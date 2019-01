Karl Matthäus Schmidt

Herr Schmidt, was macht eine gute Bank aus?



Sie sollte unabhängig von Provisionsinteressen für ihre Kunden arbeiten. Die Quirin Privatbank geht hier einen anderen Weg als andere Institute: Wir lehnen alle Provisionen für den Verkauf von Finanzprodukten ab. Und das wird honoriert: Soeben wurden wir von Deutschlands bekanntestem Kundenbewertungsportal WhoFinance zur besten Bank in Deutschland gewählt.



Kern ihres Geschäfts ist die Vermögensverwaltung – und diese arbeitet laut einer Kundenpublikation wie eine Erntemaschine. Was heißt das?



Ein gut strukturiertes Wertpapierdepot gleicht einer riesigen Erntemaschine. Diese sammelt die an den weltweiten Kapitalmärkten vorhandenen Renditen systematisch für unsere Kunden ein. Das Bild einer Erntemaschine passt deswegen so gut, weil die Ernte, sprich die Renditen, langfristig für Anleger erwirtschaftet werden und wir über die entsprechenden Instrumente verfügen, diese abzuernten. Umgekehrt verpassen Anleger diese Rendite-Chancen, wenn man nicht über das Know-how verfügt, diese Ernte einzufahren.



Wie gehen Sie dabei vor?



Wir legen unseren Kunden quasi die geballte Wirtschaftskraft der weltweiten Kapitalmärkte ins Depot und lassen diese für sie arbeiten. Diszipliniert und systematisch. Dabei setzen wir auf ein prognosefreies Anlagekonzept, das heißt, wir verzichten auf den Versuch herkömmlicher Fondsmanager, den Markt schlagen zu wollen. Denn das kann niemand auf Dauer, wie Studien immer wieder belegen. Im Gegenteil: Mit einem systematischen Ansatz lassen sich langfristig nachweislich höhere Erträge erzielen.



Das heißt, ohne Aktien geht es derzeit nicht?

Richtig – aber das war schon immer so! Wer solide Renditen erzielen will, kommt um Investitionen in die Kapitalmärkte nicht herum. Aber wie gesagt, bitte mit Ratio und System und einem unabhängigen Berater an der Seite! Denn nur ein von Provisionen unabhängiger Berater wird seinen Kunden objektiv darüber aufklären, welche Chancen er an den Kapitalmärkten hat, aber auch, welche Risiken es gibt.



Wie laufen denn Ihre eigenen Depots?



Trotz der rückläufigen Kurse in 2018 verhältnismäßig gut. Unsere Erntemaschine ist in die besten 10.000 Unternehmen weltweit investiert und damit breit diversifiziert. Sie verzeichnet im Gegensatz zu einzelnen regionalen Aktienmärkten nur überschaubare Rückgänge – auch im gerade abgelaufenen Börsenjahr 2018, in dem es durchaus unangenehme Signale für die Märkte gab und gibt: Der Handelsstreit zwischen den USA und China, die Querelen in Italien und das Brexit Hin und Her.



Was raten Sie Anlegern, die unsicher sind, ob ihr Vermögen richtig angelegt ist?



Lassen Sie Ihre Vermögenswerte unabhängig überprüfen – in den meisten Depots schlummern erhebliche Optimierungspotenziale. Nutzen Sie diese und lassen Sie Ihr Geld wieder für sich arbeiten. Unsere Berater zeigen Ihnen gern, wie.



Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.





