pädagogin. Von 2010 bis 2013 waren Sie Professorin für Barockvioline an der Musikhochschule in Weimar und sind 2017 nach einer Station am Mozarteum in Salzburg hierher zurückgekehrt. Was fasziniert Sie am Unterrichten?



Seiler: Lernen ist für mich das Interessante überhaupt – das Lernen von anderen genauso wie das Lernen von mir selbst. Wenn ich versuche, jemandem etwas zu erklären, gerate ich in einen Prozess, in dem ich mich selbst reflektiere. Ich vergegenwärtige mir mein Spiel bis zur Basis, hinterfrage und beschreibe es. Das setzt bei mir ganz viel frei. Ich bin überzeugt, in einer Unterrichtsstunde mindestens genauso viel zu lernen wie der jeweilige Studierende.

An welchen Orten kann man Sie in Weimar außerhalb der Hochschule antreffen?



Seiler: Ich bin gern im Park an der Ilm, dem Goethepark, der entlang des Flusses verläuft und in dem es viele künstliche Grotten und Ruinen gibt. Und morgens auf dem Weg zur Hochschule komme ich dort vorbei, wo einst das ehemalige Weimarer Bachhaus stand – der Ort, wo Johann Sebastian Bach mit seiner Familie zehn Jahre lebte. Auf Bachs originalem Weinkeller, von dem man weiß, dass er gut gefüllt war, befindet sich heute ein Hotelparkplatz, aber seit einigen Jahren setzt sich eine Bürgerinitiative dafür ein, dass an dieser Stelle Bach in der Kulturhauptstadt erfahrbar wird. Eine "BachWelt Weimar" als klingende Bach-Begegnungsstätte, in der die Besucher den Komponisten und seine hier geborenen Söhne Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann auf sehr vielfältige Weise hören und erleben können – diese wunderschöne Idee erfährt derzeit entscheidende Impulse durch konstruktive Gespräche mit einem neuen Eigentümer. Darüber und auf das, was hier entstehen kann, freue ich mich sehr.



Midori Seiler

wuchs als bayerisch-japanische Tochter zweier Pianisten in Salzburg auf. Ihre musikalische Ausbildung führte sie nach Basel, London und Berlin, inzwischen lebt sie in Weimar und Köln, in Weimar lehrt sie Barockvioline und Barockviola.

Von Carola Hoffmeister





Zurück zur Übersicht