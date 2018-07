Zu wenig Personal, Zeitdruck und dazu immer die Angst, wegen dieser Arbeitsbedingungen lebensgefährliche Fehler zu machen: ZEIT ONLINE hat Krankenschwestern und Krankenpfleger in deutschen Kliniken gefragt, was sie in ihrem Beruf am stärksten belastet. Fast 3.000 Pflegende haben geantwortet und ihre Situation geschildert.



Der Personalmangel führe dazu, dass selbst der minimale Grundsatz "satt, sauber, schmerzfrei" oft nicht mehr zu gewährleisten sei. Davon, Kranken und ihren Angehörigen in der belastenden Situation beizustehen, sie zu beraten und ihnen zuzuhören, könne längst keine Rede mehr sein.



Viele sind zudem der Meinung, dass das Gesundheitssystem die falschen Anreize setzt. Sie fühlen sich ausgenutzt und dazu gezwungen, ihre Ideale zu verraten. Sie fürchten, dass die Patienten mehr Leid als Hilfe erfahren. Im Folgenden dokumentieren wir ausgewählte Antworten unserer Leserinnen und Leser:



Obwohl die offizielle Arbeitszeit oft \u00fcberschritten wird, k\u00f6nnen meistens nur die notwendigsten Arbeiten erledigt werden. Besonders belastend empfinde ich auch, dass Auszubildende von der Stammbesetzung nur durch die Gegend gescheucht werden. Eine sinnvolle Anleitung beziehungsweise eine praktische Ausbildung ist nur noch rudiment\u00e4r m\u00f6glich.



", "shortText": "Obwohl die offizielle Arbeitszeit oft \u00fcberschritten wird, k\u00f6nnen meistens nur die notwendigsten Arbeiten erledigt werden. Besonders belastend empfinde ich auch, dass Auszubildende von der Stammbesetzung nur durch die Gegend gescheucht werden. Eine", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Ich kann meine Patienten nur mangelhaft versorgen. Ich f\u00fchle mich dabei ausgenutzt und meine eigenen Bed\u00fcrfnisse werden nicht wahrgenommen. Und ich habe Angst, aufgrund von Konzentrationsm\u00e4ngeln schwere Fehler zu begehen.



", "shortText": "Ich kann meine Patienten nur mangelhaft versorgen. Und habe Angst, aufgrund von Konzentrationsm\u00e4ngeln schwere Fehler zu begehen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die Arbeit findet durchgehend unter gro\u00dfem zeitlichen Druck und mit fast t\u00e4glichen \u00dcberstunden statt. In 95 Prozent der F\u00e4lle haben wir keine Pause, und wenn, dann nie die eigentlich vorgesehene halbe Stunde. Es bleibt keine Zeit zum Trinken oder f\u00fcr Toiletteng\u00e4nge. Dabei steht man durch viele onkologische Patienten und die Betreuung derer Angeh\u00f6riger unter starker psychischer Belastung.



", "shortText": "Die Arbeit findet durchgehend unter gro\u00dfem zeitlichen Druck und mit fast t\u00e4glichen \u00dcberstunden statt. In 95 Prozent der F\u00e4lle haben wir keine Pause, und wenn, dann nie die eigentlich vorgesehene halbe Stunde. Es bleibt keine Zeit zum Trinken oder f\u00fcr", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass man mit dem Gef\u00fchl des Versagens nach Hause geht, weil man nicht so arbeiten kann, wie man es selbst gerne m\u00f6chte. Teilweise kann man nicht abschalten und denkt zu Hause dar\u00fcber nach, was man vergessen hat, wie man sich dem Patienten gegen\u00fcber verhalten hat etc.



", "shortText": "Dass man mit dem Gef\u00fchl des Versagens nach Hause geht, weil man nicht so arbeiten kann, wie man es selbst gerne m\u00f6chte. Teilweise kann man nicht abschalten und denkt zu Hause dar\u00fcber nach, was man vergessen hat, wie man sich dem Patienten gegen\u00fcber", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Gro\u00dfe Hygienem\u00e4ngel. Zu frisch transplantierten Patienten werden, anstatt ihnen gem\u00e4\u00df den Hygienerichtlinien nach Robert Koch ein Einzelzimmer zu geben, teils schwer Hustende oder Tbc-verd\u00e4chtige Menschen \u00bbdazugelegt\u00ab. Das ist ein Skandal ohnesgleichen und muss sich dringend \u00e4ndern. Putzhilfen haben keine Zeit Klost\u00fchle zu s\u00e4ubern, M\u00fclleimer mit teils blutverschmierten Handschuhen stehen mehrere Tage ungeleert im Einzelzimmer eines Patienten, bei dem Mund- und Handschuhschutz gilt. Patienten m\u00fcssen manchmal 3 bis 4 Stunden warten, bevor sie von den Untersuchungsr\u00e4umen mit ihrem Rollstuhl oder dem Pflegebett \u2013 zum Beispiel nach dem R\u00f6ntgen \u2013 wieder auf die Zimmer gebracht werden. Teilweise werden Patienten verwechselt. Die \u00c4rzte haben kein Fehlerhaftungsbewusstsein.



", "shortText": "Gro\u00dfe Hygienem\u00e4ngel. Zu frisch transplantierten Patienten werden, anstatt ihnen gem\u00e4\u00df den Hygienerichtlinien nach Robert Koch ein Einzelzimmer zu geben, teils schwer Hustende oder Tbc-verd\u00e4chtige Menschen \u00bbdazugelegt\u00ab. Das ist ein Skandal", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Einerseits bekommt man das Gef\u00fchl, auch als Vollzeitkraft bei Krankheitsausfall immer einspringen zu m\u00fcssen, weil man genau wei\u00df, dass die Kollegen sonst schlimme Dienste haben werden. Andererseits gibt es in der Urologie bei uns die Problematik, dass die meisten \u00e4rztlichen Kollegen \u2013 besonders auf der Oberarztebene \u2013 sich einzig und allein f\u00fcr ihre OPs interessieren und sehr wenig daf\u00fcr, was pflegerisch auf der Station passiert und wie gro\u00df der Aufwand teilweise ist. Hinzu kommt, dass dieses Desinteresse zu einer minderwertigen \u00e4rztlichen Versorgung f\u00fchrt und man als Pflegekraft gezwungen ist, auch in diesem Bereich mitzudenken und teilweise eigenst\u00e4ndig Anordnungen zu machen, zum Beispiel beim Ansetzen von Medikation.



", "shortText": "Einerseits bekommt man das Gef\u00fchl, auch als Vollzeitkraft bei Krankheitsausfall immer einspringen zu m\u00fcssen, weil man genau wei\u00df, dass die Kollegen sonst schlimme Dienste haben werden. Andererseits gibt es in der Urologie bei uns die Problematik,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Urologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Patienten werden in Verwirrtheitszust\u00e4nden fixiert und mit Medikamenten ruhiggestellt. Eigentlich k\u00f6nnte man, wenn man die Zeit dazu h\u00e4tte, durch gutes Zureden und Anwesenheit verhindern, dass sie so behandelt werden m\u00fcssen. Es geht meistens nur noch darum, dass Patienten \u00fcberleben, es zu keinen Notf\u00e4llen kommt. Dass sie aber gef\u00f6rdert werden, damit es ihnen schnell besser geht, man sich um ihre psychischen Belange k\u00fcmmert oder f\u00fcr Sterbende und deren Angeh\u00f6rige da sein kann, passiert nicht mehr. Zus\u00e4tzlich ist es kaum noch m\u00f6glich, neue, zum Teil sehr junge Kollegen ad\u00e4quat einzuarbeiten. Diese werden schnell verbrannt und k\u00f6nnen den Beruf auf der Intensivstation nicht angemessen erlernen, sodass die Qualit\u00e4t in der Pflege weiter sinkt.



", "shortText": "Patienten werden in Verwirrtheitszust\u00e4nden fixiert und mit Medikamenten ruhiggestellt. Eigentlich k\u00f6nnte man, wenn man die Zeit dazu h\u00e4tte, durch gutes Zureden und Anwesenheit verhindern, dass sie so behandelt werden m\u00fcssen. Es geht meistens nur noch", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Meine Ideale und das Gelernte aus \u00bb\u00f6konomischen\u00ab Gr\u00fcnden oder auch aus Geldgier nicht umsetzen zu k\u00f6nnen. Ich bin 25 und werde diese Arbeit maximal noch ein Jahr machen und dann Studieren gehen oder auswandern\u2026 Das h\u00e4lt kein Mensch bis zur Rente durch, ohne selbst psychisch und physisch zu erkranken oder komplett auszuk\u00fchlen.



", "shortText": "Das h\u00e4lt kein Mensch bis zur Rente durch, ohne selbst psychisch und physisch zu erkranken oder komplett auszuk\u00fchlen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass ich den Patienten nicht so gerecht werden kann, wie sie es verdient h\u00e4tten. Und dass viele Patienten schneller und komplikationsloser genesen w\u00fcrden, wenn wir auf der Intensivstation, aber auch auf den normalen Stationen besser besetzt w\u00e4ren. Bei einigen Patienten, die wir verlegen, wissen wir schon, dass sie sp\u00e4testens nach ein paar Tagen wiederkommen, weil sie auf den Normalstationen nicht ad\u00e4quat gepflegt werden (k\u00f6nnen). Aber wir k\u00f6nnen sie nicht bei uns lassen, da wir immer neue, frisch operierten Patienten bekommen.



", "shortText": "Dass ich den Patienten nicht so gerecht werden kann, wie sie es verdient h\u00e4tten. Und dass viele Patienten schneller und komplikationsloser genesen w\u00fcrden, wenn wir auf der Intensivstation, aber auch auf den normalen Stationen besser besetzt w\u00e4ren.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Permanenter Stress, der auf alle Sinne ausge\u00fcbt wird. Gef\u00fchl der Machtlosigkeit in einem unethischen System der Gesundheitswirtschaft.



", "shortText": "Permanenter Stress, der auf alle Sinne ausge\u00fcbt wird. Gef\u00fchl der Machtlosigkeit in einem unethischen System der Gesundheitswirtschaft.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Ich arbeite auf einer neurochirurgischen Station, wo Patienten am R\u00fccken und am Kopf operiert werden. Oft gibt es Zeiten, wo mehrere Patienten anwesend sind, die vollkommen desorientiert sind. Manche sind sturzgef\u00e4hrdet und fallen aus dem Bett, andere stehen einfach auf und laufen weg. Die Gefahr zu st\u00fcrzen kann nur noch mit Bettgittern verhindert werden. Wenn eine Pflegekraft nachts allein ist, kommt es oft zu St\u00fcrzen und aggressivem Verhalten der Patienten, da der Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr vorhanden ist. Ebenso kommen fast t\u00e4glich \u00fcber 5 Aufnahmen, dazu noch \u00dcbernahmen von den Intensivstationen. Oft kommen unn\u00f6tige Aufnahmen, die als Notfall eingestuft werden, aber nicht innerhalb von einer Woche operiert werden. Dann muss das Pflegepersonal wieder schauen, wie es freie Betten schafft, indem es fitte Patienten auf andere Stationen auslagert. Alles nur, um m\u00f6glichst viel Geld ins Haus zu holen. Der Patient steht nicht mehr im Vordergrund, es geht nur noch ums Geld. Und das frustriert am meisten, da ich diesen Job nicht erlernen wollte, um dem Krankenhaus noch mehr Geld einzutreiben, sondern um Menschen zu helfen und sie in schwierigen Situationen zu unterst\u00fctzen. Es gibt viele Patienten, die pl\u00f6tzlich mit einer schweren Erkrankung konfrontiert werden und gro\u00dfen Redebedarf haben, wof\u00fcr aber sehr oft die n\u00f6tige Zeit fehlt. Pausen kann man nicht konsequent durchziehen, weil zu wenig Personal da ist, um sich abzuwechseln oder die Station verlassen zu k\u00f6nnen. Die Arbeit mit den \u00c4rzten gestaltet sich auch schwer, da diese viel und immer mehr von den Pflegenden erwarten. Respekt vor einer Pflegekraft und vor der zu leistenenden Arbeit fehlt.



", "shortText": "Es geht nur noch ums Geld. Und das frustriert, da ich diesen Job nicht erlernen wollte, um dem Krankenhaus Geld einzutreiben, sondern um Menschen zu helfen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Neurochirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Neurochirurgie" } }, { "text": "

Bei der Versorgung von je 12 bis 17 Patienten pro Schicht postoperative Komplikationen nicht rechtzeitig zu erkennen. Die Antwort des Pflegedirektors nach der Meldung war: \u00bbDann sind Sie wohl nicht belastbar genug.\u00ab Falsche Medikamente zu verabreichen. Mobilisation und Beratung finden nur sporadisch statt.



", "shortText": "Bei der Versorgung von je 12 bis 17 Patienten pro Schicht postoperative Komplikationen nicht rechtzeitig zu erkennen. Die Antwort des Pflegedirektors nach der Meldung war: \u00bbDann sind Sie wohl nicht belastbar genug.\u00ab Falsche Medikamente zu", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass das Privatleben so eingeschr\u00e4nkt ist. Der Schichtdienst, der den eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinanderbringt und zu Schlafst\u00f6rungen f\u00fchrt.



", "shortText": "Dass das Privatleben so eingeschr\u00e4nkt ist. Der Schichtdienst, der den eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinanderbringt und zu Schlafst\u00f6rungen f\u00fchrt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Stress, Druck von der Pflegedienstleitung, Aussagen wie \u00bbEs gibt keine Aushilfe\u00ab, keine Pausen, unsichere \u00c4rzte und \u00bbgef\u00e4hrliche Anordnungen\u00ab, st\u00e4ndig im Frei angerufen zu werden, um einzuspringen, B\u00fcrokratie, aggressive Patienten, im Nachtdienst grunds\u00e4tzlich allein f\u00fcr 36 Patienten zust\u00e4ndig und verantwortlich zu sein, darunter fixierte, demente, frisch operierte, pflegeaufwendige Patienten. Im Sp\u00e4tdienst teilweise das Gleiche, da der andere Examinierte zum OP, zur MRT, CT oder anderen Untersuchungen f\u00e4hrt und nat\u00fcrlich das Bett mit dem Patienten allein schieben muss. Niemals mehr w\u00fcrde ich so einen Beruf heutzutage erlernen wollen. Vielen Dank an Sie, dass Sie \u00fcberhaupt so eine Befragung gestartet haben!



", "shortText": "Stress, Druck von der Pflegedienstleitung, Aussagen wie \u00bbEs gibt keine Aushilfe\u00ab, keine Pausen, unsichere \u00c4rzte und \u00bbgef\u00e4hrliche Anordnungen\u00ab, st\u00e4ndig im Frei angerufen zu werden, um einzuspringen, B\u00fcrokratie, aggressive Patienten, im Nachtdienst", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Neurochirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Neurochirurgie" } }, { "text": "

Als Schwester auf einer Palliativstation ist es das Gef\u00fchl, die Patienten in Stresssituationen nicht geb\u00fchrend begleitet zu haben. Es gibt kein \u00bbbeim n\u00e4chsten Mal komme ich schneller\u00ab.



", "shortText": "Als Schwester auf einer Palliativstation ist es das Gef\u00fchl, die Patienten in Stresssituationen nicht geb\u00fchrend begleitet zu haben. Es gibt kein \u00bbbeim n\u00e4chsten Mal komme ich schneller\u00ab.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Das Problem ist, dass man die ganze Schicht seinen Aufgaben hinterherhetzt.



", "shortText": "Das Problem ist, dass man die ganze Schicht seinen Aufgaben hinterherhetzt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

K\u00fcrzungen im Personal. Fachkr\u00e4fte verlassen das Haus, ohne dass Neue ins Haus kommen. Die Arbeit wird auf Auszubildende wie mich verteilt. Ein Auszubildender im 3. Lehrjahr gilt praktisch als Fachkraft. Anleitung findet nur noch auf energisches Bitten hin statt. Stressige, belastende oder \u00fcberfordernde Situationen werden als \u00bbLerngelegenheit\u00ab sch\u00f6ngeredet.



", "shortText": "Ein Auszubildender im 3. Lehrjahr gilt praktisch als Fachkraft. Anleitung findet nur noch auf energisches Bitten hin statt.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Das Gef\u00fchl, die Kranken, oft ver\u00e4ngstigten Menschen im Stich zu lassen. Oftmals diejenige zu sein, die den Frust und die Verzweiflung der Patienten und Angeh\u00f6rigen abbekommt, obwohl es einen selbst am meisten frustriert.



", "shortText": "Das Gef\u00fchl, die Kranken, oft ver\u00e4ngstigten Menschen im Stich zu lassen. Oftmals diejenige zu sein, die den Frust und die Verzweiflung der Patienten und Angeh\u00f6rigen abbekommt, obwohl es einen selbst am meisten frustriert.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Dass die Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che fehlt. Dass man grundlegende T\u00e4tigkeiten nach Wichtigkeiten sortiert und dabei auch oft was streichen muss. Dass die Dokumentation mehr Zeit in Anspruch nimmt, als sie es sollte, und dabei Zeit f\u00fcr die Patienten fehlt. Dadurch fehlt es an Kommunikation und auch an Zeit, die Visiten richtig auszuarbeiten. Es ist nicht nur die Pflege. Man organisiert die Fu\u00dfpflege, man versucht Angeh\u00f6rige zu erreichen, man versucht Sachen zu regeln und hat daf\u00fcr eigentlich keine Zeit. Und wenn man sich die Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che nimmt, liegt einem wieder jemand im R\u00fccken, dass man noch dies und das dringender machen oder zum n\u00e4chsten Patienten weitergehen muss. Momentan versuche ich die \u00dcberstunden einfach zu ignorieren, aber dadurch f\u00e4llt das eigene Leben meist komplett flach und leidet darunter.



", "shortText": "Dass die Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che fehlt. Dass man grundlegende T\u00e4tigkeiten nach Wichtigkeiten sortiert und dabei auch oft was streichen muss. Dass die Dokumentation mehr Zeit in Anspruch nimmt, als sie es sollte, und dabei Zeit f\u00fcr die Patienten fehlt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Dass Patienten nicht mehr menschenw\u00fcrdig behandelt werden k\u00f6nnen. Dass es zu vermehrten Fixierungen kommt, damit die Patienten sich nicht durch einen Sturz selbst gef\u00e4hrden, da die Zeit zur intensiven Betreuung fehlt.



", "shortText": "Dass Patienten nicht mehr menschenw\u00fcrdig behandelt werden k\u00f6nnen. Dass es zu vermehrten Fixierungen kommt, damit die Patienten sich nicht durch einen Sturz selbst gef\u00e4hrden, da die Zeit zur intensiven Betreuung fehlt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Der extrem hohe Arbeitsaufwand, der trotz nicht gemachter Pause nicht zu schaffen ist!





Viele Patienten sind weit \u00fcber 80 oder auch 90 Jahre und multimorbide. Es gibt keine Therapielimitierung. St\u00e4ndig werden utopische Dosen von Katecholaminen verabreicht, teilweise \u00fcber 4 Gamma. Da finde ich, ist der Therapieerfolg sehr fragw\u00fcrdig. Man schreckt vor nichts mehr zur\u00fcck. Auch sehr alte Patienten bekommen ECMOs eingebaut. Diese muss man dann im Rahmen einer 1:3-Betreuung pflegen, wobei so ein Ger\u00e4t eigentlich eine 1:1-Pflege erfordert, da diese Patienten extrem aufwendig sind und das nicht nur pflegerisch. Es kommt regelm\u00e4\u00dfig zu akuten Blutungen, die nur schwer beherrschbar sind.





Die permanente Ger\u00e4uschkulisse von Alarmt\u00f6nen der \u00dcberwachung, Perfusoren, Infusomaten, Beatmungen, Dialysen, Impellas, Ern\u00e4hrungspumpen, NIV-Ger\u00e4ten usw.



", "shortText": "Der extrem hohe Arbeitsaufwand, der trotz nicht gemachter Pause nicht zu schaffen ist! Viele Patienten sind weit \u00fcber 80 oder auch 90 Jahre und multimorbide. Es gibt keine Therapielimitierung. St\u00e4ndig werden utopische Dosen von Katecholaminen", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Zeitmangel. Sinnlose Untersuchungen mangels besserer Organisation. Es gab Zeiten, da wurden wir einzeln von der Pflegedienstleitung zum pers\u00f6nlichen Gespr\u00e4ch geladen, wenn wir \u00dcberlastungsanzeigen geschrieben haben. Da hie\u00df es, man m\u00fcsse besser am Zeitmanagement arbeiten.



", "shortText": "Zeitmangel. Sinnlose Untersuchungen mangels besserer Organisation. Es gab Zeiten, da wurden wir einzeln von der Pflegedienstleitung zum pers\u00f6nlichen Gespr\u00e4ch geladen, wenn wir \u00dcberlastungsanzeigen geschrieben haben. Da hie\u00df es, man m\u00fcsse besser am", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Das Desinteresse der Leitungen und die fehlende Anerkennung f\u00fcr diesen (eigentlich sehr sch\u00f6nen) Job. Neue Kollegen kommen und sind innerhalb von ein paar Monaten wieder weg. Mich belasten die fehlenden Pausen, man schafft es in den Fr\u00fchdiensten teilweise nicht mal, was zu trinken\u2026 geschweige denn, auf die Toilette zu gehen. Schlimm! Oft haben die Kollegen auch keine Zeit mehr, einem zu helfen. Man muss versuchen, schwer kranke, adip\u00f6se und auch beatmete Patienten alleine zu betten, damit sie nicht stundenlang in ihren Ausscheidungen liegen oder sich wund liegen. Ich k\u00e4mpfe so oft mit meinem schlechten Gewissen, weil ich den schwerstkranken Patienten ja eigentlich etwas Gutes tun und helfen m\u00f6chte.





Man geht jeden Tag zur Arbeit, gibt sein Bestes, macht keine Pausen, um so viel wie m\u00f6glich zu schaffen und den Patienten zu helfen, und geht trotzdem fast t\u00e4glich mit einem schlechten Gewissen nach Hause.





Die Antworten von den Leitungen sind immer gleich: \u00bbDas ist halt so\u00ab, \u00bbIhr m\u00fcsst andere Priorit\u00e4ten setzen und Abstriche machen\u00ab. Wie viele Abstriche denn noch?



", "shortText": "Man geht zur Arbeit, gibt sein Bestes, um so viel wie m\u00f6glich zu schaffen und den Patienten zu helfen, und geht trotzdem mit schlechtem Gewissen nach Hause.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die Pflegedienstleitung interessiert sich nicht f\u00fcr die Zust\u00e4nde. Es gibt keinen ad\u00e4quaten Ersatz bei Pflegekr\u00e4fteausfall, keine Bettenreduzierung bei fehlendem Personal. Wer kritisiert, wird gemobbt. Dass Kolleginnen immer noch sagen, das sei doch nicht schlimm, das schaffe ich schon. Dass Einspringen erwartet wird und ein Nein vom Team eher nicht toleriert wird oder dass man dadurch selbst krank wird. Dass selbst Patienten und Angeh\u00f6rige sich nicht einsichtig zeigen und trotz vorhandener F\u00e4higkeiten nicht selbst f\u00fcr sich sorgen\u2026 Wasser holen, Fenster \u00f6ffnen, mobilisieren, waschen\u2026 und dann kein Bitte und Danke. \u00bbDaf\u00fcr werden sie ja bezahlt.\u00ab Krankenpflege bedeutet nicht, jemandem Dinge abzunehmen, es bedeutet, F\u00e4higkeiten zu fordern und zu f\u00f6rdern! Damit der Patient das f\u00fcr seine Entlassung sicher beherrscht und zu Hause seine Versorgung selbst sichern kann.



", "shortText": "Die Pflegedienstleitung interessiert sich nicht f\u00fcr die Zust\u00e4nde. Es gibt keinen ad\u00e4quaten Ersatz bei Pflegekr\u00e4fteausfall, keine Bettenreduzierung bei fehlendem Personal. Wer kritisiert, wird gemobbt. Dass Kolleginnen immer noch sagen, das sei doch", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Menschenunw\u00fcrdiges und respektloses Arbeiten bringt mich st\u00e4ndig an meine moralischen Grenzen. Wir m\u00fcssen den Patienten st\u00e4ndig Unrecht tun, ohne schuld daran zu sein, und sehen, dass die Patienten noch kr\u00e4nker aus dem Krankenhaus gehen, als sie gekommen sind. Dabei sind auch psychische Erkrankungen gemeint, diese finden in der Somatik fast nie Beachtung.



", "shortText": "Menschenunw\u00fcrdiges und respektloses Arbeiten bringt mich st\u00e4ndig an meine moralischen Grenzen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Man wird nie fertig, man wird dem eigenen Anspruch nicht gerecht, man hat Angst Fehler zu machen. Wir gef\u00e4hrden die Patienten.



", "shortText": "Man wird nie fertig, man wird dem eigenen Anspruch nicht gerecht, man hat Angst Fehler zu machen. Wir gef\u00e4hrden die Patienten.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Da zu wenig Pflegekr\u00e4fte vorhanden sind, werden viele Patienten prophylaktisch extrem sediert und sogar tagelang fixiert.



", "shortText": "Da zu wenig Pflegekr\u00e4fte vorhanden sind, werden viele Patienten prophylaktisch extrem sediert und sogar tagelang fixiert.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Dauerhafter Zufluss von Patienten, unterschiedliche Anforderungen von verschiedenen Ebenen: Oft habe ich einfach viele unterschiedliche Patienten in meiner Notaufnahme. Betrunkene und Aggressive, demente \u00c4ltere mit Weglauftendenz, psychisch auff\u00e4llige Personen, Schwangere, Krebspatienten im Endstadium und so weiter. Dazu kommen die Notf\u00e4lle mit eingerissenen Zehn\u00e4geln, die sich mit dem Rettungswagen bringen lassen und tats\u00e4chlich denken, sie w\u00e4ren ein Notfall.





Schlecht ausgebildete oder arbeitende \u00c4rzte: Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung, der Arzt neben mir oft nur wenige Monate. Manchmal muss es z\u00fcgig gehen und da muss jeder wissen, was er zu tun hat. Ich kann nicht auch noch \u00c4rzte ausbilden und ihre Aufgaben \u00fcbernehmen.





Vor allem fehlt mir manchmal der R\u00fcckhalt meiner Vorgesetzten. Ich arbeite hart und viel und ben\u00f6tige daf\u00fcr eine enorme Fachlichkeit. Bei Fehlern, die einfach passieren (oft geht es hier mehr um Dokumentation als nicht gerettete Menschen oder \u00c4hnliches), m\u00fcssen wir \u00f6fter Stellung nehmen zu dieser oder jener Kleinigkeit.



", "shortText": "Dauerhafter Zufluss von Patienten, unterschiedliche Anforderungen von verschiedenen Ebenen: Oft habe ich einfach viele unterschiedliche Patienten in meiner Notaufnahme. Betrunkene und Aggressive, demente \u00c4ltere mit Weglauftendenz, psychisch", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Auf der akuten psychiatrischen Kriseninterventionsstation herrscht aufgrund der Patientenklientel und der Krankheitsbilder oft eine agressive, angespannte Atmosph\u00e4re, die viel Fingerspitzengef\u00fchl, Erfahrung und ausreichend Personal zur Deeskalation ben\u00f6tigt. Wenn die Patienten aufgrund von massiver \u00dcberbelegung auf einer geschlossenen Station (in dem Fall 31 Patienten auf einer Station mit 23 Planbetten) auf engstem Raum zusammengepfercht sind, keine R\u00fcckzugsm\u00f6glichkeiten haben und akut angespannt, psychotisch oder intoxikiert sind, steigt stetig das Gewaltpotenzial mit einer Gef\u00e4hrdung der Mitpatienten und des Personals.





Arbeiten in Unterbesetzung, die gleichzeitige Anleitung von Sch\u00fclern, der Einsatz von unerfahrenen und fachfremden Leasingkr\u00e4ften f\u00fchren zur oft vermeidbaren Eskalation und mehr Fixierungen. Pausenzeiten werden so gut wie nie eingehalten. Bei Patientenbeschwerden oder Angeh\u00f6rigenbeschwerden muss die Pflege gegen\u00fcber der Klinikleitung Rechtfertigung ableisten. Zumal die Patienten auch physisch immer kr\u00e4nker werden. Da die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Abteilungen nicht klappt, erhalten Patienten oft viel zu sp\u00e4t die notwendige internistische, neurologische oder chirurgische Behandlung.



", "shortText": "Auf der akuten psychiatrischen Kriseninterventionsstation herrscht aufgrund der Patientenklientel und der Krankheitsbilder oft eine agressive, angespannte Atmosph\u00e4re, die viel Fingerspitzengef\u00fchl, Erfahrung und ausreichend Personal zur Deeskalation", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Ich kann meine eigentliche Arbeit kaum mehr durchf\u00fchren. Das Motto \u00bbsatt-sauber-schmerzfrei\u00ab ist heutzutage nicht mehr durchf\u00fchrbar. Das Motto der heutigen Schicht ist \u00bb\u00fcberleben \u2013 Rest egal\u00ab.



", "shortText": "Das Motto \u00bbsatt-sauber-schmerzfrei\u00ab ist heutzutage nicht mehr durchf\u00fchrbar. Das Motto der heutigen Schicht ist \u00bb\u00fcberleben \u2013 Rest egal\u00ab.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Auf sich allein gestellt zu sein. Kein R\u00fcckhalt durch Vorgsetzte. Keine Konsequenz aus \u00dcberlastungsanzeigen. Beschneidung bei der Dienstplanung. Unbezahlte Pausen in der Nachtschicht. Gef\u00fchl von Austauschbarkeit. Druck durch Ausfall der Kollegen

.



", "shortText": "Auf sich allein gestellt zu sein. Kein R\u00fcckhalt durch Vorgsetzte. Keine Konsequenz aus \u00dcberlastungsanzeigen. Beschneidung bei der Dienstplanung. Unbezahlte Pausen in der Nachtschicht. Gef\u00fchl von Austauschbarkeit. Druck durch Ausfall der Kollegen .", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kinder- und Jugendheilkunde", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kinder- und Jugendheilkunde" } }, { "text": "

St\u00e4ndige personelle Unterbesetzung, Patienten, die deutlich pflegeintensiver, und Angeh\u00f6rige, die immer fordernder werden und oft kaum Verst\u00e4ndnis f\u00fcr unsere Arbeit haben, st\u00e4ndige Alarme und Telefonanrufe.





Am schlimmsten ist, wenn man merkt, dass vor lauter Stress die Geduld immer weniger wird und man so eigentlich nicht ist!



", "shortText": "St\u00e4ndige personelle Unterbesetzung, Patienten, die deutlich pflegeintensiver, und Angeh\u00f6rige, die immer fordernder werden und oft kaum Verst\u00e4ndnis f\u00fcr unsere Arbeit haben, st\u00e4ndige Alarme und Telefonanrufe. Am schlimmsten ist, wenn man merkt, dass", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der Stress, das Unvorhersehbare, der Krebs, der Tod.



", "shortText": "Der Stress, das Unvorhersehbare, der Krebs, der Tod.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Die Patienten nicht zufriedenstellend zu betreuen. Dass ich keine Zeit habe die komplette Krankengeschichte der Patienten zu erfassen, um auf eventuelle Komplikationen R\u00fccksicht zu nehmen. Meinen Platz nicht ordnungsgem\u00e4\u00df \u00fcberpr\u00fcfen zu k\u00f6nnen.



", "shortText": "Die Patienten nicht zufriedenstellend zu betreuen. Dass ich keine Zeit habe die komplette Krankengeschichte der Patienten zu erfassen, um auf eventuelle Komplikationen R\u00fccksicht zu nehmen. Meinen Platz nicht ordnungsgem\u00e4\u00df \u00fcberpr\u00fcfen zu k\u00f6nnen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Es ist sehr belastend, wenn man ob der Personalsituation schon zu Beginn der Schicht wei\u00df, dass man kaum in der Lage sein wird, seinem pflegerischen Anspruch gerecht zu werden. Wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass es bei vielen, vielleicht sogar den meisten Arbeitgebern in diesem Bereich noch schlechtere Bedingungen gibt. Es handelt sich meines Erachtens nach um ein strukturelles Problem unseres Gesundheitssystems.



", "shortText": "Es ist sehr belastend, wenn man ob der Personalsituation schon zu Beginn der Schicht wei\u00df, dass man kaum in der Lage sein wird, seinem pflegerischen Anspruch gerecht zu werden. Wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass es bei vielen, vielleicht sogar", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Schichtdienst, viele kranke Kollegen, bis zu 14 Tage am St\u00fcck zu arbeiten, mangelnder Respekt und Wertsch\u00e4tzung der Arbeit anderer Berufsgruppen im Krankenhaus, mangelnder gesellschaftlicher Respekt (Ah, Krankenschwester, ich k\u00f6nnte nicht anderen Leuten bei ihren Ausscheidungen behilflich sein.), der kontinuierliche Stress, das Wissen, wenn man nach Hause geht, oft im Stress unfreundlich reagiert zu haben und mit seiner Pflege sogar Patienten gef\u00e4hrdet zu haben. Belastend ist auch, dass man nicht glaubt, dass sich noch etwas verschlechtern kann, aber es von Woche zu Woche immer schlimmer wird.



", "shortText": "Schichtdienst, viele kranke Kollegen, bis zu 14 Tage am St\u00fcck zu arbeiten, mangelnder Respekt und Wertsch\u00e4tzung der Arbeit anderer Berufsgruppen im Krankenhaus, mangelnder gesellschaftlicher Respekt (Ah, Krankenschwester, ich k\u00f6nnte nicht anderen", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Niemals auch nur einem Bewohner gerecht werden zu k\u00f6nnen. Immer die Zeit im Nacken zu haben, um rechtzeitig fertig zu werden und alles zu erledigen, damit die n\u00e4chste Schicht nicht noch meine nicht fertig gewordene Arbeit mit \u00fcbernehmen muss. Das dauernde Einspringen, die st\u00e4ndige Angst im Frei ans Telefon zu gehen. Es k\u00f6nnte der Arbeitgeber sein, der sagt, dass ich einspringen muss, und wenn ich mich weigere, Angst sanktioniert zu werden. Ist schon vorgekommen, erst rief die Pflegedienstleitung an, ich weigerte mich, dann rief die Heimleitung an, als ich mich weiterhin weigerte, rief sogar die Besitzerin der Einrichtung pers\u00f6nlich bei mir an.



