Im Schwarzatal am Nordrand des Thüringer Schiefergebirges „übersommerten" Städter im 19. und 20. Jahrhundert. Am Schloss Schwarzburg wird beim Tag der Sommerfrische gemeinsam an der langen Tafel ge-speist – wie an vielen anderen Orten im Schwarzatal. Eine Idee der Zukunftswerkstatt Schwarzatal und der IBA Thüringen: der Tag der Sommerfrische.

Eine Stunde von Erfurt entfernt senkt sich das wildromantische Schwarzatal ins Thüringer Schiefergebirge. Tannengrüne Wälder wachsen in den Himmel, und der Fluss Schwarza schlängelt sich an malerischen Dörfern vorbei. In dieser Bilderbuchlandschaft erheben sich kleine Villen und Fachwerkhäuser, die mit Türmchen, Erkern und holzgeschnitzten Balkonen an die Bäderarchitektur an der Ostsee erinnern – so wie die Villa Bräutigam. Das Haus mit Spitzdach und etwa zehn Zimmern auf drei Geschossen liegt in der Gemeinde Schwarzburg und war früher ein Logierhaus, gebaut für das namensgebende Fräulein Lydia Bräutigam. Seit vielen Jahren steht es leer. "Als wir das Haus im Winter das erste Mal besichtigt haben, sah es nicht wirklich einladend aus", erzählt Jessica Christoph, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bauhaus-Universität Weimar. Im Inneren zeigte das Haus dann seine Qualitäten mit Holzvertäfelungen und Terrazzo im Treppenhaus, wie er in vielen Gebäuden der Gründerzeit zu finden ist. "Vor allem in einem Zimmer mit Morgensonne konnte ich mir sofort vorstellen, hier nach dem Aufstehen Kaffee zu trinken und die Aussicht in den Garten und auf das Tal zu genießen", sagt die Architektin und fügt hinzu: "Der Gedanke, im Haus Bräutigam mit Familie und Freunden den Sommer verbringen zu können, hat uns von Anfang an gut gefallen."

Raus aus der heißen Stadt

Kulturwissenschaftler Burkhardt Kolbmüller ist quasi selbst ein Sommerfrischler.

Die Sommerfrische ist ein Begriff, der sich im Wörterbuch der Gebrüder Grimm findet und einen "Erholungsaufenthalt der Städter auf dem Lande zur Sommerzeit" beschreibt. Im 19. und frühen 20 Jahrhundert war das Schwarzatal ein solcher Ort der Sommerfrische. Menschen, die in Weimar, Erfurt oder Berlin lebten, begaben sich während der flirrenden Hitzeperiode in die Kühle des Thüringer Waldes und genossen in Sommerfrische-Häusern wie dem Haus Bräutigam das Landleben. Familien, Liebespaare und Freunde bevölkerten die Sommerfrische-Bauten mit ihren Laubengängen und Veranden, erfüllten sie mit der Unbeschwertheit der Ferien. Aber ab den 1990er Jahren geriet die Idee der Sommerfrische zunehmend in Vergessenheit. Die Häuser verloren ihre ursprüngliche Bestimmung und standen leer. Burkhardt Kolbmüller, ein Kulturwissenschaftler und Regionalentwickler, zog ungefähr zu dieser Zeit von Leipzig ins Schwarzatal. "Damals waren unsere Kinder klein, und wir wollten einfach raus aus der stickigen Stadt. Betrachtet man es rückblickend, habe ich mich in die Sommerfrische des Thüringer Waldes begeben – auch wenn ich das damals nicht so gesehen habe", sagt er und lacht. Er gründete die Initiative Zukunftswerkstatt Schwarzatal und wurde mit ihr 2015 Projektpartner der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen und der Bundesstiftung Baukultur. In deren Auftrag nahm er sich der leer stehenden Sommerfrische-Häuser an, indem er sich mit der Frage beschäftigte, wie man sie mit neuem Leben füllen könne. "Dabei kam uns die Idee, dass wir den Gedanken der Erholung auf dem Land aufgreifen und die Häuser als Domizile für Ausflügler, Urlauber oder auch für Städter, die Arbeit und Erholung verbinden wollen, wiederherrichten", erzählt er. Im Schwarzatal befinden sich in nahezu allen Orten noch alte Sommerfrische-Häuser, darunter sind das Hotel Zur Linde in Sitzendorf mit den hübschen Rundbogenfenstern und den grünen Fensterläden, die ehemalige Pension Eisenhammer in Bockschmiede oder das Hotel Schwarzeck in Bad Blankenburg, das früher ein Sanatorium war. Einige der Häuser sind noch Betrieb, andere vom Abriss bedroht, wieder andere stehen zum Verkauf.



Ein ehemaliges Heimatmuseum als Pension

Die mietbare Wohnung im Sommerfrische-Haus in Döschnitz verkörpert die Neu-auflage der Sommerfrische-Idee: Wohnen auf dem Land und in der Stadt soll mög-lich sein.

In Döschnitz, ungefähr acht Kilometer von Schwarzburg entfernt, ist die Idee der neuen Sommerfrische inzwischen Wirklichkeit geworden. Unweit der Dorfkirche erhebt sich vor einem sanften Hügel ein Fachwerkhaus mit ochsenblutroten Fensterrahmen und grauen Balken. Es wurde 1618 errichtet, dem Jahr, in dem der Dreißigjährige Krieg begann und blickt auf eine wechselvolle Vergangenheit zurück. Mal wurde in ihm Bier gebraut, mal gewohnt, und im 20. Jahrhundert fand hier schließlich das Heimatmuseum seine Räumlichkeit. Ähnlich wie die Villa Bräutigam versank das Gebäude jedoch irgendwann im Dornröschenschlaf. Wach geküsst hat es eine junge Architektin aus Jena im Auftrag der Zukunftswerkstatt Schwarzatal. Lina Maria Mentrup renovierte liebevoll Raum für Raum und versah die weiß getünchten Zimmer mit einer schlichten Ausstattung: Einfache Holzbetten, ein langer Tisch und ein minimalistisches Sofa stehen nun im Kontrast zu der historischen Kochhexe, die wieder in Betrieb genommen wurde. Im April 2018 wurde die Musterwohnung schließlich eröffnet, und nun können Urlauber, die eine besondere Wohnatmosphäre einem Hotel vorziehen, in dem ehemaligen Heimatmuseum übernachten. Aber es geht nicht nur um Tourismus, stellt Burkhardt Kolbmüller heraus. Er selber kann als Kulturschaffender überall da arbeiten, wo er seinen Laptop aufklappt. Insofern weiß er: "Die Sommerfrische-Häuser eignen sich gut für Freiberufler, die nicht auf einen festen Arbeitsplatz angewiesen sind, oder für Studierende, die ihre Abschlussarbeit schreiben. Genauso sind sie etwas für Menschen, die einfach mal ausprobieren möchten, wie sich das Leben auf dem Land anfühlt." Denn viele Städter verspüren durchaus eine Sehnsucht nach Natur und dörflicher Gemeinschaft. So zogen 2014 erstmals mehr Menschen aus Berlin, Hamburg und den fünf anderen größten deutschen Städten weg, als neue hinzukamen.