Warum ist das Angebot Ihrer Hochschule besser als das der Mitbewerber?

Im Interview mit Laura Thälker, Bildungsberaterin am SAE Institute, Campus Bochum

Um erfolgreich im neuen Job Fuß zu fassen, sollte man die gängigen Workflows und Arbeitsabläufe bereits sicher beherrschen. Deshalb legen wir am SAE Institute großen Wert auf ein projektbasiertes Lernen und führen unsere Studenten quer durch alle Produktionsstufen.

Darüber hinaus steht unseren Absolventen ein kostenloses Lifelong Learning Angebot zur Verfügung. Denn neben der jährlich stattfindenden SAE Convention können sie auch regelmäßig fachspezifische Seminare, Workshops und Gastvorlesungen am Campus besuchen.



Kommen die Dozenten aus der Praxis? Über welche Referenzen verfügen sie?

Der Großteil unserer Seminare und Vorlesungen wird von erfahrenen Dozenten aus der Industrie gehalten. Darunter befinden sich nominierte und preisgekrönte Dozenten wie beispielsweise Gary Marlowe (Grimme Preis Gewinner), Richard Furch (mehrfacher Platin & Grammy Gewinner) oder Tom Ammermann (nominiert für den Grammy 2018).

Bietet Ihre Hochschule Veranstaltungen (Networking etc.) an, bzw. sind Sie mit Kooperationspartnern aus der Praxis vernetzt?

Eine enge Beziehung zur Industrie ist für uns maßgeblich – deshalb unterstützt an jedem deutschen Standort ein Industry Relations & Career Coach bei der Karriereentwicklung. Er ist das Bindeglied zwischen Absolventen und der Medienwirtschaft und sorgt neben der Organisation von Recruiting Veranstaltungen für eine aktive Jobvermittlung. Der Industry Relations & Career Coach fördert den nahtlosen Übergang ins Berufsleben und unsere Absolventen profitieren nicht nur auf diesem Weg von den guten Kontakten des SAE Institute zur Medienwirtschaft.







Qualifiziert mich der Abschluss für ein Aufbaustudium (auch an anderen Hochschulen)?

Das erfolgreich abgeschlossene Bachelor-Level entspricht 180 ECTS. Damit ist ein Weiterstudieren in unseren beiden Master-Programmen sowie an anderen Hochschulen grundsätzlich möglich. Das Masterprogramm, welches in Kooperation mit der renommierten Folkwang Universität angeboten wird, ist beispielsweise für alle besonders geeignet, die künstlerische Medienprojekte mit einem akademischen Anspruch umsetzen wollen.



Kann ich eine Probevorlesung besuchen?

Zahlreiche kostenlose Workshops ermöglichen schnell und unverbindlich einen Einblick in das Lehr- und Lernkonzept am SAE Institute. Eine weitere Möglichkeit hinter die Kulissen zu blicken, sind unsere Tage der offenen Tür; Der nächste findet am Samstag, den 05. Mai 2018 an allen deutschen SAE Standorten statt.





SAE Infobox Unsere Fachbereiche Audio

Music Business

Games

Animation

Film

Cross Media

Web Unsere Standorte 9x in Deutschland: Berlin, Bochum, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart

weltweit über 50 Standorte Förderung Je nach persönlicher Voraussetzung, jeweiliger Lebenssituation und angestrebtem Ausbildungs-, Weiterbildungs- oder Studienprogramm können verschiedene Optionen zur Unterstützung und Finanzierung herangezogen werden. Bitte sprechen Sie uns an.







