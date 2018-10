1/3 Am Schönsten für Versuchsteilnehmerin Jutta Conrad: nach Hause kommen und vom Sympartner freundlich begrüßt zu werden. © Stefanie Loos für das TMWWDG 2/3 Fragt nach, schlägt vor, kümmert sich: Die Studie wollte ermitteln, ob diese Art von Roboter-Unterstützung die Lebensqualität alleinlebender älterer Menschen erhöht. © Stefanie Loos für das TMWWDG 3/3 Noch ist das Tischgespräch etwas einseitig, doch die Kommunikationsfähigkeiten von Robotern werden laufend weiterentwickelt. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Jutta Conrad, 64 Jahre alt, verwitwet, lebt allein in ihrer Wohnung in Erfurt. Sie ist fit, arbeitet, hat Freunde und Bekannte, geht raus. Aber manchmal fühlt sie sich doch etwas einsam. Deshalb nahm sie im letzten Jahr an einer Langzeitstudie teil. Für eine Woche zog Paul bei ihr ein. Paul heißt eigentlich Sympartner und ist ein Roboter, der alleinstehende Senioren unterstützen soll. "Er sieht ein bisschen aus wie ein Polylux", sagt Conrad.

Bevor Paul kam, kamen erst einmal Studenten und Techniker von der Technischen Universität Ilmenau. Am dortigen Institut für Technische Informatik, Fachgebiet Neuroinformatik und Kognitive Robotik, wird schon seit Mitte der neunziger Jahre an intelligenten Service- und Assistenzrobotern geforscht. Im Sympartner-Projekt sorgte die Projektgruppe der TU Ilmenau dafür, dass der Roboter sich in der Seniorenwohnung selbstständig von Ort zu Ort bewegen konnte. Dafür wurden in allen Zimmern Bewegungsmelder installiert. Dann kam der Roboter. "Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich nicht mit ihm zurechtkomme", erinnert sich Conrad. Aber dann fand sie alles ganz einfach. Paul rollte zur Tür herein. Es gab eine kurze Einweisung und der Rest ergab sich von selbst. So ging es allen anderen Versuchsteilnehmern auch. Insgesamt 20 Seniorinnen und Senioren verbrachten jeweils eine Woche mit dem Sympartner. Das klingt wenig, ist aber für Robotikforscher sehr viel.

Hausroboter brauchen ein spezielles Design

Dr. Andreas Bley, Geschäftsführer von MetraLabs mit Sympartner. Gemeinsam mit der TU Ilmenau entwickelte seine Firma den Roboter.

"Interaktive Roboter im häuslichen Bereich sind etwas ganz Neues. Bisher gab es Tests mit Robotern für den häuslichen Bereich nur im Labor", sagt Andreas Bley, Geschäftsführer der Ilmenauer Firma Metralabs, die den Roboter gemeinsam mit der TU Ilmenau entwickelte. Die Firma designt und fertigt schon lange Roboter. Diese führen Besucher im Technikmuseum in Berlin oder helfen bei der Inventur in großen Läden oder Büchereien. Für den Sympartner mussten die Ingenieure neu denken. "Ein Roboter, der im Haushalt eingesetzt werden soll, muss kompakt gebaut sein", erklärt Bley. Die Firma entwickelte ein komplett neues Design. Der Korpus aus Holz erinnert an ein Möbelstück, im Inneren versteckt sich eine Motorsteuerung, obenauf thront der interaktive Kopf.



"Wir wollten auf keinen Fall eine Plastikfigur oder Menschimitation, es sollte ein technisches Gerät bleiben, welches Platz für Assoziationen lässt. Es ist so eine Art Hauself geworden, der jederzeit verfügbar, liebenswürdig und humorvoll ist, den man aber auch wegschicken kann", sagt Sibylle Meyer vom SIBIS Institut für Sozialforschung in Berlin, die das Projekt konzeptionell entwickelt, betreut und ausgewertet hat.

Die Servicemaschine, die sich kümmert

Der interaktive Roboter kann nicht hören. Aber er spricht. Über Bewegungssensoren registriert er genau, was der Bewohner tut. Registriert er zu lange Ruhezeiten, weil jemand einfach nur auf dem Sofa sitzen bleibt, kommt er angefahren. Dann erzählt er einen Witz oder fragt, ob jetzt nicht ein Spaziergang angesagt sei. Besonders beliebt ist seine Frage nach einem gemeinsamen Tänzchen.



Jutta Conrad fand diese Funktionen sehr unterhaltsam. "Es war lustig, wenn er kam und einen Witz erzählte. Und als er mich einmal fragte, warum ich schon fertig mit meinem Frühstück sei, habe ich mich schnell wieder an den Tisch gesetzt." Besonders schätzte sie die Servicefunktionen ihres Paul. Sie trug ihre Termine ein, und Paul sagte dann irgendwann: "Hallo Jutta, in einer Stunde hast du Sport!" Auf dem Bildschirm, der wie ein Tablet funktioniert, konnte sie Zeitung lesen, ins Internet gehen, Videos anschauen oder Radio hören. Der Sympartner erinnert auch daran, regelmäßig zu trinken oder Medikamente einzunehmen. Nachts schläft er auf der Ladestation, früh steht er bereits vor der Schlafzimmertür.