Smart und sauber – intelligente Haushaltsroboter von iRobot

Der Marktführer und Spezialist in Sachen Robotik sorgt seit 25 Jahren für saubere Böden in Haushalten weltweit. Mit dem neuen intelligenten Roomba i7+ revolutioniert iRobot nun die Art und Weise, wie Haushaltsroboter arbeiten – für ein smartes und zeitgleich sauberes Zuhause.



Sie bestimmen wo, wann und wie oft gesaugt wird, denn mit der eigens entwickelten Imprint™Technologie fertigt der Saugroboter einen Grundriss der Wohnfläche an. In der Smart Map können daraufhin Zimmer benannt und mittels Keep Out Zones bestimmte Bereiche abgegrenzt werden.











Nie wieder selbst saugen kann so einfach sein! Der Roomba i7+ entleert sich automatisch in den AntiAllergen Beutel in seiner Clean Base automatischen Absaugstation, bis der Reinigungsvorgang vollständig beendet ist. Der Beutel fasst bis zu 30 Auffangbehälter des Roboters – so müssen Sie sich monatelang nicht um das Saugen kümmern. Zwei Gummibürsten, die sich entgegengesetzt bewegen, entfernen gründlich Schmutz und auch Tierhaare von Böden und aus Teppichen. Bodenreinigung im neuen Smart Home lässt sich mit iRobot ab sofort einfach und unkompliziert gestalten, denn die Roboter reinigen selbstständig und nach Plan.



Ein starkes Team: Erweitert wird das Angebot durch den Braava jet m6 Wischroboter. Mit Imprint™Kopplungstechnik können die Roboter miteinander kommunizieren und somit den Saug- und Wischvorgang nacheinander vollziehen. Der Braava jet m6 verfügt über einen Präzisionssprühstrahl, der selbst eingetrockneten Schmutz löst. Dabei erkennt er Teppiche und Möbel und spart diese Bereiche beim Wischvorgang aus.



Oberstes Ziel von iRobot ist es, seinen Kunden den Alltag zu erleichtern, Arbeit abzunehmen und Komfort zu maximieren.



Ein intelligentes Smart Home reagiert auf Ihre Befehle und ist auf die Anforderungen Ihres Alltags eingestellt – egal ob im Single-Haushalt, als Hilfe im Alter oder in der Großfamilie mit Kindern und Haustieren. So wird Ihr Leben einfacher!

Alle Informationen zu iRobot und den neuen Roboter-Modellen auf www.irobot.de