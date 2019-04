1/3 Feta-Käse © GNTO/ F. Baltatzis 2/3 Souflaki © GNTO 3/3 Saganaki © GNTO/ F. Baltatzis

Wenn man in Deutschland "zum Griechen" geht, denken viele an Fleischplatten und eine große Schale Tsatsiki. Damit tut man den Griechen Unrecht, schließlich ist nach der griechischen Ernährung sogar eine gesundheitsfördernde Diät benannt worden. Und der griechische Wein wurde schon von Udo Jürgens besungen. Was also ist das Geheimnis der griechischen Esskultur?

Die griechische Küche kann auf eine 4000 Jahre alte Tradition zurückblicken. Der Grieche Archestratos war es, der 330 vor Christus das erste Kochbuch schrieb. In seinen Lehrgedichten pries er die Mittelmeerküche, vor allem den Fisch. Die wichtigsten Regeln, die er für die Gastronomie aufstellte, sind aktueller denn je: Natürliche Zutaten, leichte Saucen und eine maßvolle Verwendung von Kräutern und Gewürzen. Aus heutiger Sicht könnte man sagen: Frische, Qualität und keine Zusatzstoffe. Weniger ist mehr, man nimmt von jedem nur das Beste und von allem ein bisschen. Das berühmte griechische Olivenöl darf dabei natürlich nicht fehlen. Es hat einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, praktisch kein Cholesterin und schützt so vor Krebs und Herzerkrankungen, gleichzeitig senkt es den Blutdruck.

Die Kombination aus Olivenöl, frischem Gemüse und Fisch aus der Region hat nachweislich eine positive Wirkung auf die Gesundheit. Die sogenannte "Kreta-Diät" gilt als perfekte Ernährungsweise, seit man herausfand, dass die Griechen viel seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden und eine höhere Lebenserwartung haben als der europäische Durchschnitt.

Der Genuss bleibt bei so viel Gesundheit nicht auf der Strecke, im Gegenteil. In Griechenland kommen sowohl Vegetarier als auch Fisch- und Fleischliebhaber auf ihre Kosten, denn die Auswahl der Gerichte ist sehr groß. Vermutlich ist auch die entspannte Atmosphäre in den Tavernen und Restaurants dafür verantwortlich, dass in Griechenland alles ganz besonders köstlich schmeckt. Und bei so viel Gastfreundschaft, gesundem Genuss und Lebensqualität kann man mit gutem Gewissen auch den traditionellen Ouzo genießen.