", "shortText": "Die st\u00e4ndige Angst, ans Telefon zu gehen. Es k\u00f6nnte der Arbeitgeber sein, der sagt, dass ich einspringen muss.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Den Patienten und ihren Bed\u00fcrfnissen nicht gerecht werden zu k\u00f6nnen, aufgrund Zeitmangels. Ansprechpartner und verantwortlich f\u00fcr alle zu sein, also Patienten, Angeh\u00f6rige, \u00c4rzte, Sozialdienst. St\u00e4ndige telefonische Erreichbarkeit (niedergelassene \u00c4rzte, Angeh\u00f6rige, Labor, Vertreter, Stationen, Sozialdienst). Hat oft Sekret\u00e4rinnencharakter!





St\u00e4ndiges Angerufenwerden im Frei, ob man einspringen k\u00f6nne, wenn man Nein sagt, das schlechte Gewissen. Mehrere Wochenenden am St\u00fcck arbeiten zu m\u00fcssen. Wochenenden vor und nach Urlaub geh\u00f6ren nicht zum Urlaub. Hei\u00dft, 5 Tage Urlaub bedeutet unter Umst\u00e4nden auch nur 5 Tage. Kein Verrreisen m\u00f6glich. Man m\u00fcsste also jedes Mal 2 Wochen (10 Tage Urlaub) nehmen, um 12 Tage sicher zu haben und sieben Tage verreisen zu k\u00f6nnen.



", "shortText": "Den Patienten und ihren Bed\u00fcrfnissen nicht gerecht werden zu k\u00f6nnen, aufgrund Zeitmangels. Ansprechpartner und verantwortlich f\u00fcr alle zu sein, also Patienten, Angeh\u00f6rige, \u00c4rzte, Sozialdienst. St\u00e4ndige telefonische Erreichbarkeit (niedergelassene", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die t\u00e4glichen Nachrichten in der \u00bbEinspringen WhatsApp Gruppe\u00ab und zu wissen, dass man in eine unterbesetzte Schicht kommen wird.





Zu wenig Zeit am Patienten, um beispielsweise die Beatmungseinstellungen zu optimieren.





Auch \u00c4rzte haben zu viel zu tun, sodass eine vern\u00fcnftige Therapieabsprache nicht m\u00f6glich ist.



", "shortText": "Die t\u00e4glichen Nachrichten in der \u00bbEinspringen WhatsApp Gruppe\u00ab und zu wissen, dass man in eine unterbesetzte Schicht kommen wird. Zu wenig Zeit am Patienten, um beispielsweise die Beatmungseinstellungen zu optimieren. Auch \u00c4rzte haben zu viel zu tun,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die Tatsache, machtlos gegen\u00fcber Personaleinsparungen aufgrund von einer verfehlten Gesundheitspolitik der letzten Jahre zu sein. Jede andere Berufsgruppe, die weitestgehend unabdingbar f\u00fcr eine funktionierende Gesellschaft ist (Lokf\u00fchrer, Piloten) hat die M\u00f6glichkeit, schnell mal die Arbeit niederzulegen und es einem Teil der Gesellschaft so unbequem zu machen, dass sie sofort Geh\u00f6r f\u00fcr ihre Anliegen findet. Die ethische und moralische Verpflichtung verbietet es uns Angeh\u00f6rigen der Heil- und Pflegeberufe dies zu tun, weil davon unmittelbar Menschen k\u00f6rperlichen Schaden davontragen, im schlimmsten Fall sogar sterben w\u00fcrden. Diesem Dilemma ausgeliefert zu sein, frustriert zutiefst. Die gesundheitliche Versorgung der Bev\u00f6lkerung muss wieder verst\u00e4rkt in das Bewusstsein dieser getragen werden. Ehrlich gesagt, interessiert sich niemand f\u00fcr das Schicksal der Patienten in Krankenh\u00e4usern oder Bewohnern von Altenheimen, solange man nicht selbst oder Angeh\u00f6rige und Freunde betroffen sind. Gute bzw. ad\u00e4quate Versorgung hat einfach ihren Preis. Damit wird man leben m\u00fcssen und davor d\u00fcrfen nicht die Augen verschlossen werden. Man muss sich von dem Gedanken l\u00f6sen, im Gesundheitswesen wie in der freien Wirtschaft zu denken und wieder den Fokus auf eine St\u00e4rkung der eigenen Infrastruktur legen. F\u00fcr jeden Kr\u00f6tentunnel und die Beseitigung von Schlagl\u00f6chern in \u00f6ffentlichen Stra\u00dfen ist Geld da. F\u00fcr die Universit\u00e4tsklinik, in der ich t\u00e4tig bin, wurden f\u00fcr die n\u00e4chsten zehn Jahre j\u00e4hrlich 100 Millionen an Baugeldern vom Land NRW genehmigt, aber eine ad\u00e4quate personelle Ausstattung ist nicht finanzierbar? In meinen Augen der blanke Hohn.



", "shortText": "Die Tatsache, machtlos gegen\u00fcber Personaleinsparungen aufgrund von einer verfehlten Gesundheitspolitik der letzten Jahre zu sein. Jede andere Berufsgruppe, die weitestgehend unabdingbar f\u00fcr eine funktionierende Gesellschaft ist (Lokf\u00fchrer, Piloten)", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Zu wenig Zeit zu haben, um das zu tun, was ich kann und liebe, n\u00e4mlich eine absolut ad\u00e4quate und hoch qualitative Pflege durchzuf\u00fchren.



", "shortText": "Zu wenig Zeit zu haben, um das zu tun, was ich kann und liebe, n\u00e4mlich eine absolut ad\u00e4quate und hoch qualitative Pflege durchzuf\u00fchren.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Die extrem gestiegenen Durchlaufzahlen. Vor allem st\u00f6rt mich die fehlende Menschlichkeit. Es werden \u00bbMenschenh\u00fcllen\u00ab intensivmedizinisch versorgt, die schon lange das Recht h\u00e4tten, w\u00fcrdevoll zu sterben. Dieses Arbeitsprinzip ist einfach krank. Am schlimmsten finde ich das Casemanagement, welches einem im Nacken sitzt und einem diktiert, dass dies und das noch zu machen ist, um jenes DRG abzurechnen. Die Perversion dieses Systems nimmt kein Ende.



", "shortText": "Vor allem st\u00f6rt mich die fehlende Menschlichkeit. Es werden \u00bbMenschenh\u00fcllen\u00ab intensivmedizinisch versorgt, die schon lange das Recht h\u00e4tten, w\u00fcrdevoll zu sterben.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der kontinuierliche \u00dcberwachung der hohen Anzahl intensivpflichtiger Patienten gerecht zu werden.





Im Reanimationsfall sind mehrere andere schwerstkranke Patienten teilweise unbeaufsichtigt.





Die Debatte in der \u00d6ffentlichkeit, Krankenpfleger w\u00e4ren nur zum Waschen da. Ich kenne jedes Medikament in der Intensivmedizin mit Wechselwirkung und Nebenwirkung auswendig, da dies von mir verlangt wird.



", "shortText": "Die Debatte in der \u00d6ffentlichkeit, Krankenpfleger w\u00e4ren nur zum Waschen da. Ich kenne jedes Medikament in der Intensivmedizin auswendig, da dies von mir verlangt wird.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass man alles tut, was m\u00f6glich ist, und man trotzdem mit dem Gef\u00fchl nach Hause geht, dass die Patienten schlecht und unw\u00fcrdig versorgt wurden. Dass man h\u00e4ufig v\u00f6llig legitime W\u00fcnsche der Patienten ablehnen muss, weil man nur lebenserhaltende Ma\u00dfnahmen schafft (zum Beispiel liegt eine Dame 4 Stunden ohne Lagerung in ihren Ausscheidungen und ich pers\u00f6nlich soll ihr vermitteln, dass sie eben noch warten muss, weil das keine Priorit\u00e4t hat).



", "shortText": "Dass man alles tut, was m\u00f6glich ist, und man trotzdem mit dem Gef\u00fchl nach Hause geht, dass die Patienten schlecht und unw\u00fcrdig versorgt wurden. Dass man h\u00e4ufig v\u00f6llig legitime W\u00fcnsche der Patienten ablehnen muss, weil man nur lebenserhaltende", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

17,8 Kilometer in einer Schicht.



", "shortText": "17,8 Kilometer in einer Schicht.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Nichts zu Ende machen zu k\u00f6nnen, ohne dass das Telefon klingelt, ein Patient klingelt, ein Angeh\u00f6riger Fragen hat, oder ein neuer Patient auf den Flur geschoben wird und der Platz f\u00fcr ihn noch gar nicht frei ist. Man f\u00fchlt sich st\u00e4ndig gehetzt.





Ich bin in der gl\u00fccklichen Lage nur 50 Prozent arbeiten zu m\u00fcssen, eine Vollzeitstelle w\u00fcrde ich nicht mehr durchstehen.





\u00dcberlastungsanzeigen haben wir vor 10 Jahren mal geschrieben. Danach war es kurzfristig besser. Junge Kollegen, die heute \u00dcberlastunganzeigen schreiben, bekommen von der Pflegedienstleitung gesagt, dass sie das nicht von ihrer Durchf\u00fchrungsverantwortung entbindet und dass es eben schwer ist, die offenen Stellen zu besetzen.



", "shortText": "Nichts zu Ende machen zu k\u00f6nnen, ohne dass das Telefon klingelt, ein Patient klingelt, ein Angeh\u00f6riger Fragen hat, oder ein neuer Patient auf den Flur geschoben wird und der Platz f\u00fcr ihn noch gar nicht frei ist. Man f\u00fchlt sich st\u00e4ndig gehetzt. Ich", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Die Maximalversorgung von alten, multimorbiden Patienten. Ist Sterben verboten?



", "shortText": "Die Maximalversorgung von alten, multimorbiden Patienten. Ist Sterben verboten?", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Dass mir die Zeit f\u00fcr die eigentliche Pflege und der zwischenmenschliche Umgang mit den Patienten fehlt. Dass Kollegen immer mehr abstumpfen und anfallende Arbeiten auf die Nachfolgende Schicht abw\u00e4lzen. Dass Patienten postoperativ kaum \u00fcberwacht werden, \u00c4rzte kaum oder nur versp\u00e4tet nach kritischen Patienten schauen und oftmals nur auf massiven Nachdruck.



", "shortText": "Dass mir die Zeit f\u00fcr die eigentliche Pflege und der zwischenmenschliche Umgang mit den Patienten fehlt. Dass Kollegen immer mehr abstumpfen und anfallende Arbeiten auf die Nachfolgende Schicht abw\u00e4lzen. Dass Patienten postoperativ kaum \u00fcberwacht", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

St\u00e4ndiges holen aus dem Frei. \u00dcberstunden k\u00f6nnen nicht genommen werden, in zwei Monaten 40 \u00dcberstunden bei einer 65 Prozent-Stelle.





Durch fehlende Pr\u00e4senz der \u00c4rzte auf Intermediate Care Station betreiben wir ab 17 Uhr gef\u00e4hrliche Pflege. Ich pers\u00f6nlich m\u00f6chte nicht Patient bei uns sein.



", "shortText": "Ich pers\u00f6nlich m\u00f6chte nicht Patient bei uns sein.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Die Dreistigkeit, das Unverst\u00e4ndnis insbesondere von begleitenden Angeh\u00f6rigen oder Patienten. Sie kommen mit Lappalien, mit denen ich nicht mal einen normalen Hausarzt aufsuchen w\u00fcrde, geschweige denn nachts in einer Notaufnahme erwarten w\u00fcrde, eine sofortige Rundumversorgung zu erhalten. Gepaart mit Zeitdruck und dem schlechten \u00dcberblick \u00fcber spontane Notf\u00e4lle oder Eskalationen. K\u00f6rperlich ist es einfach das viele Rumgerenne, sch\u00e4tze ich, zumindest tun mir die Beine und der R\u00fccken weh, wenn ich den Dienst hinter mir habe. Angriffe passieren nat\u00fcrlich auch, ich pers\u00f6nlich wurde dabei aber noch nie ernsthaft verletzt.



", "shortText": "Die Dreistigkeit, das Unverst\u00e4ndnis insbesondere von begleitenden Angeh\u00f6rigen oder Patienten. Sie kommen mit Lappalien, mit denen ich nicht mal einen normalen Hausarzt aufsuchen w\u00fcrde, geschweige denn nachts in einer Notaufnahme erwarten w\u00fcrde, eine", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Den Patienten nicht in dem ihm zustehenden Ma\u00dfe zu versorgen. Sich die eigene Unzufriedenheit nicht anmerken zu lassen. Die Ignoranz der Gesch\u00e4ftsleitung.



", "shortText": "Den Patienten nicht in dem ihm zustehenden Ma\u00dfe zu versorgen. Sich die eigene Unzufriedenheit nicht anmerken zu lassen. Die Ignoranz der Gesch\u00e4ftsleitung.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Urologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Die Tatsache, dass ich f\u00fcr unqualifizierte Kollegen mitdenken muss. Und die Unmengen an Dokumentationsarbeit, die teilweise gesch\u00f6nt wird und f\u00fcr die in meiner Elf-Stunden-Schicht mindestens 70 bis 120 Minuten draufgehen.



", "shortText": "Die Unmengen Dokumentationsarbeit, f\u00fcr die in meiner Elf-Stunden-Schicht 70 bis 120 Minuten draufgehen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Den ganzen Dienst zu arbeiten und trotzdem nicht zufrieden zu sein mit dem, was man schafft. Weil immer noch viel Arbeit liegen bleibt. Man gibt sein Bestes; arbeitet konzentriert und konsequent, plant die Abl\u00e4ufe m\u00f6glichst zeitsparend ein, und dennoch schafft man nicht alles. An manchen Tagen ist das schlimmer als an anderen, und dann ist es besonders unbefriedigend.



", "shortText": "Den ganzen Dienst zu arbeiten und trotzdem nicht zufrieden zu sein mit dem, was man schafft. Weil immer noch viel Arbeit liegen bleibt. Man gibt sein Bestes; arbeitet konzentriert und konsequent, plant die Abl\u00e4ufe m\u00f6glichst zeitsparend ein, und", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass man die Patienten nicht ad\u00e4quat versorgen und betreuen kann; dass man keine Zeit hat, sich auch mal intensiver mit trauernden oder einsamen Patienten zu besch\u00e4ftigen; dass Angeh\u00f6rige aggressiv werden; zunehmender Egoismus anderer Patienten; zunehmende Aggressivit\u00e4t der Patienten, zum Teil wegen zu langer Wartezeiten; keine Pausen; teilweise keine Zeit zum Essen, Trinken oder Pipi machen; keine Zeit, um dramatische Erlebnisse zu besprechen, damit man sie besser verarbeiten kann; mangelndes Interesse der Klinik- und Abteilungsleitung am psychischen und physischen Zustand der Pflegekr\u00e4fte; mangelnde Wertsch\u00e4tzung der Abteilungsleitung; nur noch das Geld z\u00e4hlt; es wird nicht gew\u00fcrdigt oder gedankt, dass wir alle am Limit arbeiten und trotz eigener Krankheiten immer wieder einspringen; die vielen \u00e4rztlichen T\u00e4tigkeiten, die wir ausf\u00fchren und die nicht entsprechend bezahlt werden; von kaum jemandem kommt noch ein Danke!



", "shortText": "Keine Zeit, um dramatische Erlebnisse zu besprechen, damit man sie besser verarbeiten kann.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Dass ich st\u00e4ndig in meiner Arbeit unterbrochen werde. Dass ich zu vielen Anforderungen zur gleichen Zeit nachkommen muss. Dass ich mit dem Gef\u00fchl nach Hause gehen muss, dass Patienten unterversorgt sind.



", "shortText": "Dass ich st\u00e4ndig in meiner Arbeit unterbrochen werde. Dass ich zu vielen Anforderungen zur gleichen Zeit nachkommen muss. Dass ich mit dem Gef\u00fchl nach Hause gehen muss, dass Patienten unterversorgt sind.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Dass die H\u00e4lfte des arbeitenden Personals in der Schicht aus Auszubildenden, FSJlern und Praktikanten besteht. Dass eine fachliche und ad\u00e4quate Pflege nicht m\u00f6glich ist, da einfach die H\u00e4nde und die Zeit fehlen.



", "shortText": "Dass die H\u00e4lfte des arbeitenden Personals in der Schicht aus Auszubildenden, FSJlern und Praktikanten besteht. Dass eine fachliche und ad\u00e4quate Pflege nicht m\u00f6glich ist, da einfach die H\u00e4nde und die Zeit fehlen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Ich arbeite in der Chirurgie und habe das Gef\u00fchl, wie am Flie\u00dfband zu arbeiten. Kaum ist der erste Patient von dem ersten Operateur im OP, muss der n\u00e4chste auch schon vorbereitet werden und in den OP oder Aufwachraum geschoben werden. Nebenbei muss man dann aber auch noch zusehen, dass die schon operierten Patienten ab dem ersten Post-OP-Tag ebenfalls ins Bad mobilisiert werden und dass ggf. noch Hilfestellung bei der Grundpflege gegeben wird. Zus\u00e4tzlich bitten Patienten immer mehr um Dinge, die man sich auch sparen k\u00f6nnte. Beispielsweise wird oft ein zweiter Kaffee am Morgen gefordert, wof\u00fcr aber eigentlich keine Zeit ist. Den Weg und die Zeit, um den Kaffee zu besorgen, m\u00fcsste eigentlich f\u00fcr wichtigere Dinge genutzt werden. Viele Patienten f\u00fchlen sich wie in einem Hotel: Das Pflegepersonal sind die Bediensteten. Die Liste geht weiter und weiter und weiter \u2026



", "shortText": "Ich arbeite in der Chirurgie und habe das Gef\u00fchl, wie am Flie\u00dfband zu arbeiten. Kaum ist der erste Patient von dem ersten Operateur im OP, muss der n\u00e4chste auch schon vorbereitet werden und in den OP oder Aufwachraum geschoben werden. Nebenbei muss", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Die st\u00e4ndige Ansprechbarkeit f\u00fcr jeden, f\u00fcr andere Berufsgruppen, f\u00fcr Angeh\u00f6rige und so weiter \u2013 egal, ob man gerade Pause oder Feierabend hat. Die Distanzlosigkeit der Patienten und Angeh\u00f6rigen, die beispielsweise nicht warten k\u00f6nnen, Gespr\u00e4che unterbrechen, zu viel erwarten. Die Respektlosigkeit, die sich zum Beispiel im Duzen ausdr\u00fcckt. Die extreme Arbeitsverdichtung. Die Tatsache, dass keine Zeit bleibt, um Auszubildende professionell anzuleiten. Die schlechte Bezahlung. Das st\u00e4ndige Einspringen.



", "shortText": "Die st\u00e4ndige Ansprechbarkeit f\u00fcr jeden, f\u00fcr andere Berufsgruppen, f\u00fcr Angeh\u00f6rige und so weiter \u2013 egal, ob man gerade Pause oder Feierabend hat. Die Distanzlosigkeit der Patienten und Angeh\u00f6rigen, die beispielsweise nicht warten k\u00f6nnen, Gespr\u00e4che", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Der Zeitdruck, meine Patienten nicht ad\u00e4quat versorgen zu k\u00f6nnen. Der Mangel an Zeit f\u00fcr beratende oder anleitende T\u00e4tigkeiten oder die Psychohygiene der Patienten: Viele fallen in Depressionen und wir k\u00f6nnen nicht mit ihnen dar\u00fcber reden, keine \u00c4ngste nehmen, nichts. Die B\u00fcrokratiearbeit. Der einzige Puffer zwischen (\u00fcberlasteten) \u00c4rzten und Patienten zu sein und \u00c4rger zu bekommen, wenn wir Probleme und Limitationen von deren Anordnungen aufzeigen, nur um dann von Angeh\u00f6rigen oder Patienten angeschrien zu werden, weil ein Tisch etwas zu weit links steht. Es ist ein riesiges Konglomerat an Problemen, die mich in ihrer Gesamtheit sehr belasten.



", "shortText": "Der Zeitdruck, meine Patienten nicht ad\u00e4quat versorgen zu k\u00f6nnen. Der Mangel an Zeit f\u00fcr beratende oder anleitende T\u00e4tigkeiten oder die Psychohygiene der Patienten: Viele fallen in Depressionen und wir k\u00f6nnen nicht mit ihnen dar\u00fcber reden, keine", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass ich das, was ich gelernt habe, in meinem Arbeitsalltag nicht umsetzen kann und die Patienten dadurch nicht nur unterversorgt, sondern h\u00f6chst gef\u00e4hrdet werden. Ich kann es nicht nur nicht verhindern, ich bin schlussendlich sogar beteiligt daran, obwohl ich genau das Gegenteil in meinem Beruf m\u00f6chte.



", "shortText": "Dass ich das, was ich gelernt habe, in meinem Arbeitsalltag nicht umsetzen kann und die Patienten dadurch nicht nur unterversorgt, sondern h\u00f6chst gef\u00e4hrdet werden. Ich kann es nicht nur nicht verhindern, ich bin schlussendlich sogar beteiligt daran,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der eigene Wille, unter den gegebenen Umst\u00e4nden doch alle Patienten gl\u00fccklich zu machen, und der gleichzeitig gro\u00dfe Unmut der Patienten, weil es eben nicht machbar ist.



", "shortText": "Der eigene Wille, unter den gegebenen Umst\u00e4nden doch alle Patienten gl\u00fccklich zu machen, und der gleichzeitig gro\u00dfe Unmut der Patienten, weil es eben nicht machbar ist.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Das Wissen, dass \u00bbsatt und sauber\u00ab nicht ausreichend sein sollte. Es aber oftmals sein muss.



", "shortText": "Das Wissen, dass \u00bbsatt und sauber\u00ab nicht ausreichend sein sollte. Es aber oftmals sein muss.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Man kann nie das tun, was man m\u00fcsste, und muss immer \u00fcberlegen, was man alles weglassen kann. Auf den deutschen Intensivstationen liegen die durchschnittlichen Ausfallzeiten zwischen 25 und 30 Prozent. Gesellschaftlich wird die Tatsache, dass man so schlecht mit den Menschen umgeht, hingenommen und akzeptiert. Die Patienten m\u00fcssen ruhiggestellt werden, weil man sich nicht um sie k\u00fcmmern kann. Die Technik- und Apparatemedizin wird aber bezahlt, egal wie sinnlos und \u00fcberfl\u00fcssig sie ist. Ich habe mich damals pflegerisch aus Deutschland verabschiedet und arbeite jetzt in der Schweiz. Das war arbeitsm\u00e4\u00dfig f\u00fcr mich der beste Schritt in meinem Leben. Jetzt kann ich so arbeiten, wie ich es mir vorgestellt habe, und werde das wohl auch bis zur Rente machen \u2026 ohne selbst krank zu werden.



", "shortText": "Gesellschaftlich wird die Tatsache, dass man so schlecht mit den Menschen umgeht, hingenommen und akzeptiert.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass wir die Patienten nicht ad\u00e4quat versorgen k\u00f6nnen. Dass wir Dinge vergessen oder etwas Falsches spritzen durch die konstante Hektik.



", "shortText": "Dass wir die Patienten nicht ad\u00e4quat versorgen k\u00f6nnen. Dass wir Dinge vergessen oder etwas Falsches spritzen durch die konstante Hektik.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Dass die W\u00fcrde des Menschen nicht eingehalten wird. Patienten mit Krebs haben st\u00e4rkste Schmerzen und \u00c4rzte nehmen das nicht ernst. Dabei haben gerade Menschen, die bald sterben werden, ein Recht auf Lebensqualit\u00e4t und Schmerzfreiheit. Des Weiteren belastet es sehr, dass man wenig Unterst\u00fctzung bekommt, wenn Personal krank ist. Der Personalplan ist viel zu wenig berechnet. Teilzeitkr\u00e4fte haben oft mehr als 100 \u00dcberstunden, und diese k\u00f6nnen nicht abgebummelt werden. Es gibt keine Wertsch\u00e4tzung vom Arbeitgeber, im Gegenteil, man wird noch weiter \u00bbgetreten\u00ab, selbst \u00c4rzte behandeln Schwestern wie Fu\u00dfabtreter. Es ist zum Heulen, denn wir Schwestern wollen das Beste f\u00fcr unsere Patienten. Sagt man dann seine ehrliche Meinung, bekommt man Anschnauze von Chef\u00e4rzten.



", "shortText": "Dass die W\u00fcrde des Menschen nicht eingehalten wird. Patienten mit Krebs haben st\u00e4rkste Schmerzen und \u00c4rzte nehmen das nicht ernst. Dabei haben gerade Menschen, die bald sterben werden, ein Recht auf Lebensqualit\u00e4t und Schmerzfreiheit. Des Weiteren", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Die Hilflosigkeit der Menschen, denen ich aus Zeitmangel nicht ausreichend helfen kann. Meine \u00dcberlastung im Kopf. Die Angst, wichtige Dinge zu vergessen oder zu verwechseln. Mangelnde Wertsch\u00e4tzung.



", "shortText": "Die Hilflosigkeit der Menschen, denen ich aus Zeitmangel nicht ausreichend helfen kann. Meine \u00dcberlastung im Kopf. Die Angst, wichtige Dinge zu vergessen oder zu verwechseln. Mangelnde Wertsch\u00e4tzung.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Zu viele Papiere und zu wenig Zeit. Dokumentation ist mittlerweile wichtiger, als einen Patienten zu pflegen.



", "shortText": "Zu viele Papiere und zu wenig Zeit. Dokumentation ist mittlerweile wichtiger, als einen Patienten zu pflegen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Grunds\u00e4tzlich unethische Entscheidungen treffen zu m\u00fcssen. Permanente Arbeitsunterbrechung. Un\u00fcberschaubares Arbeitspensum.



", "shortText": "Grunds\u00e4tzlich unethische Entscheidungen treffen zu m\u00fcssen. Permanente Arbeitsunterbrechung. Un\u00fcberschaubares Arbeitspensum.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Mangelnde Wertsch\u00e4tzung. Man w\u00fcrde das alles gern mittragen, bekommt aber nur auf die M\u00fctze, wenn man mal die Rei\u00dfleine zieht. Mehrarbeit wird wie selbstverst\u00e4ndlich erwartet. In den Mitarbeitern steckt viel Potenzial, die wissen, wo der Schuh dr\u00fcckt. Aber keiner fragt uns.



", "shortText": "Mangelnde Wertsch\u00e4tzung. Man w\u00fcrde das alles gern mittragen, bekommt aber nur auf die M\u00fctze, wenn man mal die Rei\u00dfleine zieht. Mehrarbeit wird wie selbstverst\u00e4ndlich erwartet. In den Mitarbeitern steckt viel Potenzial, die wissen, wo der Schuh", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Der viel zu enge Personalschl\u00fcssel. Der unver\u00e4ndert hohe Anteil an geplanten Operationen, also das Sparmodell der privaten Krankenh\u00e4user. Es wird eiskalt weiter operiert, und das Personal kann zusehen, wie es klarkommt.



", "shortText": "Der viel zu enge Personalschl\u00fcssel. Der unver\u00e4ndert hohe Anteil an geplanten Operationen, also das Sparmodell der privaten Krankenh\u00e4user. Es wird eiskalt weiter operiert, und das Personal kann zusehen, wie es klarkommt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass einem nicht die M\u00f6glichkeit gegeben wird, zu tun, wof\u00fcr man da ist: Patienten in lebensgef\u00e4hrlichem Zustand und mit akuten Verletzungen zu helfen. Man kommt sich vor wie im Krieg: Entscheide, wen du retten kannst. Mehr geht in Deutschland in Friedenszeiten scheinbar nicht.



", "shortText": "Man kommt sich vor wie im Krieg: Entscheide, wen du retten kannst. Mehr geht in Deutschland in Friedenszeiten scheinbar nicht.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Wir haben viele aufwendige Patienten, die viel mehr Betreuung und Pflege ben\u00f6tigen. Meist kann die Pflegekraft die Patienten nur einmal im Fr\u00fchdienst sehen und muss sich dann auf Pflegeassistenten, Krankenpflegehelfer oder die Sch\u00fclerin verlassen. St\u00e4ndig plagt einen das Gef\u00fchl, den Patienten nicht gerecht werden zu k\u00f6nnen, immer zu hoffen, dass man nichts vergessen hat. Man hat keine Pausen oder nur welche mit vielen Unterbrechungen. Man ist unter Dauerstress, da man f\u00fcr alle Ansprechpartner ist. Die Patienten und die Angeh\u00f6rigen sind unzufrieden und der Pflege gegen\u00fcber im Tonfall oft sehr unangemessen. Zudem hat man selbst das Gef\u00fchl, keinen \u00dcberblick mehr zu haben. Man rennt den ganzen Dienst und ist danach so kaputt, dass das Sozialleben leidet. Wenn man krank wird, schleppt man sich zum Dienst, um die Kollegen nicht allein zu lassen, da man selbst wei\u00df, dass es so schon kaum zu schaffen ist. Auch wenn Betten gesperrt sind, kann man die Arbeit nicht bew\u00e4ltigen. Man versucht einfach nur noch, sein Bestes zu geben und zu hoffen, dass nichts passiert. Der Beruf ist eigentlich toll und ich habe ihn mit Liebe gemacht. Aber immer am Limit zu arbeiten, kann niemand schaffen. Man macht sich selbst kaputt.



", "shortText": "Wenn man krank wird, schleppt man sich zum Dienst, um die Kollegen nicht allein zu lassen, da man selbst wei\u00df, dass es so schon kaum zu schaffen ist.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Die Pausenzeiten lassen sich kaum einhalten: Permanent fahren Rettungswagen vor und man hat keine M\u00f6glichkeit, sich gegenseitig auszul\u00f6sen. Zudem ist es nicht m\u00f6glich, gemeinsam Pause zu machen. Wenn \u00fcberhaupt Pausen gehen, muss man sie allein verbringen, da die anderen Kollegen arbeiten. Des Weiteren warten viele Patienten zu lange in der in der Notaufnahme, teilweise bis zu 36 (!!!) Stunden aufgrund fehlenden Abflusses auf die Stationen oder externe H\u00e4user. Das ist vor allem im Sp\u00e4t- und Nachtdienst der Fall.



", "shortText": "Die Pausenzeiten lassen sich kaum einhalten: Permanent fahren Rettungswagen vor und man hat keine M\u00f6glichkeit, sich gegenseitig auszul\u00f6sen. Zudem ist es nicht m\u00f6glich, gemeinsam Pause zu machen. Wenn \u00fcberhaupt Pausen gehen, muss man sie allein", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Es geht vor allem um Personal und zwar um die Zahl, nicht um das Menschliche oder die Kompetenz. Pflege kann nicht jeder! Daf\u00fcr braucht es den Willen, Menschen Gutes zu tun und zu helfen. Die Bedingungen sind nicht die besten: Schichtdienst, Stress, Infektionsgefahr. Das muss man schon m\u00f6gen. Es muss die M\u00f6glichkeit bestehen, gutes Personal auszubilden und daf\u00fcr braucht es auch Zeit. Es braucht eine Ausgewogenheit an erfahrenem Personal und lernendem Personal. Aber so, wie es jetzt ist, muss alles immer schnell, schnell gehen. Das ist der falsche Weg! Wir arbeiten mit Menschen!



", "shortText": "Es geht vor allem um Personal und zwar um die Zahl, nicht um das Menschliche oder die Kompetenz. Pflege kann nicht jeder! Daf\u00fcr braucht es den Willen, Menschen Gutes zu tun und zu helfen. Die Bedingungen sind nicht die besten: Schichtdienst, Stress,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Das kontinuierliche Laufen, ohne mal kurz zu sitzen. Zu wissen, dass ich nichts tun konnte, was den Patienten wirklich voran bringt. Dass ich die Hygienevorschriften nicht richtig einhalten, dass ich mit dem Patienten nicht ausreichend reden konnte. Eigentlich ist so ziemlich alles nicht richtig \u2026 Alles ist nur halbherzig, weil keine Zeit da ist.



", "shortText": "Das kontinuierliche Laufen, ohne mal kurz zu sitzen. Zu wissen, dass ich nichts tun konnte, was den Patienten wirklich voran bringt. Dass ich die Hygienevorschriften nicht richtig einhalten, dass ich mit dem Patienten nicht ausreichend reden konnte.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die Anforderung, perfekt sein zu m\u00fcssen. Man muss als einzelne Person zu viele Sachen gleichzeitig erledigen. Eine Pflegekraft muss Lagerungswechsel machen, die Zimmer ordentlich halten, Toiletteng\u00e4nge machen, Personen neu einkleiden, wenn sie sich in die Hose urinieren oder, im Extremfall, sich mit Kot beschmieren. Dass alles innerhalb von einer Stunde, mehr Zeit hat man in einer Schicht zusammen f\u00fcr genau solche Sachen nicht. Diese Stunde hat man nicht einmal am St\u00fcck, sondern h\u00e4ppchenweise, man muss ja die ganzen Protokolle mit Zeitangaben einhalten. Die Fachkr\u00e4fte m\u00fcssen Tabletten stellen, blistern, verabreichen, nebenbei auch Toiletteng\u00e4nge machen, spritzen, Wunden versorgen, sich bei Notf\u00e4llen sofort aus der aktuellen Situation rausziehen und zum Notfall rennen, Angeh\u00f6rige beraten, mit den \u00c4rzten und Krankentransporten Termine vereinbaren und alles vorbereiten, wenn eine Visite ist oder jemand verlegt wird. Dann ist da noch die Hygienevorschrift, regelm\u00e4\u00dfig den Medizinschrank zu reinigen sowie den Medizink\u00fchlschrank, sonst gibt es Stress bei den Kontrollen. Ja, eine lange Liste, und da habe ich einiges noch weggelassen. Das alles muss in einer Schicht passieren. Zudem k\u00f6rperlich sehr belastend ist die Tatsache, dass man f\u00fcr sehr \u00bbschwere\u00ab F\u00e4lle keinen zweiten Mitarbeiter heranziehen kann, denn der Zweite hat ja auch seine Aufgaben zu erledigen und man kann nicht alle f\u00fcnf Minuten nach jemanden rufen. Da wird man ja sonst nie fertig. Daher sind meine Knie mit 28 Jahren schon so kaputt, wie bei einer 50-J\u00e4hrigen, der R\u00fccken schmerzt jeden Tag, aber wirklich krankmachen will man auch nicht. Man will nicht die anderen Kolleginnen, die ja auch meistens viel \u00e4lter sind als ich selbst, allein lassen. Man muss es irgendwie schaffen, auch f\u00fcr die Menschen, die unsere Hilfe brauchen.



", "shortText": "Meine Knie sind mit 28 Jahren schon so kaputt, wie bei einer 50-J\u00e4hrigen, der R\u00fccken schmerzt jeden Tag.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Der Zeitdruck und die Angst, Fehler mit schweren Folgen zu machen. Der Beruf hat sich so negativ ver\u00e4ndert. Pflege will keiner mehr lernen. Erstaunt mich nicht. Aber es macht Angst: Wer wird mich demn\u00e4chst pflegen? Ich h\u00e4tte gern eine Pflege, die mich versteht.



