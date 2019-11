Home & Outdoor Magische Angebote von Maisons du Monde

Alle Jahre wieder kommt der Weihnachts-Sale. So kurz vor der Weihnachtszeit bekommt man Lust das Eigenheim neu einzurichten und um zu dekorieren. Es wird also höchste Zeit, sich noch die restliche Weihnachtsdeko zu besorgen. Im Sortiment von Maisons du Monde gibt es momentan 50% auf ausgewählte Artikel online, als auch in der Filiale solange der Vorrat reicht. Hierzu zählen insbesondere Baumschmuck und Tischdeko.

Wie nur wenige Online-Einrichtungshäuser bietet Maisons du Monde Ihnen ferner die Möglichkeit Ihr Büro, Hotel oder auch Restaurant einzurichten und Inspirationen zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie doch lieber vor Ort Ideen sammeln möchten, so steht es Ihnen frei einen der Maisons du Monde Showrooms zu besuchen.

Welche Angebote und Rabattaktionen Maisons du Monde für den Black Friday 2019 bekannt gibt bleibt vorerst spannend. Daher ist es ratsam die Angebote im Gutscheinportal der Zeit im Blick zu behalten und sich über alle Preisnachlässe zu informieren. Verpassen Sie also nicht die Chance bereits jetzt Ihre Lieblingsmöbelstücke auszusuchen, um dann zu den ersten Sparern am Black Friday zu gehören. Sicherlich wird unter den zahlreichen Produkten aus den Bereichen Möbel, Heimtextilien und Teppiche, Dekoration, Leuchten, Tischkultur, Garten oder auch Kinder etwas für Sie dabei sein.

Der Newsletter bietet eine weitere Möglichkeit, um über die Black Friday Deals immer informiert zu bleiben. Hier finden Sie ebenso interessante Anreize und Tipps zur Einrichtung Ihres Zuhauses.



Beliebte Produkte bei Maisons du Monde:

Teppiche

Maisons du Monde zeigt eine Vielzahl verschiedener Teppich-Designs. Vom simplen Streifenmotiv bis hin zum runden Jute-Teppich. Selbstverständlich werden Sie diese auch am Black Friday reduziert vorfinden.

Spiegel

Ihnen fehlt noch der perfekte Spiegel für das Ankleidezimmer. Bei Maisons du Monde werden Sie sicherlich fündig.

Betten

Betten gehören doch wahrscheinlich zu den teuersten Möbeln und für einen angenehmen Schlaf ist man sicherlich bereit mehr zu zahlen. Müssen Sie aber nicht. Mit den Black Friday Deals können Sie auf jeden Fall das ein oder andere Schnäppchen machen.

Lampen

Die Beleuchtung eines Raumes macht vieles aus. Finden Sie die passende Lampe im Angebotssortiment von Maisons du Monde und gestalten Sie Ihre Festtage noch gemütlicher.





