Ein Beitrag der FOM Hochschule



Wirtschaftsforschung trifft Verhaltensökonomie

Neu an der FOM Hochschule in Frankfurt: das KompetenzCentrum für interdisziplinäre Wirtschaftsforschung & Verhaltensökonomie.

Nach welchen Bedingungen und Regeln werden Entscheidungen im wirtschaftlichen Kontext getroffen? Mit dieser Frage befasst sich das neu gegründete KCI KompetenzCentrum für interdisziplinäre Wirtschaftsforschung & Verhaltensoekonomie der FOM Hochschule in Frankfurt. Das Team um Prof. Dr. Lutz Hoffmann und Prof. Dr. Winand Dittrich arbeitet dabei an der Schnittstelle von Wirtschaft, Psychologie, Soziologie etc.

"Das Bild des rein rational handelnden Menschen ist spätestens seit der Finanzkrise perdu: An die Stelle des abstrakten Homo oeconomicus ist der reale Mensch getreten, der Entscheidungen unterbewusst und emotional trifft", erläutert Prof. Dr. Hoffmann. "Unsere Aufgabe ist es, die Abweichungen zwischen menschlichen Verhaltensweisen und den Vorhersagen der traditionellen ökonomischen Theorie systematisch und interdisziplinär zu untersuchen sowie – in einem zweiten Schritt – die klassischen ökonomischen Modelle entsprechend weiterzuentwickeln."

Dabei setzt das KCI zwei Schwerpunkte. Im Bereich der interdisziplinären Wirtschaftsforschung stellt es Verbindungen zwischen der Ökonomie und anderen Wissenschaftsdisziplinen wie der Anthropologie, der Soziologie, der Psychologie und der Biologie her. Im Bereich Verhaltensoekonomie untersucht das Forschungsteam, wie beobachtbare menschliche Verhaltensweisen von den Vorhersagen der traditionellen ökonomischen Theorie abweichen.

Das Hauptaugenmerk liegt dabei zunächst auf der Vernetzung und der aktiven Kommunikation zwischen den Akteuren in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen sowie in der Wirtschaft. "Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem sich interessierte Wissenschaftler regelmäßig austauschen und das Diskussionen und Transfer über die Grenzen einzelner Fächer hinaus ermöglicht", betont Prof. Dr. Hoffmann. Um das zu erreichen, plant das KCI-Team verschiedene Maßnahmen – von der Planung und Durchführung von Fachveranstaltungen über den Aufbau einer Wissensdatenbank bis zur Betreuung von Abschlussarbeiten im Masterstudium.

Kontakt

FOM Hochschule

KCI KompetenzCentrum für interdisziplinäre Wirtschaftsforschung & Verhaltensoekonomie

Claudia Feickert, Hochhaus am Park, Grüneburgweg 102

60323 Frankfurt a. M.

Tel. (069) 24 70 22-26

claudia.feickert@fom.de

www.fom.de/kci