"Jedes Produkt hat einen eigenen Charakter"

Der Ingenieur und Architekt Hadi Teherani gilt als Meister seines Faches. In seiner ungewöhnlich weit reichenden Kompetenz von der Architektur über den Städtebau bis hin zu Interior und Produkt Design, gelingen dem gebürtigen Iraner Kompositionen, in denen alle Elemente harmonisch zusammenwirken. In den letzten Jahren sind vor allem innovative Konzepte für einen nachhaltigen urbanen Wohnungsbau entwickelt und realisiert worden.







Hadi Teherani ist Markenbotschafter für LG SIGNATURE. Im Interview erklärt er, wie sich Form und Funktion moderner Haushaltsgeräte optimal ergänzen.





1. Erfüllen moderne Haushaltsgeräte wie die LG SIGNATURE Produkte auch die hohen Ansprüche von jemanden, der täglich schon aus Berufsgründen mit schönem Design, Funktion und Form zu tun hat?

Teherani: "Für mich stimmt es dann, wenn Funktion und Design zusammen ein Ganzes ergeben. Gerade ich als technisch eher unbegabter Benutzer brauche es einfach funktionell. Die LG SIGNATURE Geräte sind für mich wirklich "rund".









2. Glauben Sie, dass die raffinierte LG SIGNATURE Ästhetik die Geräte zu einer positiven "Blaupause" für den heutigen Premium-Lifestyle anspruchsvoller Designliebhaber macht?

Teherani: "Die LG SIGNATURE Produkte, vor allem der OLED TV, sind so minimal, dass sie etwas unterstreichen: Eigentlich sind sie da, aber auch wieder nicht, da sie mit dem Interieur verwachsen. Genau dies erfüllt natürlich die Ansprüche eines jeden Designliebhabers."





3. Das Leitprinzip "Form follows function" bildet auch das Fundament des LG SIGNATURE Designs. Sehen Sie – aus Ihrer Nutzererfahrung heraus – hier eine Parallele zur Form/Funktion-Beziehung in der Architektur?

Teherani: "Bei Haushaltgeräten kommt es natürlich auf die Funktion an. Wenn ich ein Gerät nutze, möchte ich, dass es perfekt funktioniert. Ohne dass es "Fragen" stellt. Und das ist genauso, wie wir auch in der Architektur arbeiten. Auch bei uns sind Form und Schönheit quasi der Mantel für das Funktionierende, das dahintersteht. Ich könnte ein Gerät, dass zwar schön und elegant, technisch aber nicht auf dem neuesten Stand ist, nicht gebrauchen. Daher ist das Credo glaube ich allgemeingültig."

