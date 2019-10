Mehr Flexibilität, mehr Komfort und mehr Genuss auf Geschäftsreisen - mit der American Express Business Platinum Card.

Geschäftsreisen stehen hoch im Kurs. Im Jahr 2018 gab es 12 Millionen Business Traveller, ein Anstieg um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die VDR-Geschäftsreiseanalyse 2019 zeigt.

Jenseits von Meetings und Vertragsabschlüssen sind es oft die kleinen Dinge, die von Geschäftsreisen in Erinnerung bleiben und den Unterschied machen. Die Abwechslung zum Büroalltag und die Möglichkeit, neue Städte zu erkunden, sind nur zwei Aspekte, die geschäftliches Reisen attraktiv machen. Die neuen Leistungen der American Express Business Platinum Card holen mehr aus einer Geschäftsreise heraus: mehr Flexibilität, mehr Komfort und mehr Genuss.

Viele Benefits in einer Karte

Reisestress war gestern, denn wer die Business Platinum Card von American Express nutzt, verfügt über ein jährliches Guthaben für SIXT ride und kann sich für den Weg zum Flughafen, ins Hotel oder zum Meeting schnell und einfach einen Limousinen Service oder eine Taxifahrt buchen. Keine überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel, keine Parkplatzsuche. Lästig können auch die langen Wartezeiten am Flughafen sein. Die Zeit bis zum Boarding kann dank des enthaltenen Zugangs zu mehr als 1200 Airport Lounges an über 500 Flughäfen weltweit viel angenehmer gestaltet werden. Zusätzlich können die Business Platinum Haupt- und Zusatzkarteninhaber mit dem erweiterten Priority Pass jeweils eine Begleitperson in die ruhige Atmosphäre der Lounges einladen und die Wartezeit zum Arbeiten oder zur Entspannung vor dem Flug nutzen.

Genuss wird Geschäftsreisenden auch vor Ort geboten. Ob für den Lunch mit dem Business Partner oder die kulinarische Belohnung nach dem Meeting, American Express ermöglicht Inhabern der Business Platinum Card mit der Global Dining Collection Reservierungen in den besten Restaurants – vom bekannten Sternerestaurant bis zum angesagten Geheimtipp, in Deutschland und weltweit.