", "shortText": "Der Zeitdruck und die Angst, Fehler mit schweren Folgen zu machen. Der Beruf hat sich so negativ ver\u00e4ndert. Pflege will keiner mehr lernen. Erstaunt mich nicht. Aber es macht Angst: Wer wird mich demn\u00e4chst pflegen? Ich h\u00e4tte gern eine Pflege, die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Arbeitsabl\u00e4ufe, die ausschlie\u00dflich am erl\u00f6srelevanten System und nicht am Patienten orientiert sind. Der Druck, eher bei pflegerischen T\u00e4tigkeiten als bei der Zuarbeit zu \u00c4rzten, Controlling, Therapeuten etc. Abstriche zu machen. Als w\u00fcrde Pflege nur bedeuten, die Patienten f\u00fcr andere herzurichten. Und was noch dazukommt: die Abwertung pflegerischer T\u00e4tigkeiten sowie eine Abwehrhaltung gegen Neuorganisation durch die Pflegenden selbst. W\u00fcrde unser Berufsstand geschlossen die pflegerische Versorgung sowie unsere Aufgabe als Patientenadvokat wahrnehmen, h\u00e4tten wir das alles nicht so weit kommen lassen\u2026 Was nicht allein der Nachl\u00e4ssigkeit meines Berufsstandes geschuldet ist, sondern seiner Historie als dienender Beruf sowie dem gesellschaftlichen und politischen Willen, ja nichts daran zu \u00e4ndern. Solange sich an diesen Strukturen nichts \u00e4ndert, werden auch mit mehr Personal die Patienten nur ertr\u00e4glicher abgearbeitet, als dass patientenorientierte Pflege stattfindet.



", "shortText": "Arbeitsabl\u00e4ufe, die ausschlie\u00dflich am erl\u00f6srelevanten System und nicht am Patienten orientiert sind. Der Druck, eher bei pflegerischen T\u00e4tigkeiten als bei der Zuarbeit zu \u00c4rzten, Controlling, Therapeuten etc. Abstriche zu machen. Als w\u00fcrde Pflege nur", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Hilferufe, Bitten, Weinen und psychische Not ignorieren zu m\u00fcssen.



", "shortText": "Hilferufe, Bitten, Weinen und psychische Not ignorieren zu m\u00fcssen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Wir m\u00fcssen im Nachtdienst nicht nur unsere Station mit den frisch Operierten versorgen, sondern ab 22 Uhr auch die Notaufnahme. Was bedeutet, dass wir an die T\u00fcr gehen m\u00fcssen, wenn Patienten kommen und sie reinlassen, die Karte einlesen, triagieren und anderen Schreibkram erledigen. Inklusive dem Arzt bei der Versorgung helfen. Au\u00dferdem m\u00fcssen wir uns um die Pforte k\u00fcmmern, da ab 19 Uhr das Telefon auf unsere Station umgestellt ist. Das hei\u00dft, s\u00e4mtliche Anrufe von au\u00dferhalb kommen auf unser Telefon und auch wenn man meint, das sei nicht so viel bei Nacht, ist dem nicht so. Des Weiteren m\u00fcssen wir bis zu dreimal pro Nacht zum Lagern der Patienten auf eine andere Station. Das bedeutet, unsere Station ist nicht besetzt. Das hei\u00dft, wenn ein Patient Hilfe braucht, bemerke ich das eventuell erst nach 30 Minuten. Oder noch sp\u00e4ter.



", "shortText": "Wenn ein Patient Hilfe braucht, bemerke ich das eventuell erst nach 30 Minuten. Oder noch sp\u00e4ter.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass kein Ende dieser belastenden Situation in Sicht ist.



", "shortText": "Dass kein Ende dieser belastenden Situation in Sicht ist.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Teils sind die jungen \u00c4rzte so \u00fcberfordert, dass ich als Krankenschwester Entscheidungen treffen und Medikamente anordnen muss, die eigentlich nur der Arzt treffen und anordnen darf.



", "shortText": "Teils sind die jungen \u00c4rzte so \u00fcberfordert, dass ich als Krankenschwester Entscheidungen treffen und Medikamente anordnen muss, die eigentlich nur der Arzt treffen und anordnen darf.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Die Diskrepanz zwischen eigenem Qualit\u00e4tsanspruch und Realit\u00e4t



", "shortText": "Die Diskrepanz zwischen eigenem Qualit\u00e4tsanspruch und Realit\u00e4t", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Neonatologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Neonatologie" } }, { "text": "

Die Zusammenarbeit mit \u00c4rzten: Mehraufwand durch unvollst\u00e4ndige Anordnungen, insbesondere bei Medikamenten. Fehlende Informationen. Immer wieder Puffer zwischen Patient und Arzt zu sein. Mobile und nicht pflegerisch zu versorgende Patienten f\u00fchlen sich \u00e4rztlich nicht ausreichend versorgt und haben viele Fragen und W\u00fcnsche, die an die Pflegekraft weitergegeben werden, eigentlich aber nur \u00e4rztlich zu kl\u00e4ren w\u00e4ren. Dadurch fehlt am Ende Zeit f\u00fcr pflegerische Aufgaben.



", "shortText": "Die Zusammenarbeit mit \u00c4rzten: Mehraufwand durch unvollst\u00e4ndige Anordnungen, insbesondere bei Medikamenten. Fehlende Informationen. Immer wieder Puffer zwischen Patient und Arzt zu sein. Mobile und nicht pflegerisch zu versorgende Patienten f\u00fchlen", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Sterben ist Nebensache. Patienten werden nur noch abgearbeitet. Keine Zeit, den unglaublichen Druck wieder abzubauen. Unversch\u00e4mte Anspr\u00fcche der \u00c4rzte. Wut und Aggression unter den Kollegen.



", "shortText": "Patienten werden nur noch abgearbeitet.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die Verantwortung, die man zwangsl\u00e4ufig \u00fcbernimmt, obwohl man wei\u00df, dass es fahrl\u00e4ssig ist, was man tut bzw. nicht tut. Die Gewissheit, dass man selten seinen eigenen Anforderungen und den Anforderungen der Patienten gerecht werden kann. Das Wissen, dass die \u00c4rzte h\u00e4ufig nicht mehr im Sinne der Patienten handeln, sondern profitorientiert, was Patienten unter Umst\u00e4nden in Gefahr bringt. Die Gewissheit, dass man bei allem, was man leistet und verantwortet, unglaublich schlecht bezahlt wird.



", "shortText": "Die Verantwortung, die man zwangsl\u00e4ufig \u00fcbernimmt, obwohl man wei\u00df, dass es fahrl\u00e4ssig ist, was man tut bzw. nicht tut. Die Gewissheit, dass man selten seinen eigenen Anforderungen und den Anforderungen der Patienten gerecht werden kann. Das Wissen,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kinder- und Jugendheilkunde", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kinder- und Jugendheilkunde" } }, { "text": "

Zu wissen, dass das aktuelle System einen Nutzen aus dem Leid der Menschen zieht \u2026 \u00bbMehr Wundinfektionen, Druckgeschw\u00fcre und Co, juhu, eine neue Fallnummer und mehr Geld f\u00fcr die Klinik.\u00ab Kurz gesagt das Gef\u00fchl, in dem Bestreben etwas Gutes zu tun, genau das Gegenteil zu bewirken.



", "shortText": "Zu wissen, dass das aktuelle System einen Nutzen aus dem Leid der Menschen zieht \u2026 \u00bbMehr Wundinfektionen, Druckgeschw\u00fcre und Co, juhu, eine neue Fallnummer und mehr Geld f\u00fcr die Klinik.\u00ab Kurz gesagt das Gef\u00fchl, in dem Bestreben etwas Gutes zu tun,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Patienten in lebensbedrohkichen Krisen auf \u00bbsp\u00e4ter\u00ab zu vertr\u00f6sten. Gelernte hygienische Mindeststandards nicht einhalten zu k\u00f6nnen. Nicht pr\u00e4ventiv arbeiten zu k\u00f6nnen. Keine multiprofessionelle Zusammenarbeit, vor allem mit \u00e4rztlichen Kollegen. Nicht einmal Zeit f\u00fcr ein zwischenmenschliches Gespr\u00e4ch zu haben. Mangelnde Wertsch\u00e4tzung meiner Profession. Mit Gesundheit kann man keinen Gewinn machen, aber man kann nat\u00fcrlich \u00f6konomisch arbeiten und denken.



", "shortText": "Patienten in lebensbedrohkichen Krisen auf \u00bbsp\u00e4ter\u00ab zu vertr\u00f6sten. Gelernte hygienische Mindeststandards nicht einhalten zu k\u00f6nnen. Nicht pr\u00e4ventiv arbeiten zu k\u00f6nnen. Keine multiprofessionelle Zusammenarbeit, vor allem mit \u00e4rztlichen Kollegen. Nicht", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Das wir uns nicht gegen den Notstand wehren k\u00f6nnen. Die Gewerkschaftem sind schlaff und m\u00fcde. Keiner setzt was durch. Die Politik macht rein gar nichts. Die Medien berichten nur kurz f\u00fcr ein paar Klicks. Am meistem Leiden die Patienten. Und die Mitarbeiter. Eine Schande.



", "shortText": "Das wir uns nicht gegen den Notstand wehren k\u00f6nnen. Die Gewerkschaftem sind schlaff und m\u00fcde. Keiner setzt was durch. Die Politik macht rein gar nichts. Die Medien berichten nur kurz f\u00fcr ein paar Klicks. Am meistem Leiden die Patienten. Und die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Es ist zu laut, es gibt zu viel Aggression und zu wenig Personal, um Patienten zu helfen. Au\u00dferdem zu wenig Unterst\u00fctzung durch \u00c4rzte und die Pflegedienstleitung. Und st\u00e4ndige \u00dcberbelegung, was alle Punkte noch schlimmer macht.



", "shortText": "Es ist zu laut, es gibt zu viel Aggression und zu wenig Personal, um Patienten zu helfen. Au\u00dferdem zu wenig Unterst\u00fctzung durch \u00c4rzte und die Pflegedienstleitung. Und st\u00e4ndige \u00dcberbelegung, was alle Punkte noch schlimmer macht.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Keine Zeit zu haben, ist ein Riesenproblem. Man wei\u00df, was man machen m\u00fcsste, und auch, wie man es richtig machen m\u00fcsste, aber es ist unter den gegebenen Umst\u00e4nden praktisch nicht m\u00f6glich ad\u00e4quat und professionell zu arbeiten. H\u00e4tte man mehr Personal, h\u00e4tte man auch mehr Zeit. Eine einfache Rechnung, die keiner zahlen will.





Ethik wird viel zu oft ausgeblendet. Es gibt v\u00f6llig ausufernde intensivtherapeutische Ma\u00dfnahmen, die nicht nachvollziehbar sind. Sterbende Menschen, die mit aller Gewalt am Leben erhalten werden. Beatmungsstunden und ECMO-Laufzeiten bringen Geld.





Falsch verstandender Ehrgeiz. Anstatt einen Patienten in ein Spezialzentrum zu verlegen, wird an dem Patienten \u00bbherumgedoktort\u00ab. Leider mit meistens t\u00f6dlichem Ausgang f\u00fcr den Patienten.



", "shortText": "Keine Zeit zu haben, ist ein Riesenproblem. Man wei\u00df, was man machen m\u00fcsste, und auch, wie man es richtig machen m\u00fcsste, aber es ist unter den gegebenen Umst\u00e4nden praktisch nicht m\u00f6glich ad\u00e4quat und professionell zu arbeiten. H\u00e4tte man mehr Personal,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der k\u00f6rperliche und seelische Ersch\u00f6pfungszustand nach der Arbeit. Die Angst etwas derart Wichtiges vergessen zu haben, dass der Patient dauerhaft darunter leidet oder stirbt. Die Patienten nicht wahrzunehmen, die im Stillen leiden, weil sie sehen, wie gestresst man ist. Die Auszubildenden auf dem Weg zum Examen zu verlieren, da sie nur negative Beispiele der Pflege erleben. Mit \u00bbSchwester\u00ab angesprochen zu werden und nicht, wie es sich geh\u00f6rt, mit dem Nachnamen. Nicht zuletzt zu wissen, dass es nur noch schlimmer werden wird.



", "shortText": "Der k\u00f6rperliche und seelische Ersch\u00f6pfungszustand nach der Arbeit. Die Angst etwas derart Wichtiges vergessen zu haben, dass der Patient dauerhaft darunter leidet oder stirbt. Die Patienten nicht wahrzunehmen, die im Stillen leiden, weil sie sehen,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Den Unterschied habe ich bemerkt, als ich f\u00fcr zwei Jahre in der Schweiz gearbeitet habe. Dort kommen auf eine Pflegeperson maximal zwei Patienten. Die Patienten haben nachweislich eine k\u00fcrzere Verweildauer auf der Intensivstation, auch ein Delir kommt in Deutschland h\u00e4ufiger vor als in anderen europ\u00e4ischen L\u00e4ndern. Manchmal wei\u00df ich nicht, was ich gemacht habe und ob ich die richtige Therapie verabreicht habe. Dann tr\u00e4ume ich davon, was eventuell passiert.



", "shortText": "Den Unterschied habe ich bemerkt, als ich f\u00fcr zwei Jahre in der Schweiz gearbeitet habe. Dort kommen auf eine Pflegeperson maximal zwei Patienten. Die Patienten haben nachweislich eine k\u00fcrzere Verweildauer auf der Intensivstation, auch ein Delir", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Therapien immer weiterzuf\u00fchren, auch wenn es das Leiden der Patienten verl\u00e4ngert. Dass fast niemand sterben darf.



", "shortText": "Therapien immer weiterzuf\u00fchren, auch wenn es das Leiden der Patienten verl\u00e4ngert. Dass fast niemand sterben darf.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Keine Zeit f\u00fcr meinen eigentlichen Beruf zu haben. Viel zu viele Patienten, die dank moderner Technik immer kr\u00e4nker und \u00e4lter werden, und die wir als Pflegepersonal in immer k\u00fcrzerer Zeit \u00bbdurchschleusen\u00ab sollen. Damit die Zahlen stimmen.



", "shortText": "Keine Zeit f\u00fcr meinen eigentlichen Beruf zu haben. Viel zu viele Patienten, die dank moderner Technik immer kr\u00e4nker und \u00e4lter werden, und die wir als Pflegepersonal in immer k\u00fcrzerer Zeit \u00bbdurchschleusen\u00ab sollen. Damit die Zahlen stimmen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Das ich meine Arbeit nicht mehr sachlich und fachlich korrekt leisten kann und die Patienten darunter leiden m\u00fcssen. Der Arbeitgeber kann froh sein, dass noch niemand zu Schaden kam oder gestorben ist. Regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberstunden. Wenn ich um 13.50 Dienstende habe, habe ich manchmal erst um 15.20 Uhr tats\u00e4chlich Feierabend.



", "shortText": "Das ich meine Arbeit nicht mehr sachlich und fachlich korrekt leisten kann und die Patienten darunter leiden m\u00fcssen. Der Arbeitgeber kann froh sein, dass noch niemand zu Schaden kam oder gestorben ist. Regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberstunden. Wenn ich um 13.50", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Das st\u00e4ndige Gef\u00fchl nicht alles zu schaffen! Dass man sich keine Zeit nehmen kann, um mit den Patienten zu sprechen oder in Ruhe essen anzureichen. Die allgemeine Unzufriedenheit von Patienten und Angeh\u00f6rigen. Das \u00bbKlima der Angst\u00ab, das seitens der Klinkleitung verbreitet wird. Das Wissen darum, dass es immer schlimmer und schlimmer wird. Ohne Aussicht auf Verbesserung. \u00dcberlastungsanzeigen werden mit einem pers\u00f6nlichen Gespr\u00e4ch bei der Pflegedienstleitung geahndet, die einen fragt, ob man sich nicht organisieren kann und vielleicht lieber auf einer anderen Station arbeiten m\u00f6chte.



", "shortText": "Das \u00bbKlima der Angst\u00ab, das seitens der Klinkleitung verbreitet wird.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass ich mir nicht die Zeit f\u00fcr die Patienten nehmen kann, die sie ben\u00f6tigen, beispielsweise f\u00fcr Gespr\u00e4ch \u00fcber Zukunfts\u00e4ngste bei Krebspatienten. Dass ich im Nachtdienst allein f\u00fcr 41 Patienten zust\u00e4ndig bin. Dass intensivpflichtige Patienten, weil es keinen Platz gibt, auf Normalstation liegen.



", "shortText": "Dass ich mir nicht die Zeit f\u00fcr die Patienten nehmen kann, die sie ben\u00f6tigen, beispielsweise f\u00fcr Gespr\u00e4ch \u00fcber Zukunfts\u00e4ngste bei Krebspatienten. Dass ich im Nachtdienst allein f\u00fcr 41 Patienten zust\u00e4ndig bin. Dass intensivpflichtige Patienten, weil", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass ich durch die Umst\u00e4nde gezwungen bin, Dinge zu tun, die mein Berufsethos sowie teilweise Gesetze, Vorschriften oder Menschenrechte verletzen.



", "shortText": "Dass ich durch die Umst\u00e4nde gezwungen bin, Dinge zu tun, die mein Berufsethos sowie teilweise Gesetze, Vorschriften oder Menschenrechte verletzen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

K\u00f6rperlich: Bei der Pflege von schwerkranken oder \u00fcbergewichtigen Patienten allein zu sein. Psychisch: Wenn man in der Schicht kein Land mehr sieht. Man rennt acht Stunden durch und wei\u00df gar nicht mehr genau, was man eigentlich gemacht hat. Man geht nach Hause und f\u00fchlt sich schlecht, weil man das Gef\u00fchl hat, seinem Anspruch an eine gute Pflege nicht gerecht zu werden. Der Mensch an sich wird vernachl\u00e4ssigt. Patienten und Mitarbeiter.



", "shortText": "K\u00f6rperlich: Bei der Pflege von schwerkranken oder \u00fcbergewichtigen Patienten allein zu sein. Psychisch: Wenn man in der Schicht kein Land mehr sieht. Man rennt acht Stunden durch und wei\u00df gar nicht mehr genau, was man eigentlich gemacht hat. Man geht", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Gute Pflege ist nicht zu erreichen. Zudem gibt es die Aussicht, in Zukunft noch mehr leisten zu m\u00fcssen. Die Kommunikation von Arbeiggeberseite, dass es ein Organisationsproblem seitens der Arbeitnehmer ist, ist eine Verh\u00f6hnung! Patienten leiden wegen zu wenig Zuwendung. Die Pflegekr\u00e4fte werden als Kompensationsmittel benutzt, um das Versagen des Gesundheitssystems zu vertuschen. Alles unter dem Deckmantel des Betriebsgeheimnisses, daher die Angst vor dem Gang an die \u00d6ffentlichkeit. Die Menschen, die urspr\u00fcnglich den Beruf erlernten, um anderen zu helfen, werden missbraucht, um Gewinne zu erzielen, finanziell oder auf Forschungsebene. Ich habe das Gef\u00fchl, allein dazustehen, da bei \u00dcberlastanzeigen Gespr\u00e4che mit Vorgesetzten folgen, eine Drucksituation wird erzeugt!



", "shortText": "Gute Pflege ist nicht zu erreichen. Zudem gibt es die Aussicht, in Zukunft noch mehr leisten zu m\u00fcssen. Die Kommunikation von Arbeiggeberseite, dass es ein Organisationsproblem seitens der Arbeitnehmer ist, ist eine Verh\u00f6hnung! Patienten leiden wegen", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Ich habe in einer v\u00f6llig \u00fcberlaufenen Notaufnahme oft das Gef\u00fchl, mit maximalem Arbeitseinsatz gerade noch den Tod Einzelner erkennen und verhindern zu k\u00f6nnen. Das Wort Arbeitsschutzgesetz nimmt niemand mehr in den Mund.



", "shortText": "Ich habe in einer v\u00f6llig \u00fcberlaufenen Notaufnahme oft das Gef\u00fchl, mit maximalem Arbeitseinsatz gerade noch den Tod Einzelner erkennen und verhindern zu k\u00f6nnen. Das Wort Arbeitsschutzgesetz nimmt niemand mehr in den Mund.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Die Qualit\u00e4tsstandards k\u00f6nnen nicht mehr erf\u00fcllt werden. Erkrankte Menschen werden nicht mehr als Menschen behandelt, sondern fast wie auf dem Schlachthof. Die besondere Aufmerksamkeit, die Menschen in Notsituationen brauchen, kann niemand gew\u00e4hrleisten.



", "shortText": "Die Qualit\u00e4tsstandards k\u00f6nnen nicht mehr erf\u00fcllt werden. Erkrankte Menschen werden nicht mehr als Menschen behandelt, sondern fast wie auf dem Schlachthof. Die besondere Aufmerksamkeit, die Menschen in Notsituationen brauchen, kann niemand", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Jeden Tag zu \u00fcberlegen, was man von seinen eigentlichen T\u00e4tigkeiten nicht aus\u00fcben kann. Sich zu \u00fcberlegen, welche Patienten man in dieser Schicht vernachl\u00e4ssigen muss. Die \u00dcberlastung, dass ein Krankenhaus ein gewinnbringendes Unternehmen sein muss, wodurch die \u00bbKunden\u00ab (die Patienten) mehr als mangelhaft versorgt werden. Das Nichtersetzen von fehlenden Stellen, teilweise sind es drei bis vier auf einmal.



", "shortText": "Die \u00dcberlastung, dass ein Krankenhaus ein gewinnbringendes Unternehmen sein muss, wodurch die \u00bbKunden\u00ab (die Patienten) mehr als mangelhaft versorgt werden.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Onkologische Patienten bekommen bei Erstdiagnosen keine ad\u00e4quate Zuwendung. \u00c4ltere oder multimorbide Patienten werden nur auf die Krankheit reduziert, es wird nicht mehr der Mensch als Ganzes gesehen.



", "shortText": "Onkologische Patienten bekommen bei Erstdiagnosen keine ad\u00e4quate Zuwendung. \u00c4ltere oder multimorbide Patienten werden nur auf die Krankheit reduziert, es wird nicht mehr der Mensch als Ganzes gesehen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass es keinen interessiert. Weder Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer noch Station\u00e4re noch Mitarbeiter. Es wird hingenommen. Und was mich am meisten \u00e4rgert, ist, dass beim Versterben eines Patienten immer der gleiche Satz kommt: \u00bbEr war schwer krank.\u00ab Viele, wirklich viele m\u00fcssten nicht sterben, wenn Personal da w\u00e4re.



", "shortText": "Viele, wirklich viele m\u00fcssten nicht sterben, wenn Personal da w\u00e4re.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Mangelnde Patientenbeobachtung f\u00fchrte in der Vergangenheit dazu, dass diverse Komplikationen nicht erkannt wurden und Patienten infolge dessen verstarben.



", "shortText": "Mangelnde Patientenbeobachtung f\u00fchrte in der Vergangenheit dazu, dass diverse Komplikationen nicht erkannt wurden und Patienten infolge dessen verstarben.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Zeitmangel. Mangelnde Anerkennung durch die Stationsleitung. Unerfahrene Kollegen und \u00c4rzte. Viele Krankheitsausf\u00e4lle durch \u00dcberlastung. Zu viele Patienten f\u00fcr eine Pflegekraft: dadurch nicht genug Zeit f\u00fcr die seelische Betreuung der Kinder und der Eltern. Abfertigung statt ad\u00e4quater Versorgung.



", "shortText": "Zeitmangel. Mangelnde Anerkennung durch die Stationsleitung. Unerfahrene Kollegen und \u00c4rzte. Viele Krankheitsausf\u00e4lle durch \u00dcberlastung. Zu viele Patienten f\u00fcr eine Pflegekraft: dadurch nicht genug Zeit f\u00fcr die seelische Betreuung der Kinder und der", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Neonatologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Neonatologie" } }, { "text": "

Der Zeitdruck ist heftig. Im Nachtdienst oder Bereitschaftsdienst ist man allein. Meistens arbeitet man dann schon mehrere Stunden und muss trotzdem Situationen schnell analysieren, zum Beispiel, welcher Patient jetzt am wichtigsten ist. Man ist zust\u00e4ndig f\u00fcr Triage, Aufnahme, Transport, Ansprechpartner f\u00fcr den Arzt, hilft den Kollegen beim R\u00f6ntgen, muss gegebenenfalls in den Schockraum, muss sich um wartende und w\u00fctende Patienten im Wartezimmer k\u00fcmmern und, und, und\u2026 Besonders schlimm ist es, wenn man weder essen noch trinken kann, geschweige denn mal auf die Toilette. Dazu kommt die physische Belastung, alle meine Kollegen in der chirurgischen Notaufnahme haben Beschwerden, mich eingeschlossen. Man sp\u00fcrt auch die \u00dcberlastung der Altenheime. Es kommen tagt\u00e4glich gest\u00fcrzte, schlecht versorgte Patienten aus dem Heim.





An dieser Stelle m\u00f6chte ich auch sagen, dass die \u00c4rzte in der Chirurgie ebenfalls sehr harte Arbeitsbedingungen haben.



", "shortText": "Der Zeitdruck ist heftig. Im Nachtdienst oder Bereitschaftsdienst ist man allein. Meistens arbeitet man dann schon mehrere Stunden und muss trotzdem Situationen schnell analysieren, zum Beispiel, welcher Patient jetzt am wichtigsten ist. Man ist", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Wir lernen so tolle Dinge, um sie beim Patienten anzuwenden, und k\u00f6nnen diese Sachen aufgrund von Zeitmangel nicht umsetzen! Es sind kaum Gespr\u00e4che m\u00f6glich. Gerade Auszubildende kommen da zu kurz. Wie sollen sie die Theorie praktisch umsetzen? Gar nicht.



", "shortText": "Wir lernen so tolle Dinge, um sie beim Patienten anzuwenden, und k\u00f6nnen diese Sachen aufgrund von Zeitmangel nicht umsetzen!", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Ohnmachtsgef\u00fchle gegen\u00fcber starren Strukturen und B\u00fcrokratie.



", "shortText": "Ohnmachtsgef\u00fchle gegen\u00fcber starren Strukturen und B\u00fcrokratie.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Nie deinen eigenen Erwartungen gerecht zu werden. Immer knapp in der Zeit zu sein und keine Zeit f\u00fcr kurze Pausen zu haben. Keine Zeit und kein Raum f\u00fcr Fragen oder Fehler zu haben. Als Auszubildendende von der \u00bbHand ins Hirn\u00ab lernen zu m\u00fcssen \u2013 die Stunden der Anleitung werden kaum eingehalten. Es ist ein Kampf zwischen Erwartungen und dem Anspruch, entweder den FSJler oder eine examinierte Pflegekraft zu ersetzen. Meine \u00dcberstunden werden nie erfasst, ich darf ja als Sch\u00fclerin keine machen. Auch der Kontrast zwischen Theorie und Praxis ist immens: Ich habe immense theoretische Kentnisse zu P\u00e4dagogik, Psychologie, Ern\u00e4hrung und Entwicklung, kann diese im straffen Alltag aber kaum je anwenden.



", "shortText": "Meine \u00dcberstunden werden nie erfasst, ich darf ja als Sch\u00fclerin keine machen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Kinder- und Jugendheilkunde", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Kinder- und Jugendheilkunde" } }, { "text": "

Zeitdruck, Personalmangel, unf\u00e4hige F\u00fchrungskr\u00e4fte, Praktikanten werden als Stammpersonal gez\u00e4hlt.



", "shortText": "Zeitdruck, Personalmangel, unf\u00e4hige F\u00fchrungskr\u00e4fte, Praktikanten werden als Stammpersonal gez\u00e4hlt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Als Sch\u00fcler, dass man immer an die Glocken gehen muss und schauen muss, dass man alles erledigt. Am besten noch ohne Hilfe zu fordern. Nebenbei noch die \u00bbDrecksarbeit\u00ab machen, sodass die examinierten Kr\u00e4fte zufrieden sind, damit man blo\u00df keinen \u00c4rger bekommt.



", "shortText": "Als Sch\u00fcler, dass man immer an die Glocken gehen muss und schauen muss, dass man alles erledigt. Am besten noch ohne Hilfe zu fordern. Nebenbei noch die \u00bbDrecksarbeit\u00ab machen, sodass die examinierten Kr\u00e4fte zufrieden sind, damit man blo\u00df keinen \u00c4rger", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Zu hohe Verantwortung f\u00fcr zu viele Patienten



", "shortText": "Zu hohe Verantwortung f\u00fcr zu viele Patienten", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Man macht zu viel Dinge gleichzeitig, man verteilt das Mittagessen f\u00fcr die Patienten, hat selber seit sechs Stunden keinen Schluck Kaffee oder Zeit f\u00fcr die Toilette gehabt. Die Erwartungen der Patienten werden immer gr\u00f6\u00dfer. Die Patienten sind immer kr\u00e4nker, immer komplexer, immer verwahrloster. Angeh\u00f6rige erwarten, dass wir ihre Probleme l\u00f6sen, und die Patienten erwarten von uns Dienstbotent\u00e4tigkeiten.



", "shortText": "Man macht zu viel Dinge gleichzeitig, man verteilt das Mittagessen f\u00fcr die Patienten, hat selber seit sechs Stunden keinen Schluck Kaffee oder Zeit f\u00fcr die Toilette gehabt. Die Erwartungen der Patienten werden immer gr\u00f6\u00dfer. Die Patienten sind immer", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Dermatologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Dermatologie" } }, { "text": "

Keine Zeit zu haben f\u00fcr das N\u00f6tigste, man betreibt ja nur Schadensbegrenzung und stumpft langsam ab. Das Abstumpfen ist reiner Selbstschutz.



", "shortText": "Keine Zeit zu haben f\u00fcr das N\u00f6tigste, man betreibt ja nur Schadensbegrenzung und stumpft langsam ab. Das Abstumpfen ist reiner Selbstschutz.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und hatte prim\u00e4r die Intention, anderen zu helfen, so wie viele, die sich diesen Beruf aussuchen. Leider bleibt selten Zeit, sich intensiv um Patieten zu k\u00fcmmern. Viele haben oft nur das Bed\u00fcrfnis ein bisschen von ihren Sorgen, \u00c4ngsten, Gl\u00fccksmomenten zu erz\u00e4hlen. Ich w\u00fcnschte, ich h\u00e4tte mehr Zeit gehabt, zuzuh\u00f6ren, denn meines Erachtens kann man physisch nicht gesund werden, wenn die Psyche nicht unterst\u00fctzt wird.

Ich pers\u00f6nlich hatte keine Belastung der Psyche durch diese T\u00e4tigkeit, jedoch kommt man k\u00f6rperlich sehr oft an seine Grenzen!



", "shortText": "Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und hatte prim\u00e4r die Intention, anderen zu helfen, so wie viele, die sich diesen Beruf aussuchen. Leider bleibt selten Zeit, sich intensiv um Patieten zu k\u00fcmmern. Viele haben oft nur das Bed\u00fcrfnis ein", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Unmotivierte Mitarbeiter



", "shortText": "Unmotivierte Mitarbeiter", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Zeitdruck, Chaos, weil man f\u00fcr so vieles zust\u00e4ndig ist. Das schlimmste Gef\u00fchl ist die Angst, dass man gravierende Fehler begeht, die das Leben von Patienten gef\u00e4hrden k\u00f6nnten. Jeder ist froh, wenn er seine Schicht einigerma\u00dfen geschafft hat und gehen kann, so bleiben meist Aufgaben f\u00fcr die n\u00e4chste Schicht liegen. Das sorgt f\u00fcr schlechte Stimmung und setzt sich so fort. Es gibt keine Hoffnung, dass es besser wird, sondern nur schlechter (weitere Stellenk\u00fcrzungen). Ich bin neu, in diesem Jahr haben vier frisch Ausgebildete angefangen. Drei von ihnen, darunter ich selbst, hatten nach drei Monaten zum ersten Mal in ihrem Leben eine Gastritis, eine oftmals durch Stress hervorgerufene Krankheit. Der einzige Lichtblick ist: Das mache ich garantiert nicht f\u00fcr immer! Und auch nicht f\u00fcr lange. Da gehe ich lieber noch studieren.



", "shortText": "Das mache ich garantiert nicht f\u00fcr immer! Und auch nicht f\u00fcr lange.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Keine gute F\u00fchrung. Man h\u00f6rt von Oben nur Besch\u00f6nigungen der Situation. Man erlebt es, als w\u00fcrden Probleme nicht ernst genommen werden. Keine Ver\u00e4nderungen in der letzten Zeit. Es wird am Dienstplan gefeilscht, um Zertifikate zu bekommen, die Realit\u00e4t sieht anders aus. Man f\u00fchlt sich alleingelassen.



", "shortText": "Keine gute F\u00fchrung. Man h\u00f6rt von Oben nur Besch\u00f6nigungen der Situation. Man erlebt es, als w\u00fcrden Probleme nicht ernst genommen werden. Keine Ver\u00e4nderungen in der letzten Zeit. Es wird am Dienstplan gefeilscht, um Zertifikate zu bekommen, die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der Spagat zwischen den eigenen Anforderungen, dem Wunsch, den Patienten menschlich und medizinisch ad\u00e4quat zu behandeln, und der absoluten Zeitnot und \u00dcberlastung.



", "shortText": "Der Spagat zwischen den eigenen Anforderungen, dem Wunsch, den Patienten menschlich und medizinisch ad\u00e4quat zu behandeln, und der absoluten Zeitnot und \u00dcberlastung.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

\u00dcberlastunganzeigen werden bei Vorgesetzten nicht gerne gesehen, dies ist sehr belastetend. Ebenso werden immer mehr Pflegekr\u00e4fte aus dem Ausland eingekauft, die Sprachbariere und die minderwertige Pflege bringen zus\u00e4tzliche Belastung.



", "shortText": "\u00dcberlastunganzeigen werden bei Vorgesetzten nicht gerne gesehen, dies ist sehr belastetend. Ebenso werden immer mehr Pflegekr\u00e4fte aus dem Ausland eingekauft, die Sprachbariere und die minderwertige Pflege bringen zus\u00e4tzliche Belastung.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Heftige pers\u00f6nliche Beleidigungen. Fehlende Kollegialit\u00e4t der anderen Stationen. Fehlende Aufnahmekapazit\u00e4t der Intensivstationen und anderer Stationen. Mangelnde Kenntnisse des Rettungsdienstes \u00fcber Fachgebiete und deren spezifische Krankheitsbilder. T\u00e4gliche neue Krankmeldungen von Kollegen. Meine eigene stressbedingte Unfreundlichkeit. Und vieles mehr.



