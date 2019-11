Home & Outdoor Bunte Sparwochen und Black Friday Deals mit home24

In der home24 Sale Sparte findet man dauerhaft reduzierte Möbel. Die Aktionen erstrecken sich über alle Wohnbereiche und lassen das Sparfuchsherz höher schlagen. Ebenso verlockend sind die Highlights des Monats, bei denen Möbel und Dekoartikel um bis zu 35% reduziert sind. Auf der Webseite verweist home24 auf den Newsletter, mit dem Sie garantiert nie wieder ein Angebot verpassen werden. Und obendrauf gibt es auch noch einen 20€ Newsletter-Gutschein. Gekonnt gespart!

So kurz vor Black Friday hat home24 sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht: die bunten Sparwochen! Während des sogenannten Black Months gibt es jede Woche neue Angebote auf vereinzelte Kategorien, sodass bereits in den Wochen zuvor gespart werden kann, wie am eigentlichen Black Friday. Na wenn das mal kein Auftakt ist.

Zu Beginn der Black Week am 22.11.2019 geht es mit einem 19% Rabatt Gutschein und einem Super Sale mit bis zu 60% Rabatt los.

Am tatsächlichen Black Friday gibt es dann noch mehr Rabatte auf viele Top-Produkte. Das trickreiche daran? Nur solange der Vorrat reicht.



Möbel sind in jedem Jahr am Black Friday sehr beliebt und daher oftmals schon nach kurzer Zeit vergriffen. Da lohnt es sich immer schon einmal im Voraus einen Blick auf das große Sortiment von home24 zu werfen. So findet man hier von Designer-Stühlen, über TV-Lowboards bis hin zu Teppichen wirklich alles.



Den krönenden Abschluss macht das home24 Cyber Weekend. Im großen Spar Finale heißt es mehr kaufen, mehr sparen. Lassen Sie sich also überraschen, aber verpassen Sie nicht die Möglichkeit davor im Gutscheinportal der Zeit einen Blick auf aktuelle Angebote zu werfen und sich schon einmal einen groben Überblick über das Geschehen zu verschaffen. Die Angebote sind nur begrenzt!





