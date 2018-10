1/5 Paar am Achenseeufer in Maurach © Achensee Tourismus 2/5 Skitour zum Bärenkopf hoch über Pertisau © Achensee Tourismus 3/5 Winterzauber am Achenseeufer – Blick auf Pertisau und Karwendel © Achensee Tourismus 4/5 Skigebiet am Zwölferkopf in Pertisau © Achensee Tourismus 5/5 Winterpanorama Maurach Richtung Achensee © Achensee Tourismus

Die Nadelwälder ringsum sind tief verschneit. Auf den Schilfhalmen am Ufer glitzern die Schneekristalle, während sich die mächtigen Berge auf der Wasseroberfläche spiegeln. Am Tiroler Achensee, der sich wie ein Fjord zwischen Rofan- und Karwendelgebirge erstreckt, geraten Romantiker ins Schwärmen. Urlauber genießen die winterliche Märchenlandschaft bei ausgedehnten Spaziergängen, in den Langlaufloipen oder auf den Pisten und schätzen die ausgesuchte Gastfreundschaft am größten See Tirols, um den sich die fünf Orte Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg und Wiesing gruppieren.



Über 200 Loipenkilometer unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade machen die Region zu einem ausgezeichneten Langlauf-Dorado. Hier findet jeder seine Lieblingsstrecke – und für kleine Verschnaufpausen gibt’s abseits der Spur behagliche Einkehrmöglichkeiten.

Wer lieber ohne Bretter unter den Füßen die verträumte Winterlandschaft erkunden möchte, hat am Achensee über 150 Kilometer geräumter Wanderwege zur Auswahl.

Oder wie wär’s zur Abwechslung mal wieder mit Rodeln? Längst ist der Spaß aus Kindertagen auch bei Erwachsenen wieder voll im Trend. Wer nicht mit dem Schlitten im Schlepptau die Hänge hinauf stapfen möchte, nimmt den Lift in Achenkirch oder steigt in den "Rodlexpress" – einen Traktor mit Anhänger, der die Gäste in Pertisau bequem nach oben bringt.



Bekannt ist der Achensee nicht zuletzt auch als familienfreundliches Skigebiet, das mit insgesamt 53 Pistenkilometern überschaubar und dennoch vielseitig ist. Nachdem die Kleinsten ihre ersten Schwünge im Tal geübt haben, geht’s mit den Eltern im Lift hinauf und dann auf eine der breiten Pisten.

Die gelungene Symbiose zwischen wohlig-warmer Wasserwelt und Winterzauber bietet das neue Atoll Achensee. Die hochmoderne Freizeit-Attraktion liegt in Buchau direkt am Ufer. Drinnen genießen Besucher der über 6500 Quadratmeter großen Anlage das lichtdurchflutete Panorama-Bad und das großzügige Penthouse-SPA, planschen in den Fun- und Outdoor-Pools oder nutzen das Lakeside-GYM mit einzigartigem Seeblick, die Boulder-Halle, den Kunsteislaufplatz, die Eisstockbahn und die Langlaufloipe, die im Winter direkt zwischen See und Atoll entlangführt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achensee.com







Zurück zur Übersicht