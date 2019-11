Black Friday – Schnäppchen für Jedermann

Oftmals gibt es schon Wochen im Voraus erste Teaser-Angebote und Werbung für die kommenden Aktionen. So können Sie also auch schon Tage vor dem Black Friday ordentlich sparen. Aber spätestens an diesem Tag selbst gibt es die besten Rabatte und Angebote – dicht gefolgt vom Cyber Monday, der auch noch einmal mit großartigen Schnäppchen aufwartet.



Zumindest online gibt es mittlerweile fast keinen Shop mehr, der nicht mehr teilnimmt. Offline in den Läden selbst sieht das Angebot zwar noch mau aus, aber auch hier entschließen sich immer mehr Ketten dazu, besondere Angebote rauszuhauen. Hierbei hilft ein Blick in aktuelle Prospekte. Dort erhalten Sie in den meisten Fällen schon eine erste Übersicht über die kommenden Aktionsangebote. Online-Shops hingegen geben selten bis fast gar nicht bekannt, welche Rabatte es geben wird: Immerhin könnte die Konkurrenz sonst ganz einfach nachziehen und unterbieten.

Das bedeutet auch für Sie: Vergleichen Sie Angebote unbedingt bei mehreren Anbietern. Auch wenn es nur um ein paar Euro geht – gespart ist gespart. Und dieses Geld kann dann auch schon wieder in Zubehör oder andere Schnäppchen fließen.



Wann ist der Black Friday und was gibt’s zu beachten?

Los geht’s am 29. November 2019! Aber oftmals gibt es schon in der Woche davor tolle Schnäppchen und auch in der Woche danach kann es noch Angebote mit großen Rabatten geben. Neben dem Black Friday sollte man sich noch den Cyber Monday merken, der am 2. Dezember stattfindet.

Wie finde ich die besten Deals?

Nutzen Sie Onlineangebote wie z.B. das Gutscheinportal der ZEIT. Dort werden regelmäßig alle Aktionen der vorhandenen Shops gescannt und hochgeladen, sodass Sie selbst nicht mehr großartig auf die Suche gehen müssen. Auch für den kommenden Black Friday gibt es eine Kampagne, wo Sie die besten Aktionen finden können – und das quer durchs Netz!

Notieren Sie sich auch unbedingt, was Sie wollen und in welchem Shop Sie es am ehesten finden können. Wenn Sie am finalen Tag dann noch schnell vergleichen und sich das beste Angebot raussuchen, dann sollten Sie den preislichen Unterschied auf jeden Fall bemerken. Hilfreich sind für solche Aktionen auch Newsletter und dergleichen – Hauptsache Sie finden das, was Sie suchen und machen das für Sie beste Schnäppchen.

Welche Angebote kann ich erwarten?

Aktionen gibt es in allen möglichen Bereichen. Von Elektronik über Mode und Fashion bis hin zu Möbeln und Accessoires. Es gibt keine Kategorie, die nicht vertreten sind. Egal ob Sie auf der Suche nach einer neuen Konsole, einem Game, einem PC, einer Waschmaschine, einer neuen Uhr oder aber auch einfach nur einer neuen Mütze sind – während dem Black Friday gibt es Angebote aus allen Bereichen, bei denen Sie ordentlich sparen können. Markieren Sie sich das Datum also im Kalender, suchen Sie sich die beste Seite aus, um alle Angebote im Auge zu behalten und schon kann der Wahnsinn losgehen. Was wird in Ihrem Einkaufskorb landen?





Zurück zur Übersicht