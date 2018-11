Die Kamera steht zum Greifen nah, sie lässt sich mit den Händen heranholen, wird größer. Die Hände greifen nach dem Korpus, drehen die Kamera in Richtung Moderationspult, zoomen näher. Oben an der Wand zeigt ein Bildschirm, was die Kamera gerade aufnimmt. Erscheint gleich der Moderator? Schade. Alles nur virtuell hier. Dennoch ziemlich faszinierend. Der RBB hat für die Abendschau ein neues, formschönes Studio gebaut. Hinein dürfen nur Redakteure, Moderatoren und Kameraleute. Für alle anderen gibt es das Studio virtuell. Besucher der Internationalen Funkausstellung Berlin konnten es im September dieses Jahres "betreten". Mit einer VR-Brille und Handschuhen ausgestattet, erkundeten sie den Raum, dimmten das Licht, richteten Scheinwerfer, bedienten die Kamera. Brille und Handschuhe überreichte ihnen der Schöpfer dieser Welt: Hans Elstner, Gründer der Rooom AG in Jena. Er will die Welt des Dreidimensionalen und der virtuellen Realität neu erfinden.

Leidenschaft für Bewegungen im Raum

Man könnte Hans Elstner als Visionär bezeichnen, als Erfinder, Denker, Nerd, Kreativen. Alles wäre richtig für den groß gewachsenen Mann im Hemd, der kraftvoll die Hand zur Begrüßung schüttelt. Mit zwölf Jahren, während seine Freunde Computerspiele rauf und runter daddelten, programmierte er seine ersten dreidimensionalen Anwendungen. Damals erlaubten Grafikkarten kaum mehr als einfache gezeichnete Objekte, doch sie im Raum zu bewegen faszinierte ihn von Anfang an, erinnert sich der Chef von Rooom heute.



Rooom-Gründer Hans Elstner war schon als Teenager fasziniert davon, Dinge im Raum zu bewegen. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Trotzdem wandte er sich zunächst dem klassischen Computergeschäft zu. Schon neben der Schule betreute er die Rechner kleiner und mittelständischer Firmen: hier einen Ausstatter von Privatschwimmbädern, dort ein Autohaus. Es lief super. Und doch setzte er auf ein Studium: Internet Business Engineering – Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung an der Fachhochschule Jena. Nach dem Abschluss gründete er erneut eine Firma, die an sein früheres Angebot anknüpfte.

Das YouTube des Dreidimensionalen

Dann wollte ein Kunde etwas in 3D auf dem Computer umgesetzt haben. Doch solche Lösungen waren teuer und immer nur für eine bestimmte Situation nutzbar. Hans Elstner hatte auf einmal eine Idee. "Ich wollte eine einfache Plattform entwickeln, die jeder nutzen kann." Sechs Jahre ist das jetzt her – und Rooom ist fertig. Es eröffnet jedem die Möglichkeit, eine eigene digitale Welt zu gestalten: zweidimensional, dreidimensional oder virtuell. Unternehmen können es einsetzen, um ihre Produkte in individuell gestalteten Showrooms hautnah zu präsentieren, Museen, um ihre Ausstellungen zu zeigen, Privatleute, um zu netzwerken. Extra-Software, Fachwissen und riesige Rechnerkapazitäten sind nicht nötig – mit Absicht. "Wir wollten, dass Rooom mit einem Webbrowser funktioniert und auch mit älteren Handys genutzt werden kann", sagt Hans Elstner. Was entstanden ist, bezeichnen die Erfinder gern als WordPress oder YouTube des Dreidimensionalen. Sprich: Jeder Nutzer kann sich hier im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten auf seine Weise darstellen.



Der eigene "Rooom"

Für die privaten Nutzer heißt das zunächst, das eigene "Ich" in der Einrichtung auszudrücken. "In einem Raum kann ich mehr als nur mein Gesicht von mir zeigen!" Nach der Anmeldung landet man also in einem leeren Zimmer, in dem man Entscheidungen treffen muss: Welche Bücher stehen im Regal, welcher Teppich liegt auf dem Boden, was steht auf dem Plakat an der Wand und worauf fällt der Blick aus dem Fenster? Dann dürfen Freunde vorbeikommen – doch nur wer eingeladen ist, darf den Raum betreten. Eine ganz normale Chatfunktion gibt es auch. Über die App funktioniert sie wie jeder Messenger.