Der Blick schweift langsam über das angrenzende Bergmassiv. Ein leichtes Lüftchen bewegt die Blätter der umliegenden Bäume. Die Beine hängen vom Steg und genießen das kühle Nass des hoteleigenen Naturschwimmteichs. Einfach nur genießen, entspannen, nichts tun und die Seele baden lassen.

Die Temperaturen steigen wieder. Die gute alte Sommerfrische kommt zu neuen Ehren, denn ‚Sommerfrische statt Sommerhitze‘ heißt es dann bei den Wanderhotels, sinkt die Temperatur bekanntlich ja pro 100 Höhenmeter um 1 Grad. Und wie könnte man der Hitze schöner entfliehen, als bei einem (Kurz-)Urlaub in die Alpen? Also, ab in die Berge! Oder wie es vor Ort heißt "aufi aufn Berg". Nach der Anstrengung belohnen über 25.000 Seen, Teiche und Lacken, die allein in Österreichs Bergen registriert sind. Es soll aber nicht um schneller-höher-weiter gehen, sondern darum, das Bergerlebnis zu genießen und nicht nur dem Körper Abkühlung, sondern auch der Seele Raum für eigene Gedanken und Inspiration zu geben. Den Rhythmus des Gehens spüren. Durchatmen und sich einen Moment der Ruhe gönnen.

Zurück im Hotel warten erfrischende Pools und Natur-Schwimmteiche zur Regeneration. Im Wanderhotel Kirchner geht die Entspannung nach der Abkühlung im hoteleigenen Badesee und im naturnachempfundenen Baumhaus weiter. Im Tauber’s Bio- Wander- Vitalhotel wartet neben dem Naturbadeteich ein Kneippwechselbad darauf, regenerierend auf den Körper zu wirken.

Kaltes Quellwasser fließt durch die Kneippanlage im Landhotel Alpenhof. Der eigene Blick schweift beim Kneippen währenddessen ehrfürchtig auf das imposante Dachsteinmassiv. Auf das Karwendel blickend, erfüllt jede Bewegung im Naturbadeteich des Hotels Der Brandstetterhof mit Gelassenheit. Ruhe und Entspannung steht hier von vornherein im Vordergrund, ist es doch das einzige, klar deklarierte Erwachsenenhotel der Wanderhotels.

Gemütliche Ruheräume, duftende Saunen und Dampfbäder oder wohltuende Massagen sorgen nach einer Wanderung für Regeneration und Wohlbefinden. Alpine Wellness mit Kräutern aus den Alpen und viel Zeit für einen selbst: wanderhotels.com/wellness







