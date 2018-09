1/6 2018 fand das SonneMondSterne zum 22. Mal statt. © Stefanie Loos für das TMWWDG 2/6 40.000 Fans pilgerten 2018 nach Saalburg – Besucherrekord! © Stefanie Loos für das TMWWDG 3/6 Viele kommen aus Liebe zur Musik, die neben Techno und Elektro auch die Genres EDM, Goa, House und Drum’n’Base abdeckt. © Stefanie Loos für das TMWWDG 4/6 Die Festival-Location in Saalburg-Ebersdorf ist einzigartig. © Stefanie Loos für das TMWWDG 5/6 Dekoration und Licht waren den Gründern des Festivals, Rico und Bine Tietze, schon immer wichtig. © Stefanie Loos für das TMWWDG 6/6 Ein 120 Hektar großes Areal wird für ein Sommer-Wochenende zur gigantischen Tanzfläche. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Manchmal sieht man eine Idee so genau vor sich, als gäbe es sie schon. Rico und Bine Tietze hatten solch eine glasklare Vorstellung: Die beiden wollten in Thüringen ein Festival für elektronische Musik ins Leben rufen. Techno lief in Underground-Discos, offizielle tagelange Veranstaltungen gab es keine. Aber die ersten Musikfestivals hatten sich bereits etabliert, und die beiden fanden: Warum das Ganze nicht auch mit DJs versuchen? Die gebürtigen Thüringer wollten es vor ihrer eigenen Haustür veranstalten, frei nach dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, wenn es zu Hause doch so schön ist?

Wochenlang fuhren sie die Bundes- und Landstraßen Thüringens ab. Sie hatten ein Bild im Kopf, wie das Festival auszusehen hat, dachten an Tanzende auf einem weiten, einsamen Gelände bis hinunter an ein Seeufer. Sie fuhren nach Schleusingen und Kelbra, vorbei an einsamen Wiesen und idyllischen Seen. Aber erst als sie in Saalburg-Ebersdorf auf der Landesstraße 95 über die Brücke der Bleilochtalsperre fuhren, schob sich ihre Vorstellung über die Landschaft wie zwei Folien, die sich ergänzen, wenn man sie aufeinanderlegt. Sie wussten: Hier am Thüringer Meer wird unser Festival stattfinden. Und so kam es auch. 1997 gab es das erste SonneMondSterne, seit 2004 ist das Festival jedes Jahr ausverkauft. 40.000 Menschen feiern zusammen.

Ein Festival für Freunde

Das SonneMondSterne ist noch immer ein Festival, das von Freunden für Freunde – und deren Freunde und Freundesfreunde – organisiert wird. Es ist groß und gewinnorientiert, aber nicht hypereffizient und durchoptimiert wie viele ähnliche Veranstaltungen. "Jedes Zelt steckt voller Liebe zum Detail und hat seine eigene Optik. Kaum ein Festival legt mehr Wert auf Dekoration und Lichtsetzung als das SonneMondSterne", sagt Pressesprecher Uwe Oertel. "Heute mehr denn je." Offensichtlich schätzen die Fans die durchdachte Atmosphäre – inzwischen hat das SonneMondSterne seine maximale Kapazität erreicht, mehr Besucher können und sollen es nicht werden.

Das Publikum des SonneMondSterne ist mit dem Festival älter geworden. Deshalb kann man an der Bleilochtalsperre zwei Entwicklungen beobachten. Zum einen ist der Standard bei den alltäglichen Bedürfnissen wie Essen und Duschen jedes Jahr gestiegen: Zuerst gab es statt Dixi-Klos fest installierte Toiletten, vor vier Jahren kam ein Supermarkt aufs Gelände, mittlerweile gibt es eine Waschinsel mit Duschen ringsum und einer Mitte, in der man rumhängen, sich waschen, schminken und föhnen kann. Zum anderen würden viele der SonneMondSterne-Besucher gern länger als dieses eine Wochenende in der Gegend bleiben. Für die Region rund um die Bleilochtalsperre spielt das Festival damit auch touristisch eine wichtige Rolle. Rico Tietze hat deshalb das Grundstück am Badestrand gekauft und das danebenliegende gepachtet. "Rico und Bine glauben, dass Saalburg Potenzial hat", erläutert Oertel.

Pläne für eine ausgesuchte Region

Damit sind sie nicht allein. Vergangenen Monat wurden am "Thüringer Meer", wie der Bleilochstausee auch genannt wird, die ersten Wasserhäuser eröffnet. "TreibHouse" haben Sascha Horn und Jasmin Franz ihre beiden auf dem Wasser schwimmenden, fest verankerten Ferienhäuser genannt. Sie liegen rund 200 Meter vom Campingplatz Kloster entfernt – wer sie bucht, muss mit einem kleinen Elektroboot übersetzen. Auf dem Gebiet zwischen Sperrmauer und Saalburg wird im kommenden Jahr die Internationale Bauausstellung Thüringen stattfinden. Im zugehörigen Wettbewerb sollen neue Konzepte für Ferienhäuser entwickelt werden: mit lokalen Ressourcen, innovativer Gestaltung, eingebettet in die Natur. "Im September werden die Entwürfe diskutiert", sagt Volker Ortwig, Bürgermeister von Saalburg-Ebersdorf, "und wir sind optimistisch, dass wir 2019 mit dem Bau beginnen können."

Auch die Tietzes hoffen, dass die Festivalbesucher in den nächsten Jahren ihren Aufenthalt verlängern und Urlaub am "Saalburg Beach" machen. Schließlich ist es im wahrsten Sinne des Wortes eine ausgesuchte Gegend.

Von Pia Volk





