Casper Labs – hier werden Träume wahr gemacht/ das Herz der Firma

Als Mitgründer und Leitung der Produktentwicklung bei Casper, entwickelt Jeff Chapin gemeinsam mit einem Team aus hoch talentierten und wertvollen Ingenieuren, Designern und Schlafexperten auf knapp 500 m2 seit 2015 Produkte, mit dem einzigen Ziel "Menschen besser schlafen zu lassen".

Angefangen hat alles mit dem berühmten Original, der Casper Matratze. Die Idee war es, eine Matratze mit höchstem Komfort für jedermann in jeder Position herzustellen. Und den Einkauf dafür so bequem wie möglich zu gestalten. Das Ergebnis: eine wahnsinnig bequeme Schaumstoffmatratze, per Klick online bestellbar, verpackt als Vakuumrolle in einer handlichen Box und geliefert bis an die Türe des neuen glücklichen Besitzers.

Die Besonderheit des Casper Labs ist die Verschmelzung der diversen beruflichen Hintergründe des Teams. Ein Wissensschatz, der so reich ist, dass innerhalb von nur 4 Jahren viele Produkte Marke und Markt bereichern. Hauptmerkmal lag dabei immer auf Matratzen, doch mit der Zeit hat sich die Produktpalette um einige Schlafprodukte erweitert und gleichzeitig der Fokus vom Produkt auf die Bedürfnisse des Einzelnen verschoben.

Der Entscheidende Unterschied zu gewöhnlichen Herstellern ist, dass das Kundenfeedback in den Entwicklungsprozess mit einfließt und Änderungen entsprechend vorgenommen werden, auch nach Produktveröffentlichungen.

Grundsätzlich gilt: "Es braucht so lange wie nötig" bis das optimale Produkt am Ende des Tages dabei herauskommt. Ohne Zeitdruck, dafür mit Leidenschaft arbeiten Jeff und das Team des Casper Labs unermüdlich daran, Produkte zu entwickeln, die Menschen besser schlafen lassen. Und auch wenn es schwerfällt, aufzustehen, sobald man erstmal auf einer Casper Matratze liegt, ist genau das die Motivation des Teams sich jeden Tag aufs Neue aus dem Bett zu rollen.





Rabatt-Gutschein sichern >>



Zurück zur Startseite.