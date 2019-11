Khaleds Familie kämpft täglich um Arbeit, Nahrung, und Sicherheit. Und wenn Khaled von Schule spricht, meint er nicht etwa ein Gebäude in dem er vielleicht bald lernen und mit anderen Kindern spielen kann, sondern er meint die Notunterkunft, in der seine Familie untergebracht ist. Seine Familie floh innerhalb des Jemen, wie mehr als 3,6 Millionen Jemeniten auch. Fünf Jahre Krieg haben das Land an den Rand des Kollapses gebracht: Lebenswichtige Basisgüter, Unterkünfte und medizinische Grundversorgung sind kaum vorhanden. Landesweit sind 1,8 Millionen Kinder akut unterernährt, viele Kinder haben keinen Zugang zu Bildung mehr und müssen darüber hinaus betteln oder arbeiten gehen, um die Familie zu unterstützen. Kahleds Familie hat immerhin Schutz in einer ehemaligen Schule gefunden.

Diesen Schutz hat der UNHCR schenken können: so wurden in dieser und andere Notunterkünften Trennwände, Küchen und Toiletten eingerichtet, um die Lebensbedingungen erträglicher zu machen. Das UN-Hilfswerk ist darüber hinaus in allen zwanzig von den Konflikten vor Ort betroffenen Regionen vertreten und versorgt die Menschen mit lebenswichtiger Hilfe: 700.000 Betroffene erhielten Hilfsgüter, wie Nahrungsmittel, Decken oder Schlafmatten, mehr als 125.000 Menschen 2018 eine Notunterkunft und 119.000 Menschen wurden ärztlich beraten und untersucht. Die UNO-Flüchtlingshilfe als nationaler Partner des UNHCR unterstützt die Projekte vor Ort finanziell mit ihren Mitteln. Dazu gehört darüber hinaus die Sensibilisierung für die Situation vor Ort. Denn der Konflikt im Jemen gehört zu den sogenannten "Vergessenen Krisen". Die fehlende mediale Aufmerksamkeit führt zu einer dramatisch unterfinanzierten Hilfe vor Ort, nicht alle Familien finden Schutz wie die von Khaled. Dabei ist Schutz zu bekommen überlebenswichtig für Menschen auf der Flucht – in jeder Form: Schutz heißt, ein Dach über dem Kopf haben, geschützt zu sein vor Wind und Wetter. Es bedeutet, in Sicherheit vor Gewalt und Verfolgung leben zu können. Menschen Schutz zu schenken, heißt auch, ihnen Würde und eine Perspektive zu geben. Jede Spende an die UNO-Flüchtlingshilfe trägt dazu bei, diese Ziele zu erreichen. Deswegen steht die aktuelle Kampagne der Hilfsorganisation unter dem Titel "Schutz Schenken".





