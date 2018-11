Von einer Villa im beschaulichen Rudolstadt aus treten Millionen von Büchern ihre digitale Reise in die Welt an. Hinter dem Erfolg steckt das Unternehmen Zeilenwert, dessen Gründer ihre Heimat Berlin verlassen haben, um in Thüringen neu anzufangen.

Wenn jemand in Australien, Kanada, Südafrika oder Europa ein E-Book auf seinen Reader lädt, besteht eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass es aus Thüringen kommt. Denn hier, genauer in Rudolstadt, hat der E-Book-Auslieferer mit dem deutschlandweit größten Titelbestand seinen Hauptsitz. Zeilenwert heißt das Unternehmen, das es in dieser Branche innerhalb von sechs Jahren vom Start-up zum deutschen Marktführer gebracht hat.

Am Anfang stand ein Berliner Gründerteam, das sich in der Hauptstadt schon mit einigen anderen digitalen Projekten einen Namen gemacht hatte: Michael Burkert, Nancy Fiebig, Sandro Melle, Sebastian Lübcke, Michael Freiherr von Lützow und Thorsten Schreiber. 2012, als es darum ging, für das neue Vorhaben ein Unternehmen zu gründen, stand plötzlich die Frage im Raum: Wollen wir das in Berlin tun? Für die Hauptstadt sprachen einige Gründe: Fünf der sechs Initiatoren waren hier zuhause, hier kannten sie die Gründerszene, hier tummelten sich unzählige IT-Experten, von denen sie einige für ihr Unternehmen benötigen würden. Aber es gab auch genügend Fakten, die dagegensprachen: Das Start-up-Umfeld im gehypten Berlin war alles andere als günstig, der Markt nahezu gesättigt von digitalen Ideen. Um hier als Newcomer Aufmerksamkeit zu erlangen, hätten sie ein enormes PR-Budget benötigt – das so nicht eingeplant war. Dazu kam: Der Markt an nötigen IT-Mitarbeitern war zwar groß, aber weitestgehend abgegrast oder ständiger Fluktuation zwischen den hochdotierten Platzhirschen unterworfen. Keine gute Ausgangslage, um sich als Neuling zu behaupten.



Mit einer App fing alles an. Heute ist die Zeilenwert GmbH mit Sitz im Thüringischen Rudolstadt Deutschlands größter Dienstleister für die Auslieferung von E-Books. © Stefanie Loos für das TMWWDG

So kam es, dass das Berliner Team bei einem denkwürdigen Treffen mit Currywurst und Cola beschloss: Wir probieren es in Thüringen. Den Ausschlag gab Thorsten Schreiber, der schon einige Zeit in Thüringen verbracht hatte und dort ideale Bedingungen für den Start eines Unternehmens sah. Im Jahr 2000 war der Berliner mit dem ausgeprägten IT-Faible erstmals in den Freistaat gereist, um eine Trennung zu verarbeiten.



Er sucht damals einfach nur nach einem Ort, um jenseits der Hauptstadt abzuschalten und durchzuatmen. Und beschließt seinen Vater in Thüringen zu besuchen, der dort beruflich zu tun hat. "Ist ja nicht so viel los dort auf dem Land", ist er sich sicher. Doch als er ankommt, ist er verblüfft. Irgendwie schön hier, denkt Schreiber, als er die Landschaft entlang der Saale sieht, und: Irgendwie nett hier, die Leute. Die Zeit in Thüringen scheint etwas mit ihm anzustellen.



Aus einem Thüringen-Besuch werden viele

Ohne es geplant zu haben, werden aus diesem einen Thüringen-Besuch viele weitere. Wenn Thorsten Schreiber eine Berlin-Auszeit braucht, fährt er nach Saalfeld zu den Feengrotten, an den Hohenwarte-Stausee, auf den Rennsteig, zur Heidecksburg. Mal allein, mal mit Freunden, auch aus Berlin. Er fühlt sich wohl, lernt den Blick ins Grüne und den Abstand zur trubeligen Hauptstadt genießen. Und verliebt sich neu – in eine Thüringerin. Sie wird einer der Gründe sein, warum Thorsten Schreiber bald darüber nachdenkt, Berlin komplett zu verlassen.



Weil er seit seinem BWL-Studium in Berlin als selbstständiger Unternehmer unterwegs ist und sich beruflich für viele Themen interessiert, knüpft er bei seinen Aufenthalten in Thüringen schnell Kontakte zur Gründerszene und merkt: Da geht noch was. Hier stößt man als Nachwuchsunternehmen noch auf offene Ohren und Budgets. Genau die Bedingungen, die in den großen Metropolen langsam zu versiegen scheinen. Schreiber wird hellhörig, er hat noch viele Pläne. Könnte auch das ein Grund sein, woanders noch einmal neu anzufangen?