Sie prägen die Landschaften: die Herrensitze britischer Aristokraten. In ihrer Architektur und oft wechselvollen Geschichte offenbaren sich Macht, Wohlstand und Extravaganz.



Eltham Palace, erstmals 1086 im Domesday Book erwähnt, dem Reichsgrundbuch, ist ein Paradebeispiel. Jahrhundertelang war es die größte und meistbesuchte royale Residenz. Heinrich VIII. lebte hier, als er noch der liebe Prinz Henry war. In den folgenden Jahrhunderten jedoch verfiel der Palast im Süden Londons, wurde umgebaut, vermietet, zwischenzeitlich sogar als Scheune genutzt. Seine Ruine diente Künstlern wie dem jungen William Turner als malerische Kulisse. Erst in den 1930er-Jahren wandelte sich der mittelalterliche Palast zum mondänen Wohnsitz des reichen, exzentrischen Ehepaares Stephen und Virginia Courtauld. Seither gilt Eltham Palace international als ein Meisterwerk des Art déco, eine atemberaubende Verschmelzung von Moderne und der Pracht vergangener Zeiten. Die Courtaulds, Kunstliebhaber und -förderer mit Visionen, ließen das Anwesen für sich und ihr Haustier, einen Lemuren, von den Architekten John Seely und Paul Edward Paget umbauen und errichteten ein weiteres. Der Lemur namens Mah-Jongg bewohnte einen eigenen Raum im ersten Stock des Hauses, der durch eine Bodenluke mit dem Pflanzenzimmer im Erdgeschoss verbunden gewesen sein soll – Stephen Courtauld pflegte dort seine Leidenschaft für rare Orchideen. Gefeiertes Herzstück ist bis heute die ovale Eingangshalle im Thirties-Baustil, durch deren Kuppel Tageslicht auf cremeweiße Art déco-Sessel und noble Intarsienarbeiten strömt: Die vollständig in Schwarzbohnenholzfurnier verkleideten Wände zieren Figuren und Landschaftsszenen aus der Antike. Eltham diente vielfach als Filmkulisse, etwa für das Familienepos Brideshead revisited. Nach Sanierungsarbeiten durch den English Heritage Fund werden dieses Jahr weitere glamouröse Räume für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ein Besuch im Eltham Palace und seinem traumhaftem Garten ist ein Muss – nicht nur für Art déco-Liebhaber und Picknickfans!