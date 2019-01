Weniger als drei Prozent des Gesamtwertes aller an den weltweiten Börsen gehandelten Aktien machen die in Deutschland börsennotierten Firmen aus. Doch nur wenige Privatanleger kennen diese international vergleichsweise geringe Bedeutung. Die Folge: Wenn deutsche Anleger versuchen, ihr Geld weltweit gestreut anzulegen, investieren sie regelmäßig zu große Teile in deutsche Aktien.



Starke Übergewichtung heimischer Werte

"Dieses Phänomen haben uns hundertfache Depotanalysen bestätigt, die wir für Interessenten außerhalb unseres Kundenstamms im Rahmen des Vermögens-Checks gemacht haben", erklärt Philipp Dobbert, Chefvolkswirt der Quirin Privatbank. So liegt der Anteil deutscher Aktien in den seit 2014 analysierten Depots im Schnitt bei fast 50 Prozent aller Einzelwerte. "Und wir haben nicht einen unter hundert Anlegern gefunden, der weniger als drei Prozent seines Depotvolumens in deutsche Aktienwerte investiert hat, wie es mit Blick auf die tatsächliche Marktkapitalisierung richtig wäre", berichtet Dobbert.

Mehr Rendite mit internationalem Depot

Wie nachteilig sich eine so starke Übergewichtung deutscher Börsenwerte auswirken kann, zeigt folgendes Beispiel: Anleger, die in den vergangenen fünf Jahren (12/2013 bis 12/2018) ausschließlich in DAX-Werte investiert waren, haben in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Indexrendite von 2,02 % pro Jahr erzielt. Kauf- und Depotkosten für Anleger sind hierbei noch nicht berücksichtigt.



Wer sein Geld im selben Zeitraum hingegen in einem weltweit diversifizierten Portfolio aus Index- und Anlageklassenfonds der Quirin Privatbank anlegte (100 % Aktien), konnte im angegebenen Fünfjahreszeitraum selbst nach allen Kosten eine höhere Rendite von durchschnittlich 4,41 % erzielen. Denn die Portfoliomanager der Quirin Privatbank gewichten bei der Allokation der Kundengelder grundsätzlich nach der tatsächlichen internationalen Bedeutung der weltweiten Aktienmärkte entsprechend des MSCI All Country World IMI.

"Unsere Kunden konnten also mit einer Aktienanlage entsprechend der relativen Bedeutung internationaler Börsen in den vergangenen fünf Jahren deutlich mehr Rendite erzielen als mit einem Investment in den DAX. Und das bereits unter Berücksichtigung aller Kosten, die bei der genannten DAX-Rendite aber noch abgezogen werden müssen", erklärt Dobbert. "Geht man von einem durchschnittlichen Depotwert von 200.000 Euro aus, bedeutet das ein Renditeplus von über 27.100 Euro im angegebenen Zeitraum."



[1] Indexrendite vom 31.12.2013 bis 31.12.2014 in Höhe von 2,65 %, vom 31.12.2014 bis 31.12.2015 von 9,56 %, vom 31.12.2015 bis 31.12.2016 von 6,87 %, vom 31.12.2016 bis 31.12.2017 von 12,51 % und vom 31.12.2017 bis 31.12.2018 von -18,26 %

[2] Um diese Rendite zu erzielen, mussten Anleger und Kunden der Quirin Privatbank bereit sein, 100 % ihres Vermögens in Aktien zu investieren. Kundenperformance des Markt-Portfolios 100/0 nach Kosten vom 31.12.2013 bis 31.12.2014 in Höhe von 10,79 %; vom 31.12.2014 bis 31.12.2015 von 4,19 %; vom 31.12.2015 bis 31.12.2016 von 11,79 %; vom 31.12.2016 bis 31.12.2017 von 6,85 % und vom 31.12.2017 bis 31.12.2018 von -10,0 %. Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit - frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.