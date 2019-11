Technik Technische Geschenke zu Weihnachten?

Die Black Week von Expert wirft aktuell wieder mit unfassbar niedrigen Preisen und Rabatten um sich. Hier können Sie bereits vor Black Friday echte Schnäppchen machen und ordentlich sparen. Dabei kennen die Reduzierungen keine Grenzen. Von Auto, Video & Tv, über Computer, bis hin zu Haushaltsgeräten, Kleingeräten & Co, Musik, Film und Games sowie Telecom & Navi ist wirklich alles und in den verschiedensten Preisklassen dabei.



Wenn Sie wollen, können Sie die Preise sogar einschränken – so kommen Sie gar nicht erst in die Versuchung, etwas zu bestellen, was nicht in Ihrer Preisklasse liegt. Wollen Sie jedoch alles sehen, so lohnt sich auch ein Blick in das Prospekt. Dieses können Sie auch online einsehen – und erkennen so direkt, welche Aktionen es in den Läden selber gibt, die sich vielleicht von den Angeboten im Online-Shop unterscheiden.

Was steht für den Black Friday auf Ihrer Liste? Ein neues Smartphone? Ein Drucker? Ein bestimmtes Spiel oder eine Konsole, die Sie schon länger wollten? Nutzen Sie unbedingt das Angebot des Gutscheinportals der ZEIT, denn dort wird in einer Black Friday Kampagne alles gesammelt, was an Aktionen für Sie eventuell interessant sein könnte. Nicht nur von expert, sondern auch von allen anderen möglichen Online-Shops, die sich für Sie eventuell als interessant herausstellen könnten.

Und vergessen Sie nicht: Wenn Sie am Black Friday einkaufen, bietet es sich an, direkt auch die Weihnachtsgeschenke miteinzukaufen. Egal ob für die Familie, Freunde oder auch nur Bekannte oder sich selbst: Die günstigen Preise müssen zu Ihrem Vorteil ausnutzen!





