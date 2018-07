1/5 Elba – Historische Nachstellungen und Veranstaltungen von Napoleon © Roberto Ridi/ Visit Elba 2/5 Elba – Napoleonisches Museum „San Martino“ © Roberto Ridi/ Visit Elba 3/5 Elba – Napoleonisches Museum „Villa dei Mulini“ © Roberto Ridi/ Visit Elba 4/5 Elba – Napoleonisches Museum „San Martino“ © Roberto Ridi/ Visit Elba 5/5 Elba – Napoleonisches Museum „Villa dei Mulini“ © Roberto Ridi/ Visit Elba

Sieben dieser Perlen blieben statt unterzugehen auf der Oberfläche und bildeten so die sieben Inseln des toskanischen Archipels. Unter diesen ist Elba: eine große Klippe in der Form eines Fisches der in Richtung Westen schwimmt, reich an sattem Grün und voller Leben, mit einem Herz aus Metallen und Edelsteinen.

Es ist schwierig, ein anderes Stück Land im Meer zu finden, das eine ebenso reiche und bewegte Geschichte erzählen kann: die von der Insel Elba erzählt von prähistorischen Bewohnern, Eisenminen, Etruskern und Römern, Piratenüberfällen, blutigen Schlachten um dieses kleine, aber wichtige Gebiet zu dominieren. Die Legenden und Taten der Menschen sind immer noch der Dreh- und Angelpunkt auf der Insel, der rote Faden, welcher Natur, Geschichte und Kultur verbindet, und der perfekt die betörende Macht, die Elba hat, veranschaulicht. Eine Macht, die sogar Persönlichkeiten von der Größe wie Napoleon Bonaparte verführen konnte, der einst verbannt als Kaiser im Jahre 1814 auf der Insel landete und dort für 299 Tage blieb. Zu dieser Periode wurde die Insel zum kulturellen und politischen Zentrum der Zeit: Dichter, Künstler, Spione und Weltmänner ereilten in der Hoffnung den Mann zu treffen, der einst Europa im Griff hatte.

Weit entfernt von den kalten Machtspielen, berauscht von der Süße der Landschaft und der Seele der Insel, hinterließ Napoleon eine unauslöschliche Spur auf der Insel Elba: Bürgerorganisation, Gesundheitswesen, Bildung und sogar Villen und Theater im imperialen Stil. Niedergelassen in Portoferraio wollte er in der Palazzina dei Mulini leben, der er ein weiteres Stockwerk zugefügt hat und die den malerischen Hafen dominierte, wo er die Schiffe beim Einlaufen und Auslaufen beobachten konnte. Heute sind die Villa dei Mulini und die Napoleonische Residenz die zweitgrößten Staatlichen Museen in der Toskana, nach den Uffizien in Florenz, die jedes Jahr von Hunderttausenden von Touristen besucht werden.



Elba - ein Buch mit vielen verschiedenen Geschichten



Kundenbetreuung und Informationszentrum