Längst sind die Zeiten vorbei, in denen von Frauen erwartet wurde, dass sie im Büro High Heels und Lippenstift tragen. Und trotzdem bleibt die Frage, wie sich Frauen am Arbeitsplatz kleiden, relevant. Der Bildband "Dress Like a Woman: Working Women and What They Wore", erschienen im Verlag Abrams & Chronicle, erinnert in 240 Bildern daran, was Frauen heute und früher bei der Arbeit tragen durften oder mussten.