", "shortText": "Heftige pers\u00f6nliche Beleidigungen. Fehlende Kollegialit\u00e4t der anderen Stationen. Fehlende Aufnahmekapazit\u00e4t der Intensivstationen und anderer Stationen. Mangelnde Kenntnisse des Rettungsdienstes \u00fcber Fachgebiete und deren spezifische", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Die gro\u00dfe Not der Patienten zu sehen und einfach nicht helfen zu k\u00f6nnen aufgrund von hoffnungsloser Unterbesetzung.



", "shortText": "Die gro\u00dfe Not der Patienten zu sehen und einfach nicht helfen zu k\u00f6nnen aufgrund von hoffnungsloser Unterbesetzung.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Die unkoordinierte Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen verz\u00f6gert den Ablauf. Das drastisch angestiegene Pensum in gleicher Arbeitszeit und mit Personalmangel. Die Tatsache, dass wir auf einer IMC mit einem regul\u00e4ren 1:3- bis 1:4-Betreuungsschl\u00fcssel regelm\u00e4\u00dfig intensivpflichtige Patientenklientel (1:2-Schl\u00fcssel) versorgen m\u00fcssen (oral Intubierte, akute Sepsis, respiratorisch Ersch\u00f6pfte, hoch katecholaminpflichtige oder reanimationspflichtige Patienten, akute Herzinfarkte) und bei ausgedehnten Eingriffen assistieren m\u00fcssen (mit Intubationsnarkosen!). Die Unterst\u00fctzung sehr unerfahrener \u00c4rzte, bis hin dazu, ihnen notwendige Therapien zu erkl\u00e4ren.



", "shortText": "Die unkoordinierte Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen verz\u00f6gert den Ablauf. Das drastisch angestiegene Pensum in gleicher Arbeitszeit und mit Personalmangel. Die Tatsache, dass wir auf einer IMC mit einem regul\u00e4ren 1:3- bis", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Ohnm\u00e4chtig zu sein. Profit steht \u00fcber der W\u00fcrde des Menschen. Es gibt im \u00e4rztlichen System keine Ethik und Moral.



", "shortText": "Profit steht \u00fcber der W\u00fcrde des Menschen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Sehr hohe Fremdbestimmung bei der Arbeit. Nie kann die Pflege die Arbeit zu Ende bringen, immer muss sie sich nach anderen richten.



", "shortText": "Sehr hohe Fremdbestimmung bei der Arbeit. Nie kann die Pflege die Arbeit zu Ende bringen, immer muss sie sich nach anderen richten.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der Stress am Telefon



", "shortText": "Der Stress am Telefon", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Zeitdruck. Schichtarbeit. Kaum soziale Kontakte m\u00f6glich au\u00dferhalb der Klinik.



", "shortText": "Zeitdruck. Schichtarbeit. Kaum soziale Kontakte m\u00f6glich au\u00dferhalb der Klinik.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Keine Zeit f\u00fcr ein paar nette Worte.



", "shortText": "Keine Zeit f\u00fcr ein paar nette Worte.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Trotz fachlicher Kenntnisse den Anforderungen an Pflege nicht gen\u00fcgen zu k\u00f6nnen und offensichtliche Folgen fehlender Pflege nicht verhindern zu k\u00f6nnen.



", "shortText": "Trotz fachlicher Kenntnisse den Anforderungen an Pflege nicht gen\u00fcgen zu k\u00f6nnen und offensichtliche Folgen fehlender Pflege nicht verhindern zu k\u00f6nnen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Urologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Zeitdruck, st\u00e4ndig allein zu sein: Ich bin oft die einzige examinierte Krankenschwester auf Station und muss \u00fcber alles den \u00dcberblick haben und \u00fcberwachen. Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che oder Anleitung der Sch\u00fcler habe ich da nicht mehr. Am Ende der Schicht wei\u00df ich oft nicht, ob ich wirklich alles gemacht habe. Es bleibt das schlechte Gewissen, die Patienten nicht ausreichend versorgt zu haben.



", "shortText": "Zeitdruck, st\u00e4ndig allein zu sein: Ich bin oft die einzige examinierte Krankenschwester auf Station und muss \u00fcber alles den \u00dcberblick haben und \u00fcberwachen. Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che oder Anleitung der Sch\u00fcler habe ich da nicht mehr. Am Ende der Schicht wei\u00df", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Der Druck von oben, alle neuen Standards einzuhalten. Ebenso wie die \u00e4u\u00dferst hohe Priorit\u00e4t, K\u00fchlschranktemperaturen zu dokumentieren, Listen abzuzeichnen und den Papierberg an Patientendokumentation auszuf\u00fcllen.



", "shortText": "Der Druck von oben, alle neuen Standards einzuhalten. Ebenso wie die \u00e4u\u00dferst hohe Priorit\u00e4t, K\u00fchlschranktemperaturen zu dokumentieren, Listen abzuzeichnen und den Papierberg an Patientendokumentation auszuf\u00fcllen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Keine Zeit zu haben. Von Patient zu Patient zu hetzen. Angst zu haben, dass sich andere \u00fcber mich beschweren, weil keine Zeit ist, dem Patienten Empathie entgegenzubringen und seine Sorgen, \u00c4ngste und Empfindungen ehrlich wahrzunehmen.



", "shortText": "Keine Zeit zu haben. Von Patient zu Patient zu hetzen. Angst zu haben, dass sich andere \u00fcber mich beschweren, weil keine Zeit ist, dem Patienten Empathie entgegenzubringen und seine Sorgen, \u00c4ngste und Empfindungen ehrlich wahrzunehmen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass Patienten nicht so versorgt werden k\u00f6nnen, wie man es gelernt hat und es medizinisch und pflegerisch notwendig ist. Dass das Zwischenmenschliche fast komplett hinten runterf\u00e4llt. Das Nicht-auf-Toilette-gehen-k\u00f6nnen ist nicht schlimm, denn meist muss man gar nicht. Daf\u00fcr m\u00fcsste man ja etwas zu sich nehmen. Und das Allerschlimmste daran ist: Obwohl man sich abm\u00fcht, sind alle unzufrieden \u2026 Ja, zu Recht, ich bin das ja auch, aber ich lasse es nicht an den Patienten aus. Daf\u00fcr diese oft an uns. Und nicht nur die \u2026 Die \u00c4rzte, die Funktionsdiagnostik, der OP, mal ganz abgesehen von den Vorgesetzten. Bei \u00dcberlastungsanzeigen wird man zum Gespr\u00e4ch gebeten und es ist kein positives.



", "shortText": "Das Nicht-auf-Toilette-gehen-k\u00f6nnen ist nicht schlimm, denn meist muss man gar nicht. Daf\u00fcr m\u00fcsste man ja etwas zu sich nehmen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Der Schichtdienst, nunmehr seit 35 Jahren. Und die fehlende M\u00f6glichkeit, aus selbigem herauszukommen.



", "shortText": "Der Schichtdienst, nunmehr seit 35 Jahren. Und die fehlende M\u00f6glichkeit, aus selbigem herauszukommen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Dermatologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Dermatologie" } }, { "text": "

Mangelnde Transperenz bez\u00fcglich des Personalschl\u00fcssels. Hinhalteparolen. Trotz \u00dcberlastung werden Patienten aufgenommen, auch wenn sie nicht in das Konzept passen, Hauptsache, die Betten sind belegt. Grunds\u00e4tze der modernen Psychiatrie werden nicht eingehalten (Verweildauer). Wenig Mitspracherecht bei konzeptionellen Ver\u00e4nderungen. Umsetzung von Ideen, ohne dass die Voraussetzungen geschaffen werden. \u00dcberbelegungen sind Standard. Ich habe nach \u00fcber 20 Jahren meinen Arbeitsplatz gek\u00fcndigt, da ich sonst krank geworden w\u00e4re. In einem weltweit anerkannten Psychiatrischen Institut\u2026 Es hat niemanden interessiert, warum ich nach so vielen Jahren gehe. Insgesamt zeichnet sich durch das neue Abrechnungssystem in der Psychiatrie eine fatale Entwicklung ab und jeder macht mit. Es wird teilweise auch bewusst betrogen. Patienten werden an Stichtagen kr\u00e4nker gemacht, als sie sind, damit es mehr Geld gibt. \u00dcberlastungsanzeigen werden nicht ernst genommen und fallen negativ auf einen selbst zur\u00fcck.



", "shortText": "Es wird teilweise auch bewusst betrogen. Patienten werden an Stichtagen kr\u00e4nker gemacht, als sie sind, damit es mehr Geld gibt.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Keine Zeit f\u00fcr Patienten, da die Dokumentation alles ist.



", "shortText": "Keine Zeit f\u00fcr Patienten, da die Dokumentation alles ist.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Urologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Die fehlende Unterst\u00fctzung der Klinikleitung, die fehlende Umsetzung von Mitarbeitersicherheit. Die Psychiatrie wird eher als Gef\u00e4ngnis missbraucht. Fehlende Pflegekr\u00e4fte in den Pflegeheimen f\u00fchren schnell zu Verlegungen in die Psychiatrie. Keine fachliche \u00e4rztliche Versorgung bei akut bedrohlichen, \u00fcbergriffigen Patienten.



", "shortText": "Die fehlende Unterst\u00fctzung der Klinikleitung, die fehlende Umsetzung von Mitarbeitersicherheit. Die Psychiatrie wird eher als Gef\u00e4ngnis missbraucht. Fehlende Pflegekr\u00e4fte in den Pflegeheimen f\u00fchren schnell zu Verlegungen in die Psychiatrie. Keine", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Immer zehn Dinge gleichzeitig erledigen zu m\u00fcssen. 75 Prozent meiner Arbeitsvorg\u00e4nge nicht von Anfang bis Ende erledigen zu k\u00f6nnen, sondern teils mehrfach darin unterbrochen zu werden \u2013 auch bei Dingen, die Konzentration erfordern, wie zum Beispiel Medikamente richten. Menschen dabei in die Augen zu sehen, wenn ich ihnen die Unterst\u00fctzung bei der Erf\u00fcllung ihrer Grundbed\u00fcrfnisse nicht gew\u00e4hrleisten kann, weil ich nur zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf habe. Aber auch, den eigenen beruflichen Nachwuchs nicht ad\u00e4quat ausbilden zu k\u00f6nnen, obwohl ich wei\u00df, wie wichtig das w\u00e4re, um unseren Berufsstand aufzuwerten und langfristig aus der kritischen Situation zu f\u00fchren.



", "shortText": "Immer zehn Dinge gleichzeitig erledigen zu m\u00fcssen. 75 Prozent meiner Arbeitsvorg\u00e4nge nicht von Anfang bis Ende erledigen zu k\u00f6nnen, sondern teils mehrfach darin unterbrochen zu werden \u2013 auch bei Dingen, die Konzentration erfordern, wie zum Beispiel", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Der konsequent hohe Stresslevel der mittlerweile Standard ist und seitens der Klinikpflegeleitung gef\u00fchlt ignoriert wird. Viele Kollegen haben gek\u00fcndigt, doch neues Personal ist nicht zu finden. Wodurch es mittlerweile Gewohnheit ist, acht Stunden lang ohne Pause, ohne zu trinken oder ohne Toilettengang durchzuarbeiten. Die ehemals 2-zu-1-Betreuung ist zu einer 3-zu-1-Betreuung geworden. Was bedeutet, dass eine Pflegekraft f\u00fcr drei instabile und hochpflegebed\u00fcrftige Patienten zust\u00e4ndig ist. Sehr h\u00e4ufig belastet die Arbeitssituation noch nach der Arbeitszeit. Die Pflege, wie sie in der Ausbildung vermittelt wurde, ist nicht m\u00f6glich.



", "shortText": "Der konsequent hohe Stresslevel der mittlerweile Standard ist und seitens der Klinikpflegeleitung gef\u00fchlt ignoriert wird. Viele Kollegen haben gek\u00fcndigt, doch neues Personal ist nicht zu finden. Wodurch es mittlerweile Gewohnheit ist, acht Stunden", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der viel zu niedrige Personalschl\u00fcssel und die kurze Verweildauer gekoppelt mit zunehmend multimorbiden Krankheitsf\u00e4llen f\u00fchren zu einem enormen Zeitdruck. Ich bin die ganze Schicht \u00fcber und auch dar\u00fcber hinaus angespannt und innerlich auf 180. Hinzu kommt die Tatsache, dass man seine begonne Arbeit eigentlich nie wie geplant beenden kann. Man f\u00e4ngt bei Patient A mit der K\u00f6rperpflege an, dann klingelt das Telefon. Patient B muss zu einer Untersuchung gebracht werden. Also unterbricht man seine T\u00e4tigkeit und beginnt die andere. So geht das die komplette Schicht \u00fcber. Man hat immer zehn Dinge im Kopf, die dringend getan werden m\u00fcssten, kommt aber einfach nicht hinterher. Hinzu kommt die hohe Verantwortung, die wir haben. Bei unserem Beruf geht es schlie\u00dflich um Menschenleben.



", "shortText": "Der viel zu niedrige Personalschl\u00fcssel und die kurze Verweildauer gekoppelt mit zunehmend multimorbiden Krankheitsf\u00e4llen f\u00fchren zu einem enormen Zeitdruck. Ich bin die ganze Schicht \u00fcber und auch dar\u00fcber hinaus angespannt und innerlich auf 180. Hinzu", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Der extreme Zeitdruck und die hohe Verantwortung. Als einzige Examinierte in der Schicht die ganze Last auf den Schultern. Die Tage, die nicht stressig sind, sind schnell gez\u00e4hlt. Sehr viel B\u00fcrokratie, die Zeit kostet, die nicht angerechnet wird. Um Menschen w\u00fcrdevoll versorgen zu k\u00f6nnen, muss der Pflegeschl\u00fcssel deutlich (!) aufgestockt werden. Die Politik muss endlich helfen und eingreifen.



", "shortText": "Um Menschen w\u00fcrdevoll versorgen zu k\u00f6nnen, muss der Pflegeschl\u00fcssel deutlich (!) aufgestockt werden. Die Politik muss endlich helfen und eingreifen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Das schnelle Arbeiten stresst. Schneller als schnell geht nicht\u2026 dann wird es unhygienisch.



", "shortText": "Das schnelle Arbeiten stresst. Schneller als schnell geht nicht\u2026 dann wird es unhygienisch.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Dass viele verschiedene Gruppen etwas von einem wollen. Neben den Patienten, den \u00c4rzten, Servicekr\u00e4ften, Angeh\u00f6rigen muss man noch zwei bis drei Telefone bedienen, die in stressigen Diensten oft im Minutenintervall klingeln.





Wenn sich Kollegen in meiner Schicht f\u00fcr die mich abl\u00f6sende Schicht krankmelden, m\u00fcssen wir meistens selbst daf\u00fcr sorgen, dass zu Schichtbeginn Ersatz da ist. Wenn sich keiner findet, m\u00fcssen wir l\u00e4nger bleiben und nach M\u00f6glichkeit vorarbeiten.





Schlecht gelaunte Kollegen, die immer mehr meckern und leider selten effektiv etwas gegen die schlechte Situation unternehmen. Und einige, die sich offensichtlich aus Protest krankmelden.





Mangelnde Modernisierung: unn\u00f6tig komplizierte Dokumentation auf vielen verschiedenen Bl\u00e4ttern. In Zeiten der Digitalisierung muss man t\u00e4glich teilweise mehrere Hundert Handk\u00fcrzel an der richtigen Stelle hinterlassen. St\u00e4ndig f\u00e4llt der Pflegedienstleitung oder Klinikleitung im Rahmen von Zertifizierungsverfahren auf, dass man ein weiteres Assessmentinstrument einf\u00fchren muss, in der Regel ein in k\u00fcrzester Zeit angefertigtes Dokument, welches unlogisch aufgebaut und m\u00fchevoll auszuf\u00fcllen ist. Die Computerprogramme laufen holprig und sind eher f\u00fcr indusrtielle Zwecke gefertigt. Anordnungen der \u00c4rzte k\u00f6nnen oft nicht umgesetzt werden, weil die Schrift schlecht lesbar ist (lie\u00dfe sich vermeiden wenn die AO in digitaler Form hinterlegt w\u00e4re).





Schlecht ausgestattete Stationen: Es ist keine Seltenheit, dass man f\u00fcr eine sterile Verbandsschere zehn Minuten durchs KH streift, um eine Station zu finden, die eine er\u00fcbrigen kann.





Helikopterpatienten und Angeh\u00f6rige (!)



", "shortText": "Mangelnde Modernisierung: In Zeiten der Digitalisierung muss man t\u00e4glich teilweise mehrere Hundert Handk\u00fcrzel an der richtigen Stelle hinterlassen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Zeitdruck und der dadurch verbundene Verlust an Menschlichkeit. Es ist unmenschlich, dass Patienten am Ende ihres wertvollen Lebens allein sterben m\u00fcssen, weil niemand mehr die Zeit hat, ihnen die Hand zu halten und ihnen beizustehen.





Man stellt seine eigenen Bed\u00fcrfnisse wie Essen, Trinken, Toilettengang ganz hinten an. Zeitweise f\u00fchlt es sich so an, als w\u00fcrde man nur noch als Maschine funktionieren. Daf\u00fcr habe ich dieses Beruf nicht ergriffen. Ich gebe mein Bestes, um mir so viel Menschlichkeit wie m\u00f6glich zu erhalten und den Patienten so wenig wie m\u00f6glich das Gef\u00fchl des Stresses zu \u00fcbermitteln. Durch die dauerhafte Unterbesetzung wird dies aber zunehmend schwerer. Wenn sich an diesen Missst\u00e4nden nichts \u00e4ndert, wei\u00df ich nicht, ob ich psychisch und physisch dazu in der Lage bin, meinen Traumberuf noch \u00fcber 40 Jahre durchzuhalten.



", "shortText": "Zeitdruck und der dadurch verbundene Verlust an Menschlichkeit. Es ist unmenschlich, dass Patienten am Ende ihres wertvollen Lebens allein sterben m\u00fcssen, weil niemand mehr die Zeit hat, ihnen die Hand zu halten und ihnen beizustehen. Man stellt", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

\u00bbNur ein schlafender Patient ist ein guter Patient\u00ab \u2013 Beruhigungs- und Schlafmittel werden von den \u00c4rzten als Bedarfsmedikation verschrieben und von Pflegekr\u00e4ften rausgegeben wie Smarties. Bedarfsmedikation zur Ruhigstellung bei \u00bbproblematischen Verhaltensweisen\u00ab wird zu schnell angeordnet. Verz\u00f6gerte Medikamentengabe f\u00fchrt zu Folgeproblemen, welche im psychiatrischen Bereich h\u00e4ufig in einer Sedierung und/oder einer Ganzk\u00f6rperfixierung enden. Was mit ausreichendem Personal nicht n\u00f6tig gewesen w\u00e4re.





Die Patientendokumentation kann oft nur nach dem Dienst aus der Erinnerung heraus gemacht werden \u2013 die Zeit daf\u00fcr ist nur in Ausnahmesituationen als Arbeitszeit abrechenbar. Fehler passieren hierbei h\u00e4ufig. Die Auswirkungen f\u00fcr den Folgedienst sind zum Teil gef\u00e4hrlich, beispielsweise durch doppelte Medikamentengabe, wenn diese nicht notiert wurde.





Der Stress des Personals wirkt sich auf die Patienten aus, was wiederum Symptomatiken und destruktive Verhaltensweisen verst\u00e4rkt, was zu erh\u00f6htem Personalbedarf f\u00fchrt, um entsprechend intervenieren zu k\u00f6nnen.





Zum Teil werden von der Leitung gesetzeswidrige/grenzwertige/menschenverachtende Arbeitshandlungen verlangt und vorausgesetzt. Zum Beispiel Patient X ist dauersediert, weswegen das Inkontinenzmaterial nicht so h\u00e4ufig gewechselt werden soll, um Zeit zu sparen \u2013 er merke es ja nicht.



", "shortText": "\u00bbNur ein schlafender Patient ist ein guter Patient\u00ab \u2013 Beruhigungs- und Schlafmittel werden als Bedarfsmedikation verschrieben und rausgegeben wie Smarties.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Fachlich bin ich in der Lage einen gro\u00dfen Teil zur Therapie beizutragen, in der Realit\u00e4t bin ich oft froh, meine Patienten \u00fcber meine Schicht gebracht zu haben. Ich bin seit \u00fcber 30 Jahren Krankenschwester. Die Arbeitsbedingungen w\u00e4ren immer schwierig, aber ich hatte das Gef\u00fchl, etwas Sinnvolles gut machen zu k\u00f6nnen. Zurzeit kann ich meinen Anspr\u00fcchen nicht mehr gen\u00fcgen. Ohne meine immer noch engagierten und empathischen Kollegen h\u00e4tte ich schon aufgegeben.



", "shortText": "Fachlich bin ich in der Lage einen gro\u00dfen Teil zur Therapie beizutragen, in der Realit\u00e4t bin ich oft froh, meine Patienten \u00fcber meine Schicht gebracht zu haben. Ich bin seit \u00fcber 30 Jahren Krankenschwester. Die Arbeitsbedingungen w\u00e4ren immer", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Hilf- und Auswegslosigkeit. Der Eindruck, mir anvertraute Menschen im Stich zu lassen. Angst, potenziell lebensbedrohliche Vorkommnisse zu \u00fcbersehen.



", "shortText": "Hilf- und Auswegslosigkeit. Der Eindruck, mir anvertraute Menschen im Stich zu lassen. Angst, potenziell lebensbedrohliche Vorkommnisse zu \u00fcbersehen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Den Patienten emotional und menschlich nicht gerecht werden zu k\u00f6nnen. Alles, was \u00fcber die absolut notwendige medizinische Betreuung hinausgeht, muss bei \u00bbnormal\u00ab kranken Patienten weggelassen werden, da die am kr\u00e4nkesten oder am lautesten schreienden Patienten alle Ressourcen und Kr\u00e4fte verbrauchen. Dass zwangsl\u00e4ufig Fehler passieren m\u00fcssen, da st\u00e4ndiger Zeitdruck herrscht und keine Zeit zum Nachdenken bleibt. Dass die stillen und gen\u00fcgsamen Patienten meistens unter den Tisch fallen und erst dann auffallen, wenn sie komplett dekompensieren. Dass in jeder Klinik (ich bin als Freiberufler t\u00e4tig) die BWLer ohne medizinischen Einblick von oben her den Takt vorgeben und menschliche Schicksale (egal ob Patienten oder Mitarbeiter) v\u00f6llig egal sind. Nur die Statistik und die Bilanz z\u00e4hlt.



", "shortText": "Nur die Statistik und die Bilanz z\u00e4hlt.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Zu viel Arbeit. Zu viel Dokumentation. Zu viele Besprechungen und damit zu wenig Zeit f\u00fcr die Patienten. Falsches Setzen von Priorit\u00e4ten.



", "shortText": "Zu viel Arbeit. Zu viel Dokumentation. Zu viele Besprechungen und damit zu wenig Zeit f\u00fcr die Patienten. Falsches Setzen von Priorit\u00e4ten.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Die zahlreichen Patientenrufe per Klingel f\u00fchren enorm zu Stress, weil man nicht hinterherkommt. Ich pflege zum Beispiel gerade einen schwerkranken Menschen und muss aber parallel weitere Klingelrufe bedienen, weil sonst nur eine weitere Pflegekraft f\u00fcr 35 Patienten auf der Station ist. Da ich nicht einfach vom Bett wegrennen kann, m\u00fcssen die anderen warten. Diese sind dann verst\u00e4ndlicherweise frustiert. Oder schlimmer noch, es besteht wirklich ein Notfall.





Ich f\u00fchle mich einerseits vom Arbeitgeber ausgebeutet, da ich die Arbeit von mindestens zwei Pflegekr\u00e4ften machen muss. Und andererseits macht mir die Patientengef\u00e4hrdung und Vernachl\u00e4ssigung gro\u00dfe Sorgen. Die Gesch\u00e4ftsleitung und die Pflegedienstleitung scheint das alles, obwohl lange bekannt, nicht zu interessieren. Im Gegenteil, es wird vermittelt, dass man ersetzbar ist. Dar\u00fcber kann ich eigentlich nur lachen und finde ich eine sehr fatale Personalpolitik. Weil letztendlich insbesondere die guten und engaierten Leute sich einen anderen Arbeitgeber suchen oder perspektivisch aus dem Beruf aussteigen wollen. Wer h\u00e4lt denn diesen Stress bis 67 aus?



", "shortText": "Die Gesch\u00e4ftsleitung und die Pflegedienstleitung scheint das alles nicht zu interessieren. Im Gegenteil, es wird vermittelt, dass man ersetzbar ist.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Der Konkurrenzkampf der Kliniken f\u00fchrt zur Weiterentwicklung des \u00bbDienstleistungsgedankens\u00ab, speziell auch f\u00fcr Angeh\u00f6rige. Diese m\u00fcssen h\u00e4ufig psychologisch betreut und \u00bbmitversorgt\u00ab werden, st\u00e4ndige telefonische und pers\u00f6nliche Ansprechbarkeit wird vorausgesetzt. Diese Zeit fehlt in der Patientenversorgung.



", "shortText": "Der Konkurrenzkampf der Kliniken f\u00fchrt zur Weiterentwicklung des \u00bbDienstleistungsgedankens\u00ab, speziell auch f\u00fcr Angeh\u00f6rige. Diese m\u00fcssen h\u00e4ufig psychologisch betreut und \u00bbmitversorgt\u00ab werden, st\u00e4ndige telefonische und pers\u00f6nliche Ansprechbarkeit wird", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Mit einem Wort: der Personalmangel! Nur mit ausreichend qualifiziertem Pflegepersonal ist eine zeitnahe, professionelle, halbwegs individuelle, liebevolle und menschenw\u00fcrdige Pflege zu gew\u00e4hrleisten. Diesem Anspruch an mein Berufsbild und meinen eigenen Anspr\u00fcchen eigentlich nie gerecht werden zu k\u00f6nnen, ist eine besondere Belastung.



", "shortText": "Mit einem Wort: der Personalmangel! Nur mit ausreichend qualifiziertem Pflegepersonal ist eine zeitnahe, professionelle, halbwegs individuelle, liebevolle und menschenw\u00fcrdige Pflege zu gew\u00e4hrleisten. Diesem Anspruch an mein Berufsbild und meinen", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Das Wissen, die Patienten nicht so versorgen zu k\u00f6nnen, wie es notwendig ist und sie permanent zu gef\u00e4hrden. \u00dcber das Priorit\u00e4tensetzten sind wir schon lange hinaus. Hei\u00dft: Die Dinge, die man mit halbschlechtem Gewissen weglassen kann, werden sowieso oft nicht gemacht, weil einfach keine Zeit daf\u00fcr ist. Dies ist leider kein Einzelfall, sondern die Regel. Laut Fachschaften sollte der IMC-Betreuungsschl\u00fcssel bei 1:3 liegen. Wir m\u00fcssen meist mit 1:4, teilweise 1:5 arbeiten.



", "shortText": "Das Wissen, die Patienten nicht so versorgen zu k\u00f6nnen, wie es notwendig ist und sie permanent zu gef\u00e4hrden. \u00dcber das Priorit\u00e4tensetzten sind wir schon lange hinaus. Hei\u00dft: Die Dinge, die man mit halbschlechtem Gewissen weglassen kann, werden sowieso", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Aggressive Patienten



", "shortText": "Aggressive Patienten", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Unterbewertet, unterbesetzt, unterbezahlt



", "shortText": "Unterbewertet, unterbesetzt, unterbezahlt", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Dass wir Hauswirtschaftsarbeit leisten.



", "shortText": "Dass wir Hauswirtschaftsarbeit leisten.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Dass keine Zeit bleibt, um den Patienten, die alle in einem psychischen Ausnahmezustand sind, ad\u00e4quat Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Es kann nur das Allern\u00f6tigste getan werden, um aggressives Verhalten und \u00dcbergriffe auf Mitpatienten oder Personal zu verhindern, nicht immer erfolgreich. F\u00fcr Gespr\u00e4che oder das Einhalten von Pflegestandards bleibt keine Zeit. Patienten k\u00f6nnen nicht mobilisiert oder gewaschen werden. Fast t\u00e4glich sind die Zust\u00e4nde v\u00f6llig chaotisch und absolut menschenunw\u00fcrdig!



", "shortText": "Dass keine Zeit bleibt, um den Patienten, die alle in einem psychischen Ausnahmezustand sind, ad\u00e4quat Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Es kann nur das Allern\u00f6tigste getan werden, um aggressives Verhalten und \u00dcbergriffe auf Mitpatienten oder", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Wir d\u00fcrfen laut Bereichsleitung keine \u00dcberlastungsanzeigen schreiben.



", "shortText": "Wir d\u00fcrfen laut Bereichsleitung keine \u00dcberlastungsanzeigen schreiben.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Die Unterversorgung der Patienten, gerade derer, die wenig Besuch erhalten \u2013 ohne Vorw\u00fcrfe, die meisten Angeh\u00f6rigen m\u00fcssen arbeiten. Hier hat man keine Minute \u00fcbrig, um mal Zeit mit diesen zu verbringen.





Die Betreuung der Azubis ist unzumutbar, sie werden nicht korrekt angeleitet und leiden sehr unter den Hilfst\u00e4tigkeiten, die sie \u00fcbernehmen m\u00fcssen. Das ist nicht ausnahmsweise der Fall, sondern immer.





Ich bin wechselweise auf verschiedenen Stationen im Einsatz und kann Ihren Bericht nur best\u00e4tigen \u2013 genau so ist es und das auf allen Stationen, vor allem in der Peripherie ist die Lage katastrophal. Und die meisten Pflegekr\u00e4fte trauen sich aufgrund von Einsch\u00fcchterungen nicht, eine \u00dcberlastungsanzeige zu schreiben oder sich zu beschweren. Die, die sich trauen, werden abgekanzelt und es \u00e4ndert sich nichts.





F\u00fcr mich ist die Zeit als Pflegekraft nun zum Gl\u00fcck vorbei. Es w\u00e4re f\u00fcr mich aufgrund der Arbeitsbedingungen nie infrage gekommen, in dem Beruf zu bleiben, obwohl er mir viel Spa\u00df gemacht hat und meiner Meinung nach auch ausreichend bezahlt wird. Aber der Pflegeschl\u00fcssel ist so schlecht, dass die Arbeit unmenschlich geworden ist.



", "shortText": "Die Unterversorgung der Patienten, gerade derer, die wenig Besuch erhalten \u2013 ohne Vorw\u00fcrfe, die meisten Angeh\u00f6rigen m\u00fcssen arbeiten. Hier hat man keine Minute \u00fcbrig, um mal Zeit mit diesen zu verbringen. Die Betreuung der Azubis ist unzumutbar, sie", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Dass es die Entscheidungstr\u00e4ger nicht interessiert, wie die Station l\u00e4uft. Hauptsache, sie l\u00e4uft.



", "shortText": "Dass es die Entscheidungstr\u00e4ger nicht interessiert, wie die Station l\u00e4uft. Hauptsache, sie l\u00e4uft.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Psychische Gewalt, Aggressivit\u00e4t, verbale sexuelle \u00dcbergriffe gegen\u00fcber dem Personal. Dadurch hoher Ausfall der Mitarbeiter.



", "shortText": "Psychische Gewalt, Aggressivit\u00e4t, verbale sexuelle \u00dcbergriffe gegen\u00fcber dem Personal. Dadurch hoher Ausfall der Mitarbeiter.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Zeitdruck. Zu wenig Personal. Fehlendes Isolationszimmer f\u00fcr Sofortma\u00dfnahmen.

Keine Einarbeitung der verantwortlichen neuen \u00c4rzte.



", "shortText": "Zeitdruck. Zu wenig Personal. Fehlendes Isolationszimmer f\u00fcr Sofortma\u00dfnahmen. Keine Einarbeitung der verantwortlichen neuen \u00c4rzte.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Die unregelm\u00e4\u00dfige Arbeitszeit, der Schichtdienst, der Nachtdienst und die Arbeit jedes zweite Wochenende sind eine gro\u00dfe Belastung f\u00fcr die Familie. Zu geringe Anerkennung in der Gesellschaft f\u00fcr einen Beruf, der den Menschen in der schwersten Zeit ihres Lebens zur Seite steht! Auch finanziell sollte der Beruf mehr Anerkennung erfahren.





Bei uns auf Station haben wir das Privileg, eine gute und ad\u00e4quate Schichtbesetzung zu haben. Darum bin ich auch nach 40 Jahren noch dabei.





Zunehmend verwirrte und demente Patienten mit gro\u00dfem Pflegeaufwand, die viel Geduld erfordern und bei denen man an seine Grenzen st\u00f6\u00dft. Ich stelle die Hochleistungsmedizin bei hochbetagten Menschen oft infrage, da sie h\u00e4ufig im Pflegefall enden.



", "shortText": "Die unregelm\u00e4\u00dfige Arbeitszeit, der Schichtdienst, der Nachtdienst und die Arbeit jedes zweite Wochenende sind eine gro\u00dfe Belastung f\u00fcr die Familie. Zu geringe Anerkennung in der Gesellschaft f\u00fcr einen Beruf, der den Menschen in der schwersten Zeit", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der Wirtschaftliche Druck. Es wird f\u00fcr 25 Millionen Euro angebaut, eine neue Station mit 102 Betten, aber dann gibt es nicht mehr Personal.



", "shortText": "Der Wirtschaftliche Druck. Es wird f\u00fcr 25 Millionen Euro angebaut, eine neue Station mit 102 Betten, aber dann gibt es nicht mehr Personal.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Keine Zeit f\u00fcr Menschlichkeit!



", "shortText": "Keine Zeit f\u00fcr Menschlichkeit!", "hasCustomShortText": true, "displayName": "HNO-Heilkunde", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "HNO-Heilkunde" } }, { "text": "

Nachts ist man komplett auf sich allein gestellt. Es gibt einen Springer, den die einzelnen Stationen stellen, aber der f\u00e4llt regelm\u00e4\u00dfig aus, weil die Stationen ihre eigenen Tag/Nachtdienste sonst nicht stellen k\u00f6nnen. Der Pflegedirektion und den Chefs ist es egal, ob f\u00fcnf Pfleger im Fr\u00fchdienst sind oder zwei. Solange es kein Massensterben der Patienten gibt, ist der Dienst f\u00fcr sie erfolgreich. Dass jeder einzelne Patient mangelhaft versorgt oder zu kurz gekommen ist, abgesehen vom verursachten Stress \u2013 das wird ignoriert.





