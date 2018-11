Tanya Harding hat ein gutes Bauchgefühl – und das hat die kochende Kanadierin ins thüringische Arnstadt geführt. In ihrem eigenen Restaurant kommt echte Liebe auf den Teller.



"Restaurants sind eigentlich fachfremd für mich", sagt Tanya Harding lachend, während sie einen grünen Tee serviert, liebevoll angerichtet mit frischem Gebäck. Fast alles, was sie über die Gastronomie weiß, hat sich die Kanadierin selbst beigebracht. Geleitet hat sie dabei immer ihr gutes Bauchgefühl. Dieses Bauchgefühl war es auch, das sie vor 15 Jahren von Kanada nach Thüringen geführt hat. Heute betreibt sie in Arnstadt ein Restaurant, in dem kein Gast je auf die Idee kommen würde, dass hier keine Expertin am Werk ist. Im Gegenteil, wer hierherkommt, läuft Gefahr, etwas ganz Besonderem zu verfallen: einer leidenschaftlichen Liebe zum Kochen.

Im historischen Stadtkern Arnstadts serviert Tanya Harding Thüringer Spezialitäten sowie Speisen aus dem Rest der Welt. Ihre Gäste schätzen die Mischung. © Stefanie Loos für das TMWWDG

Harding ist in Kanada aufgewachsen, beeinflusst von den deutsch-irisch-schwedisch-britischen Wurzeln ihrer Eltern. Nach dem Abitur studiert sie in Edmonton Soziologie und Ureinwohnerrechte. Hier, inmitten der vielen internationalen Mitstudenten, fühlt sie sich wohl und taucht in immer neue Kulturen ein. Vor allem die gemeinsame Küche im Internat erweist sich als idealer Ort für die Verständigung. Interessiert schaut Tanya Indern, Chinesen und Malaysiern beim Zubereiten ihrer Speisen zu und lernt von ihnen, landestypisch zu kochen. Diese authentischen kulinarischen Einflüsse werden ihr später von großem Nutzen sein.

Aus Neugier und Talent wird gefragtes Können

Noch vor dem Ende ihres Studiums nimmt sie einen Job als Assistentin im kanadischen Bundestag an. Das politische Parkett liegt ihr – und beflügelt sie. Während sie für die Abgeordneten Termine organisiert und Veranstaltungen plant, bemerkt sie, dass sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Interessen oder Anschauung auf ganz simple Weise vereinen lassen: bei einem guten Essen. Während sie dieses Phänomen ausführlicher beobachtet, beginnt sie neben der Arbeit selbst zu kochen, für sich und andere. Am Anfang sind es nur ein paar Freunde und Bekannte, die sie zum Essen einlädt. Doch Tanya kocht gut – und das spricht sich herum. Schon bald wird sie für Partys gebucht, bewirtet größere Gruppen. Tanya, mittlerweile 24 Jahre alt, ist überrascht von der Wirkung ihres Talents und gleichzeitig neu motiviert. Um ihr Repertoire zu erweitern, jobbt sie nebenher in den Küchen verschiedener Restaurants. Dort hört sie vom "CIA", dem Culinary Institute of America, eine der renommiertesten Kochschulen der Welt. Und beschließt: Da will ich hin!

In dieser intensiven Zeit stellt Tanya fest: Wenn ich in der Küche stehe, Salat wasche und Knoblauch schneide, dann bin ich da, wo ich hingehöre und wo ich mich wohlfühle. Aber sie sieht auch, dass in erfolgreichen Restaurants nur Männer am Herd stehen – und Frauen nicht ernst genommen werden. Hätte sie hier überhaupt eine Chance, sich als Köchin durchzusetzen? Was würde ihr die teure Ausbildung am CIA dann nützen? Sie steht vor der Entscheidung, diesen Weg zu gehen, ohne sein Ziel zu kennen – oder sich auf eigene Faust durchzuboxen.



Start mit eigenem Catering

Ihr Bauchgefühl rät ihr: Pack es selbst an! Und Tanya folgt ihm. Sie nutzt sämtlichen Urlaub, freie Tage und Wochenenden, um ihre Kochkünste zu verfeinern und einem immer größeren Publikum anzubieten. Sie gründet ihren eigenen Partyservice und kocht bald auch für politische Veranstaltungen. Die kanadischen Premierminister Jean Chrétien und Paul Martin und verschiedene Botschaftsminister loben ihre Speisen.



Von diesem Erfolg angetan, kündigt Tanya ihren Job im Parlament und eröffnet in Ottawa den Gourmet- und Feinkostservice "Blackbird Catering". Ihre Spezialität: internationale Gerichte, die sie so authentisch kocht, als hätte sie ein Einheimischer zubereitet. Als 2001 der Buena Vista Social Club auf einer Tournee in Ottawa spielt, bietet Tanya als großer Fan der Band ein kostenloses Catering mit kubanischen Speisen an. Sängerin Omara Portuondo ist so begeistert, dass sie Tanya für weitere Tourneen als Caterer bucht. "Da habe ich gemerkt", sagt sie, "dass ich Menschen mit meinem Essen ein Gefühl von Zuhause bieten kann. Diese Erfahrung hat mich sehr glücklich gemacht."

Kurze Zeit später fliegt Tanya selbst für einen Urlaub nach Kuba. Sie ist gerade dreißig geworden und zieht Bilanz: Sie hat viel gewagt, aber auch viel erreicht. Das Catering läuft super, sie könnte zufrieden sein. Aber ihr Bauchgefühl sagt: Hey, ist es nicht wieder Zeit für etwas Veränderung?