Matratze kaufen – Ganz einfach. Und einfach so.

Ein Prozess den Casper schlichtweg vereinfacht hat. Zwischen aktuell drei Modellen wird entschieden, per Klick online bestellt, die Matratze im Anschluss an die Haustüre geliefert und innerhalb von 100 Tagen kann sich der zukünftige Schläfer überlegen, ob es die Richtige ist. Da bekommt "eine Nacht drüber schlafen" eine neue Bedeutung – bei Casper sind es ganze 100. Sollte sie nämlich nicht gefallen, wird die Matratze ohne Wenn und Aber wieder abgeholt und der volle Betrag erstattet. Klingt einfach? Ist es auch. Matratzenshopping mit Casper ist so bequem wie die Matratzen selbst.

Grund für die ungewöhnlich lange Probezeit, ist die natürliche Anpassungsphase unseres Körpers. Es kann bis zu 30 Tage dauern, bis sich unser Körper, vor allem aber unsere Muskeln, an die neue Schlafumgebung gewöhnt haben. Deswegen empfehlen wir jedem der unsere Matratzen zum ersten Mal ausprobiert die Probezeit voll auszuschöpfen.

Komfort ist ein großes grundlegendes Schlagwort bei Casper, nachdem sich alles richtet – von Produkten, Bestellung und Kundenservice bis hin zur Lieferung. Casper denkt immer einen Schritt weiter. So kommt zum Beispiel besonders beim Umzug der komfortable Service wie gerufen. Wer freut sich nicht über jede Box, die schon gepackt ist oder erst gar nicht getragen werden muss. Dank der einfachen Online-Bestellung und schnellen Lieferung wird die die Matratze direkt in die neue Wohnung geliefert. So spart man sich nicht nur das lästige Matratzenschleppen, sondern gewinnt gleichzeitig auch noch guten Schlaf dazu.

Und wer Fragen hat rund um das Thema Schlaf, die Bestellung oder allgemein zu den Produkten von Casper, der hat die Möglichkeit sich von Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, mit dem ausgezeichneten Kundenservice auszutauschen. Hier wird sich die Zeit genommen, jede Frage zu beantworten und wenn möglich auch Träume zu erfüllen.

