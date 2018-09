1/4 Eine ganze Fabrik statt einer Strickmaschine: 2004 kauft Gottfried Betz Strick Zella. © Stefanie Loos für das TMWWDG 2/4 Verarbeitung, Maße, Muster – Gottfried Betz bei der Qualitätskontrolle. © Stefanie Loos für das TMWWDG 3/4 Edle italienische Garne erzeugen feinsten Business-Strick. © Stefanie Loos für das TMWWDG 4/4 Ingenieur Gottfried Betz tüftelt an seiner nächsten Erfindung, einer Fahrradweste mit integriertem Rücklicht. © Stefanie Loos für das TMWWDG

"Kleinbetrieb für Strickwaren sucht Investor." Diesen Anzeigentext las Gottfried Betz im Dezember 2004 in der FAZ. Der promovierte Physiker, Jahrgang 1955, der in Berlin einen Vertrieb für Hightech-Produkte führte, war zu dieser Zeit auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten. Seine damalige Frau, die Modedesignerin Sarah Siewert, arbeitete mit Strick. Ihre ausgefallenen Kreationen und auch die Schöpfungen anderer Berliner Designerinnen wie Claudia Skoda faszinierten ihn, besonders in puncto Herstellung. Was hier in oft aufwendiger Handarbeit entstand, müsste sich doch auch industriell fertigen lassen, dachte er. Ganz Ingenieur, reizte ihn die Vorstellung, Designermode in Serie zu produzieren und seiner Frau damit ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. Ihm fehlte nur noch die passende Maschine.



Für eine Maschine ins Eichsfeld

Mit dieser Anzeige in der FAZ begann ein neues Kapitel im Leben von Gottfried Betz.

Die Anzeige ließ Gottfried Betz aufhorchen. In einer insolventen Strickfabrik würde er sicher eine gebrauchte Strickmaschine für seine Zwecke finden und kaufen können. Und so fuhr er mit seiner Frau los, ins thüringische Zella, einem kleinen Ort im Eichsfeld, 350 Kilometer von Berlin entfernt. Hier hatte der Inserent der Annonce Gerhard Mai die 1920 gegründete Strickwarenfabrik seines Großvaters Leonard Mai erfolgreich durch die Nachwendejahre geführt. Die Abwanderung vieler Kunden zu Strickereien nach Süd- und Osteuropa und ein windiger Auftrag aus Russland hatten ihn zum Schluss seine Liquidität gekostet. Trotzdem lief die Produktion vorerst weiter. Betz und seine Frau hatten einen Termin mit dem Insolvenzverwalter und trafen sich direkt an der Fabrik. Als sie die Produktionshalle betraten, warwaren sie überwältigt von der Menge und Vielfalt an Maschinen, die hier standen. Dieses Summen und Surren, Rattern und Zischen! Sie hatten vorher noch nie eine Strickerei dieser Größe von innen gesehen.

Vom Aha-Erlebnis zur eigenen Firma

Gottfried Betz erinnert sich noch gut, was dieser Moment in ihm auslöste. Er nennt es sein Aha-Erlebnis. "Erst hier wurde mir klar, was man überhaupt alles braucht, um hochwertigen Strick industriell herzustellen. An all die dazugehörigen Arbeitsschritte, die ganze Ausrüstung für das Dämpfen, Trocknen, Konfektionieren hatte ich anfangs überhaupt nicht gedacht." Eine Strickmaschine allein würde ihm für eine professionelle Produktion gar nichts nützen. Sollte er seinen Plan lieber aufgeben?



Menschen mit Erfindergeist haben die Gabe, Chancen aufzuspüren. So auch Betz. Die Idee, dass hier, in dieser über achtzig Jahre alten Traditionsfabrik, ungenutztes Potenzial steckt, lässt ihn nicht los. Erneut fühlt sich der Ingenieur in ihm gefordert, aus den vorhandenen Möglichkeiten etwas Neues zu entwickeln. Betz gibt seinen Vertriebsjob auf, nimmt einen Kredit auf und kauft schließlich die ganze Fabrik. Das ist die Geburtsstunde von Strick Zella. Er bezieht eine Wohnung direkt auf dem Betriebsgelände, arbeitet drei Tage die Woche in Thüringen, pendelt nach Berlin. Gerhard Mai, der Vorbesitzer, bleibt für das Tagesgeschäft zuständig. Je mehr Betz als Geschäftsführer über sein neues Unternehmen erfährt, desto begeisterter ist er. Drei der Angestellten übernimmt er, zwei weitere stellt er neu ein. Ihr Wissen und ihr handwerkliches Geschick nähren seine Vision von einer Manufaktur, in der sich bodenständiges Handwerk und besondere Designideen zu einer neuen Tradition verbinden.