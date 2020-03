Als leidenschaftliche Kenner ihrer Regionen sind die Wanderhoteliers sich des Reichtums der gesunden Natur durchaus bewusst. Alles zu tun, um die Schönheit, die Artenvielfalt, die Wildheit und die Ursprünglichkeit der Natur zu erhalten, ist eine Selbstverständlichkeit für die Hoteliers. Umweltschutz ist nicht nur ein leeres Wort, sondern ein Lebensstil aus Überzeugung. Anerkannte Zertifizierungen untermauern das Umweltbewusstsein der Betriebe. Nachhaltig Urlauben ohne schlechtes Gewissen, das ist in den besten alpinen Wanderhotels möglich.

"Klimaneutral übernachten" garantiert das Wanderhotel Drumlerhof. Die CO2-Emissionen, welches das Hotel mit Mitarbeitern, Gästen und allem Drum und Dran verursacht, wird durch CO2-Emissionsrecht an einem Klimaschutzprojekt ausgeglichen.

Ebenso ist das Hotel Leitlhof – Dolomiten ein "klimaneutrales Hotel" und ein Pionier in Südtirol, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Eine Besonderheit ist das eigene Holzblockheizkraftwerk, welches mit Holz aus dem eigenen Wald Strom und Wärme für das Hotel produziert.

Auch das Hotel Icaro auf der Seiser Alm, der autofreien Hochalm im Herzen Südtirols, ist klimaneutral und bietet "Urlaub im Grünen" in zweifacher Hinsicht. Auch hier werden jedes Jahr die CO2 Emissionen berechnet und ausgeglichen.

Die Wanderhotels liegen an den schönsten Plätzen der Alpen, mitten in der Natur. So startet die Wanderung direkt am Hotel, das Auto kann im Urlaub getrost am Parkplatz stehen bleiben. Oder es bleibt überhaupt Zuhause: einige der Wanderhotels sind nämlich sogar "autofrei" erreichbar. So wird die Anreise mit Bus und Bahn in Ihren Wanderurlaub schon zum ersten Urlaubserlebnis. Vor Ort steht ohnehin die Bewegung zu Fuß im Vordergrund. Für alle jene, die bereits auf E-Mobilität umgestiegen sind, bieten bereits über 40 Wanderhotels eine eigene E-Ladestation an. wanderhotels.com/e-mobilität

Natürlich Urlauben, Mutter Natur wertschätzen, ihre Schönheit bewahren, ohne Verzicht auf Komfort und Service – das ist Urlaub in den Wanderhotels.