Bei K\u00fcndigungen wird nicht mal gefragt, warum, es wird lediglich bem\u00e4ngelt, dass man sich nicht genug f\u00fcr den Beruf aufopfert und den einfacheren Weg sucht.





Warum kriegen Fluglotsen f\u00fcr eine gleich lange Ausbildung \u00fcber 100.000 Euro? Weil sie viel Stress haben und so viele Leben verantworten m\u00fcssen? Wenn die streiken, fliegen halt keine Flugzeuge. Wir k\u00f6nnen nicht mal streiken. Wenn wir streiken, sterben Patienten, weil die weiter im Krankenhaus sind.





Wer Belastungsanzeigen schreibt, kriegt Anschiss statt Hilfe, da es dem Ruf schadet.



", "shortText": "Nachts ist man komplett auf sich allein gestellt. Es gibt einen Springer, den die einzelnen Stationen stellen, aber der f\u00e4llt regelm\u00e4\u00dfig aus, weil die Stationen ihre eigenen Tag/Nachtdienste sonst nicht stellen k\u00f6nnen. Der Pflegedirektion und den", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Patienten werden aus Pflegeheimen zum Sterben ins Krankenhaus verlegt, oder Patienten aus der h\u00e4uslichen Versorgung kommen mit Wunden, hygienisch unterversorgt, dement. Es fehlt Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che, oft erhalten Patienten f\u00fcr sie schlimme Diagnosen und haben Redebedarf, dem kaum entsprochen werden kann. Das schlechte Gewissen geht mit nach Hause, obwohl man l\u00e4nger bleibt, um alles zu schaffen. Die Arbeitsverdichtung ist deutlich zu sp\u00fcren, eine Pause von 20 Minuten pro Schicht ist Luxus, nur eine Ausnahme. Dann auch noch unterbrochen von Patientenklingeln. Die Dokumentation ist ein Wahnsinn, auch wenn sie wichtig ist. Ob die alle zwei Stunden zu dokumentierende Lagerung auch praktisch geschafft wird, ist dabei zweitrangig.



", "shortText": "Patienten werden aus Pflegeheimen zum Sterben ins Krankenhaus verlegt, oder Patienten aus der h\u00e4uslichen Versorgung kommen mit Wunden, hygienisch unterversorgt, dement. Es fehlt Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che, oft erhalten Patienten f\u00fcr sie schlimme Diagnosen", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Mich belastet am meisten, dass ich mich nicht als Pflegekraft f\u00fchle, sondern als Verwaltungsangestellter, der mehr darauf achten muss, die Dokumentation korrekt auszuf\u00fcllen. In jedem Dienst werden hunderte Unterschriften geleistet, um meine Pflegema\u00dfnahmen zu dokumentieren: Patienten einsch\u00e4tzen, Sturzprophylaxen, Lagerungspl\u00e4ne etc. Gef\u00fchlt jeden Monat kommt ein neuer Zettel hinzu.



", "shortText": "Mich belastet am meisten, dass ich mich nicht als Pflegekraft f\u00fchle, sondern als Verwaltungsangestellter, der mehr darauf achten muss, die Dokumentation korrekt auszuf\u00fcllen. In jedem Dienst werden hunderte Unterschriften geleistet, um meine", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Das Schlimmste an der ganzen Situation ist, die normalen Grundbed\u00fcrfnisse der stabileren Patienten regelm\u00e4\u00dfig zu ignorieren und dabei zu wissen, dass es sich genau um die notwendigen Ma\u00dfnahmen handelt, die den Patienten in dieser Phase der intensivmedizinischen Versorgung nach vorne bringen. Das hei\u00dft zum Beispiel Mobilisation, Spontanisierung der Atmung, Nahrungsaufnahme etc. Studien belegen, dass jeder weitere Tag auf einer Intensivstation mit schwerwiegenden Komplikationen verbunden ist. Ein 80-j\u00e4hriger Patient nach einem chirurgischen Eingriff am Bauch muss mobilisiert werden, und er muss schnell von der Beatmung, sonst droht der Tod auf Raten. Oder anders: Jeder erh\u00e4lt die hochwertigsten k\u00fcnstliche Gelenke, nur leider n\u00fctzt das nichts, wenn keiner daf\u00fcr Sorge tr\u00e4gt, die Funktionalit\u00e4t wiederherzustellen.



", "shortText": "Das Schlimmste an der ganzen Situation ist, die normalen Grundbed\u00fcrfnisse der stabileren Patienten regelm\u00e4\u00dfig zu ignorieren und dabei zu wissen, dass es sich genau um die notwendigen Ma\u00dfnahmen handelt, die den Patienten in dieser Phase der", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Unmenschlichkeit, keine Zeit, Stressgef\u00fchl durch feste Zeitvorgaben wie Essenszeiten und Medikamentenverabreichung. Gef\u00fchlte Unterbrechung der Arbeit durch durchaus berechtigtes Klingeln. Alte Menschen werden unw\u00fcrdiger behandelt als Strafgefangene.



", "shortText": "Unmenschlichkeit, keine Zeit, Stressgef\u00fchl durch feste Zeitvorgaben wie Essenszeiten und Medikamentenverabreichung. Gef\u00fchlte Unterbrechung der Arbeit durch durchaus berechtigtes Klingeln. Alte Menschen werden unw\u00fcrdiger behandelt als Strafgefangene.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Man f\u00fchlt sich zerrissen dabei, an allen Ecken zeitgleich zu sein und dabei noch empathisch, so wie man es selber erwarten w\u00fcrde. Nach der Arbeit ist man total ersch\u00f6pft.



", "shortText": "Man f\u00fchlt sich zerrissen dabei, an allen Ecken zeitgleich zu sein und dabei noch empathisch, so wie man es selber erwarten w\u00fcrde. Nach der Arbeit ist man total ersch\u00f6pft.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geburtsmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geburtsmedizin" } }, { "text": "

Verlust des \u00dcberblicks, zu wenig Zeit f\u00fcr Anamnese, Dauerstress, Priorit\u00e4tensetzung auf Erhalt von Leib und Leben des Patienten, dabei Unverst\u00e4ndnis der Wartenden, Beschwerde- und Gewaltandrohung von Wartenden, Beschimpfungen und Beleidigungen, das Sich-krank-in-die-Arbeit-Schleppen, Einspringen, die Gewissheit, irgendwann einen Fehler zu machen und prinzipiell daf\u00fcr die Verantwortung zu tragen.



", "shortText": "Verlust des \u00dcberblicks, zu wenig Zeit f\u00fcr Anamnese, Dauerstress, Priorit\u00e4tensetzung auf Erhalt von Leib und Leben des Patienten, dabei Unverst\u00e4ndnis der Wartenden, Beschwerde- und Gewaltandrohung von Wartenden, Beschimpfungen und Beleidigungen, das", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Mehr Leiden zu verursachen als zu lindern: Zum Beispiel bei Schwerkranken zu sp\u00e4t Anzeichen von Apoplex und Verschlimmerung von Dyspnoe zu entdecken \u2013 auf der Station fehlt ein funktionierendes Sauerstoffs\u00e4ttigungssensorger\u00e4t. Oder Demente nur zu bet\u00e4uben und ihren Zustand so zu verschlimmern, da das Krankenhaus f\u00fcr diese Bed\u00fcrfnisse gar nicht ausgestattet ist. Und schlie\u00dflich das Desinteresse so mancher Kollegen, die sich mit diesem Zustand abgefunden haben.



", "shortText": "Mehr Leiden zu verursachen als zu lindern.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Gef\u00e4hrdungssituationen f\u00fcr Mitarbeiter und Mitpatienten zu erkennen, aber aufgrund von Personalmangel nicht ausreichend verhindern zu k\u00f6nnen. Die \u00fcberfl\u00fcssige, unsinnige Dokumentation, die erl\u00f6srelevant sein mag, aber wichtige Zeit f\u00fcr Patienten kostet, aus Sicht der Pflege gibt es bessere Dokumentationssysteme. Oder die Tatsache, dass Auszubildende oft in unverantwortlicher Art und Weise allein gelassen werden. Ich k\u00f6nnte noch unendlich viel mehr schreiben.



", "shortText": "Gef\u00e4hrdungssituationen f\u00fcr Mitarbeiter und Mitpatienten zu erkennen, aber aufgrund von Personalmangel nicht ausreichend verhindern zu k\u00f6nnen. Die \u00fcberfl\u00fcssige, unsinnige Dokumentation, die erl\u00f6srelevant sein mag, aber wichtige Zeit f\u00fcr Patienten", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

In meinem Krankenhaus wurde f\u00fcr 2016 ein Gewinn von 1,5 Mio. Euro geplant. Aufgrund diverser Gr\u00fcnde wurden \u203anur\u2039 500.000 Euro Gewinn erwirtschaftet \u2013 beispielsweise war die Intensivstation \u00fcber den Sommer sehr rar belegt, es werden ja einfach weniger Menschen im Sommer todkrank. Es ist mir unertr\u00e4glich, dass diese Fehlkalkulation als realer Gewinn betrachtet wird und es Konsequenzen f\u00fcr die Belegschaft hatte. Aufseiten des \u00c4rzte- und des Pflegepersonals wurden Stellen gestrichen. Meine \u00e4rztlichen Kollegen und ich arbeiten nicht selten mehr als 70 Stunden pro Woche. Ich habe Fehler gemacht, die auf die M\u00fcdigkeit zur\u00fcckzuf\u00fchren sind. Zum Gl\u00fcck war bisher keiner fatal f\u00fcr einen Patienten. Die Stimmung im Team hat deutlich nachgelassen, Menschen, die an ihrer Kapazit\u00e4tsgrenze arbeiten, haben keine gute Laune und scherzen mit Patienten und Angeh\u00f6rigen, um die Situation der schweren Erkrankung auf der Intensivstation ertr\u00e4glicher zu machen.





Ich muss teilweise Medikamente verordnen, die mit mehr Nebenwirkungen behaftet, aber halt billiger sind. Beatmungen und Dialysebehandlungen werden unn\u00f6tigerweise in die L\u00e4nge gezogen, damit man die Zeiten gewinnbringender abrechnen kann. Am Wochenende versorgen zwei \u00c4rzte bis zu zwanzig schwerkranke Patienten, inklusive Zu- und Abg\u00e4nge. Manchmal sehe ich einen Patienten um 20 Uhr das erste Mal. Das mag bei einem Beinbruch auf der Normalstation schon schlimm sein, auf einer Intensivstation ist es fahrl\u00e4ssig und bewusst patientengef\u00e4hrdend. Ich habe all diese Dinge mit meiner Chef\u00e4rztin und vielen Ober\u00e4rzten besprochen, aber alle f\u00fchlen sich machtlos in diesem System, das mit der Krankheit von Menschen Gewinne erzielen muss. Entschuldigen Sie, wenn ich mich als \u00c4rztin in eine Pflegedebatte einmische, aber leider haben viele Bem\u00fchungen und Diskussionen vor Ort gar nichts gebracht.



", "shortText": "In meinem Krankenhaus wurde f\u00fcr 2016 ein Gewinn von 1,5 Mio. Euro geplant. Aufgrund diverser Gr\u00fcnde wurden \u203anur\u2039 500.000 Euro Gewinn erwirtschaftet \u2013 beispielsweise war die Intensivstation \u00fcber den Sommer sehr rar belegt, es werden ja einfach weniger", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass man f\u00fcr nichts angemessen Zeit hat. Es ist nicht traurig, viel zu tun zu haben und ich bem\u00e4ngle in dem Sinne auch nicht den Stress. Es ist traurig, nicht den Beruf aus\u00fcben zu k\u00f6nnen, f\u00fcr den ich tagt\u00e4glich das Krankenhaus betrete. Ich bin alles au\u00dfer Intensivpflegekraft. Ich werde daf\u00fcr bezahlt, aber ich habe keine M\u00f6glichkeit, das auch auszu\u00fcben. Jeder kennt diese Situation: Man hetzt gestresst durch die Zimmer und hat diese Patienten, die auf uns R\u00fccksicht nehmen. Sie haben vielleicht Schmerzen, Durst, sie k\u00f6nnen nicht mehr liegen, aber sie sagen absichtlich nichts und erdulden diese Situation, weil sie mir keine zus\u00e4tzliche Last aufb\u00fcrden wollen, weil sie sehen, ich komme meiner Arbeit nicht hinterher. Was ist das f\u00fcr eine traurige Welt? Es macht mich jedes Mal betroffen, wenn ein Patient zu mir sagt: \u00bbIch halte mich lieber zur\u00fcck, ich m\u00f6chte Ihnen nicht zur Last fallen.\u00ab



", "shortText": "Dass man f\u00fcr nichts angemessen Zeit hat. Es ist nicht traurig, viel zu tun zu haben und ich bem\u00e4ngle in dem Sinne auch nicht den Stress. Es ist traurig, nicht den Beruf aus\u00fcben zu k\u00f6nnen, f\u00fcr den ich tagt\u00e4glich das Krankenhaus betrete. Ich bin alles", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Es ist fast unm\u00f6glich geworden, etwas mit einem Minimum an Zuwendung zu tun. Manchmal wei\u00df ich: Mist, ich habe mir gar nicht die H\u00e4nde gewaschen und desinfiziert \u2013 und ich ziehe gerade Medikamente f\u00fcr eine intraven\u00f6se Gabe auf. Zum Gl\u00fcck arbeiten wir am Patienten fast immer mit Handschuhen.



", "shortText": "Es ist fast unm\u00f6glich geworden, etwas mit einem Minimum an Zuwendung zu tun. Manchmal wei\u00df ich: Mist, ich habe mir gar nicht die H\u00e4nde gewaschen und desinfiziert \u2013 und ich ziehe gerade Medikamente f\u00fcr eine intraven\u00f6se Gabe auf. Zum Gl\u00fcck arbeiten wir", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die Hilflosigkeit im Umgang mit Personalausf\u00e4llen. Ich mache meine Arbeit gern, aber aktuell geht es nur um F\u00e4lle und Geld. Die Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che und f\u00fcr Zuwendung, sowohl f\u00fcr Patienten oder Angeh\u00f6rige, habe ich fast nicht mehr. Seit zwanzig Jahren bin ich in der Pflege t\u00e4tig, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, das bis zur Rente zu machen.Wenn ich selbst Patient auf meiner Station w\u00e4re, w\u00fcrde ich mich beschweren und w\u00e4re sehr unzufrieden mit meiner Versorgung.



", "shortText": "Die Hilflosigkeit im Umgang mit Personalausf\u00e4llen. Ich mache meine Arbeit gern, aber aktuell geht es nur um F\u00e4lle und Geld. Die Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che und f\u00fcr Zuwendung, sowohl f\u00fcr Patienten oder Angeh\u00f6rige, habe ich fast nicht mehr. Seit zwanzig Jahren", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Patienten m\u00fcssen l\u00e4nger, als sie es sollten, in ihren Ausscheidungen liegen. Alarme k\u00f6nnen nicht alle gleichzeitig bedient werden. Man hat Angst, dass etwas untergeht.





Menschen sterben und Angeh\u00f6rige sollten Unterst\u00fctzung und Beistand erfahren und einen Ansprechpartner haben, f\u00fcr so etwas bleibt jedoch selten Zeit. Sie m\u00fcssen oft allein mit der Situation zurechtkommen und bekommen nur noch einmal schnell einen Arzt zu sehen. Man gibt sich M\u00fche, auch mit dem Toten noch liebevoll umzugehen, hat aber im Nacken schon den Arzt, der das Bett nun f\u00fcr einen neuen Patienten braucht.





Pflege ist eine Massenabfertigung geworden und das selbst auf einer Intensivstation mit kritisch kranken Patienten. Die Pflege wird in den seltensten F\u00e4llen gefragt, ob sie die Arbeit \u00fcberhaupt leisten kann. Das ist Patientengef\u00e4hrdung auf h\u00f6chstem Niveau.





Die Pflege wird zu einem immer unattraktiveren Beruf. Ich m\u00f6chte einmal einen Politiker sehen, der im Krankenhaus wie jeder andere auch behandelt wird. Keine Extraw\u00fcrste, keine extra schnelle \u203aBedienung\u2019. An der Politik scheitert es und solange alle nur reden und keiner etwas tut, werden sich alle oben genannten Punkte nur noch verschlimmern. Niemand will mehr in diesem Beruf arbeiten, weil es einem unm\u00f6glich gemacht wird, Menschen noch w\u00fcrdig zu behandeln.



", "shortText": "Patienten m\u00fcssen l\u00e4nger, als sie es sollten, in ihren Ausscheidungen liegen. Alarme k\u00f6nnen nicht alle gleichzeitig bedient werden. Man hat Angst, dass etwas untergeht. Menschen sterben und Angeh\u00f6rige sollten Unterst\u00fctzung und Beistand erfahren und", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Nicht zu wissen, ob gen\u00fcgend und ausreichend qualifizierte Mitarbeiter in der Schicht mitarbeiten, wenn ich zur Arbeit komme. Aussagen von Vorgesetzten wie: \u00bbSie arbeiten professionell, wenn sie den Patienten fragen oder f\u00fcr ihn entscheiden, was er heute m\u00f6chte: Mobilisation oder K\u00f6rperpflege?\u00ab Keine Zeit zu haben f\u00fcr Patienten, die von der Beatmung entw\u00f6hnt werden. Mitverantwortlich f\u00fcr die \u00e4rztlichen Verordnungen zu sein, teilweise werden Medikamente angeordnet, die der Patient zu diesem Zeitpunkt nicht einnehmen kann oder darf. Es kommt vor, dass trotz der Hinweise des Pflegepersonals die Verordnungen nicht ge\u00e4ndert werden. Fehlende Bedarfsmedikation bei Schmerzen. Mangelnde Kommunikation zwischen Arzt und Pflegekraft. Die Bedienung von Ger\u00e4ten ohne vorherige Einweisung. Keine Zeit zu haben f\u00fcr Angeh\u00f6rigengespr\u00e4che.



", "shortText": "Nicht zu wissen, ob gen\u00fcgend und ausreichend qualifizierte Mitarbeiter in der Schicht mitarbeiten, wenn ich zur Arbeit komme. Aussagen von Vorgesetzten wie: \u00bbSie arbeiten professionell, wenn sie den Patienten fragen oder f\u00fcr ihn entscheiden, was er", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Unwissenheit und Unf\u00e4higkeit der \u00c4rzte, da keine ausreichende Anzahl an Ober\u00e4rzten vorhanden ist: Somit erledigt die Pflege deutlich mehr medizinische Aufgaben und muss gleichzeitig noch die pflegerischen T\u00e4tigkeiten erledigen.



", "shortText": "Unwissenheit und Unf\u00e4higkeit der \u00c4rzte, da keine ausreichende Anzahl an Ober\u00e4rzten vorhanden ist: Somit erledigt die Pflege deutlich mehr medizinische Aufgaben und muss gleichzeitig noch die pflegerischen T\u00e4tigkeiten erledigen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Wenn mal ausreichend Examinierte im Dienst sind, wird meist jemand abgezogen, um auf anderen Stationen zu helfen.



", "shortText": "Wenn mal ausreichend Examinierte im Dienst sind, wird meist jemand abgezogen, um auf anderen Stationen zu helfen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "HNO-Heilkunde", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "HNO-Heilkunde" } }, { "text": "

Die Tatsache, dass man am liebsten f\u00fcnf Sachen gleichzeitig machen soll, und dass das trotzdem nie reichen wird, um alles zu erledigen. Sechs Minuten pro Patient zu haben \u2013 rein rechnerisch und dabei ist die Dokumentation mit inbegriffen. Lange Wege im Nachtdienst. Nie Zeit, mal ein freundliches Wort zwischen Kolleginnen auszutauschen, geschweige denn eine Pause zu machen, die man ungest\u00f6rt einnehmen kann. In einem Monat kein einziges Wochenende frei zu haben (wenn auch nicht immer), ein einzelner Samstag Anfang des Monats und ein einzelner Sonntag Mitte des Monats und nie zwei Tage am St\u00fcck frei.



", "shortText": "Die Tatsache, dass man am liebsten f\u00fcnf Sachen gleichzeitig machen soll, und dass das trotzdem nie reichen wird, um alles zu erledigen. Sechs Minuten pro Patient zu haben \u2013 rein rechnerisch und dabei ist die Dokumentation mit inbegriffen. Lange Wege", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geburtsmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geburtsmedizin" } }, { "text": "

Wenig Zeit f\u00fcr Sorgen und N\u00f6te der Patienten, keine Gespr\u00e4che, wenig Zeit f\u00fcr die Alltagsarbeit, immer mehr Aufgaben, \u00c4rzte, die ungenau oder gar nicht anordnen, Dienst\u00e4rzte, die mit Patienten und Therapie nicht vertraut sind und unserer Aussage nicht vertrauen. Ewige Diskussionen.



", "shortText": "Wenig Zeit f\u00fcr Sorgen und N\u00f6te der Patienten, keine Gespr\u00e4che, wenig Zeit f\u00fcr die Alltagsarbeit, immer mehr Aufgaben, \u00c4rzte, die ungenau oder gar nicht anordnen, Dienst\u00e4rzte, die mit Patienten und Therapie nicht vertraut sind und unserer Aussage", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Viele Menschen, die dr\u00e4ngeln und die Notaufnahme als maximalversorgende Rund-um-die-Uhr-Arztpraxis ansehen. Immer mehr Patienten, die wegen Lappalien in die Notaufnahme kommen, dadurch fehlt die Zeit f\u00fcr Schwerstkranke.



", "shortText": "Immer mehr Patienten, die wegen Lappalien in die Notaufnahme kommen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Uneinigkeit mit \u00c4rzten, die nur f\u00fcr wenige Minuten am Patientenbett stehen und meinen, sie k\u00f6nnten den Zustand der Patienten besser einsch\u00e4tzen als die Pflegekr\u00e4fte und diese zudem nicht ernst nehmen \u2013 trotz langj\u00e4hriger Erfahrung und Weiterbildungen.



", "shortText": "Uneinigkeit mit \u00c4rzten, die nur f\u00fcr wenige Minuten am Patientenbett stehen und meinen, sie k\u00f6nnten den Zustand der Patienten besser einsch\u00e4tzen als die Pflegekr\u00e4fte und diese zudem nicht ernst nehmen \u2013 trotz langj\u00e4hriger Erfahrung und", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Schwere oder sedierte Patienten allein zu heben oder zu lagern, andauernd bei T\u00e4tigkeiten unterbrochen zu werden, Patienten zu betreuen, die palliativ sind, aber die volle intensivmedizinische Therapie bekommen.



", "shortText": "Schwere oder sedierte Patienten allein zu heben oder zu lagern, andauernd bei T\u00e4tigkeiten unterbrochen zu werden, Patienten zu betreuen, die palliativ sind, aber die volle intensivmedizinische Therapie bekommen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Wir k\u00f6nnen keinen Patienten ad\u00e4quat versorgen, ohne dass andere Patienten darunter leiden. Das f\u00fchrt dazu, dass alle \u00bbmedium\u00ab gut versorgt sind.



", "shortText": "Wir k\u00f6nnen keinen Patienten ad\u00e4quat versorgen, ohne dass andere Patienten darunter leiden. Das f\u00fchrt dazu, dass alle \u00bbmedium\u00ab gut versorgt sind.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Keine Zeit zu haben. Nur die allern\u00f6tigste Pflege durchzuf\u00fchren. Neue Mitarbeiter oder Sch\u00fcler nicht anleiten zu k\u00f6nnen. Keine Lobby in der Gesellschaft. Es geht im Krankenhaus nur noch ums Geld. Doppelte und dreifache Dokumentation (keine Entlastung durch die Digitalisierung). Qualit\u00e4tsmanagement ist Augenwischerei und kostet Zeit, die mal wieder dem Patienten fehlt und existiert nur auf dem Papier. Unn\u00f6tige OPs werden den Patienten aufgedr\u00e4ngt. Schlechte Aufkl\u00e4rung durch viele \u00c4rzte. Kaum Wertsch\u00e4tzung durch die \u00c4rzte. Pflegepersonal wird nur noch als Kostenfaktor gesehen. Schichtdienst. Schlechte Bezahlung.



", "shortText": "Keine Zeit zu haben. Nur die allern\u00f6tigste Pflege durchzuf\u00fchren. Neue Mitarbeiter oder Sch\u00fcler nicht anleiten zu k\u00f6nnen. Keine Lobby in der Gesellschaft. Es geht im Krankenhaus nur noch ums Geld. Doppelte und dreifache Dokumentation (keine Entlastung", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Durch die Unzufriedenheit und die \u00dcberlastung (12 Tage am St\u00fcck arbeiten im Fr\u00fch-sp\u00e4t-Wechsel!) ist auch die Stimmung im Team schlimm geworden. Das st\u00e4rkt einem nicht gerade den R\u00fccken. Ich steh noch am Anfang meiner Karriere, doch schon jetzt w\u00fcrde ich diesen Beruf nie und nimmer machen, bei solchen Konditionen und bei der Bezahlung, wenn nicht all mein Herzblut drinstecken w\u00fcrde! Wie lange das die k\u00f6rperliche Belastung noch \u00fcberbieten kann, werden wir sehen.





Dazu kommt die soziale Belastung, was viele Menschen (sogar innerhalb der Familie) nicht nachvollziehen k\u00f6nnen. Durch das st\u00e4ndige Arbeiten verkleinert sich der Freundeskreis erheblich. Es gibt immer wieder Diskussionen, wieso, weshalb, warum man keine Zeit hat und wieso man nicht bei jeder Feier mit dabei sein kann.





Fragen Sie mal Passanten, was sie f\u00fcr Vorstellungen von einer Kinderkrankenschwester haben! Windeln wechseln und Flasche geben oder Jugendlichen die Brecht\u00fcte halten? Was jedoch wirklich dahinter steckt und dass WIR diejenigen sind, die immer f\u00fcr Patienten da sind, die als Erste bei Notf\u00e4llen vor Ort sind, die Eltern beim Sterben ihrer Kinder die Hand halten, w\u00e4hrend uns selbst das Herz blutet, wir die kranken Kindern zum Lachen bringen, obwohl ihnen nicht danach ist, und dennoch sind wir oft diejenigen, die die \u00c4rzte darauf hinweisen den Fokus der Diagnose eventuell zu ver\u00e4ndern oder Therapiema\u00dfnahmen anzupassen. Im Gro\u00dfen und Ganzen sind wir nicht einfach nur \u00bbSchwestern\u00ab. Wir sind Ersatzeltern, Seelensorger, Diagnostiker, Versorgende und Sorgende, Putzkraft und vieles mehr in einem, und es ist uns vor allem eine Herzenssache!



", "shortText": "Wir sind Ersatzeltern, Seelensorger, Diagnostiker, Versorgende und Sorgende, Putzkraft und vieles mehr.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Kinder- und Jugendheilkunde", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Kinder- und Jugendheilkunde" } }, { "text": "

Mit Schicksalen und Problematiken ohne gute Vorbereitung und Informationsweitergabe konfrontiert zu werden. In einem Arbeitsklima zu arbeiten, bei dem es nicht erw\u00fcnscht ist, Fragen zu stellen oder einf\u00fchlsam und individuell zu agieren.



", "shortText": "Mit Schicksalen und Problematiken ohne gute Vorbereitung und Informationsweitergabe konfrontiert zu werden. In einem Arbeitsklima zu arbeiten, bei dem es nicht erw\u00fcnscht ist, Fragen zu stellen oder einf\u00fchlsam und individuell zu agieren.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "HNO-Heilkunde", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "HNO-Heilkunde" } }, { "text": "

Zu wenig Personal, zu viel Arbeit, respektloses Verhalten der Patienten. Die Annahme, dass das Krankenhaus ein Hotel ist und die Pfleger nur Personal, die alles aufheben und einem hinterhertragen, ja sogar die Hinterlassenschaften aus der Toilette wegmachen sollen. Kein Verst\u00e4ndnis der Patienten, immer h\u00f6here Anforderungen.



", "shortText": "Zu wenig Personal, zu viel Arbeit, respektloses Verhalten der Patienten. Die Annahme, dass das Krankenhaus ein Hotel ist und die Pfleger nur Personal, die alles aufheben und einem hinterhertragen, ja sogar die Hinterlassenschaften aus der Toilette", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Ich kann meinen eigentlichen Beruf, den ich gelernt habe, die Pflege, gar nicht mehr aus\u00fcben, weil ich mit einem \u00fcberbordenden Papierkrieg, mit allerlei Orgakram und diversen Nebent\u00e4tigkeiten besch\u00e4ftigt bin. Eine Kollegin hatte in einer Schicht einmal 37 Telefonanrufe zu bew\u00e4ltigen, nat\u00fcrlich nebenbei, zwei Drittel davon waren komplett irrelevant. Die Pflege wird derweil von irgendwelchen Hilfskr\u00e4ften durchgef\u00fchrt. Dabei kommen Aktivierung, Prophylaxen, Patientenbeobachtung und psychosoziale Betreuung nat\u00fcrlich viel zu kurz, weil die Leute nicht qualifiziert sind. Auf diese Art und Weise wird unser Beruf kaputtgemacht und auf eine reine Hilfst\u00e4tigkeit reduziert.



", "shortText": "Ich kann meinen eigentlichen Beruf, den ich gelernt habe, die Pflege, gar nicht mehr aus\u00fcben, weil ich mit einem \u00fcberbordenden Papierkrieg, mit allerlei Orgakram und diversen Nebent\u00e4tigkeiten besch\u00e4ftigt bin. Eine Kollegin hatte in einer Schicht", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Wer kann, der flieht. Wer nicht kann, meldet sich krank. Wer bleibt, der stirbt.



", "shortText": "Wer kann, der flieht. Wer nicht kann, meldet sich krank. Wer bleibt, der stirbt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Zeitdruck und fehlende Pausenzeiten, Unverst\u00e4ndnis der F\u00fchrungsetage und das Gef\u00fchl, wertlos und ersetzbar zu sein. Dass niemand die Zust\u00e4nde kontrolliert, obwohl Mitarbeiter schon an die Presse gegangen sind. Es \u00e4ndert sich nichts!



", "shortText": "Zeitdruck und fehlende Pausenzeiten, Unverst\u00e4ndnis der F\u00fchrungsetage und das Gef\u00fchl, wertlos und ersetzbar zu sein. Dass niemand die Zust\u00e4nde kontrolliert, obwohl Mitarbeiter schon an die Presse gegangen sind. Es \u00e4ndert sich nichts!", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Dass alles wichtiger ist als der Patient. Hauptsache, es ist alles dokumentiert. Aber dass ich meine Patienten teilweise nur fr\u00fch zur K\u00f6rperpflege sehe und den Rest des Tages mit anderen Arbeiten besch\u00e4ftigt bin, interessiert keinen.



", "shortText": "Dass alles wichtiger ist als der Patient. Hauptsache, es ist alles dokumentiert. Aber dass ich meine Patienten teilweise nur fr\u00fch zur K\u00f6rperpflege sehe und den Rest des Tages mit anderen Arbeiten besch\u00e4ftigt bin, interessiert keinen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Mich belastet am meisten mein schlechtes Gewissen f\u00fcr den Patienten nicht alles getan zu haben. Auch weil ich Patienten versorge, ohne zu wissen, was ihr Krankheitsbild f\u00fcr Handlungen erfordert, weil oftmals die Zeit fehlt, zu recherchieren. Das ist keine Pflege mehr, das ist blo\u00df \u00bbden Patienten am Leben halten\u00ab. St\u00e4ndig bekomme ich unerledigte Sachen aus der Schicht davor, und leider muss auch ich Sachen liegen lassen f\u00fcr die darauffolgende Schicht. Es geht \u00fcberall Zeit verloren. Ich muss auch den \u00c4rzten assistieren, dann schaffe ich halt andere Pflegema\u00dfnahmen nicht. Ich habe gerade erst neu auf der Station angefangen und bin noch unerfahren, aber meine Kollegen haben keine Zeit, mich anzuleiten und mir was beizubringen. Ich habe wirklich Angst mit meiner Unwissenheit eine Gefahrsituation falsch zu deuten und den Patienten damit zu t\u00f6ten.



", "shortText": "Mich belastet am meisten mein schlechtes Gewissen f\u00fcr den Patienten nicht alles getan zu haben. Auch weil ich Patienten versorge, ohne zu wissen, was ihr Krankheitsbild f\u00fcr Handlungen erfordert, weil oftmals die Zeit fehlt, zu recherchieren. Das ist", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Am meisten belastet einen die Einstellung der Patienten. Jeder will sofort versorgt werden und wenn es leider etwas l\u00e4nger dauert, da man Priorit\u00e4ten setzen muss, gibt es gleich eine Beschwerde und dann muss man noch Stellungnahmen schreiben. Dies f\u00fchrt zu mehr Dokumentation und zeitgleich weniger Zeit f\u00fcr Patienten. Die Anspr\u00fcche der Patienten sowie derer Angeh\u00f6rigen sind nicht mehr real und nicht mehr tragbar! Die Arbeit ist sowieso schon belastend. Ich k\u00f6nnte noch mehr schreiben, das sprengt jedoch den Rahmen.



", "shortText": "Am meisten belastet einen die Einstellung der Patienten. Jeder will sofort versorgt werden und wenn es leider etwas l\u00e4nger dauert, da man Priorit\u00e4ten setzen muss, gibt es gleich eine Beschwerde und dann muss man noch Stellungnahmen schreiben. Dies", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Zu wenig Zeit zur Auswertung der hohen Anzahl an auszuwertenden Parametern, was zu h\u00e4ufigen Fehlern beispielsweise bei der Verabreichung der Elektrolytdosis f\u00fchrt.



", "shortText": "Zu wenig Zeit zur Auswertung der hohen Anzahl an auszuwertenden Parametern, was zu h\u00e4ufigen Fehlern beispielsweise bei der Verabreichung der Elektrolytdosis f\u00fchrt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Dem Patienten nicht gerecht zu werden, wenn er traurig oder verwirrt ist. Die unsinnigen Anordnungen vom Arzt, wo ganz klar ist, dass es nur zur Abrechnung bei der Krankenkasse dient, zum Beispiel wenn ein sterbender Patient noch in ein CT geschoben wird, um auszuschlie\u00dfen, dass er eine Sepsis hat. Oder eine Patientenf\u00fcgung wird missachtet, wenn kein Angeh\u00f6riger dabei ist.



", "shortText": "Die unsinnigen Anordnungen vom Arzt, wo ganz klar ist, dass es nur zur Abrechnung bei der Krankenkasse dient.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Die mangelnde Zeit f\u00fcr den einzelnen Patientenkontakt und ungewisse, etwaige Gefahren nicht wahrzunehmen. Im schlimmsten Fall kommt es zum Suizidversuch oder zum erfolgreichen Suizid.



