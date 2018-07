Eine Tradition, die neu auflebt!

Nicht nur das Etikett und die Verpackung haben sich verändert, sondern auch der Inhalt. Das Tasting Komitee aus dem Hause Hennessy hat ein neues Meisterwerk kreiert. Für den "Fine de Cognac" wurden Brände mit fruchtigen und floralen Aromen ausgewählt, die bis zu zehn Jahre lang in den Eichenfässern der Hennessy-Kellereien reifen. Diese besondere Mischung aus jüngeren und älteren Destillaten verleiht dem Fine de Cognac seinen ganz erlesenen Geschmack. Die jüngeren Eaux-de-vie überzeugen durch Noten von weißer Grapefruit und Orangenblüte, und zusammen mit den reiferen Bränden erreicht dieser Cognac eine neue, herausragende Qualität. Durch die perfekte Vermählung der verschiedenen Destillate vereinen sich Jugend und Vitalität mit Reife und Kraft. Dieser Cognac hat den Namen "Gold der Charente" wirklich verdient, was sich auch in seiner klaren Bernsteinfarbe widerspiegelt.



© Antoine Bagot

Beim Genuss dieser außergewöhnlichen Kreation ist es, als würden Tradition und Gegenwart miteinander verschmelzen. Das einzigartige Savoir-Faire des Hauses Hennessy wurde in beeindruckender Weise geschmacklich in der Moderne angekommen. Kenner mögen Noten von weißem Nougat und Haselnuss, Wiener Kaffee sowie einen Anflug kandierter Zitrus und Bergamotte herausriechen und schmecken. Der Fine de Cognac verkörpert dabei die Reinterpreation der populären Tradition des "Fine à l’eau", denn Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es in Frankreich üblich, zum Aperitif einen mit Wasser verdünnten Cognac zu reichen. Alternativ ist auch der Genuss auf Eiswürfeln eine delikat-erfrischende Komposition.