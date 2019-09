Fünf Köpfe und frischer Wind für eine verschlafene Branche

Das übermäßige Angebot an Matratzen macht die Auswahl der "Richtigen" zur Wissenschaft für sich. Mit der Entwicklung ihrer Casper Matratze "für jeden", haben es die Gründer geschafft, das Leben einer Vielzahl von Menschen bereits zu vereinfachen und darüber hinaus die Qualität ihres Schlafs nachhaltig zu verbessern. Nicht zuletzt durch den bequemen online Bestellprozess, der 100 tägigen Probezeit und dem unvergleichlichen Komfort der Matratzen.

Gegründet in den USA, gilt Casper als der Disruptor der Matratzenindustrie und ist seit 2016 auch in Europa aktiv am Träume verbreiten. Die verwendeten Schäume der Casper Matratzen, haben sie in Zusammenarbeit mit ihrem Herstellen kurzum selbst produziert, als klar wurde, dass der bestehende Standard den Vorstellungen nicht gerecht wird. Ähnlich reaktiv werden die entwickelten Produkte speziell an die Bedürfnisse der jeweiligen europäischen Märkte angepasst und vor Ort produziert.

Über die letzten Jahre hinweg hat sich das Team aus Träumern & Machern von Casper so intensiv mit Schlaf beschäftigt, dass sich der Fokus von Matratzen alleine auf die gesamte Schlafumgebung im Allgemeinen gedreht hat. Gezielt arbeitet das Casper Labs Team in San Francisco nun an Produkten, die Schlafen zum Erlebnis machen. Schließlich ist Schlaf Bestandteil unseres alltäglichen Lebens, warum also nicht so gut wie möglich, statt nur ok schlafen.

Casper ist mittlerweile ein Kollektiv von Schlafexperten, die sich mit nichts anderem als Schlaf beschäftigen – Tag und Nacht – um guten Schlaf für jeden zugänglich zu machen und das Potential einer ausgeschlafenen Welt zu wecken. Das klingt im wahrsten Sinne des Wortes nach einem Traumjob.







