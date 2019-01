Deutsche Anleger haben viel zu viele heimische Aktien in ihren Depots. Das zeigt eine umfangreiche Analyse der Quirin Privatbank. Wer jedoch nur kauft, was ihm gefühlsmäßig vertraut scheint, bringt sich um Ertrags-Chancen. Warum zu viel Heimatliebe insbesondere bei der aktuellen Börsenentwicklung problematisch ist, weshalb Anleger so Rendite einbüßen können und wie es besser geht, erklärt der Vermögens-Check der unabhängig beratenden Bank.