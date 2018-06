Wer an Athen denkt, hat natürlich als erstes die Akropolis mit dem Parthenon vor Augen, der eine erinnert sich vielleicht an die Olympischen Spiele, der andere sinniert über bedeutende Philosophen. Doch wer die Wiege der europäischen Kultur wirklich kennenlernen will, sollte sich vor Ort ein Bild machen. Keine europäische Metropole verändert sich gerade so schnell wie Athen- die Hauptstadt ist im Aufbruch.







Natürlich will man in Athen nach wie vor die alten Sehenswürdigkeiten besichtigen, wenn man schon einmal da ist. Aber nicht nur die Plaka, einer der ältesten Stadtteile Athens am Fuße der Akropolis, in dem viele Häuser noch auf Grundmauern aus der Antike stehen, ist einen Besuch wert. In Athen werden aus bisher unbekannten Vierteln wie Koukaki oder Pangrati gerade angesagte Stadtteile mit individuellen Hotels, einer modernen Café-Kultur und kreativen Galerien. Hier leben junge Menschen, die sich etwas trauen - und so hat Athen plötzlich ganz neue Ecken zu bieten, die lebendiger und cooler sind als alle Szeneviertel in London oder Berlin.







Zappeion, Athen © Y. Skoulas

Das Flohmarktviertel Monastiraki ist vor allem sonntags einen Besuch wert, doch auch das linke Szeneviertel Exarchia, wo heute überwiegend Studenten, Schriftsteller, Schauspieler und Künstler leben, sollte man kennenlernen, wenn man Athen verstehen will. In diesem Jahr öffnet sogar die "documenta" zum ersten Mal in Athen ihre Tore. "Von Athen lernen" heißt das Motto, und wer sich in dieser einzigartigen Stadt umschaut, kann tatsächlich eine Menge lernen: Nach vorne zu blicken und das Leben selbst in die Hand zu nehmen – aber auch den Moment zu genießen und sich einfach mal treiben zu lassen. Wer die neue Energie dieser geschichtsträchtigen Stadt einmal gespürt hat, möchte immer wieder dorthin zurückkehren.