", "shortText": "Die mangelnde Zeit f\u00fcr den einzelnen Patientenkontakt und ungewisse, etwaige Gefahren nicht wahrzunehmen. Im schlimmsten Fall kommt es zum Suizidversuch oder zum erfolgreichen Suizid.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Es sind nicht die eigentlichen pflegerischen T\u00e4tigkeiten an sich, sondern vielmehr der organisatorische Stress um einen herum. Da man im Grunde auch noch putzen, Essen verteilen und anreichen soll, sich um Wartung der medizinischen Ger\u00e4te und die Einweisung neuer Mitarbeiter k\u00fcmmert. Auch muss man sich mit bis zu 3 verschieden Dokumentationssystemen (EDV und Papierakten \u00fcberlappen sich teilweise) auf veralteten Rechnern rumschlagen, sodass die Dokumentation mehr Zeit und Nerven raubt als angebracht.





Der permanente Ger\u00e4uschspegel besonders in der Fr\u00fchschicht. Mangelde Ablaufstrukturen bei \u00c4rzten und zum Beispiel Physiotherapeuten, das hei\u00dft, lange auf Gespr\u00e4che wartende Angeh\u00f6rige, die oft verst\u00e4ndlicherweise frustriert deswegen sind, dann aber auch teilweise Distanz, und Respektlosigkeit gegen\u00fcber einem selbst. Keine Dienstplansicherheit aufgrund des hohen Krankenstandes, man wird zum Einspringen gen\u00f6tigt beziehungsweise die Kollegen gegeneinander ausgespielt, auf einem sehr subtilen Level. Dienstplanw\u00fcnsche werden ignoriert beziehungsweise muss man 4 Wochenenden am St\u00fcck arbeiten, es sei denn man beschwert sich explizit, was auch wieder mit erh\u00f6htem Stress und Reibungen mit den Vorgesetzten einhergeht. Mangelde Anerkennung, sei es finanziell oder generell in der gesundheitspolitischen Debatte.





Und mit einer der wichtigsten Punkte ist die mangelde Kommunikation im Rahmen der Hierachie der Pflege, wobei ja klar ist, dass man nicht jede schmutzige betriebsinterne W\u00e4sche \u00f6ffentlich w\u00e4scht, aber dass man seinen eigenen Angestellten gegen\u00fcber die Ehrlichkeit besitzen sollte mitzuteilen, wie man sich als Klinik die Gestaltung der n\u00e4chsten Jahre vorstellt, was die Personalentwicklung angeht. Das geschieht nicht im ausreichenden Ma\u00dfe.





Das Schwierigste ist jedoch der Umgang der profesionellen Pflege in Deutschland mit sich selbst als ernst zu nehmender Macht im Gesundheitswesen. Denn das muss sich jeder klar machen: Ohne gut ausgebildete Pflege ist kein Krankenhaus zu betreiben. Doch die Diskrepanz zwischen dieser Macht und Verantwortung und der Repr\u00e4sentanz des Berufes k\u00f6nnte gr\u00f6\u00dfer nicht sein.



", "shortText": "Es sind nicht die eigentlichen pflegerischen T\u00e4tigkeiten an sich, sondern vielmehr der organisatorische Stress um einen herum. Da man im Grunde auch noch putzen, Essen verteilen und anreichen soll, sich um Wartung der medizinischen Ger\u00e4te und die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Es tut einfach weh, Patienten bei vielen T\u00e4tigkeiten allein lassen zu m\u00fcssen. Das erh\u00f6ht die Verletzungsgefahr enorm. Zudem m\u00f6chten Sch\u00fcler nicht bei uns arbeiten, da einfach viel zu viel los ist und keine Zeit f\u00fcr Anleitungen vorhanden ist.



", "shortText": "Es tut einfach weh, Patienten bei vielen T\u00e4tigkeiten allein lassen zu m\u00fcssen. Das erh\u00f6ht die Verletzungsgefahr enorm. Zudem m\u00f6chten Sch\u00fcler nicht bei uns arbeiten, da einfach viel zu viel los ist und keine Zeit f\u00fcr Anleitungen vorhanden ist.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Die Ohnmacht, aufgrund angeblicher \u00f6konomischer Gr\u00fcnde keine ad\u00e4quate Versorgung leisten zu k\u00f6nnen, und das Gef\u00fchl, Arbeitnehmer zweiter Klasse zu sein, der ausgenutzt wird, sich krank schuftet, und dann im Zweifel noch schuld ist, wenn etwas richtig schiefl\u00e4uft.



", "shortText": "Die Ohnmacht, aufgrund angeblicher \u00f6konomischer Gr\u00fcnde keine ad\u00e4quate Versorgung leisten zu k\u00f6nnen, und das Gef\u00fchl, Arbeitnehmer zweiter Klasse zu sein, der ausgenutzt wird, sich krank schuftet, und dann im Zweifel noch schuld ist, wenn etwas richtig", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Der st\u00e4ndige Druck nach mehr Leistung. Mehr Leistung, mehr Geld f\u00fcr den Konzern.



", "shortText": "Der st\u00e4ndige Druck nach mehr Leistung. Mehr Leistung, mehr Geld f\u00fcr den Konzern.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Das schlechte Gewissen, dass man nur wenig Zeit f\u00fcr sterbende Patienten und ihre Angeh\u00f6rigen hatte, einige Patienten alleine gestorben sind und vielleicht viel Angst hatten, weil man l\u00e4ngere Zeit nicht nach ihnen schauen konnte und die Patienten nicht mehr in der Lage sind, sich bemerkbar zu machen.



", "shortText": "Das schlechte Gewissen, dass man nur wenig Zeit f\u00fcr sterbende Patienten und ihre Angeh\u00f6rigen hatte, einige Patienten alleine gestorben sind und vielleicht viel Angst hatten, weil man l\u00e4ngere Zeit nicht nach ihnen schauen konnte und die Patienten", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Sinkende Ausbildungsqualit\u00e4t. Man gibt einen gut bilanzierten, stabilen Patienten an den Nachtdienst ab, bekommt ihn in schlechter Verfassung, mit sechs Litern im Plus im Fr\u00fchdienst wieder. Jeder (Arzt und Pflegekraft) wundert sich \u00fcber die Verfassung des Patienten und ist sich keiner Schuld bewusst. Es hat aber auch keine Konsequenz, da ja Pflegemangel herrscht. Da wird lieber weggelobt. Wenn ich dann was sage, bin ich die B\u00f6se.



", "shortText": "Sinkende Ausbildungsqualit\u00e4t. Man gibt einen gut bilanzierten, stabilen Patienten an den Nachtdienst ab, bekommt ihn in schlechter Verfassung, mit sechs Litern im Plus im Fr\u00fchdienst wieder. Jeder (Arzt und Pflegekraft) wundert sich \u00fcber die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Gerade auf der Intensivstation, wo die Situation f\u00fcr den Patienten und seine Angeh\u00f6rigen extrem belastend ist, sollte Zeit f\u00fcr gute Pflege und auch mal Gespr\u00e4che sein. Das ist nur selten der Fall. Auch wir haben nach schlimmen Situationen, wie sie dort vorkommen, ein Recht darauf, mal durchatmen zu d\u00fcrfen. Aber oft wird man aus dem Frei geholt, sehr oft wird die Pause nicht genommen. Wegen des Geldes haben die wenigsten von uns diesen Beruf gew\u00e4hlt. Die meisten hatten Interesse an der Medizin und wollten anderen Menschen helfen. Jetzt kommt man sich teilweise nur noch vor, wie ein (auch noch schlecht bezahlter) Verwalter des Elends.



", "shortText": "Man kommt sich vor, wie ein (auch noch schlecht bezahlter) Verwalter des Elends.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die Arbeit ist k\u00f6rperlich schwer und psychisch belastend. Das wir durch den Zeitdruck jedoch nur noch schlimmer.



", "shortText": "Die Arbeit ist k\u00f6rperlich schwer und psychisch belastend. Das wir durch den Zeitdruck jedoch nur noch schlimmer.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die schlechte Versorgung der Patienten. Es macht den Eindruck, dass die Arbeit keinen Sinn mehr ergibt. Zus\u00e4tzlich die mangelnde Anerkennung seitens der Arbeitgeber.



", "shortText": "Die schlechte Versorgung der Patienten. Es macht den Eindruck, dass die Arbeit keinen Sinn mehr ergibt. Zus\u00e4tzlich die mangelnde Anerkennung seitens der Arbeitgeber.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Die Unterbesetzung in den Tagdiensten sowie die Konstellationen auf dem Dienstplan. Zwei neue Kollegen, die nicht richtig eingearbeitet sind, vor allem \u00fcberhaupt nicht in Beatmungsger\u00e4te, werden allein im Dienst geplant. Wir sind au\u00dferdem nicht nur zu zweit f\u00fcr die IMC zust\u00e4ndig, sondern arbeiten zus\u00e4tzlich noch im Aufwachraum, der an unsere Station grenzt sowie in der Notaufnahme. Das alles zu zweit!



", "shortText": "Die Unterbesetzung in den Tagdiensten sowie die Konstellationen auf dem Dienstplan. Zwei neue Kollegen, die nicht richtig eingearbeitet sind, vor allem \u00fcberhaupt nicht in Beatmungsger\u00e4te, werden allein im Dienst geplant. Wir sind au\u00dferdem nicht nur", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Das Arbeitspensum, gef\u00e4hrliche Pflege, nie Zeit f\u00fcr Pausen, fixierte Einzelbetreuungen, wo pro fixierten Patient eine Pflegefachkraft mit st\u00e4ndigem Blickkontakt vorgesehen ist. Meist sind es 2 bis 3 Einzelbetreuungen, also ist das quasi nie m\u00f6glich, da es weitere 15 Patienten gibt, die auch Hilfe ben\u00f6tigen.



", "shortText": "Das Arbeitspensum, gef\u00e4hrliche Pflege, nie Zeit f\u00fcr Pausen, fixierte Einzelbetreuungen, wo pro fixierten Patient eine Pflegefachkraft mit st\u00e4ndigem Blickkontakt vorgesehen ist. Meist sind es 2 bis 3 Einzelbetreuungen, also ist das quasi nie m\u00f6glich,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

R\u00fcckenschmerzen. M\u00fcdigkeit. Erh\u00f6hte Reizbarkeit. In Notf\u00e4llen ist meistens kein Arzt auf Station und/oder reagiert nicht auf seinen Pieper oder Anruf. \u00c4rzte sind f\u00fcr Patienten grunds\u00e4tzlich nur eine Minute w\u00e4hrend der Visite zu sprechen. Hilflosigkeit. Die Art und Weise, wie die Patienten im Krankenhaus von verschiedenen Disziplinen behandelt werden. Nicht existierende Organisation der Bettenverteilung.



", "shortText": "R\u00fcckenschmerzen. M\u00fcdigkeit. Erh\u00f6hte Reizbarkeit. In Notf\u00e4llen ist meistens kein Arzt auf Station und/oder reagiert nicht auf seinen Pieper oder Anruf. \u00c4rzte sind f\u00fcr Patienten grunds\u00e4tzlich nur eine Minute w\u00e4hrend der Visite zu sprechen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Pflege ist ein Fremdwort. Man funktioniert und sieht zu, dass alle Patienten die Schicht \u00fcberleben. Nicht mehr \u2013 nicht weniger.



", "shortText": "Pflege ist ein Fremdwort. Man funktioniert und sieht zu, dass alle Patienten die Schicht \u00fcberleben. Nicht mehr \u2013 nicht weniger.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Gewalt \u2013 verbal und nonverbal.



", "shortText": "Gewalt \u2013 verbal und nonverbal.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Keine Pausen und wenn, dann mit mindestens 5-6-maliger Unterbrechung. Gestresste Kollegen, die rumschreien, schlechtes Klima. St\u00e4ndiges Einspringen f\u00fcr ausgefallene Kollegen. Der in der Ausbildung gelernte medizinische Teil (Anatomie, Physiologie etc.) kann nicht angewendet werden, da Schwestern fast nur am Waschen, Putzen und Bettenschieben sind.



", "shortText": "Keine Pausen und wenn, dann mit mindestens 5-6-maliger Unterbrechung. Gestresste Kollegen, die rumschreien, schlechtes Klima. St\u00e4ndiges Einspringen f\u00fcr ausgefallene Kollegen. Der in der Ausbildung gelernte medizinische Teil (Anatomie, Physiologie", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Unser \u00e4rztlicher Leiter ist toll! Er setzt sich so sehr f\u00fcr uns ein, dass wir Angst haben, dass er sich dabei verbrennt. Die Pflegedienstleitung dagegen unterst\u00fctzt uns kaum. Ich: \u00bbIhnen ist die Situation und die Stimmung in der Zentralen Notaufnahm bekannt? Es laufen immer mehr Mitarbeiter weg.\u00ab PDL: \u00bbJa, das ist uns bekannt.\u00ab Betretenes Schweigen.



", "shortText": "Unser \u00e4rztlicher Leiter ist toll! Er setzt sich so sehr f\u00fcr uns ein, dass wir Angst haben, dass er sich dabei verbrennt. Die Pflegedienstleitung dagegen unterst\u00fctzt uns kaum. Ich: \u00bbIhnen ist die Situation und die Stimmung in der Zentralen Notaufnahm", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Ressourcen der Patienten werden aus Zeitmangel nicht genutzt.



", "shortText": "Ressourcen der Patienten werden aus Zeitmangel nicht genutzt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Ich habe den Beruf gelernt, um mit Menschen zu arbeiten, aber das Gejammer der Kollegen kann ich nicht mehr h\u00f6ren. F\u00fcr eine Zigarettenpause finden meine Kollegen immer Zeit. Das ist Arbeitszeitdiebstahl. Und die, die nicht rauchen, m\u00fcssen alles erleiden. Ich arbeite 39 Stunden, habe 34 Tage Urlaub mit einem Bruttoverdienst von 4.600 Euro ohne Zulagen. Habe drei Kinder und bin alleinerziehend.



", "shortText": "Ich habe den Beruf gelernt, um mit Menschen zu arbeiten, aber das Gejammer der Kollegen kann ich nicht mehr h\u00f6ren. F\u00fcr eine Zigarettenpause finden meine Kollegen immer Zeit. Das ist Arbeitszeitdiebstahl. Und die, die nicht rauchen, m\u00fcssen alles", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Motzende Kollegen. Mobbing.



", "shortText": "Motzende Kollegen. Mobbing.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Die Pflege hat in Deutschland kein abgetrenntes Berufsbild. Wir sind Sekret\u00e4rin, Assistenzarzt, Putzfrau, Logistiker, Verwalter, IT-Manager, Pflegekraft und Seelsorger in Personalunion. F\u00fcr alles und jeden im allt\u00e4glichen Betrieb Ansprechpartner. Zu dem Punkt \u00dcberlastungsanzeigen: Diese werden auf Gech\u00e4ftsleitungsebene nicht gerne gesehen und eine L\u00f6sung der Probleme der jeweiligen Stationsleitung \u00fcberantwortet. Das hei\u00dft, man wird (inoffiziell, aber mit Nachdruck) aufgefordert, Mitarbeiter aus dem Frei zu rekrutieren, auch um auf Fremdstationen auszuhelfen.



", "shortText": "Die Pflege hat in Deutschland kein abgetrenntes Berufsbild. Wir sind Sekret\u00e4rin, Assistenzarzt, Putzfrau, Logistiker, Verwalter, IT-Manager, Pflegekraft und Seelsorger in Personalunion. F\u00fcr alles und jeden im allt\u00e4glichen Betrieb Ansprechpartner. Zu", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Forderungshaltung von allen Patienten, privat oder nicht privat versichert. Unversch\u00e4mtheiten, die man \u00fcber sich ergehen lassen muss, von Patienten und vor allem deren Angeh\u00f6rigen, ewige N\u00f6rgelei, warum alles so lange dauert.



", "shortText": "Forderungshaltung von allen Patienten, privat oder nicht privat versichert. Unversch\u00e4mtheiten, die man \u00fcber sich ergehen lassen muss, von Patienten und vor allem deren Angeh\u00f6rigen, ewige N\u00f6rgelei, warum alles so lange dauert.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Dass sich nichts \u00e4ndert. Wir k\u00e4mpfen, wir machen Vorschl\u00e4ge, aber eigentlich sind wir alle am Ende und k\u00f6nnen genau das nicht mehr nebenbei!



", "shortText": "Dass sich nichts \u00e4ndert. Wir k\u00e4mpfen, wir machen Vorschl\u00e4ge, aber eigentlich sind wir alle am Ende und k\u00f6nnen genau das nicht mehr nebenbei!", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Ich muss stets Priorit\u00e4ten bei der Arbeit setzen, die \u00bbweichen\u00ab Aspekte der Pflege, wie zum Beispiel die psychosoziale Betreuung der Patienten und Angeh\u00f6rigen, auf die W\u00fcnsche des Patienten eingehen, sind kaum m\u00f6glich. Alles, was auf der Intensivstation nicht lebensnotwendig ist, ist \u00bbunwichtig\u00ab. So ist es aber nicht. Patienten und Angeh\u00f6rige haben Bed\u00fcrfnisse und Anliegen, die wichtig sind, auch wenn es nicht akut um Leben und Tod geht.



", "shortText": "Ich muss stets Priorit\u00e4ten bei der Arbeit setzen, die \u00bbweichen\u00ab Aspekte der Pflege, wie zum Beispiel die psychosoziale Betreuung der Patienten und Angeh\u00f6rigen, auf die W\u00fcnsche des Patienten eingehen, sind kaum m\u00f6glich. Alles, was auf der", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der Druck, der \u00bbvon oben\u00ab aufgebaut wird, geringsch\u00e4tzender Umgangston, immer wieder entwertende Ansagen vom Chef- und Oberarzt. Allgemeines Misstrauen und Kompetenzrangeleien untereinander. Schreckliche Arbeitszeiten und unzuverl\u00e4ssige Dienstpl\u00e4ne.



", "shortText": "Der Druck, der \u00bbvon oben\u00ab aufgebaut wird, geringsch\u00e4tzender Umgangston, immer wieder entwertende Ansagen vom Chef- und Oberarzt. Allgemeines Misstrauen und Kompetenzrangeleien untereinander. Schreckliche Arbeitszeiten und unzuverl\u00e4ssige Dienstpl\u00e4ne.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Schlecht ausgebildete \u00c4rzte. Hohe Fluktuation der \u00c4rzte. Hohe Lautst\u00e4rke. Psychozoziale Betreuung der Patienten erfolgt durch die Pflege, neben medizinischer und pflegerischer Betreuung. Pflege wird nicht informiert oder \u00fcbergangen bei der Oragnisation von zum Beispiel Neuaufnahmen. Dabei sind sie jedoch die, die sich um die Patienten k\u00fcmmern. Als professioneller Mitarbeiter nicht ernst genommen zu werden. Zu viele Aufgaben. Aufgaben, welche nichts mit meiner Berufsausbildung zu tun haben, wie Putzen.



", "shortText": "Schlecht ausgebildete \u00c4rzte. Hohe Fluktuation der \u00c4rzte. Hohe Lautst\u00e4rke. Psychozoziale Betreuung der Patienten erfolgt durch die Pflege, neben medizinischer und pflegerischer Betreuung. Pflege wird nicht informiert oder \u00fcbergangen bei der", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Ignoranz der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung, Pflegedienstleitung und Politik. Dass viele Kollegen resigniert haben und niemand sich zur Wehr setzt. Privatisierung. Ethische Grunds\u00e4tze werden missachtet, es wird totgepflegt, solange man es abrechnen kann. Die Patienten werden immer \u00e4lter, multimorbider und adip\u00f6ser.



", "shortText": "Ignoranz der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung, Pflegedienstleitung und Politik. Dass viele Kollegen resigniert haben und niemand sich zur Wehr setzt. Privatisierung. Ethische Grunds\u00e4tze werden missachtet, es wird totgepflegt, solange man es abrechnen kann. Die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Die geplante Zeitnot. Der quantitative Mangel an qualifiziertem Personal.



", "shortText": "Die geplante Zeitnot. Der quantitative Mangel an qualifiziertem Personal.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Personalmangel, keine Pause an einem 8-9-st\u00fcndigen Arbeitstag, unprofessionelles Verhalten der \u00c4rzte, leider viel Personal ohne Deutschkenntnisse, sehr roher, gemeiner Umgangston, Dienstpl\u00e4ne gibt es erst 1-2 Tage vor dem neuen Monat und dann steht noch Personal auf dem Plan, das nicht mehr da ist.



", "shortText": "Personalmangel, keine Pause an einem 8-9-st\u00fcndigen Arbeitstag, unprofessionelles Verhalten der \u00c4rzte, leider viel Personal ohne Deutschkenntnisse, sehr roher, gemeiner Umgangston, Dienstpl\u00e4ne gibt es erst 1-2 Tage vor dem neuen Monat und dann steht", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Das Jammern der Kollegen ohne Sinn und Verstand, die nicht in Berufsverb\u00e4nden registriert und engagiert sind. Die Kollegen, die sich nicht weiterbilden, die ein- und ausstempeln und dazwischen nicht arbeiten. Die, die den ICN-Ethikkodex f\u00fcr Pflegende nicht kennen, geschweige denn ihr eigenes Berufsgesetz. Die Liste ist unendlich lang.



", "shortText": "Das Jammern der Kollegen ohne Sinn und Verstand, die nicht in Berufsverb\u00e4nden registriert und engagiert sind. Die Kollegen, die sich nicht weiterbilden, die ein- und ausstempeln und dazwischen nicht arbeiten. Die, die den ICN-Ethikkodex f\u00fcr Pflegende", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Ungeeignetes Personal, das sich seit Jahren nicht mehr weitergebildet hat, unflexibel, unmotiviert.



", "shortText": "Ungeeignetes Personal, das sich seit Jahren nicht mehr weitergebildet hat, unflexibel, unmotiviert.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Der permanente Druck mit der Arbeit nicht fertig zu werden. Der Druck durch Vorgesetzte, dieses und jenes sofort zu erledigen, auch wenn man vor lauter Anordnungen nicht mehr wei\u00df, wo man anfangen soll. Die Hygienestandards aus Zeitmangel nicht einzuhalten. Drei Patienten zu betreuen und den weniger kranken dabei kaum zu beachten, damit die anderen zwei \u00fcberleben. Der Druck der Angeh\u00f6rigen, die unbedingt die Lippen ihres Angeh\u00f6rigen befeuchtet haben wollen, wenn der Nachbarpatient kurz vor der Reanimation steht.



", "shortText": "Der permanente Druck mit der Arbeit nicht fertig zu werden. Der Druck durch Vorgesetzte, dieses und jenes sofort zu erledigen, auch wenn man vor lauter Anordnungen nicht mehr wei\u00df, wo man anfangen soll. Die Hygienestandards aus Zeitmangel nicht", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Hetze, Anspr\u00fcche der Patienten und derer Angeh\u00f6rigen, soziale Indikation wegen \u00fcberlasteteter Angeh\u00f6rigen. Das Pflegepersonal soll dann das machen, was sie daheim nicht fertigbringen, aber f\u00fcr 12 Patienten alleine. \u00dcberforderte und resignierte Stationsleitung. Beschwerden und Beschimpfungen der Patienten und Angeh\u00f6rigen. Kein R\u00fcckhalt von Seiten der LPPM, Klinikleitung und Politik.



", "shortText": "Hetze, Anspr\u00fcche der Patienten und derer Angeh\u00f6rigen, soziale Indikation wegen \u00fcberlasteteter Angeh\u00f6rigen. Das Pflegepersonal soll dann das machen, was sie daheim nicht fertigbringen, aber f\u00fcr 12 Patienten alleine. \u00dcberforderte und resignierte", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Zu wenig Schlaf und Schlafst\u00f6rungen aufgrund des Schichtwechsels, k\u00f6rperliche Belastung durch mangelnde Hygiene und fehlende Pflegekr\u00e4fte.



", "shortText": "Zu wenig Schlaf und Schlafst\u00f6rungen aufgrund des Schichtwechsels, k\u00f6rperliche Belastung durch mangelnde Hygiene und fehlende Pflegekr\u00e4fte.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Urologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Am meisten belastet mich das Gef\u00fchl, nichts geschafft zu haben. Trotz \u00dcberstunden und dem Verzicht auf meine gesetzlich vorgeschriebene Pause passiert es h\u00e4ufig, dass ich zum Beispiel wichtige Dinge wie Mundpflege, Wechsel von Kathetern bzw. Infusionsleitungen, Verbandwechsel nicht ausf\u00fchren kann. Ohne meine Pause merke ich, wie gegen Schichtende meine Konzentration extrem abnimmt. Das ist gef\u00e4hrlich und ungesund f\u00fcr mich, aber auch f\u00fcr meinen Patienten: Aufgrund meines niedrigen Blutzuckerspiegels passiert es oft, dass ich vergesse, Informationen an meine Kollegen zu \u00fcbergeben.



", "shortText": "Am meisten belastet mich das Gef\u00fchl, nichts geschafft zu haben. Trotz \u00dcberstunden und dem Verzicht auf meine gesetzlich vorgeschriebene Pause passiert es h\u00e4ufig, dass ich zum Beispiel wichtige Dinge wie Mundpflege, Wechsel von Kathetern bzw.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass Patienten teils gegen ihren Willen oder ohne eine medizinische Notwendigkeit \u2013 weil sie sowieso in den n\u00e4chsten Tagen versterben \u2013 weiter therapiert werden, anstatt ihnen die Leidensphase mit Schmerzmitteln zu erleichtern.



", "shortText": "Dass Patienten teils gegen ihren Willen oder ohne eine medizinische Notwendigkeit \u2013 weil sie sowieso in den n\u00e4chsten Tagen versterben \u2013 weiter therapiert werden, anstatt ihnen die Leidensphase mit Schmerzmitteln zu erleichtern.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass keine Zeit f\u00fcr zwischenmenschliche Kommunikation ist, obwohl der Bedarf bei den meisten Patienten riesig ist. Viele f\u00fchlen sich krank und k\u00f6nnen mit diesem Gef\u00fchl nicht alleine umgehen, weswegen sie dann aufgrund eigentlich bagatellartiger Erkrankungen eine Notaufnahme aufsuchen.



", "shortText": "Dass keine Zeit f\u00fcr zwischenmenschliche Kommunikation ist, obwohl der Bedarf bei den meisten Patienten riesig ist. Viele f\u00fchlen sich krank und k\u00f6nnen mit diesem Gef\u00fchl nicht alleine umgehen, weswegen sie dann aufgrund eigentlich bagatellartiger", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Dass aufgrund zu wenig Personal Patienten oft mit ihren Sorgen und \u00c4ngsten allein gelassen werden, dass die Auszubildenen nicht angemessen angeleitet werden. Dass f\u00fcr sterbende Patienten zu wenig Zeit ist, um sie angemessen zu begleiten. Viel Personalwechsel durch Pflegekr\u00e4fte aus Zeitarbeitsfirmen, die sich auf unserer Station nicht auskennen. Viele \u00dcberstunden durch Krankheitsausf\u00e4lle. Insgesamt haben wir im Team 2.000 \u00dcberstunden. Am schlimmsten ist aber, dass der Personalmangel bei uns schon seit Monaten bekannt ist (durch \u00dcberlastungsanzeigen etc.) und sich trotzdem nichts \u00e4ndert und man von Pflegedienstleitung und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung nur hingehalten wird.



", "shortText": "Am schlimmsten ist, dass der Personalmangel seit Monaten bekannt ist und sich nichts \u00e4ndert und man von Pflegedienstleitung und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung nur hingehalten wird.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Stundenlanges Liegen in Exkrementen, Einstuhlen im Bett, da nicht zeitnah auf die Klingel reagiert werden kann. Immer mehr Aufgaben trotz sinkender Personalst\u00e4rke. Ich bin f\u00fcr zu viele Patienten verantwortlich und werde dem nicht gerecht. Es ist keine Zeit f\u00fcr Patientengespr\u00e4che, auch nicht f\u00fcr Angeh\u00f6rigengespr\u00e4che bei schwerstkranken Patienten oder sogar die Begleitung von sterbenden Patienten und/oder deren Angeh\u00f6rigen. Heutzutage sterben Patienten sehr oft alleine im Zimmer.



", "shortText": "Heutzutage sterben Patienten sehr oft alleine im Zimmer.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Keine Zeit f\u00fcr die Patienten zu haben, aber die volle Verantwortung zu tragen.



", "shortText": "Keine Zeit f\u00fcr die Patienten zu haben, aber die volle Verantwortung zu tragen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Urologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Mit ungutem Gef\u00fchl zur Arbeit zu gehen und mit ungutem Gef\u00fchl und der Angst, etwas falsch gemacht oder vergessen zu haben, nach Hause zu gehen. Keine Freude mehr an der Arbeit zu haben.



", "shortText": "Mit ungutem Gef\u00fchl zur Arbeit zu gehen und mit ungutem Gef\u00fchl und der Angst, etwas falsch gemacht oder vergessen zu haben, nach Hause zu gehen. Keine Freude mehr an der Arbeit zu haben.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Neonatologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Neonatologie" } }, { "text": "

Das hohe Gangtempo, \u00bbLaufschritt\u00ab und das permanente Bedienen des Telefons. Mittlerweile habe ich Herzrhythmusst\u00f6rungen. Mich belastet sehr, dass ich selbst nicht mehr steuern kann, sondern nur noch stressig reagieren muss. Wir finden Verstorbene erst nach einigen Stunden in ihrem Bett liegend. Das ist besonders schlimm. Ich steige demn\u00e4chst aus dem Beruf aus! Nach 20 Jahren bin ich am Ende.



", "shortText": "Wir finden Verstorbene erst nach einigen Stunden in ihrem Bett liegend.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Es gibt immer wieder Vorf\u00e4lle, die vertuscht werden. Viele Tote. Ich habe zum Beispiel einen Arzt in einer Nacht mindestens 20 mal angepiepst wegen einer Patientin, der ein Herzschrittmacher implantiert worden war und die \u00fcber Schmerzen klagte. Der Arzt schlief, wollte nicht gest\u00f6rt werden, reagierte einmal (nach vergeblichen 5-10 Versuchen), meinte, die Patientin stelle sich an, ich solle ihr Benuron geben. Keinerlei Verbesserung. Patientin starb am darauffolgendem Nachmittag. Das Herz hatte sich entz\u00fcndet, wegen des Schrittmachers. Meine Beschwerden wurden ignoriert. Ich allein kann \u00fcber Dutzende \u00e4hnliche F\u00e4lle berichten.



", "shortText": "Es gibt immer wieder Vorf\u00e4lle, die vertuscht werden. Viele Tote. Ich habe zum Beispiel einen Arzt in einer Nacht mindestens 20 mal angepiepst wegen einer Patientin, der ein Herzschrittmacher implantiert worden war und die \u00fcber Schmerzen klagte. Der", "hasCustomShortText": false, "displayName": "anonym", "displayMode": "small", "properties": {} }, { "text": "

Die Tatsache, dass ich wei\u00df, dass ich meine Patienten in der Regel nicht gut versorgen kann. Es reduziert sich oft auf Medikamente anh\u00e4ngen, Perfusoren wechseln, Beatmung optimieren und einmal pro Schicht lagern. Es gibt keine Zeit, Patienten und Angeh\u00f6rige zu begleiten, Gespr\u00e4che zu f\u00fchren. Ich kann keine Ma\u00dfnahmen durchf\u00fchren, die zum Beispiel ein Delir minimieren k\u00f6nnten. Konzepte wie basale Stimulation, Kinaesthetics und Bobath sind nicht umsetzbar. Ich werde meinem Anspruch nicht gerecht. Oft rennt man nur, aber dadurch passieren Fehler und gute Pflege ist so nicht m\u00f6glich. Selbst die Grundversorgung ist nur manchmal gew\u00e4hrleistet. Hygienische Richtlinien sind in der Regel nicht umsetzbar.



", "shortText": "Hygienische Richtlinien sind in der Regel nicht umsetzbar.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Trotz der vielen Personalsusf\u00e4lle wird verlangt, die gleiche Arbeit wie bei normaler Besetzung zu leisten. Die Stationsleitung arbeitet voll in der Pflege und muss ihre Aufgaben noch nebenher machen.



", "shortText": "Trotz der vielen Personalsusf\u00e4lle wird verlangt, die gleiche Arbeit wie bei normaler Besetzung zu leisten. Die Stationsleitung arbeitet voll in der Pflege und muss ihre Aufgaben noch nebenher machen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Der hohe Patientendurchlauf und die damit verbundene Organisation.



", "shortText": "Der hohe Patientendurchlauf und die damit verbundene Organisation.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Zu wenig Zeit f\u00fcr die Patienten. Zu wenig Personal insbesondere bei Ausf\u00e4llen. Es gibt keine oder wenig gute Ausfallkonzepte, oft wird man aus dem Frei geholt, damit Patienten versorgt sind.



", "shortText": "Zu wenig Zeit f\u00fcr die Patienten. Zu wenig Personal insbesondere bei Ausf\u00e4llen. Es gibt keine oder wenig gute Ausfallkonzepte, oft wird man aus dem Frei geholt, damit Patienten versorgt sind.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Die unm\u00f6gliche Einhaltung aller Vorgaben, Empfehlungen, Therapien bei ungeplantem Personalausfall oder Unterbesetzung bei gleichzeitig hohem Therapieaufwand sowie der zeitgleichen Versorgung von intensivpflichtigen Patienten. Die Knochenmarkstransplantationsabteilung unterliegt nicht dem IMC-Schema der Besetzungsst\u00e4rke, hat aber enormen Aufwand mit Chemotherapien und der Versorgung schwerst- oder todkranker Patienten. Bei akutem Personalmangel kam es mehrfach zu \u00bbBeinahezwischenf\u00e4llen\u00ab, wie sie in der Qualit\u00e4tsicherung bezeichnet werden.



", "shortText": "Die unm\u00f6gliche Einhaltung aller Vorgaben, Empfehlungen, Therapien bei ungeplantem Personalausfall oder Unterbesetzung bei gleichzeitig hohem Therapieaufwand sowie der zeitgleichen Versorgung von intensivpflichtigen Patienten. Die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Die Ausrede der Vorgesetzten, Pflege m\u00fcsse laut Gesetzgeber lediglich \u00bbausreichend sein\u00ab.



", "shortText": "Die Ausrede der Vorgesetzten, Pflege m\u00fcsse laut Gesetzgeber lediglich \u00bbausreichend sein\u00ab.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der Stress und die Belastung, allein f\u00fcr Essen, Transporte, Medikamente, Grund- und Behandlungspflege, OP-Vor- und -Nachsorge zust\u00e4ndig zu sein. Trotz \u00dcberstunden, die nicht dokumentiert werden, nicht fertig zu werden. Es interessiert die F\u00fchrungsebene nicht.



