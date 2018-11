Wenn der Kühlschrank ein Statement abgibt

Michael Michalsky gilt als einer der einflussreichsten Mode- und Lifestyle-Designer Deutschlands – und als eine Koryphäe, wenn es um das Thema ästhetisches Produktdesign geht. Seine Arbeit wurde mehrfach mit begehrten Design-Awards ausgezeichnet. Seit diesem Jahr zeichnet der Göttinger zudem als Markenbotschafter für LG SIGNATURE verantwortlich.







Im Interview erzählt Michael Michalsky, warum hochwertige Haushaltsgeräte für ihn auch ein Design-Statement sind.





1. Wie wichtig ist gutes Design für Sie und wie drückt sich dieser Anspruch konkret in Ihrer Arbeit aus?



Michalsky: "Für mich ist gutes Design das A & O des Lebens, sonst wäre ich nicht Modedesigner geworden. Und weil mir Design so wichtig ist, ist es mir auch wichtig wie andere Sachen aussehen, die eben nicht direkt etwas mit Mode zu tun haben."







2. Wie wichtig ist gutes Design bei täglich genutzten Haushaltsgeräten (wie TV, Kühlschrank, Waschmaschine) für das Lebensumfeld von Menschen?



Michalsky: "Haushaltsgeräte sind nicht das, was einem normalerweise in den Sinn kommt, wenn es um gutes Design geht. In den letzten Jahren hat sich in diesem Bereich sehr viel verändert. Die Küche ist heute zu einem zentralen Lebensmittelpunkt einer Wohnung geworden und da will man natürlich auch, dass ein Kühlschrank toll aussieht und ein Design-Statement abgibt. Und genau das gilt auch für eine Waschmaschine."







3. LG SIGNATURE hat den Anspruch für gutes Design zu stehen. Gibt es hierzu Beispiele, die für Sie etwas ganz Besonderes sind?



Michalsky: "LG SIGNATURE ist für Leute, die sich für Design interessieren, etwas ganz Besonderes. Der Kühlschrank sieht mit seinem makellosen, minimalistischen Stil zum Beispiel nicht nur von außen fantastisch aus, auch innen ist er komplett mit Edelstahl ausgestattet. Als Designer gefällt mir das sehr – auch der Blick ins Innere durchbricht nicht den futuristischen Style."







4. Wie wichtig sind für Sie bei Hausgeräten Themen wie hohe Lebensdauer und Nachhaltigkeit?



Michalsky: "Dass die LG SIGNATURE Geräte so eine lange Lebensdauer haben, finde ich sehr gut, vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit. Die hohe Lebensdauer gefällt mir zudem auch, weil man sie in direkten Zusammenhang mit dem zeitlosen tollen Design setzen kann."

Herzlichen Dank.

