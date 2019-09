Mehr als nur eine Matratze – die Casper Produktwelt

Casper hat mit ihrem Markteintritt in 2015 das Thema Schlaf buchstäblich wachgerüttelt und einen Trend gesetzt. Mit der Zeit und wachsender Erfahrung hat das Casper-Team schließlich erkannt, dass ein Produkt alleine die Schlafqualität nicht zu dem Ausmaß verbessern kann, wie anfangs erhofft. Es gehört mehr dazu. So blieb die Casper Matratze nicht lange alleine. Die Essential und Hybrid Matratze sowie Kissen, Bettwäsche, Bettrahmen, Lattenrost, Matratzenschoner ja und sogar ein Hundebett erweitern das Komfort-Angebot.

Die Produktreihe ist in Europa jedoch schmaler als in den USA. Das liegt daran, dass die Produkte in den USA designt und speziell für den amerikanischen Markt entwickelt werden. Zur Einführung in Europa werden sie erst nach ausreichender Recherche und unzähligen Tests mit viel Sorgfalt an die Bedürfnisse der jeweiligen europäischen Schläfer angepasst. Oft sind es minimale Details, die dennoch sehr zeitintensiv in ihrer Umsetzung sein können – die Casper-Liebe zum Detail.







Die beliebtesten Produkte in Deutschland hier auf einen Überblick:

Casper: Der Klassiker, beliebt vom ersten Tag an. Er kombiniert unter anderem druckentlastenden Memoryschaum mit einem 5-Zonen-Basisschaum für den ultimativen und einzigartigen Casper-Komfort.

Essential: Die Matratze für alle, die es einfach mögen — einfach bequem. Das schlanke 2-Lagen-Design aus hochwertigen, langlebigen Schäumen und der 5-Zonen-Komfort unterstützen dort, wo es nötig ist. Einfach so.

Hybrid: Mit der Hybrid Matratze hat Casper Komfort neu definiert. Sie besteht aus den gewohnt hochwertigen, druckentlastenden Schäumen gepaart mit einem neuartigen 5-Zonen Federkern. Das Ergebnis? Zusätzliche Stabilität und optimaler Halt – punktgenau.

Bettwäsche: Eine spezielle Webtechnik umhüllt beim Schlafen perfekt, wärmt und kühlt gleichzeitig und vollendet das wohlige, luftig leichte Schlafgefühl. Und das Beste ist, dass sie mit jedem Mal Waschen umso weicher wird.

Hundebett: Entwickelt von dem Team, das auch hinter den Casper Matratzen steckt lässt es keinen Hundewunsch offen. Es ist zudem extrem widerstandsfähig und perfekt auf die Bedürfnisse der treuen Vierbeiner abgestimmt.





