Pic Chic

Das "Pic Chic" an der Bahnhofstrasse ist eine kleine, feine Markthalle mit zehn verschiedenen Essensständen. Das Konzept erinnert ein wenig an einen Streetfood Market, allerdings sind die Strassenküchen hier unter einem Dach vereint. Die Produzenten und somit das Angebot wechselt kontinuierlich, sodass keine Langweile aufkommt. Eine vielseitige Auswahl von Gerichten aus aller Welt stehen Hungrigen hier zur Verfügung. Im Moment findet Gäste etwa Hot Dogs, Dumplings, Mezze, aber auch feinste Schweizer Patisserie.



Silosilo

Ein vielseitiges Konzept begrüsst Gäste im stillgelegten Brauerei-Stahlsilo in Zürich-West: Das bereits jetzt überaus beliebte Restaurant Mémoire trifft hier auf die kleine Bar Santa Rosa. "Mémoire" bedeutet Erinnerung. Diese soll beim Essen von Köstlichkeiten wie zu Grossmutters Zeiten ausgelöst werden, aber auch durch die einzigartige Location, die einst einem anderen Zweck diente. Die kleine Cocktailbar Santa Rosa im Erdgeschoss des Stahlsilos präsentiert sich unkonventionell, verspielt und farbenfroh, ebenso wie die Cocktails.



Restaurant Rosi

Seit Januar 2018 hat Zürich im Trendquartier Zürich-West ein sogenanntes Neo-Wirtshaus. Der kulinarische Fokus im Restaurant Rosi liegt auf dem Alpenraum, aus dem der Küchenchef Markus Stöckle selbst stammt. Dem Bayern geht es um eine moderne, kreative, trotzdem aber bodenständige Auseinandersetzung mit der heimischen Küche.



Im neuen Look

Die Widder Bar erstrahlt nach einem grösseren Umbau als "Widder Bar & Kitchen" im neuen Glanz. Die traditionsreiche Bar im Erdgeschoss wurde sanft verjüngt und erscheint in einem frecheren Look, während eine kurze Treppe in die "Kitchen" im Obergeschoss führt. Hier verzaubert eine nach Geschmäckern wie Chili, Basil Smash oder Koriander ausgelegte Karte. Ausserdem dürfen sich Gäste auf die Wiedereröffnung der "Widder Garage" nur wenige Schritte weiter freuen. Die Garage des Hotels diente während des Umbaus als temporäre Alternative. Die Pop-Up-Bar erwies sich als ein erfolgreicher Streich, warum sie kurzerhand und längerfristig wiedereröffnet wird.

