100 Millionen CARE-Pakete aus den USA halfen ab 1946 notleidenden Familien in Deutschland und ganz Europa. CARE-Paket-Empfängerin Barbara C. erinnert sich: "CARE – ein Name, der unvergessliche Erinnerungen in mir weckt! Großzügige Menschen aus den USA schenkten uns nach Kriegsende mit ihren CARE-Paketen viel Freude. Noch heute habe ich den Duft von echtem Kaffee und guter Seife in der Nase und den Geschmack von Pfefferminzbonbons auf der Zunge. Diese unglaubliche Aktion der Mitmenschlichkeit für uns Deutsche wirkt bis heute in mir nach. Und weil ich die wichtigen Aufgaben von CARE auch zukünftig fördern möchte, habe ich CARE in meinem Testament bedacht. So schließt sich der Kreis: Aus dem kleinen Kind, das nach dem Krieg jedes CARE-Paket freudig hüpfend begrüßte, wurde eine alte Frau, die glücklich ist, die Freude des Empfangens in die Freude des Gebens verwandeln zu können."

Berichte wie dieser machen deutlich, wie unvergesslich es ist, in einer Zeit größter Verzweiflung Hilfe zu bekommen. Hilfe, die nicht nur materiell unterstützt, sondern als Geste der Anteilnahme Trost und Hoffnung schenkt – damals wie heute.

Aus dem CARE-Lebensmittelpaket von einst ist Hilfe ohne Verfallsdatum geworden. Hilfe zur Selbsthilfe, die mit den Menschen vor Ort entwickelt, umgesetzt und in ihrer Wirkung bewertet wird. CARE setzt sich als internationale Organisation in über 90 Ländern für die Überwindung von Armut, Hunger und Benachteiligung ein und steht für eine gerechtere, tolerante Welt. Möglich machen das unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die gemeinsam mit CARE Menschen in Not zur Seite stehen.

Eine besondere Art der Unterstützung ist dabei die Testamentsspende. So wie Barbara C. bedenken immer mehr Menschen mit einem Teil ihres Nachlasses auch jene in Not und Armut. Sie setzen damit ein Zeichen der Menschlichkeit, das bleibt. Für Ihre Fragen rund um CARE und die Möglichkeit der Testamentsspende sind wir gerne für Sie da und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.







care-deutschland-ev-infobox Kontakt CARE Deutschland e.V. Siemensstraße 17

53121 Bonn Ihre Ansprechpartnerin: Britta Cramer Team privates Engagement

Tel.: 0228-97563-25 E-Mail: cramer@care.de

www.care.de Spendenkonto IBAN DE93 3705 0198 0000 0440 40