", "shortText": "Der Stress und die Belastung, allein f\u00fcr Essen, Transporte, Medikamente, Grund- und Behandlungspflege, OP-Vor- und -Nachsorge zust\u00e4ndig zu sein. Trotz \u00dcberstunden, die nicht dokumentiert werden, nicht fertig zu werden. Es interessiert die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

\u00dcberstunden sind die Regel. Genau wie Verst\u00f6\u00dfe gegen Arbeitnehmerrechte. Zum Beispiel werden Ruhezeiten zwischen zwei Schichten regelm\u00e4\u00dfig ignoriert: Dienstende 22.45, n\u00e4chster Dienst beginnt um 6.00. Das wird nicht dokumentiert, weil es die Erfasssungssoftware gar nicht aktzeptiert!



", "shortText": "\u00dcberstunden sind die Regel. Genau wie Verst\u00f6\u00dfe gegen Arbeitnehmerrechte. Zum Beispiel werden Ruhezeiten zwischen zwei Schichten regelm\u00e4\u00dfig ignoriert: Dienstende 22.45, n\u00e4chster Dienst beginnt um 6.00. Das wird nicht dokumentiert, weil es die", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Keine Zeit f\u00fcr die Patienten zu haben und qualitative Pflege nicht aus\u00fcben zu k\u00f6nnen. Dass die Politik immer gro\u00df redet, aber nichts macht. Es ist eine Frechheit, dass ein Krankenhaus wirtschaften muss. Es wird \u00fcberall an der falschen Stelle gespart. So bleiben die Patienten l\u00e4nger oder kommen schneller wieder. Dadurch entstehen mehr Kosten.



", "shortText": "Keine Zeit f\u00fcr die Patienten zu haben und qualitative Pflege nicht aus\u00fcben zu k\u00f6nnen. Dass die Politik immer gro\u00df redet, aber nichts macht. Es ist eine Frechheit, dass ein Krankenhaus wirtschaften muss. Es wird \u00fcberall an der falschen Stelle gespart.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Angeh\u00f6rige und Patienten bei Kollegenfehlern anzul\u00fcgen. Hochn\u00e4sige \u00c4rzte, die Sachen (Hygiene) falsch machen, aber sich von einer \u00bbSchwester\u00ab nichts sagen lassen. Respektlose Patienten. Ungefragt geduzt, mit Vornamen angesprochen oder als Fachpflegerin als \u00bbSchwester\u00ab bezeichnet zu werden.



", "shortText": "Angeh\u00f6rige und Patienten bei Kollegenfehlern anzul\u00fcgen. Hochn\u00e4sige \u00c4rzte, die Sachen (Hygiene) falsch machen, aber sich von einer \u00bbSchwester\u00ab nichts sagen lassen. Respektlose Patienten. Ungefragt geduzt, mit Vornamen angesprochen oder als", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Stress von Schichtbeginn bis Schichtende. Nie eine ungest\u00f6rte Pause.



", "shortText": "Stress von Schichtbeginn bis Schichtende. Nie eine ungest\u00f6rte Pause.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Dass ich sie nicht so durchf\u00fchren kann, wie ich es mir vorstelle und wie ich es gelernt habe. Auf die Bed\u00fcrfnisse der Patienten kann ich nicht so viel achten, da ich sonst mit der restlichen Arbeit nicht fertig werde. Des Weiteren belastet es mich sehr zu sehen, wie \u00fcberfordert Angeh\u00f6rige mit der Situation sind und wie wenig Unterst\u00fctzung sie erfahren (k\u00f6nnen).



", "shortText": "Dass ich sie nicht so durchf\u00fchren kann, wie ich es mir vorstelle und wie ich es gelernt habe. Auf die Bed\u00fcrfnisse der Patienten kann ich nicht so viel achten, da ich sonst mit der restlichen Arbeit nicht fertig werde. Des Weiteren belastet es mich", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Zeitdruck f\u00fchrt zu Chaos, Chaos f\u00fchrt zu teilweise erheblichen Fehlern in der Betreuung der Patienten, diese sind generell unterversorgt. Letztlich steigt die Sterblichkeit.



", "shortText": "Zeitdruck f\u00fchrt zu Chaos, Chaos f\u00fchrt zu teilweise erheblichen Fehlern in der Betreuung der Patienten.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Andauernde St\u00f6rungen. Dass ich nichts in Ruhe abarbeiten kann, dauernd werde ich gest\u00f6rt und die To-do-Liste wird immer l\u00e4nger, obwohl ich mit der angefangenen Arbeit noch nicht fertig bin. Au\u00dferdem, dass Patienten in hoher Zahl aufgenommen werden, Hauptsache, die Fallpauschale kann mitgenommen werden. Wo und wie, und ob diese Patienten pflegerisch versorgt werden k\u00f6nnen, interessiert dann niemanden mehr, leider auch die Pflegedirektion nicht.



", "shortText": "Andauernde St\u00f6rungen. Dass ich nichts in Ruhe abarbeiten kann, dauernd werde ich gest\u00f6rt und die To-do-Liste wird immer l\u00e4nger, obwohl ich mit der angefangenen Arbeit noch nicht fertig bin. Au\u00dferdem, dass Patienten in hoher Zahl aufgenommen werden,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Die fehlende Unterst\u00fctzung der Vorgesetzten (Klinikleitung, Pflegedienstleitung, Pflegedirektion), die Personalmangel nicht sehen, \u00dcberlastungsanzeigen \u203averschwinden lassen\u2039 oder einfach ignorieren und nur Stationsleitungen einsetzen, die sich nicht auflehnen.





Fragw\u00fcrdige Einstellungspraxis: Neue Kollegen werden \u00fcbergangsweise in Fachbereichen eingesetzt, auf die sie sich nicht beworben haben, und werden mit dem Versprechen abgespeist, in geraumer Zeit in ihrem Wunschbereich zu wechseln. Die Folge: Unzufriedenheit und schlechtes Klima im Team und st\u00e4ndig neue Kollegen, da m\u00fcndliche Versprechen oft nicht eingehalten werden und diesem Vertrauensverlust oft eine K\u00fcndigung folgt.





Unzuverl\u00e4ssige Arbeitszeiten. Ich habe Angst an mein Telefon zu gehen, wenn die Nummer meiner Station angezeigt wird. Jeder meiner Kollegen teilt diese Angst. Wenn Kollegen ausfallen, m\u00fcssen andere einspringen. Dass Kollegen ausfallen oder nach 11 Tagen Schicht am St\u00fcck mit zus\u00e4tzlichen \u00dcberstunden einfach nicht mehr k\u00f6nnen und sich krankmelden, ist absehbar. Mein Team muss das ausbaden. Der Schuldige ist meist nicht der Arbeitgeber, der den schlechten Springerplan duldet, sondern der Kollege, der schon wieder krank ist. Wenn mal niemand gefunden werden konnte, wird versucht den Personalmangel mit Sch\u00fclern, FSJlern oder Kr\u00e4ften von anderen Stationen auszugleichen, die nat\u00fcrlich nicht auf der Station eingearbeitet sind.





Das Problem ist sowohl, dass es keine guten Fachkr\u00e4fte gibt, die in der Pflege arbeiten wollen, weil das Arbeitspensum und die Arbeitsbelastung einfach sehr hoch sind, als auch, dass die Fluktuation bei jungem Pflegepersonal sehr hoch ist und viele angehende Pflegekr\u00e4fte den Beruf wieder verlassen. Zu Recht.



", "shortText": "Die fehlende Unterst\u00fctzung der Vorgesetzten (Klinikleitung, Pflegedienstleitung, Pflegedirektion), die Personalmangel nicht sehen, \u00dcberlastungsanzeigen \u203averschwinden lassen\u2039 oder einfach ignorieren und nur Stationsleitungen einsetzen, die sich nicht", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Die Erwartungshaltung der Patienten, dass man sofort behandelt wird, auch wenn es nichts Dringendes ist. Keiner kann warten.



", "shortText": "Die Erwartungshaltung der Patienten, dass man sofort behandelt wird, auch wenn es nichts Dringendes ist. Keiner kann warten.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Dass ich meine Patienten nicht ad\u00e4quat versorgen kann. Woraus schlechtes Gewissen resultiert, sowie die riesengro\u00dfe verdammte Angst, irgendetwas vergessen oder einen Fehler gemacht zu haben.



", "shortText": "Dass ich meine Patienten nicht ad\u00e4quat versorgen kann. Woraus schlechtes Gewissen resultiert, sowie die riesengro\u00dfe verdammte Angst, irgendetwas vergessen oder einen Fehler gemacht zu haben.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kinder- und Jugendheilkunde", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kinder- und Jugendheilkunde" } }, { "text": "

Zeitdruck. Kein Personal, deswegen keine Hilfe bei Lagerung der Patienten, kaum Unterst\u00fctzung bei Notf\u00e4llen. Eigener und externer Anspruch an Pflegema\u00dfnahmen. Fehlende oder schlechte Kommunikation zwischen Berufsgruppen. St\u00e4ndige \u00dcberstunden. Keine Pausen. St\u00e4ndige Anrufe zum Einspringen an freien Tagen und Wochenenden. Kontinuierlicher Stress. Verantwortung gegen\u00fcber j\u00fcngeren Kollegen in der Schichtf\u00fchrung mit Patientenversorgung und Organisation unter einen Hut bringen. Patienten m\u00fcssen, bis Hilfe zur Verf\u00fcgung steht, l\u00e4ngere Zeit in ihren Ausscheidungen liegen. Assistenz bei Operationen oder Eingriffen im Patientenzimmer binden einen zeitlich, keine Kontrolle \u00fcber die anderen Patienten. Schlechte Stimmung im Team.



", "shortText": "Zeitdruck. Kein Personal, deswegen keine Hilfe bei Lagerung der Patienten, kaum Unterst\u00fctzung bei Notf\u00e4llen. Eigener und externer Anspruch an Pflegema\u00dfnahmen. Fehlende oder schlechte Kommunikation zwischen Berufsgruppen. St\u00e4ndige \u00dcberstunden. Keine", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

K\u00f6rperliche Anforderungen (Heben, Tragen). Die Unm\u00f6glichkeit, Patienten ad\u00e4quat und individuell zu versorgen. Der permanente Zeitdruck und dass eine Arbeit st\u00e4ndig unterbrochen wird. Keine M\u00f6glichkeit, Auszubildende anzuleiten. Keine M\u00f6glichkeit, sich selbst zu informieren und weiterzubilden, mit Kollegen zu diskutieren, Fallbesprechungen zu machen. Zu wenig Pausen, ung\u00fcnstige Schichten.



", "shortText": "K\u00f6rperliche Anforderungen (Heben, Tragen). Die Unm\u00f6glichkeit, Patienten ad\u00e4quat und individuell zu versorgen. Der permanente Zeitdruck und dass eine Arbeit st\u00e4ndig unterbrochen wird. Keine M\u00f6glichkeit, Auszubildende anzuleiten. Keine M\u00f6glichkeit,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Kostendruck. Unn\u00f6tige Eingriffe. Fehlende Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che und Beratung. Fehlende Zeit f\u00fcr interdisziplin\u00e4ren Austausch. Hohe Patientenzahlen.



", "shortText": "Kostendruck. Unn\u00f6tige Eingriffe. Fehlende Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che und Beratung. Fehlende Zeit f\u00fcr interdisziplin\u00e4ren Austausch. Hohe Patientenzahlen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Zeitnot. Keine Pausen. Zu wenig Trinken. St\u00e4ndiges Laufen, Gehen und Stehen bei Temperaturen \u00fcber 26 Grad im Patientenraum und 33 Grad im Krei\u00dfsaalsectioraum. Eltern nicht oder nur teilweise ad\u00e4quat informieren, tr\u00f6sten, anleiten, begleiten. Nach Hause zu gehen und immer zu \u00fcberlegen, ob ich nichts vergessen habe. Todesf\u00e4lle nicht im Team (Pflege + Arzt + Supervisorin) nachzubearbeiten.



", "shortText": "Zeitnot. Keine Pausen. Zu wenig Trinken. St\u00e4ndiges Laufen, Gehen und Stehen bei Temperaturen \u00fcber 26 Grad im Patientenraum und 33 Grad im Krei\u00dfsaalsectioraum. Eltern nicht oder nur teilweise ad\u00e4quat informieren, tr\u00f6sten, anleiten, begleiten. Nach", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Neonatologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Neonatologie" } }, { "text": "

Die Gewissheit, dass sich an der Situation nichts \u00e4ndern wird, selbst wenn Blut flie\u00dft aufgrund von physischer Gewalt von Patienten gegen\u00fcber dem Pflegepersonal.



", "shortText": "Die Gewissheit, dass sich an der Situation nichts \u00e4ndern wird, selbst wenn Blut flie\u00dft aufgrund von physischer Gewalt von Patienten gegen\u00fcber dem Pflegepersonal.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Dass durch die ganze Dokumentation und die zu hohe Belastung die tats\u00e4chliche Arbeit, die Arbeit am Patienten, nicht mal die H\u00e4lfte vom Alltag einnimmt.



", "shortText": "Dass durch die ganze Dokumentation und die zu hohe Belastung die tats\u00e4chliche Arbeit, die Arbeit am Patienten, nicht mal die H\u00e4lfte vom Alltag einnimmt.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Ungeplanter Personalausfall bringt die Besetzung ans Limit.



", "shortText": "Ungeplanter Personalausfall bringt die Besetzung ans Limit.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Harte k\u00f6rperliche Arbeit.



", "shortText": "Harte k\u00f6rperliche Arbeit.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Keine Einarbeitung zu bekommen.



", "shortText": "Keine Einarbeitung zu bekommen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Kollegen, die dieses System tragen!



", "shortText": "Kollegen, die dieses System tragen!", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Man kann seinen Patienten nicht mehr gerecht werden. Menschen, die nicht mehr allein zur Toilette gehen k\u00f6nnen, m\u00fcssen oftmals viel zu lange vertr\u00f6stet werden.



", "shortText": "Man kann seinen Patienten nicht mehr gerecht werden. Menschen, die nicht mehr allein zur Toilette gehen k\u00f6nnen, m\u00fcssen oftmals viel zu lange vertr\u00f6stet werden.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Dass ich mich nicht richtig selbst sch\u00fctzen kann.



", "shortText": "Dass ich mich nicht richtig selbst sch\u00fctzen kann.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Bei jeder T\u00e4tigkeit ist man abgehetzt. Muss an alles denken. Man bekommt keinen Dank und wenn irgendwas liegenbleibt, bekommt man Gespr\u00e4che oder Abmahnungen. Jede Beschwerde f\u00e4llt auf die examinierte Pflegekraft zur\u00fcck und wird nicht als Konsequenz des Personalmangels gesehen.



", "shortText": "Bei jeder T\u00e4tigkeit ist man abgehetzt. Muss an alles denken. Man bekommt keinen Dank und wenn irgendwas liegenbleibt, bekommt man Gespr\u00e4che oder Abmahnungen. Jede Beschwerde f\u00e4llt auf die examinierte Pflegekraft zur\u00fcck und wird nicht als Konsequenz", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Urologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Der Alleinarbeitsplatz l\u00e4sst keine Zeit f\u00fcr die gesetzlichen Pausen. Die offiziellen Pausenkonzepte existieren zwar, sind in der Praxis aber nur in seltenen F\u00e4llen auch tats\u00e4chlich umsetzbar. Die Qualit\u00e4t der Arbeit sinkt. Pflegetherapeutische Arbeit wird auf ein \u00bbBewachen\u00ab reduziert.



", "shortText": "Der Alleinarbeitsplatz l\u00e4sst keine Zeit f\u00fcr die gesetzlichen Pausen. Die offiziellen Pausenkonzepte existieren zwar, sind in der Praxis aber nur in seltenen F\u00e4llen auch tats\u00e4chlich umsetzbar. Die Qualit\u00e4t der Arbeit sinkt. Pflegetherapeutische Arbeit", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Stress, Telefon (klingelt st\u00e4ndig, manchmal nonstop), ungedulige Angeh\u00f6rige, Beleidigung, Gewalt, wenn alles auf einmal kommt, (Patient hat zum Beispiel einen durchgebluteten Verband, den m\u00f6chte ich wechseln, w\u00e4hrenddessen soll ich schnell OP und einen Patienten von Intensivstation holen). Der meiste Aufwand gilt aber der Dokumentation, diese raubt sehr viel Zeit, die nicht f\u00fcr den Patienten aufgebracht werden kann.



", "shortText": "Stress, Telefon (klingelt st\u00e4ndig, manchmal nonstop), ungedulige Angeh\u00f6rige, Beleidigung, Gewalt, wenn alles auf einmal kommt, (Patient hat zum Beispiel einen durchgebluteten Verband, den m\u00f6chte ich wechseln, w\u00e4hrenddessen soll ich schnell OP und", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Zeitdruck in pathologischen Situationen unter der Geburt. Und die Tatsache, die Frauen zu oft allein lassen zu m\u00fcssen.



", "shortText": "Zeitdruck in pathologischen Situationen unter der Geburt. Und die Tatsache, die Frauen zu oft allein lassen zu m\u00fcssen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geburtsmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geburtsmedizin" } }, { "text": "

Der hohe OP-Druck, es geht zu wie am Flie\u00dfband. Und dass niemand in W\u00fcrde und Ruhe sterben darf. Es werden bei Patienten bis zum Schluss Chemotherapien und Bestrahlungen durchgef\u00fchrt anstatt eine vern\u00fcnftige Palliativmedizin anzubieten. Aber laut Aussage des Chefarztes lohnt sich palliatives Arbeiten nicht.



", "shortText": "Laut Aussage des Chefarztes lohnt sich palliatives Arbeiten nicht.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Urologie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Im Nachtdienst allein auf einer geriatrischen akut psychiatrischen Station mit vielen aggressiven Patienten zu sein. Krankheitsbilder wie Demenz, Parkinson, Apoplex und weitere, die einen pflegerischen Mehraufwand bed\u00fcrfen. Keine Chance auf Besserung der Situation, da die Probleme von der Pflegedienstleitung mit dem Spruch abgetan wurden: \u00bbDas war schon immer so.\u00ab



", "shortText": "Im Nachtdienst allein auf einer geriatrischen akut psychiatrischen Station mit vielen aggressiven Patienten zu sein. Krankheitsbilder wie Demenz, Parkinson, Apoplex und weitere, die einen pflegerischen Mehraufwand bed\u00fcrfen. Keine Chance auf Besserung", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Man wird an besonders stressigen Tagen gegen\u00fcber Patienten, die zu viel fragen oder weinen, innerlich richtig b\u00f6se, denn es verz\u00f6gert den Ablauf. St\u00e4ndiges Einspringen an freien Tagen, weil sonst die Kollegin allein dasteht. Anrufe sogar im Urlaub.



", "shortText": "Man wird an besonders stressigen Tagen gegen\u00fcber Patienten, die zu viel fragen oder weinen, innerlich richtig b\u00f6se, denn es verz\u00f6gert den Ablauf. St\u00e4ndiges Einspringen an freien Tagen, weil sonst die Kollegin allein dasteht. Anrufe sogar im Urlaub.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dass man alles gibt und trotzdem nicht alles schaffen kann, egal wie man sich anstrengt. Dass Patienten nicht gen\u00fcgend versorgt oder gelagert werden k\u00f6nnen. Dass f\u00fcr Sterbende keine Zeit bleibt. Einfach dass das Menschliche auf der Strecke bleibt. Wir arbeiten Tag f\u00fcr Tag am Limit und denken, es kann nicht schlimmer werden, doch dann wird man am n\u00e4chsten Tag vom Gegenteil \u00fcberzeugt. Familie und Freunde leiden sehr, da man immer wieder an den wenigen freien Tagen einspringen soll. Immer wieder kommen noch mehr neue Dinge dazu, die wir Pflegekr\u00e4fte machen sollen. Es ist unertr\u00e4glich geworden.



", "shortText": "Familie und Freunde leiden sehr, da man immer wieder an den wenigen freien Tagen einspringen soll.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Dass man spontan auf anderen Stationen arbeiten muss, auf denen man die Patienten nicht kennt und dennoch Verantwortung \u00fcbernehmen muss.



", "shortText": "Dass man spontan auf anderen Stationen arbeiten muss, auf denen man die Patienten nicht kennt und dennoch Verantwortung \u00fcbernehmen muss.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Das Pflegen von Patienten, die nach gro\u00dfen OPs (zum Beispiel Zystektomien) kaum mehr auf die Beine kommen und Komplikationen entwickeln. Unn\u00f6tige OPs, die beim k\u00f6rperlichen Zustand sowie dem sozialen Umfeld eines Patienten durchgef\u00fchrt werden, um hohe Fallpauschalen abzugreifen. Dabei wird aber nicht ausreichend informiert, wie stark sich eine solche OP auf das weitere Leben auswirken kann. Dass dem Patienten diese OPs nicht mehr unbedingt helfen, ist dabei zweitrangig. Zudem k\u00f6nnen die Komplikationen nach einer solchen OP h\u00e4ufig nicht vom sozialen Umfeld abgefangen werden. H\u00e4ufig kommen diese Patienten wieder mit Komplikationen zu uns \u2013 oder sie liegen nach der OP gleich wochenlang wegen Komplikationen bei uns.





Ich mag diesen Patienten nicht mehr ins Gesicht l\u00fcgen, dass diese OPs sinnvoll gewesen sind. Ebenso habe ich es satt, mich jeden Tag von diesem System ausbeuten zu lassen, weil ich so gutm\u00fctig bin, meine Patienten trotzdem gut versorgen zu wollen. Gleichzeitig f\u00e4llt es mir schwer, aus Selbstschutz Abstriche bei der Arbeitsqualit\u00e4t zu machen. Das f\u00fchrt zu Konflikten wie: Mobilisiere ich Patient X noch mit einem Zeitaufwand von mindestens 30 Minuten, oder mache ich heute einigerma\u00dfen p\u00fcnktlich Schluss?





Schwer zu ertragen ist auch, wenn man subtil gezwungen wird, bei \u00e4rztlichen Fehlentscheidungen keinen Widerspruch einzulegen. Da werden Patienten l\u00e4ngere Zeit fachlich inkompetent behandelt, da sie eigentlich l\u00e4ngst in einen anderen Fachbereich h\u00e4tten verlegt werden m\u00fcssen, aber der Fall wird lukrativer, wenn man eine Verlegung hinausz\u00f6gert. Das Wohl des Patienten ist dabei zweitrangig.



", "shortText": "Das Pflegen von Patienten, die nach gro\u00dfen OPs (zum Beispiel Zystektomien) kaum mehr auf die Beine kommen und Komplikationen entwickeln. Unn\u00f6tige OPs, die beim k\u00f6rperlichen Zustand sowie dem sozialen Umfeld eines Patienten durchgef\u00fchrt werden, um", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Urologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Urologie" } }, { "text": "

Selbstvernachl\u00e4ssigung, manchmal trinke ich 8 Stunden keinen Schluck Wasser und gehe nicht aufs Klo. Das Gef\u00fchl von Machtlosigkeit und Hilflosigkeit, wenn man gebraucht wird und es nicht schafft, sich Zeit zu nehmen.



", "shortText": "Selbstvernachl\u00e4ssigung, manchmal trinke ich 8 Stunden keinen Schluck Wasser und gehe nicht aufs Klo. Das Gef\u00fchl von Machtlosigkeit und Hilflosigkeit, wenn man gebraucht wird und es nicht schafft, sich Zeit zu nehmen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Das k\u00f6rperliche Arbeitspensum (Akkordarbeit), seelisch bin ich zum Gl\u00fcck sehr belastbar, aber der R\u00fccken und die Beine machen \u00f6fter Probleme und schmerzen.



", "shortText": "Das k\u00f6rperliche Arbeitspensum (Akkordarbeit), seelisch bin ich zum Gl\u00fcck sehr belastbar, aber der R\u00fccken und die Beine machen \u00f6fter Probleme und schmerzen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Keine Zeit zu haben, um sich ad\u00e4quat um Patienten k\u00fcmmern zu k\u00f6nnen. Immerhin habe ich Kinder vor mir, die viel Erkl\u00e4rung und Unterst\u00fctzung brauchen.



", "shortText": "Keine Zeit zu haben, um sich ad\u00e4quat um Patienten k\u00fcmmern zu k\u00f6nnen. Immerhin habe ich Kinder vor mir, die viel Erkl\u00e4rung und Unterst\u00fctzung brauchen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kinder- und Jugendheilkunde", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kinder- und Jugendheilkunde" } }, { "text": "

Durch Organisationsverschulden und schon zum Teil lange vorher bekannte Unterbesetzung in einer Schicht, in Situationen gebracht zu werden, in denen es klar ist, dass es zu einer Patientengef\u00e4hrdung kommen wird. Es wird hingenommen, dass eine gef\u00e4hrliche Pflege stattfindet.





Es gibt so viele tolle pflegerische M\u00f6glichkeiten, welche die Patienten bei ihrer Genesung unterst\u00fctzen k\u00f6nnen \u2013 wenn man die Zeit daf\u00fcr hat. Ich bin mit Leidenschaft Kinderkrankenschwester f\u00fcr Intensivmedizin und kann mir nichts anderes vorstellen, als meinen Traumberuf auszu\u00fcben. Dennoch wird die psychische Belastung durch den Personalmangel immer gr\u00f6\u00dfer.





Zu wissen, dass es Jahre dauern wird, bis dieser Peak \u00fcberwunden ist, macht mich traurig. Die Politik hat es bis heute nicht verstanden und kein Konzept entwickelt, um den Pflegeberuf attraktiv zu machen oder die Arbeitsbedingungen zu verbessern.



", "shortText": "Es gibt so viele tolle pflegerische M\u00f6glichkeiten, welche die Patienten bei ihrer Genesung unterst\u00fctzen k\u00f6nnen \u2013 wenn man die Zeit daf\u00fcr hat.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Meines Erachtens fing alles an, noch schlimmer zu werden, als viele Krankenh\u00e4user zu GmbHs wurden. Ein Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen zu f\u00fchren, ist doch ein Ding der Unmenschlichkeit. Und wer darunter leidet, sind die Patienten und die Personen, die sie pflegen.



", "shortText": "Ein Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen zu f\u00fchren, ist doch ein Ding der Unmenschlichkeit.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Vermehrte Dokumentations- und Pflegeplanungsaufgaben ohne zus\u00e4tzliches Personal. Erh\u00f6hter Patientendurchlauf \u2013 im Extremfall bis zu 20 neue Patienten am Tag! Dass in den letzten Jahren vermehrt Therapien angesetzt werden, beispielsweise Antibiotika-Gaben f\u00fcr Patienten, die am einbestellten Termin nicht operiert werden konnten, um diesen Tag abrechnen zu k\u00f6nnen. Dokumentationsdruck: Der Arzt schreibt zum Beispiel, die Wunde habe nachgeblutet. Der Patient bleibt einen Tag l\u00e4nger im Krankenhaus. Die Pflege schreibt, die Wunde sei reizlos, es gebe keine Nachblutung, da lediglich zwei bis drei Tropfen Blut zum Vorschein kamen und die leichte Nachblutung beim Erstverbandswechsel durch Kompression ohne Probleme gestoppt werden konnte. Der Patient k\u00f6nnte somit an diesem Tag entlassen werden, somit k\u00f6nnte nicht weiter abgerechnet werden.



", "shortText": "Vermehrte Dokumentations- und Pflegeplanungsaufgaben ohne zus\u00e4tzliches Personal. Erh\u00f6hter Patientendurchlauf \u2013 im Extremfall bis zu 20 neue Patienten am Tag! Dass in den letzten Jahren vermehrt Therapien angesetzt werden, beispielsweise Antibiotika-", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Dermatologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Dermatologie" } }, { "text": "

Die Patienten m\u00fcssen zu lange warten und werden sehr unzufrieden. Auch \u00c4rzte beschweren sich, weil deren Anordnungen zu sp\u00e4t durchgef\u00fchrt werden.



", "shortText": "Die Patienten m\u00fcssen zu lange warten und werden sehr unzufrieden. Auch \u00c4rzte beschweren sich, weil deren Anordnungen zu sp\u00e4t durchgef\u00fchrt werden.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Die Geburt als einmaliges Erlebnis kann durch schlechte Betreuung ein Trauma f\u00fcrs Leben werden. Die Verantwortung f\u00fcr physische und psychische Gesundheit aller Beteiligten ist also gro\u00df! Demgegen\u00fcber steht keinerlei Anerkennung durch Bezahlung. Es gibt keinen Hebammenmangel, nur verlassen die meisten Hebammen diese Situationen. In meiner kleinen Klinik besteht ein tolles Team, das \u00dcberlastungen abfangen kann. Wir gehen sehr flexibel auf ruhige Dienste ein (\u00dcberstundenabbau) und auch auf anstrengende Dienste (zus\u00e4tzliche Hebamme wird gerufen, falls m\u00f6glich). Durch die Liebe zum Beruf b\u00fc\u00dfen wir privat ein.



", "shortText": "Durch die Liebe zum Beruf b\u00fc\u00dfen wir privat ein.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Geburtsmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Geburtsmedizin" } }, { "text": "

Es belastet mich, dass ich aufgrund des Systems meine Patienten nicht mehr als Menschen sehen kann, weil ich kaum Zeit habe, um auf ihre Bed\u00fcrfnisse einzugehen.



", "shortText": "Es belastet mich, dass ich aufgrund des Systems meine Patienten nicht mehr als Menschen sehen kann, weil ich kaum Zeit habe, um auf ihre Bed\u00fcrfnisse einzugehen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Nachtdienste allein. Das ist der Horror. Ich habe, wenn die Station voll ist, 34 Patienten \u2013 zum Teil frisch operierte Gef\u00e4\u00df-OPs oder auch mal eine Direktverlegung eines operierten Blinddarms oder \u00c4hnliches. Letzteres sind zumindest f\u00fcr die ersten Stunden \u00fcberwachungspflichtige Patienten. Der fahrbare Monitor ist entweder nicht da, weil ihn sich eine andere Station geliehen hat, und wenn man ihn doch hat, ist er eher was f\u00fcr die mentale Beruhigung des Patienten, da er nicht mit dem Schwesternzimmer vernetzt ist und man ihn eh nicht h\u00f6ren w\u00fcrde. Regelm\u00e4\u00dfige Rundg\u00e4nge sind eher Wunschdenken und kaum machbar. Und selbst im st\u00fcndlichen Rhythmus auch zu wenig f\u00fcr frisch Operierte, die eventuell noch in den Aufwachraum gemusst h\u00e4tten.





Regelm\u00e4\u00dfige Rundg\u00e4nge sind wegen des Arbeitspensums nicht m\u00f6glich. In der Nacht m\u00fcssen die Medikamente f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage gestellt werden, kein anderer Dienst schafft das. Es sollen t\u00e4glich Putzarbeiten und mehrmals die Woche Medikamenten- und Materialbestellungen in den Computer eingegeben werden. Zus\u00e4tzlich sind noch die Patienten zu versorgen oder auch ein akuter Zugang aufzunehmen.





Planm\u00e4\u00dfig sollte es f\u00fcr unsere drei chirurgischen Stationen einen Springer geben, der bei anfallenden Arbeiten hilft. Mittlerweile ist das eher die Ausnahme als die Regel. St\u00fcrzt ein Patient in der Nacht aus dem Bett, kann ich nur beten, dass die Intensivstation oder die Notaufnahme einen Mitarbeiter zum Helfen schicken k\u00f6nnen. Oftmals sind aber auch sie sehr knapp besetzt. Zeitm\u00e4\u00dfig f\u00e4llt eine intraven\u00f6se Antibiotika- und Analgetika-Gabe in die Nachtschicht. Wenn man dann zu zehn und mehr Patienten muss und diesen dann in der Regel zwei oder mehr Kurzinfusionen verabreichen soll, artet das Ganze zu einer Art Kasten-Bumerang-Test aus. Und man kann nur hoffen, dass jede Flex\u00fcle l\u00e4uft, sonst rennt man extrem oft in die Zimmer oder muss total \u00fcbern\u00e4chtigt versuchen, eine neue zu legen.



", "shortText": "Nachtdienste allein. Das ist der Horror.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Wenig Personal. Anspruchsvolle Patienten. Zu viele Sachen, die gleichzeitig erledigt werden m\u00fcssen. Nicht gen\u00fcgend Zeit f\u00fcr die Patienten. Nachts allein mit 36 Patienten.



", "shortText": "Wenig Personal. Anspruchsvolle Patienten. Zu viele Sachen, die gleichzeitig erledigt werden m\u00fcssen. Nicht gen\u00fcgend Zeit f\u00fcr die Patienten. Nachts allein mit 36 Patienten.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Wenn ich das Gef\u00fchl habe, zehn Dinge gleichzeitig erledigen zu m\u00fcssen, und ich nichts abarbeiten kann, weil immer mehr hinzukommt. Wenn ich meine Patienten nicht einmal sehe, weil mich das Telefon im Dienstzimmer bindet. Wenn mir von allen Seiten nur Forderungen zugeworfen werden und ich nicht einmal die Chance habe, sie alle zu erf\u00fcllen. Wenn ich der nachfolgenden Schicht vieles von meiner Arbeit \u00fcberlassen muss, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Wenn ich viele hilfsbed\u00fcrftige Patienten habe, die ich nicht angemessen versorgen kann.



", "shortText": "Wenn ich das Gef\u00fchl habe, zehn Dinge gleichzeitig erledigen zu m\u00fcssen, und ich nichts abarbeiten kann, weil immer mehr hinzukommt. Wenn ich meine Patienten nicht einmal sehe, weil mich das Telefon im Dienstzimmer bindet. Wenn mir von allen Seiten nur", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Dem Patienten nicht die Versorgung zu geben, die ihm zusteht, sondern nur das N\u00f6tigste.



", "shortText": "Dem Patienten nicht die Versorgung zu geben, die ihm zusteht, sondern nur das N\u00f6tigste.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Fast t\u00e4glich gehen wir nach Hause mit dem Gef\u00fchl, unserer Arbeit nicht Herr geworden zu sein. So m\u00fcssen die folgenden Schichten die Arbeit kompensieren. Meist haben die jedoch selbst so viel zu tun, dass wichtige Pflegema\u00dfnahmen nicht stattfinden. Das f\u00fchrt oft zu Spannungen innerhalb des Teams. So arbeiten wir selten gemeinsam, k\u00f6nnen uns weniger mit dem Beruf und seinen Idealen identifizieren und machen uns angreifbar.





