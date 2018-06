Für Eltern wird ein Urlaub zur Erholung, wenn ein paar grundlegende Voraussetzungen erfüllt werden. Die perfekten Bedingungen dafür lauten: Sonne, Strand, gutes Essen und eine kinderfreundliche Atmosphäre. Diese unschlagbare Kombination findet man erfahrungsgemäß nirgendwo besser als in Griechenland, warum also nicht mal in das Land der Götter fliegen?

Die Anreise stellt keine große Herausforderung dar, der Flug nach Griechenland dauert nicht einmal zwei Stunden und wird deshalb auch mit Kind und Kegel nicht zur Strapaze. Bevor es losgeht, sollte man sich allerdings überlegen, an welchem Traumstrand man die schönste Zeit des Jahres verbringen möchte. Die Auswahl ist in Griechenland riesengroß. Rhodos oder Korfu, Kreta oder Samos? Oder doch lieber Lesbos, Chalkidiki, Naxos oder Chios? Die rund 6.000 Inseln von der Ägäis bis zum Ionischen Meer bieten nicht nur unendlich viele Strände, sondern auch entlegene Buchten und malerische Küstenorte. Doch obwohl man die Qual der Wahl hat, gibt es keine falsche Entscheidung. Im Vorfeld sollte der Griechenland-Urlauber nur wissen, ob das Reiseziel in einer Umgebung mit guter Infrastruktur, Restaurants und vielen Sehenswürdigkeiten liegen sollte – oder ob man eher Ruhe und Individualität bevorzugt. Wer anderen Touristen aus dem Weg gehen möchte, findet auf kleineren Inseln wie Platia oder Astypalaia unberührte Natur und das ursprüngliche Griechenland.

Ein weiteres unschlagbares Argument ist die Kinderfreundlichkeit der Griechen. Die Familie hat einen sehr hohen Stellenwert, dadurch hat man auch mit Kindern immer das Gefühl, ein willkommener Gast zu sein. Tagsüber sind die Kleinen am Strand am glücklichsten, strahlend blauer Himmel ist fast immer garantiert, und das türkisfarbene Wasser ist selbst im Herbst noch angenehm warm. Die blaue Fahne, die an vielen Stränden weht, steht für die hervorragende Wasserqualität. Kinder gehören in Griechenland einfach dazu, und wenn sie abends in der Taverne spielen oder irgendwann unter dem Tisch einschlafen, stört sich niemand daran. Also, Schaufeln und Eimerchen einpacken, die Sonnencreme nicht vergessen - und ab nach Griechenland! Es könnte der entspannteste Urlaub Ihres Lebens werden!