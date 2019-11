Die Bedeutung dieses unabdingbaren Zusammenspiels spüren besonders die Wanderviehhalterinnen und Wanderviehalter Ostafrikas, die Pastoralisten. Sie gelten als einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in ihrer Heimat und stehen bei uns im Fokus.

In den Wüsten- und Steppengebieten unserer Projektländer wird das Land zu 80% pastoral genutzt. Ackerbau ist kaum möglich und so ziehen die Wanderviehhirten mit ihren Herden auf der Suche nach Weidegründen und Wasser umher. Die Menschen leben in voller Abhängigkeit von ihren Tieren. Mit dem, was ihre Rinder, Schafe, Ziegen oder Kamele liefern, versorgen sie ihre Familien, sichern damit aber auch zu einem Großteil die Fleisch- und Milchversorgung in ihren Heimatregionen.

Wenn Tiere leben bedeuten

Der Klimawandel, Konflikte und die Industrialisierung der Landwirtschaft bedrohen die pastorale Lebensweise. Die veterinärmedizinische Versorgung reicht oft nicht aus. Sind die Tiere geschwächt, sind sie anfälliger für weitere Krankheiten und liefern weniger Milch, Fleisch, Haut und Fell und bedrohen das Überleben der Menschen. Der One-Health-Ansatz ist für uns daher handlungsleitend: Nur durch das Zusammenspiel von Tier- und Humanmedizin sowie Umweltschutz kann sichergestellt werden, dass Epidemien entgegengewirkt wird und armutsassoziierte Krankheiten bezwungen werden. Unsere Projekte der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit setzten wir in Äthiopien, Somalia, im Sudan und Südsudan sowie in Uganda und Kenia um.

Projektbeispiel Tollwut in Kenia

Während hierzulande Tollwut als ausgerottet gilt, infizieren sich in Afrika noch immer viele Menschen durch Hundebisse. Davon sind insbesondere Kinder betroffen. Hunde sind keine Nutztiere, daher gibt es keine institutionelle Förderung für entsprechende Projekte. Sie sind aber von immenser Bedeutung in ihrer Rolle als Hütehunde für die Pastoralisten, weil sie die Herden z.B. vor Viehdiebstahl oder Wildtieren schützen. Durch Massenimpfungen der Hunde verhindern wir, dass Tiere und Menschen sich mit diesem tödlichen Virus infizieren. Seit 2008 impfen wir in der Massai Mara und seit 2018 in den informellen Siedlungen rund um Nairobi.