Wir stehen st\u00e4ndig zwischen Arzt und Patient, m\u00fcssen beiden Parteien gerecht werden und unendlich viel kommunizieren. Wir \u00fcbernehmen t\u00e4glich Aufgaben anderer Berufsfelder: Aufgaben des Arztes, des Psychologen, der Reinigungskraft, der Di\u00e4tassistentin. Wir k\u00f6nnen unseren Zust\u00e4ndigkeitsbereich schwer abgrenzen \u2013 wir haben nun mal den meisten Patientenkontakt und werden so permanent in die Verantwortung gezogen! Ich habe absolut kein Verst\u00e4ndnis f\u00fcr diese Verh\u00e4ltnisse.



", "shortText": "Fast t\u00e4glich gehen wir nach Hause mit dem Gef\u00fchl, unserer Arbeit nicht Herr geworden zu sein. So m\u00fcssen die folgenden Schichten die Arbeit kompensieren. Meist haben die jedoch selbst so viel zu tun, dass wichtige Pflegema\u00dfnahmen nicht stattfinden.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Dass man sich in ethischen Dilemmasituationen oft allein gelassen f\u00fchlt. Die Geschwindigkeit, in der man die Menschen versorgen muss, ist unw\u00fcrdig und entspricht nicht dem, was ich gelernt habe und was ich mit meinen Gewissen vereinbaren kann. Man versucht trotzdem, auf W\u00fcnsche einzugehen, Gespr\u00e4che zu f\u00fchren und muss daf\u00fcr woanders Zeit abzwacken. Durch den Stress passieren Pflegefehler wie falsche Medikamentenausgaben. Das Schnittstellenmanagement, zum Beispiel zwischen Pflegeheim und Krankenhaus, ist zum Teil katastrophal. Durch erh\u00f6hten Stress in beiden Institutionen kommt es zu Fehlern wie der Ausstellung falscher Medikamentenpl\u00e4ne.



", "shortText": "Dass man sich in ethischen Dilemmasituationen oft allein gelassen f\u00fchlt. Die Geschwindigkeit, in der man die Menschen versorgen muss, ist unw\u00fcrdig und entspricht nicht dem, was ich gelernt habe und was ich mit meinen Gewissen vereinbaren kann. Man", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Immer weniger Personal muss bei uns einem immer h\u00f6heren Durchlauf bew\u00e4ltigen: Es gibt mehr Aufnahmen bei k\u00fcrzerer Verweildauer. Dazu wechseln auch die Kollegen immer schneller, da gerade Berufsanf\u00e4nger sich rasch nach anderen Arbeits- oder Studienpl\u00e4tzen umschauen. So gibt es keine vern\u00fcnftige Einarbeitung mehr, was unweigerlich zu Fehlern und Mehrarbeit f\u00fchrt. Diese Abw\u00e4rtsspirale ist schon seit Jahren zu beobachten. Um den Mangel zu kompensieren, \u00fcberlegt sich unser Arbeitgeber immer neue Arbeitszeitmodelle, die v\u00f6llig unbeliebt und zum Teil auch gef\u00e4hrlich f\u00fcr die Patienten sind. So gibt es Springerpools, an denen sich alle beteiligen m\u00fcssen, weil die Stellen so unattraktiv sind, dass sich niemand darauf beworben hat. Wenn man f\u00fcr solch einen Dienst eingeteilt wird, kann es sein, dass man pl\u00f6tzlich eine Nachtschicht in einem fremden Haus des Klinikverbunds allein auf einer fremden Station leisten muss. Als einzige \u00bbEinarbeitung\u00ab bekommt man die R\u00e4umlichkeiten gezeigt und einen Handzettel, auf dem die zu leistenden Arbeiten beschrieben sind. Neben der Belastung auf der eigenen Station kommen solche unbefriedigenden Modelle noch obendrauf und f\u00fchren schlie\u00dflich zu K\u00fcndigungen und einem signifikant erh\u00f6hten Krankenstand, der dann die allgemein schlechte Lage noch deutlich versch\u00e4rft.



", "shortText": "Immer weniger Personal muss bei uns einem immer h\u00f6heren Durchlauf bew\u00e4ltigen: Es gibt mehr Aufnahmen bei k\u00fcrzerer Verweildauer. Dazu wechseln auch die Kollegen immer schneller, da gerade Berufsanf\u00e4nger sich rasch nach anderen Arbeits- oder", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Es gibt keine Zeit f\u00fcr Gespr\u00e4che. Rasur, Nagelpflege und Haarewaschen sind Luxus. Man ist froh, wenn Patienten nicht in der Lage sind, zu klingeln, da dies einen in der Zeitplanung komplett durcheinander bringt. Man kann keine Arbeit hintereinander erledigen, andauernde Unterbrechungen durch Anrufe von \u00c4rzten, Labor, Terminen f\u00fcr Untersuchungen, zu denen die Patientengefahren werden m\u00fcssen, Anrufe von Angeh\u00f6rigen, die nur kurz ihre Lieben sprechen wollen, oder dringend den behandelnden Arzt. Zu wenig \u00c4rzte, sodass man ein schlechtes Gewissen hat, den v\u00f6llig \u00fcberlasteten Arzt anzurufen, der oft nicht auf der Station ist, wenn man eine Frage hat.



", "shortText": "Man ist froh, wenn Patienten nicht in der Lage sind, zu klingeln, da dies einen in der Zeitplanung komplett durcheinander bringt.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Es ist schrecklich, Menschen die so einsam sind, aus Zeitdruck allein lassen zu m\u00fcssen. K\u00f6rperlich f\u00fchle ich mich ab der zweiten Stunde so, als w\u00e4re ein Lastwagen \u00fcber mich gerollt. Die Schmerzen sind abartig. Zuhause muss ich mich erstmal zwei Stunden hinliegen und Schulaufgaben und anderes f\u00fcr die Kinder vom Bett aus machen.



", "shortText": "Es ist schrecklich, Menschen die so einsam sind, aus Zeitdruck allein lassen zu m\u00fcssen. K\u00f6rperlich f\u00fchle ich mich ab der zweiten Stunde so, als w\u00e4re ein Lastwagen \u00fcber mich gerollt. Die Schmerzen sind abartig. Zuhause muss ich mich erstmal zwei", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Dass mit unserem schlechten Gewissen als Pflegekraft gearbeitet wird.



", "shortText": "Dass mit unserem schlechten Gewissen als Pflegekraft gearbeitet wird.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Zu viele Aufgaben k\u00f6nnen nicht fachgerecht erledigt werden. Es wird geschlampt und unhygienisch gearbeitet.



", "shortText": "Zu viele Aufgaben k\u00f6nnen nicht fachgerecht erledigt werden. Es wird geschlampt und unhygienisch gearbeitet.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

\u00c4rzte erwarten immer sofortiges f\u00fcr Sie da sein, auch wenn man gerade mit einer anderen T\u00e4tigkeit wie K\u00f6rperpflege am Patienten besch\u00e4ftigt ist.



", "shortText": "\u00c4rzte erwarten immer sofortiges f\u00fcr Sie da sein, auch wenn man gerade mit einer anderen T\u00e4tigkeit wie K\u00f6rperpflege am Patienten besch\u00e4ftigt ist.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "HNO-Heilkunde", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "HNO-Heilkunde" } }, { "text": "

Da unsere \u00c4rzte ebenfalls maximal \u00fcberlastet sind, \u00fcbernehme ich h\u00e4ufig \u00e4rztliche T\u00e4tigkeiten, kontrolliere Laborwerte, beziehungsweise f\u00fchre Kontrollen durch bei Verdacht auf Verschlechterung des Patientenzustandes. Ich reagiere bei beatmeten Patienten auf Vitalzeichen und passe gegebenenfalls die Beatmung an. Ich gebe Eltern Auskunft, damit sie sich etwas sicherer f\u00fchlen und nebenbei bin ich Schichtleitung, habe die Fachaufsicht f\u00fcr junge Kollegen, stehe als Ansprechpartner f\u00fcr Geburtshelfer, \u00c4rzte und Pflege zur Verf\u00fcgung und soll koordinieren, wer Transporte in den Krei\u00dfsaal begleitet, welche kinder verlegt werden k\u00f6nnen und so weiter.



", "shortText": "Da unsere \u00c4rzte ebenfalls maximal \u00fcberlastet sind, \u00fcbernehme ich h\u00e4ufig \u00e4rztliche T\u00e4tigkeiten.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Neonatologie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Neonatologie" } }, { "text": "

Ethische Konflikte! Menschen, die noch in sehr hohem Alter therapiert werden bis zum Ende. Patienten versterben dadurch fr\u00fcher als ohne Therapie.



", "shortText": "Ethische Konflikte! Menschen, die noch in sehr hohem Alter therapiert werden bis zum Ende. Patienten versterben dadurch fr\u00fcher als ohne Therapie.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Onkologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Onkologie" } }, { "text": "

Das wir als Pflegende bei der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung keine Stimme haben. Aus Kostengr\u00fcnden soll noch mehr Personal abgebaut werden. Das bedeutet noch weniger Zeit f\u00fcr jeden Einzelnen. Das ist maximal unbefriedigend. Die Arbeit, die wir machen, wird in keiner Weise wertgesch\u00e4tzt. Es bleibt auch kaum Zeit junge Mitarbeiter einzuarbeiten. Diese gehen dann schnell wieder, weil sie mit der Belastung auf der Intensivstation nicht klar kommen.



", "shortText": "Das wir als Pflegende bei der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung keine Stimme haben.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Abgesehen von der geringen Anzahl an Pflegekr\u00e4ften auf allen Stationen, die ich als Sch\u00fclerin gerade durchlaufe, finde ich es verantwortungslos, wenn Examinierte die Station zum Rauchen verlassen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich f\u00fcr mehr als 30 Patienten allein verantwortlich bin. Das ist lebensgef\u00e4hrlich, daf\u00fcr habe ich kein Verst\u00e4ndnis.





Belastend sind aber auch die Anspr\u00fcche der Patienten, die ihre Selbstpflegekompetenz an der Pforte zum Krankenhaus abgeben, egal wie selbstst\u00e4ndig sie tats\u00e4chlich sind. \u00bbSchwesteeeeeer!!!! Ziehen Sie mich Mal in den Rollstuhl!\u00ab Was das im Extremfall bei Oma Hildegard, die jeden Tag drei Packungen Bonbons, lutscht bedeutet: Ich wuchte mit meinen 66 Kilo eine Frau durch die Gegend, die bald das Dreifache wiegt, obwohl sie laufen kann. Und wenn der demographische Wandel ins Rollen kommt, wird die Pflege noch mehr zur Sklaverei, als sie jetzt schon ist.





\u00dcbrigens hoffe ich, nach der Ausbildung einer etwas weniger erniedrigenden T\u00e4tigkeit nachzugehen \u2013 so wie die meisten in meinem Kurs.



", "shortText": "Abgesehen von der geringen Anzahl an Pflegekr\u00e4ften auf allen Stationen, die ich als Sch\u00fclerin gerade durchlaufe, finde ich es verantwortungslos, wenn Examinierte die Station zum Rauchen verlassen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich f\u00fcr mehr als 30", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Ich arbeitete als Nachtwache in einem Wohnheim f\u00fcr chronisch psychisch Kranke. Eine Patientin wollte mich mit einer Glasflasche \u2013 die angeschafft wurden, weil Plastik, obwohl sicherer, zu teuer war \u2013 von hinten niederschlagen. Ich war wie immer allein im dienst. Die Patienten w\u00e4ren ohne Betreuung gewesen, wenn sie mich \u00bberwischt\u00ab h\u00e4tte. Der Vorgesetzten war das egal. Sie sagte, dass ich Verst\u00e4rkung vergessen k\u00f6nne und es sei ja nichts passiert. Eine Gef\u00e4hrdungsanzeige gab es nicht, das war nicht vorgesehen.



", "shortText": "Ich arbeitete als Nachtwache in einem Wohnheim f\u00fcr chronisch psychisch Kranke. Eine Patientin wollte mich mit einer Glasflasche \u2013 die angeschafft wurden, weil Plastik, obwohl sicherer, zu teuer war \u2013 von hinten niederschlagen. Ich war wie immer", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Dass von der Leitung gesagt wird, es g\u00e4be keine Probleme, wir w\u00fcrden sie uns selbst machen. Wer sich wehrt und etwas sagt, wird aggressiv angegangen. \u00bbGeh doch woanders hin\u00ab, ist eine beliebte Antwort.



", "shortText": "Dass von der Leitung gesagt wird, es g\u00e4be keine Probleme, wir w\u00fcrden sie uns selbst machen. Wer sich wehrt und etwas sagt, wird aggressiv angegangen. \u00bbGeh doch woanders hin\u00ab, ist eine beliebte Antwort.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Am meisten belastet, dass aufgrund des Personalmangels die Versorgung der Patienten nicht sichergestellt werden kann. Ich habe nach fast jeden Dienst die Sorge, eventuell einen Fehler gemacht zu haben, der das Krankheitsbild der Patienten verschlimmern und f\u00fcr mich juristische Konsequenzen haben k\u00f6nnte.



", "shortText": "Am meisten belastet, dass aufgrund des Personalmangels die Versorgung der Patienten nicht sichergestellt werden kann. Ich habe nach fast jeden Dienst die Sorge, eventuell einen Fehler gemacht zu haben, der das Krankheitsbild der Patienten", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Dass ich in der Schicht immer \u00f6fter allein arbeiten soll und somit die gesamte Verantwortung habe. Meiner Meinung nach sollte das Arbeiten allein auf Station verboten werden. Wenn dieser einen Person ein Unfall passiert, oder es ihr schlecht geht, ist niemand mehr da.



", "shortText": "Dass ich in der Schicht immer \u00f6fter allein arbeiten soll und somit die gesamte Verantwortung habe. Meiner Meinung nach sollte das Arbeiten allein auf Station verboten werden. Wenn dieser einen Person ein Unfall passiert, oder es ihr schlecht geht,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Menschen, die f\u00fcr die Genesung Kranker da sind, sind gezwungen, unter gesundheitssch\u00e4dlichen Arbeitsbedingungen zu arbeiten!



", "shortText": "Menschen, die f\u00fcr die Genesung Kranker da sind, sind gezwungen, unter gesundheitssch\u00e4dlichen Arbeitsbedingungen zu arbeiten!", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Als leitend t\u00e4tige Pflegekraft an der personellen Misere nichts \u00e4ndern zu k\u00f6nnen. T\u00e4glich zu sehen wie sich engagierte Kollegen aufreiben. Die v\u00f6llige Ignoranz von Politik, Gesellschaft und \u00c4rzteschaft dem Pflegemangel gegen\u00fcber.



", "shortText": "Als leitend t\u00e4tige Pflegekraft an der personellen Misere nichts \u00e4ndern zu k\u00f6nnen. T\u00e4glich zu sehen wie sich engagierte Kollegen aufreiben. Die v\u00f6llige Ignoranz von Politik, Gesellschaft und \u00c4rzteschaft dem Pflegemangel gegen\u00fcber.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Hier wird die Menschenw\u00fcrde mit F\u00fc\u00dfen getreten, die Arbeit der Pflegekr\u00e4fte seitens der Arbeitgeber in keinster Weise gew\u00fcrdigt. Waren wir einst im \u00f6ffentlichen Dienst t\u00e4tig, arbeiten wir heute in der freien Marktwirtschaft. Die Kliniken geh\u00f6ren Ketten, sind b\u00f6rsennotierte Konzerne. Arbeiten wie am Flie\u00dfband. Wie, bittesch\u00f6n, sind Konzern und Gesundheitswesen miteinander vereinbar? Wie lange kann man das als Pflegekraft noch ertragen, wie lange es hilfesuchenden Patienten zumuten? Ist es verwunderlich, das es kaum noch Nachwuchs in dieser Branche gibt?



", "shortText": "Wie, bittesch\u00f6n, sind Konzern und Gesundheitswesen miteinander vereinbar?", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Die wichtigste Botschaft: Es ist ein Wunder, das nicht viel mehr Leute sterben, bei den Zust\u00e4nden in unseren deutschen Krankenh\u00e4usern.



", "shortText": "Die wichtigste Botschaft: Es ist ein Wunder, das nicht viel mehr Leute sterben, bei den Zust\u00e4nden in unseren deutschen Krankenh\u00e4usern.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Zwar Pfleger zu hei\u00dfen, aber gar nicht mehr pflegen zu k\u00f6nnen / zu d\u00fcrfen!



", "shortText": "Zwar Pfleger zu hei\u00dfen, aber gar nicht mehr pflegen zu k\u00f6nnen / zu d\u00fcrfen!", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Belastung f\u00fcr mich: die Anleitung von Sch\u00fclern und Praktikanten muss auf ein Minimum zur\u00fcckgeschraubt werden. Alles muss \u00bbschnell-schnell\u00ab gehen. Die Konsequenz: Auszubildende sind gestresst und lernen kaum etwas, Praktikanten sind entsetzt und entscheiden sich im Anschluss an das Praktikum niemals f\u00fcr eine Ausbildung in der Pflege.



", "shortText": "Belastung f\u00fcr mich: die Anleitung von Sch\u00fclern und Praktikanten muss auf ein Minimum zur\u00fcckgeschraubt werden. Alles muss \u00bbschnell-schnell\u00ab gehen. Die Konsequenz: Auszubildende sind gestresst und lernen kaum etwas, Praktikanten sind entsetzt und", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Das Gef\u00fchl von Schuld, obwohl es gar nicht meine Schuld ist, sondern die meines Arbeitgebers. Der schl\u00e4ft ruhig, w\u00e4hrend ich nicht einschlafen kann, weil mir die Schicht noch durch den Kopf geht.



", "shortText": "Das Gef\u00fchl von Schuld, obwohl es gar nicht meine Schuld ist, sondern die meines Arbeitgebers. Der schl\u00e4ft ruhig, w\u00e4hrend ich nicht einschlafen kann, weil mir die Schicht noch durch den Kopf geht.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Das Gef\u00fchl, verheizt zu werden. Es gibt zu wenig Personal und immer wenn es hei\u00dft, es kommt jemand, k\u00fcndigt eine andere. Oder wird schwanger, oder ist krank. Und der Rest darf weiter extra Stunden und Rufdienste schieben. Rufdienst z\u00e4hlt als freier Tag.



", "shortText": "Das Gef\u00fchl, verheizt zu werden. Es gibt zu wenig Personal und immer wenn es hei\u00dft, es kommt jemand, k\u00fcndigt eine andere. Oder wird schwanger, oder ist krank. Und der Rest darf weiter extra Stunden und Rufdienste schieben. Rufdienst z\u00e4hlt als freier", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geburtsmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geburtsmedizin" } }, { "text": "

Dass man f\u00fcr die wichtigen Dinge nicht genug Zeit hat. Wie viel besser und ausf\u00fchrlicher k\u00f6nnte ich die Frauen \u00fcber das Stillen beraten, sie selbst\u00e4ndig machen durch Erkl\u00e4ren, wenn ich nur genug Zeit dazu h\u00e4tte. So hetze ich von Zimmer zu Zimmer, helfe, schnell das Kind anzulegen, aber habe keine Zeit, der Frau zu erkl\u00e4ren, was ich anders gemacht habe als sie selbst und warum das Stillen dann nicht weh tut. So klingelt die Frau beim n\u00e4chsten Stillen wieder. Und der Teufelskreis wiederholt sich\u2026





Statt die Frauen fit zu machen im Umgang mit ihren Kindern, warten sie ihre Zeit im Krankenhaus nur ab und gehen dann heim, wo die Probleme erst so richtig los gehen. Was auf der Station an Pr\u00e4vention und Beratung gefehlt hat, bekommen die Frauen und ihre Kinder dann Zuhause zu sp\u00fcren. Stillen klappt nicht, tut weh, die Milch geht zur\u00fcck.



", "shortText": "Dass man f\u00fcr die wichtigen Dinge nicht genug Zeit hat. Wie viel besser und ausf\u00fchrlicher k\u00f6nnte ich die Frauen \u00fcber das Stillen beraten, sie selbst\u00e4ndig machen durch Erkl\u00e4ren, wenn ich nur genug Zeit dazu h\u00e4tte. So hetze ich von Zimmer zu Zimmer,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geburtsmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geburtsmedizin" } }, { "text": "

Obwohl wir st\u00e4ndig \u00dcberstunden machen, ist trotzden nur eine Minimalversorgung der Patienten zu schaffen.



", "shortText": "Obwohl wir st\u00e4ndig \u00dcberstunden machen, ist trotzden nur eine Minimalversorgung der Patienten zu schaffen.", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Am schlimmsten ist es im Nachtdienst, wenn man tausende Aufgaben hat und allein verantwortlich ist f\u00fcr 37 Patienten. Da geht man oft an seine Belastungsgrenze!



", "shortText": "Am schlimmsten ist es im Nachtdienst, wenn man tausende Aufgaben hat und allein verantwortlich ist f\u00fcr 37 Patienten. Da geht man oft an seine Belastungsgrenze!", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Kardiologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Kardiologie" } }, { "text": "

Mich belastet die geringe Bereitschaft der Pflegenden, selbst gegen die widrigen Umst\u00e4nde zu protestieren/anzugehen!



", "shortText": "Mich belastet die geringe Bereitschaft der Pflegenden, selbst gegen die widrigen Umst\u00e4nde zu protestieren/anzugehen!", "hasCustomShortText": true, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "large", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Unsere Aushilfen (Zeitarbeit) sprechen leider so wenig deutsch, dass es kaum m\u00f6glich ist, Arbeit zu delegieren. Die kleinen Rundg\u00e4nge k\u00f6nnen Sie machen, allerdings muss man damit rechnen, dass man am Ende genug Fehler findet und diese korrigieren muss. Arbeitskraft ist nicht gleich Arbeitskraft. Doch weil man auf dem Plan einen Mindestwert der Besetzung erreicht hat, wird nicht mehr dar\u00fcber geredet.



", "shortText": "Unsere Aushilfen (Zeitarbeit) sprechen leider so wenig deutsch, dass es kaum m\u00f6glich ist, Arbeit zu delegieren. Die kleinen Rundg\u00e4nge k\u00f6nnen Sie machen, allerdings muss man damit rechnen, dass man am Ende genug Fehler findet und diese korrigieren", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Geriatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Geriatrie" } }, { "text": "

Personal brennt aus und arbeitet immer \u00f6fter qualitativ schlecht und kann nicht ersetzt werden, weil die Alternative eine Pflegekraft weniger w\u00e4re. Das zerst\u00f6rt die Moral und den Zusammenhalt im Team. Bei Personalausfall passiert absolut gar nichts. Betten d\u00fcrfen nicht gesperrt werden, \u00bbweil man ja einen Versorgungsauftrag\u00ab hat. Man steht fast t\u00e4glich vor der Entscheidung ob man Patienten ern\u00e4hrt oder versorgt, oder doch mal seine Pause macht. Nimmt man seine Pause nicht und zeigt das an, wird man von Pflegedienstleitung und Stationsleitung ob des eigenen \u00bborganisatorischen Defizites\u00ab angesprochen, da jeder seine Pause nehmen m\u00fcsse, wenn kein absoluter Notfall vorliege. Hier darf dann jeder seine pers\u00f6nliche Grenze finden.



", "shortText": "Personal brennt aus und arbeitet immer \u00f6fter qualitativ schlecht und kann nicht ersetzt werden, weil die Alternative eine Pflegekraft weniger w\u00e4re. Das zerst\u00f6rt die Moral und den Zusammenhalt im Team. Bei Personalausfall passiert absolut gar nichts.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Es geht nur um Profitmaximierung. Das Gesch\u00e4ft mit der medizinischen Versorgung von Kranken, Alten und Sterbenden wird so betrieben, als handele es sich um eine Dosenfabrik: Hohe St\u00fcckzahlen in kurzer Zeit mit geringstm\u00f6glichen Kosten sind das Ziel.



", "shortText": "Es geht nur um Profitmaximierung. Das Gesch\u00e4ft mit der medizinischen Versorgung von Kranken, Alten und Sterbenden wird so betrieben, als handele es sich um eine Dosenfabrik: Hohe St\u00fcckzahlen in kurzer Zeit mit geringstm\u00f6glichen Kosten sind das Ziel.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Dass wir nachts alleine sind, weder Security noch einen Pfortendienst haben und so mit Wissen der Klinikleitung Gefahren ausgesetzt sind.



", "shortText": "Dass wir nachts alleine sind, weder Security noch einen Pfortendienst haben und so mit Wissen der Klinikleitung Gefahren ausgesetzt sind.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Notaufnahme", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Notaufnahme" } }, { "text": "

Akuter Personalmangel, daraus resultierende hohe Arbeitsbelastung und extremer Stress! Aufgrund dessen schlechte Stimmung im Team. Dazu kommt, dass man teilweise keine Zeit hat, um die Eltern der Fr\u00fchchen in die Pflege ihrer Kinder einzuarbeiten, dass man die Versorgung der Kinder schnell-schnell machen muss, statt in Ruhe und entwicklungsf\u00f6rdernd, so wie es richtig w\u00e4re!



", "shortText": "Akuter Personalmangel, daraus resultierende hohe Arbeitsbelastung und extremer Stress! Aufgrund dessen schlechte Stimmung im Team. Dazu kommt, dass man teilweise keine Zeit hat, um die Eltern der Fr\u00fchchen in die Pflege ihrer Kinder einzuarbeiten,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Neonatologie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Neonatologie" } }, { "text": "

Dass meine Patienten und auch ich jederzeit in Gefahr schweben. Man schaut eigentlich nur, das alle Patienten die Schicht \u00fcberleben. Ich habe manchmal Angst, zur Arbeit zu gehen.



", "shortText": "Dass meine Patienten und auch ich jederzeit in Gefahr schweben. Man schaut eigentlich nur, das alle Patienten die Schicht \u00fcberleben. Ich habe manchmal Angst, zur Arbeit zu gehen.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Es sind zu wenig Examinierte da. Ich mache nur noch Dienst mit Aushilfkr\u00e4ften, Sch\u00fclern und Praktikanten.



", "shortText": "Es sind zu wenig Examinierte da. Ich mache nur noch Dienst mit Aushilfkr\u00e4ften, Sch\u00fclern und Praktikanten.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Die Schuld an den resistenten Keimen sucht man h\u00e4ufig bei uns, statt auf die wirklichen Ursachen hinzuweisen oder diese zu bek\u00e4mpfen. Immer mehr, immer \u00e4ltere Menschen werden operiert, es entsteht enormer Aufwand. Aber die Pflege wird nicht entsprechend ausgestattet. Das Krankenhaus muss Profit abwerfen \u2013 das geht eigentlich gar nicht!



", "shortText": "Die Schuld an den resistenten Keimen sucht man h\u00e4ufig bei uns, statt auf die wirklichen Ursachen hinzuweisen oder diese zu bek\u00e4mpfen. Immer mehr, immer \u00e4ltere Menschen werden operiert, es entsteht enormer Aufwand. Aber die Pflege wird nicht", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Es ist grausam. Grausam den Patienten gegen\u00fcber und dem Pflegepersonal. Und warum? Weil f\u00fcr die Lobbyisten das Gesundheitssystem lediglich rentabel sein muss. Der Mensch spielt dabei keine Rolle. Es sei denn zum korrekten Ausf\u00fcllen von Dokumentationsb\u00f6gen, die abgerechnet werden k\u00f6nnen. Ob der Patient nun die Leistungen erhalten hat oder nicht. Im Krankenhaus gilt das Prinzip: alles was geschrieben steht, ist geschehen. Und nur das z\u00e4hlt und wird (unzureichend) bezahlt.



", "shortText": "Es ist grausam. Grausam den Patienten gegen\u00fcber und dem Pflegepersonal. Und warum? Weil f\u00fcr die Lobbyisten das Gesundheitssystem lediglich rentabel sein muss. Der Mensch spielt dabei keine Rolle. Es sei denn zum korrekten Ausf\u00fcllen von", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Hygienevorschriften, insbesondere die H\u00e4ndehygiene, k\u00f6nnen beim besten Willen nicht eingehalten werden.



", "shortText": "Hygienevorschriften, insbesondere die H\u00e4ndehygiene, k\u00f6nnen beim besten Willen nicht eingehalten werden.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Am meisten leide ich darunter, dass wir \u00bbverschiebbar\u00ab geworden sind. Im ung\u00fcnstigsten Fall wei\u00df man nicht, auf welcher Station man an welchem Tag eingesetzt wird. Das ist schrecklich, da unsere Arbeit von der Patientebeziehung lebt!



", "shortText": "Am meisten leide ich darunter, dass wir \u00bbverschiebbar\u00ab geworden sind. Im ung\u00fcnstigsten Fall wei\u00df man nicht, auf welcher Station man an welchem Tag eingesetzt wird. Das ist schrecklich, da unsere Arbeit von der Patientebeziehung lebt!", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Die st\u00e4ndige \u00dcberbelegung der Normalstationen. Obwohl \u00bbFlurbetten\u00ab aus brandschutztechnischen Gr\u00fcnden verboten sind, liegen regelm\u00e4\u00dfig Patienten auf dem Flur.



", "shortText": "Die st\u00e4ndige \u00dcberbelegung der Normalstationen. Obwohl \u00bbFlurbetten\u00ab aus brandschutztechnischen Gr\u00fcnden verboten sind, liegen regelm\u00e4\u00dfig Patienten auf dem Flur.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intermediate Care", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intermediate Care" } }, { "text": "

Die Profitorientierung f\u00fchrt dazu, dass die Klinik immer weiter auf das Niveau eines Feldlazaretts gedr\u00fcckt wird. Ein Umstand, den die Pflege auszuhalten hat als die, die rund um die Uhr vor Ort mit den Verh\u00e4ltnissen umgehen m\u00fcssen. Und im Ernstfall die Knochen hinhalten.



", "shortText": "Die Profitorientierung f\u00fchrt dazu, dass die Klinik immer weiter auf das Niveau eines Feldlazaretts gedr\u00fcckt wird. Ein Umstand, den die Pflege auszuhalten hat als die, die rund um die Uhr vor Ort mit den Verh\u00e4ltnissen umgehen m\u00fcssen. Und im Ernstfall", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Selbst an das Mutterschutzgesetz wird sich nicht gehalten. Da werden Schwangere alleine im Dienst geplant, sollen Tabletten verteilen und Blutzuckermessen und Insulin injezieren. Das ist verboten! Sagt man, man weigere sich, hei\u00dft es \u00bbSchwangerschaft ist doch keine Krankheit\u00ab, oder \u00bbdie anderen Schwangeren haben es doch auch gemacht, stellen Sie sich nicht so an!\u00ab Es wird dem zust\u00e4ndigen Betriebsarzt sogar verboten, ein Besch\u00e4ftigungsverbot auszusprechen, obwohl man bei manchen Patienten nie wei\u00df, ob sie nicht ein Glas oder sogar Messer werfen. In meinen Augen ist das eine Gef\u00e4hrdung von Mutter und Kind.



", "shortText": "Selbst an das Mutterschutzgesetz wird sich nicht gehalten. Da werden Schwangere alleine im Dienst geplant, sollen Tabletten verteilen und Blutzuckermessen und Insulin injezieren. Das ist verboten! Sagt man, man weigere sich, hei\u00dft es \u00bbSchwangerschaft", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Hohe Arbeitsverdichtung gerade am Tag, immer k\u00fcrzere Verweildauer bei maximaler Diagnostik und Therapie.



", "shortText": "Hohe Arbeitsverdichtung gerade am Tag, immer k\u00fcrzere Verweildauer bei maximaler Diagnostik und Therapie.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Dokumentation ist f\u00fcr die Vorgesetzten wichtiger, als die Arbeit am Patienten. Betriebswirtschaftliches Handeln ist wichtiger, als fachlich notwendiges Handeln.



", "shortText": "Dokumentation ist f\u00fcr die Vorgesetzten wichtiger, als die Arbeit am Patienten. Betriebswirtschaftliches Handeln ist wichtiger, als fachlich notwendiges Handeln.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Innere Medizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Innere Medizin" } }, { "text": "

Die Situation auf meiner Station ist so, dass \u00fcber die letzten Jahre der Personalschl\u00fcssel stetig gesunken ist und somit der Arbeitsaufwand stetig gestiegen. Unsere Leitung und die zust\u00e4ndigen Ober\u00e4rzte versuchen, uns so gut es geht zu sch\u00fctzen, indem Betten gesperrt werden. Allerdings ist das ein zweischneidiges Schwert, da es so geringere Belegungszahlen gibt, was wiederum f\u00fcr die Klinikleitung hei\u00dft: weniger Personal.



", "shortText": "Die Situation auf meiner Station ist so, dass \u00fcber die letzten Jahre der Personalschl\u00fcssel stetig gesunken ist und somit der Arbeitsaufwand stetig gestiegen. Unsere Leitung und die zust\u00e4ndigen Ober\u00e4rzte versuchen, uns so gut es geht zu sch\u00fctzen,", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Intensivmedizin", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Intensivmedizin" } }, { "text": "

Der kranke Mensch wird als Ware gesehen. Die Genesung steht teilweise nicht mehr im Vordergrund, sondern die Frage: Wie halte ich den Menschen krank im System, sodass ich noch mehr Profit machen kann?



", "shortText": "Der kranke Mensch wird als Ware gesehen. Die Genesung steht teilweise nicht mehr im Vordergrund, sondern die Frage: Wie halte ich den Menschen krank im System, sodass ich noch mehr Profit machen kann?", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Psychiatrie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Psychiatrie" } }, { "text": "

Es ist nicht in Ordnung, dass Auszubildende oder Praktikanten als volle Kraft angesehen werden. Wir haben nicht genug Zeit, sie richtig anzulernen. Das ist das Pflegepersonal der Zukunft! Wie sollen Sie gut werden, wenn man keine Zeit f\u00fcr sie hat?



", "shortText": "Es ist nicht in Ordnung, dass Auszubildende oder Praktikanten als volle Kraft angesehen werden. Wir haben nicht genug Zeit, sie richtig anzulernen. Das ist das Pflegepersonal der Zukunft! Wie sollen Sie gut werden, wenn man keine Zeit f\u00fcr sie hat?", "hasCustomShortText": false, "displayName": "Chirurgie", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "Chirurgie" } }, { "text": "

Hygienische Zust\u00e4nde, wenig Zeit f\u00fcr die Belange der Patienten, unsachgem\u00e4\u00dfe Dokumentation.



", "shortText": "Hygienische Zust\u00e4nde, wenig Zeit f\u00fcr die Belange der Patienten, unsachgem\u00e4\u00dfe Dokumentation.", "hasCustomShortText": false, "displayName": "HNO-Heilkunde", "displayMode": "small", "properties": { "Stationen": "HNO-Heilkunde" } } ] }