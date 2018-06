Die Sir Peter Ustinov Stiftung lädt Dich und Deine Klasse dazu ein, ein "Wunschplakat" zu erstellen – Ihr könnt es malen, als Collage aus unterschiedlichen Materialien gestalten oder auch als Werbeplakat. Lasst Euren Ideen freien Lauf!

Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klassen. Die Plakate sollen bitte bis zum 31.3.2012 an die Sir Peter Ustinov Stiftung, Mainzer Landstr. 15-17, 60329 Frankfurt geschickt werden. Ihr könnt Euer Kunstwerk aber auch fotografieren und die Datei per E-Mail an info@ustinov-foundation.org senden.

Den Einsendern winken tolle Preise: Die Schulklasse, die den Wettbewerb gewinnt, erhält einen musischen Workshop mit bewährten Projektmitarbeitern der Ustinov Stiftung. Der zweite Preis ist ein Halbjahres-Abo des Kindermagazins "ZEIT LEO" und als dritter Preis wird eine CD von Camille Saint-Saëns "Der Karneval der Tiere" mit dem berühmten Schauspieler Sir Peter Ustinov vergeben.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Wettbewerb für Schüler der Sir Peter Ustinov Stiftung.