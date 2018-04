Prof. Piller, was hat Mass Customization mit Weiterbildung zu tun?



Mass Customization im eigentlichen Sinne bedeutet die Erstellung von Produkten und Leistungen nach individuellen Kundenwünschen. Das fängt bei der Werkzeugmaschine an und hört beim Maßhemd lange noch nicht auf. Heutige Konsumenten sind es gewohnt, Individuelles zu bekommen. Der Medienkonsum beispielweise ist komplett individualisiert: Statt einer LP streame ich einen Musikmix genau nach meinem Geschmack. Mein Fernsehprogramm folgt heute weniger der Programmzeitschrift als vielmehr meinen Wünschen "on demand". Auch Facebook ist im Grunde eine große Mass-Customization-Seite. Diese Entwicklung in unserer privaten Kommunikation überträgt sich auf das restliche Konsumverhalten. Und Weiterbildungsprogramme sind am Ende auch Produkte, die einen möglichst hohen Nutzen stiften sollen. Eine Individualisierung von Weiterbildungsprogrammen, die die Bedürfnisse der Teilnehmenden in den Fokus stellt, wurde also höchste Zeit.



Was genau bedeutet Individualisierung in der Weiterbildung?

Eines unserer ältesten Programme an der RWTH Aachen ist der Executive MBA. Bisher konnten Mann und Frau sich dafür oder dagegen entscheiden, aber wenn dafür, dann haben alle Kommilitonen das gleiche hochwertige Programm besucht, aber eben alle das gleiche. Das ist seit letztem Jahr anders. Wir haben alte Strukturen aufgebrochen und neu gedacht, um den Studierenden mit verschiedensten Kombinationen die Möglichkeit zu geben, ihr persönliches und einzigartiges Programm zusammen zu stellen. Wir bieten verschiedene Tracks aus den Bereichen Innovation Management, Digitale Transformation, Technology-Driven Marketing & Sales oder Industrie 4.0 an und durch Online-Elemente kann die Individualisierung noch weiter gehen.



Ist nur der Executive MBA individualisierbar?

Unsere Interessenten standen bisher vor der Frage, ob sie einen Executive MBA absolvieren sollen oder nicht. Manche sind vielleicht noch nicht an dem Punkt in der Karriere angelangt, andere von vorneherein ausschließlich an bestimmten Themen interessiert. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, unser Programm auch in zeitlicher Hinsicht und in Bezug auf den Umfang zu flexibilisieren. Man kann nicht nur den ganzen Executive MBA besuchen, sondern auch ein einzelnes Modul oder mehrere Module zu einem Mini MBA als Zertifikatsprogramm bündeln. Damit geht die Individualisierung über den Inhalt auch auf die Dauer und Intensität der Weiterbildung weiter. Wichtig ist dabei: Die Teilnehmer werden bei der Individualisierung nicht alleine gelassen. Ein ausführliches Beratungsangebot und Coaching hilft jedem, genau den richtigen Programmmix zu finden.







1/6 Cluster für Produktionstechnik 2/6 Gestalten Sie sich Ihr eigenes Weiterbildungsprogramm 3/6 Graduation des Executive MBA 4/6 Luftbild RWTH Aachen Campus 5/6 Prof. Schuh im Executive MBA 6/6 Teilnehmer des Executive MBA







Welche Vorteile bieten individuelle Weiterbildungsprogramme aus Unternehmenssicht?

Unsere Programme sind, wie die RWTH Aachen als Institution, anspruchsvoll und fordernd. Sie bringen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit hoher Anwendungsnähe zusammen. In den Modulen versuchen wir stets, die Thematiken auf die aktuelle Arbeitssituation unserer Teilnehmer zu übertragen. Dadurch sind schon oft während der Programme Umsetzungsprojekte entstanden, die das Unternehmen unmittelbar weitergebracht haben. Heute verändern technologiegetriebene Innovationen etablierte Industrien und deren Prozesslandschaften schneller denn je. Manager von morgen müssen diese Entwicklungen verstehen, um ihre Unternehmen sicher durch den technologischen Wandel navigieren zu können. Wir sind sehr eng mit vielen Unternehmen vernetzt. Aus diesem Austausch haben wir etliche der Inhalte der aktuellen Programme sprichwörtlich "konstruiert".



Ist Mass Customization die Zukunft der Weiterbildung?

Wir bilden Technologie-Manager aus, die je nach Tätigkeitsbereich sehr unterschiedlichen Herausforderungen gegenüberstehen. Damit dies gelingt, müssen sich die Programme möglichst individuell an die Bedürfnisse der Teilnehmenden anpassen lassen. Das verfolgen wir nicht nur im Executive MBA, Mini MBA oder den Einzelzertifikaten, sondern auch in anderen Programmen. Diese bieten wir z. B. in unterschiedlichen Formaten an, sodass man das gleiche Programm on- oder offline absolvieren kann. Denn so individuell wie der inhaltliche Bedarf ist, so individuell sind auch die Präferenzen, ob man gerne ortsungebunden online lernt oder in der RWTH Business School vor Ort. Wir wollen diesen Ansatz weiter verfolgen und kontinuierlich ausbauen. Auch hierzu bietet uns die Technik viele spannende Möglichkeiten: so haben wir Planspiele im Einsatz, die sich individuell an den Lernfortschritt einzelner Studierender anpassen. Die Zukunft ist individuell!











Infobox RWTH Aachen RWTH Business School Der stetige technologische Wandel erfordert die konstante Weiterentwicklung von Produkten, Prozessen und Personal. Der Verbindung aktueller Forschungskenntnisse mit starker Industrienähe kommt dabei besondere Bedeutung zu. An dieser Stelle setzen die Programme an der Schnittmenge zwischen Technologie, Innovation, Management und Mensch der RWTH Business School an. RWTH Aachen Campus Auf über 2,5 km² entsteht eine der größten Forschungslandschaften Europas. Der RWTH Aachen Campus bietet Unternehmen - von KMUs bis Großkonzerne - die Chance, durch die unmittelbare Kooperation mit Hochschulinstituten aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Bereits über 350 Unternehmen profitieren von der Nähe zwischen Forschung und Entwicklung. Beratung Der Markt bietet eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Das richtige Programm ist nicht immer auf den ersten Blich ersichtlich. Wir stehen gerne per Mail, telefonisch oder im persönlichen Gespräch für Fragen zur Verfügung.





Kontakt:

RWTH Business School

Aline Wesner

Marketing & Sales Manager



+49 (0) 241 8020010

A.Wesner@business-school.rwth-aachen.de

www.emba.rwth-aachen.de







